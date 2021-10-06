最想「為他人付出」 袁于茜榮任神韻大提琴首席

【撰文／陳荷 圖／袁于茜提供】

自2007年起至2019年，每年春暖花開之際，美國「神韻藝術團」都會帶著全新一套節目造訪台灣；2016年至2019年，每年秋高氣爽之時，「神韻交響樂團」則會帶著神韻原創音樂蒞臨寶島，讓台灣觀眾沉醉在視覺、聽覺、心靈的饗宴之中。

台灣和神韻藝術團的緣分無比深厚。在神韻每年的全球巡演中，台灣無疑是美國以外，演出場次最多的國家，13年來總計演出486場；因為神韻的到來，台灣人也掀起了一股每年看秀的風潮。

從另一角度來看，神韻這個以海外華人為主體的表演團體，其中也有不少成員來自台灣。台灣人沐浴著神韻的春風，同樣也孕育著藝術的種子回饋給神韻，分享著神韻逐年成長的喜悅。

驚喜》神韻大提琴首席來自台灣

神韻官網今年新開闢的「神韻作品」欄目中，推出了多元豐富的影音作品，以撫慰廣大粉絲在疫情下無法親眼觀賞神韻演出的遺憾，除了舞蹈演出外，也有不少交響樂作品。令人驚喜的是，7月17日發布的一支大提琴協奏曲作品──〈德沃夏克B小調大提琴協奏曲，作品第104號〉，其中的大提琴獨奏家就是來自台灣的袁于茜。

德沃夏克（Antonín Dvořák，又譯德弗札克）的這首作品，配器豐富、層層有序，對大提琴獨奏而言，不乏炫技的部分，三個樂章同等長度也很考驗演出者的體力。對於袁于茜的詮釋，有觀眾給予「出神入化」的評價。

談及如何掌握這首浪漫又兼具恢宏氣勢的大提琴名曲，袁于茜表示，除了做足功課，了解作曲家的生平及其創作這首作品時的生活與心境外，她有著與眾不同的體悟：「在錄音的時候，我的整個思維進到了這首曲子裡面，頭腦裡沒有任何其他的雜念。」她清楚感受到自己所演奏的音樂中所帶出的那種很純粹的情境，那種情感似乎是從久遠的年代直接傳過來的，作曲家德弗札克的思鄉情緒彷彿就在她心裡，「我雖然拉著琴，但心裡卻是靜靜地感受著那種情緒，說不上來，那是一種非常微妙、非常美妙的感覺。」

袁于茜表示，沒有任何雜念，不是指沒有任何情感，而是很純的喜怒哀樂的情緒、很祥和平靜的情感。她覺得，作為一名音樂家，沒有任何「自我」意識或觀念時，就可能將曲子所要表達的情感、情境，不受任何阻礙地呈現出來。

「所以我平時練琴時，不只是簡簡單單地將技巧和音樂練得扎實，更要在每次練琴時都要擺放好自己的情緒，讓自己在練琴時也能達到思想中沒有任何生活的瑣碎雜事，將自己很有效地帶進那個音樂中，將音樂原有的味道呈現出來。」袁于茜娓娓道出她的演奏心法。

▲袁于茜（指揮左方第一人，大提琴首席）跟隨神韻全球巡演多達1,400場。

專業》音樂家的養成關鍵是「人格」

袁于茜5歲開始學鋼琴，8歲開始學大提琴，小小年紀就獲得多個音樂獎項，包括台灣文化盃音樂比賽大提琴第一名。2008年小學畢業後，袁于茜隻身赴美學習，進入紐約飛天藝術學院、飛天大學音樂系深造，並加入神韻藝術團。如今以最優異成績獲得美國紐約飛天大學學士學位和音樂演奏碩士學位，且成為樂團的大提琴首席和獨奏演員，實力不容小覷。

