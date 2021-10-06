一鍵裝潢 「玩味空間」從消費者需求出發

【撰文／楊戎真】

現代人越來越講究居家品味，富豪之家對於房舍的設計裝潢往往一擲千金，但一般小康之家談到裝潢，多半覺得所費不貲，雖有想法卻遲遲不敢行動。不過，相較於過往，現代的年輕人更願意花時間與金錢在居家裝潢上，如果透過簡易、輕鬆的方式，就能隨著潮流改變居家風格，應該會讓更多人願意著手嘗試。

看準商機》以網路行銷玩轉輕裝潢市場

2016年成立的「dHConcept玩味空間」，一開始便以網路行銷的方式走入輕裝潢市場，主打「居家風格一鍵打造」，顛覆了傳統市場經驗。玩味空間創辦人張毓霖認為，輕裝潢是一個快速成長的市場，「現在年輕人比較要求自己的生活品質，對於家應該要長什麼樣子，比較有想法，也願意嘗試去做一些改變。此外，資訊越來越多，加上工具普及化，DIY相對容易上手。」

玩味空間的主要商品為地板材料、地毯、油漆、壁紙、燈具等，第一年便締造兩千多萬的營業額，接下來更是每年翻倍，顯示透過網路行銷建材類商品，不但可行且產值可觀，尤其能涵蓋每年約十億的油漆DIY市場，以及百億的地板DIY市場，整體上可說充滿商機。

有別於傳統裝潢，玩味空間創立之初的目標便很明確──「打造居家裝修的平台，解決居家裝修問題」，因此一開始便自建官網，以利收集大數據。但隔行如隔山，且居家裝修牽涉甚廣，需要整合木工、水電工、水泥工、拆除工等，每個工種的專業技能都不大一樣，只好採取逐項商品導入的方式。玩味空間首個商品為燈具，從燈具延伸到地板，再延伸至牆面、壁紙、油漆，逐漸做到「平台整合」。

▲網站上提供各種不同風格的裝修樣貌，讓顧客可以參考。玩味空間提供

經營策略》以大數據打造居家裝修平台

得以逐步實現打造平台的目標，玩味空間主要仰賴以下步驟：

1. 收集消費者數據

官網建置後，先透過社群導流。張毓霖表示，剛切入市場時，認知與實際面必定有落差，因此需要大量的消費者數據作為商品開發的依據。而數據來自流量，玩味空間先透過社群廣告、活動、貼文等觸及消費者，再將這些觸及導流至官網，也就是藉由社群工具收集相關資訊。

社群的經營，張毓霖則認為需要有縝密的布局，「每一件事情都是在縝密的規劃下推行的，單發一篇日常的文，從小編的語態、講的內容、照片的顏色，到溝通的方向、應該要怎麼樣呈現，如果產品太複雜要怎樣跟消費者溝通，所有的東西都需要縝密進行。」

目前玩味空間臉書粉絲頁追蹤者超過10萬，每個月的觸及人次約為600至700萬，其中約有十分之一會前往官網瀏覽。

2. 與消費者大量溝通

由於玩味空間的概念新穎，張毓霖認為更需要與消費者進行大量溝通。他以銷售燈具為例，由於很少商家在網路上銷售燈具，剛開始要做的時候，不少人勸退他，認為不可能在網路上賣燈具。後來果然遇到很多專業人士的挑戰，例如一些晶圓廠研發單位的研發人員，會以專業電學理論來踢館，認為玩味空間所引進的商品不合理。但是，夠硬的商品力，加上實驗室的數據，經過大量的溝通後，玩味空間逐步取得消費者的認同。

3. 依據消費者需求開發商品

室內裝修包山包海，接觸到的客人樣貌很多，而且每個商品的屬性不大一樣。張毓霖舉例，水電、燈具以男性消費者居多，居家軟裝則以女性為主。所謂居家軟裝是指家中可移動的物品，包括家具、家飾、寢具、窗簾等。玩味空間透過數據掌握消費者的輪廓、喜好、興趣與樣貌，做出下一個產品推出的先行預測。此外，社群上的粉絲也會許願，據此開發商品可立於不敗之地。

張毓霖表示，「油漆與地板，其實就幾個顏色會賣，數據很清楚地告訴我們，什麼時間點搭什麼顏色，就是會賣。」不少後進者如果不諳其中的關鍵，沒有數據基礎就貿然引進類似商品，不免會造成囤貨危機。

4. 將消費者需求模組化

前期的大量溝通，除了更了解消費者的樣貌，也讓玩味空間累積許多消費者的問題與資訊，有助後期將這些訊息模組化，得以更快速地解決消費者大量的問題。玩味空間據此提供了各種居家裝修的知識，拍攝大量影片、進行消費者案例分享，以及提供不同風格的裝修參照，讓消費者打造自己的窩。而這些資訊也成為消費者購買商品的附加價值。

▲實體展間提供商品展示，顧客可以在此處挑選商品，並與風格規劃師洽談。玩味空間提供

5. 開實體店細緻了解消費者

2018年玩味空間在中壢成立第一家實體店，除了讓消費者可以實際體驗產品，其實也是另一個收集數據的管道。張毓霖形容：「網路上太冰冷，消費者就是買跟不買，我們只能看到點擊率、觸及率，但我們看不到客戶的表情，他點擊是誤觸呢，還是真的有興趣？他是很興奮的，只是沒辦法買？還是他其實買了，但是很後悔？」

透過與消費者實際接觸，詢問他們接觸到玩味空間的方式、需要的服務，加上直接觀察消費者的表情等，張毓霖認為有助於更細緻了解消費者。

6. 「風格規劃師」強化品牌黏著度

玩味空間門市設有「風格規劃師」可以讓消費者免費諮詢，協助消費者釐清自己的想法，提供空間打造方向的建議以及裝修時程的配套方式等。風格規劃師除了跟消費者討論商品的購買、搭配、打造之外，也會根據施工進程給予提醒與建議。

公關孫曉雲表示，風格規劃師要比消費者想的還要再多，畢竟裝潢這件事情不是每個人都很專業，「很多問題我們都會幫消費者想到，這些事情都有助於提升消費者心中的品牌好感度與黏著度，希望未來他們有裝修需求的時候，會再想到我們。」

經過數年的經驗，加上始終關注消費者的需求，玩味空間成功打造出一個解決居家裝修問題的平台。孫曉雲談到，玩味空間有如陪消費者一起成長的夥伴，見證了不少顧客從租屋族到有巢氏、到生兒育女更換更大的房子，每一個階段的居家裝修，玩味空間都伴隨著他們成長，感受他們的喜悅，而這也正是玩味空間成長的喜悅。

本文摘自《看》雜誌第227期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第227期）謝謝！