停發護照鎖國 中共隱藏政治謀算

【撰文／金雨森】

中共近期利用停發護照和海關控制民眾出境等手段行「鎖國」之實。從去年開始，官方就開始暗中減少護照核發數量，引發許多民眾上網抱怨護照核發被拒或是海關拒絕民眾出境。一直到今年7月30日，中國國家移民管理局才公開表示，為嚴控疫情透過出入境管道傳播，實施一系列緊縮措施，包括暫不簽發普通護照等出入境證件，建議中國大陸民眾如非緊急必要，應取消或延後出國計畫等。國家移民管理局並公布今年上半年中國簽發普通護照共33.5萬本，僅為2019年同期的2%，整整縮減98%。此消息一出，震驚國內外。

中共高層呼籲「永不叛黨」

中國官方檯面上的說法是為了嚴控疫情，但檯面下可能有更大的政治謀算。近年美中衝突不斷加高，中共逐漸被全世界圍堵，習近平明年又要召開20大會議，將重新安排中共最高層領導班子，並決定習近平能否繼續坐穩主席的位置。因此，對於反習派或投機分子可能藉此機會利用政治祕密來換取外國政府協助其出逃，習近平不得不加以防範。

今年6月，中國國家安全部副部長董經緯被傳帶著女兒從香港逃亡美國，消息一出鬧得海外華人圈沸沸揚揚。如果屬實，董經緯將是最高級別的叛逃官員。雖然中共否認此一消息，但習近平居然在6月18日親率李克強、王岐山等領導班子，在中共歷史展覽館演了一場行動劇，十幾個政治局常委站在一起「重溫入黨誓詞」，朗誦「保守黨的祕密，對黨忠誠，永不叛黨」。19日中紀委官網接著出招，發布〈永不叛黨不僅僅是一句誓言〉一文。中共高層此番喊話「永不叛黨」，反倒是應證了中共確實存在嚴重的「叛黨」問題。

流亡美國的反共富豪郭文貴6月22日就爆料，上半年有好幾位中共高官叛逃，其中一位是某省安全廳的情報處處長，挾帶著阿里巴巴數據中心及軍事設施等情報離境。還有一名福建對台作戰部門的高官，帶走中共對台作戰計畫訊息。美國《福克斯新聞》（Fox News）當家主播塔克‧卡森（Tucker Carlson）也在6月引述美國情報人士的消息表示，中共最高級別官員已叛逃至美國，並向美國透露「生物武器計畫」和「冠狀病毒」內幕等。如果那名高官握有武漢肺炎起源於武漢實驗室等關鍵性證據並加以公開，全世界將問責中共罪刑。

「鎖國」不得人心

不只叛逃的中共高官級別變高，中國底層民眾逃離的數量也逐年變多，10年來暴增快14倍。根據聯合國難民事務高級專員辦事處的數據顯示，中國尋求外國庇護的人數從2010年的7,732人，增至2020年107,864人。其中，在2020年有七成的難民是持旅遊或商務簽證入境美國，然後提出庇護申請。這無疑是給習近平鼓吹的「中國夢」打臉。對這些難民而言，在中共鐵腕統治下，「夢碎」成了他們出逃的動力，包括遭打壓的維權人士、人權律師、香港人、維吾爾族及因信仰遭迫害的民眾。

停發護照真正的受害者是中國百姓。歐美以及全球大多數國家即使國內疫情再嚴重，也頂多是禁止外國人士入境國土，而非禁止國人離境。中國停發護照禁止人民出國，無疑體現出共產黨對人身的完全控制。一名中國網友「希爾」在推特上就批評習近平「開倒車學北朝鮮」。這名網友分享了他歷經中共海關百般刁難，終於逃到香港並離開中國的慘痛經驗。他說他被海關攔了兩次，給了海關員警機票、證件，什麼都給了，還被要求查看他的手機，也挑不出什麼問題，海關員警就開始勸說他不要出國。希爾最後說，｢隱忍共產黨暴政20多年，我不知道我會到哪裡，但我知道，我會一直用自己微薄的力量反抗共產黨。」

習近平也許可以用停發護照「鎖國」，防止高官叛逃、民眾逃難，但卻鎖不住民眾棄黨的心。中共對中國社會的控制越加嚴密，只會適得其反，越加不得人心。

本文摘自《看》雜誌第226期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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