對於如何成為職業音樂家，她認為擁有良好的技術當然很根本，但最主要的是「性格或人格」。袁于茜認為，世界上每一個專業，都是人類用來表達其生活經驗的形式，例如科學家用科學的方式來解釋他們在世界上遇到的事物；醫學家用醫學來面對他們所遇到的事物。音樂家也不例外，也是用音樂來表達或解釋他們在生活中遇到的事物，「所以一位職業的音樂家，應該用音樂能讓人清楚地知道你所要表達的是什麼，也就是將音樂當成一種語言來使用。」

為了實踐這一點，袁于茜強調音樂家必須在人格、心性上壯大，擴大自己的胸襟，讓自己的內心變得更開放。她以古人所說的「心寬體胖」來比喻：心境開闊，生活自然無憂，身體自然舒坦（非指體態的肥胖），從而在演奏音樂時，就能夠有足夠的情感來表達。

所謂「心寬」，袁于茜進一步闡釋，是指音樂家也要有容忍、包容事物的胸懷。「音樂會給音樂家帶來的精神壓力非常大，上台前的緊張往往是很難以忍受的。但如果無法忍受那種精神壓力和緊張情緒，那是進不了職業這一領域的。」此外，在樂團裡，每個人都會有自己對音樂詮釋的想法，作為樂團大家庭的一員，如何看待、包容每一位團員的想法和作風，或是演出結束後，如何擺放觀眾的評價，包括好評和負評，在在都是考驗。

因此，雖然只是簡簡單單的四個字「心寬體胖」，袁于茜認為含義是多方面的，「只有這樣，才能在生活中，不排斥任何情感情緒，嘗到不同程度的酸甜苦辣，才能在生活中，不斷增加各種各樣的情感，然後有足夠的工具來表達、詮釋自己所想要表達的音樂。」

▲作為一個專業音樂演奏家，袁于茜有著「超塵絕俗」的平靜與智慧。

理性》「超塵絕俗」的平靜與智慧

自小離家學藝，袁于茜除了有異於常人的毅力與堅持外，還有一個特點是「耐得住寂寞」。由於生活和神韻藝術團緊密結合，在外人看來，袁于茜彷彿與外在的花花世界隔絕。對於此，她也有獨到見解：「保持生活的單純，與在花花世界中，我個人認為那是形式的表現，更重要的是自己內心的平靜。現代的世界即使不出門，也能夠知道外面發生了什麼，因為現代電子科技的發達，在網路上就可以知道地球遙遠的另一端發生了什麼。但同時，這種科技它可以讓人追求慾望、不務正業。」

袁于茜覺得生活在花花世界中，雖然可以嘗到許多不同的體驗，但從另一個角度來講，是將一個人和自己內心的距離越拉越遠，「人們不斷地向外找尋體驗、經驗、答案，然後不斷的偏離原來的自己，在這種情況下想要呈現出自己內心的感受，或是腦中所想像的情境畫面，我覺得那是不太切實際的。」

然而在現今這個時代，袁于茜認為很難避免電子產品，「只要內心的道德準則、個人的修養修為不墮落，那是沒有問題的。但是如果自我要求不夠高的話，就很容易被這種外在因素影響著。」

作為一個專業音樂演奏家，袁于茜的談吐間透露出平靜與智慧，沉穩而平和，以「超塵絕俗」來形容毫不為過。

養成》根植於中華文化的普世精神價值

神韻交響樂團近年異軍突起，讓各國古典樂迷留下了深刻印象。能夠加入神韻樂團，她感到非常的榮幸，也道出了神韻之所以聲譽鵲起的奧祕：「從表面上講，神韻樂團有非常強的合作能力，大家互相之間的默契、配合度非常的高，而且有辦法在超短時間內將曲目演奏到演出效果，這是很難能可貴的。從微觀的角度講，神韻有著復興中國傳統、神傳文化的理念，在這裡不管是東方人還是西方人，大家都需要了解中國古代的文化、思想，以及對神的敬仰等多方面的價值。」

袁于茜強調，神韻展現的不單是中華文化的精神價值，其實也是普世價值，所以不論東、西方人都能夠接受，也會了解到這些文化和思想的珍貴，這是從古至今深植在人類心底的東西，只是被現代人漸漸丟失、遺忘，甚至排斥。

因此，神韻的團員都很注重自身心性和道德方面的提升，互相配合時都能彼此忍讓，遇到矛盾或者是不愉快時，都是反求諸己，都是很謙卑、謙虛的。她以「上善若水」來形容，即使擁有外向性格的西方人，也都變得很平靜，不是一遇到什麼事情就會興奮過度或者暴跳如雷。

心願》將音樂的美好造福全人類

得到神韻藝術團這個大家庭所給予的養分滋潤，袁于茜的天賦開花結果，如今已是神韻交響樂團的大提琴首席，多年來跟隨神韻巡迴過歐、亞、澳、南美、北美洲，演出多達1,400場，成績斐然。

袁于茜覺得，能夠成為神韻的一員，就已經是跨過人生夢想的門檻了。展望未來，她更希望用音樂提高這個世界的道德標準和生活水平，「我覺得一個夢想或職業，其實最終的目標，都是要達到『為他人付出』，這種夢想才是有意義、有內涵的，也是長久的。」

袁于茜真誠地表達自己對於音樂的體悟：「音樂雖然是從耳朵聽進去，但是進到人身體裡時，就能夠打動人心。當人內心深處被打動時，就會激發人性本善的那一面。而神韻的音樂不僅悅耳動聽，加上樂團團員們平時注重修心，讓音樂中的每個音符都帶著純真、善良這些細微的物質。」

她認為，現代生活環境下人們工作繁忙，生活中都布滿著大大小小、繁雜瑣碎的事情，加上現在的瘟疫和社會的動盪，人心真的是很難靜得下來，「當這種心境遇到純善純美的音樂時，就會像醍醐灌頂一樣，讓人精神一振，甚至會突然頓悟人生。」袁于茜深信，音樂能夠讓人類昇華，「所以我希望能將神韻的美好，帶到世界每個角落，帶給世界上每一個人。」

由於疫情的影響，2020年、2021年的神韻台灣巡演無法順利成行。台灣粉絲翹首盼望，明年能再度迎來神韻藝術團以及神韻交響樂團的精湛演出、繼續在台灣締造輝煌。而讓台灣鄉親引以為傲的神韻台灣團員，包括大提琴家袁于茜，也能再度為家鄉的觀眾帶來滿滿的福音。

神韻藝術團、神韻交響樂團與台灣

風靡全球的美國神韻藝術團，自2006年成立以來，以中國古典舞為表演主軸，搭配現場交響樂團伴奏、動態天幕、精美服飾等無與倫比的藝術表現形式，贏得空前讚譽。

時至今日，神韻藝術團已經發展為7個團，每年在全球五大洲150個城市巡迴演出，表演場次多達700場，其深厚的中國古代神傳文化底蘊，不僅震撼歐美主流人士，也擄獲亞洲各國、尤其是台灣觀眾的心。自2007年神韻藝術團首訪台灣至2019年，13年來共計在台演出486場，期間屢屢締造爆滿票房，並多次拿下台灣藝文界的年度票房冠軍。

2012年底，隸屬神韻藝術團的神韻交響樂團，首次在紐約卡內基音樂廳進行了全球首演，2013年開始北美年度巡迴，其原創音樂結合了東西方正統音樂的精髓，以西方管弦樂為基奠烘托中國樂器，將古老中國音樂的旋律韻味表現得淋漓盡致，讓音樂界和觀眾們驚豔不已。

2016年，台灣迎來神韻交響樂團的首度造訪，11個城市16場的演出，場場「安可」聲不斷，曾謝幕多達9次，創下台灣音樂表演史上新紀錄，成為來台演出場次最多、最受歡迎的國際頂級交響樂團。

神韻藝術團的成員主要為海外華人，交響樂團中則是東西方藝術家參半。讓台灣神韻粉絲倍感光榮的是，團中也有不少來自台灣的藝術家。

本文摘自《看》雜誌第227期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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