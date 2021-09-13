由公共財看立陶宛、新加坡的台灣主張

【撰文／陳博志】

現代社會都有一些不屬於個人而由大家共同使用的「公共財」（Public Goods），如道路、治安、和法令制度等等，這些公共財若不足或不好，社會的運作和福利就會下降。但市場力量通常無法提供充分的公共財，因此各國內部的公共財都要由政府來提供。而國際間或世界的公共財卻因為沒有世界政府來負責，因此常處於不足或不夠好的情況。上期本專欄雖指出包括台灣安全在內的世界公共財近來已較受重視的現象，但需要各國共同努力的地方仍很多。最近立陶宛要在台灣設辦事處，以及李顯龍評論台海的危險，都可以看到世界公共財的一些問題及該努力的方向。

立陶宛對台立場分析

立陶宛並不是因為能由台灣得到特別大的利益，也不是因為台海安全對它特別重要，而願意捐疫苗給台灣並設立以台灣為名的辦事處。立陶宛是基於自由民主對世界的價值而願意這麼做。但世界上有很多更大的國家也主張和支持自由民主，為何都不願意像立陶宛這樣公開支持台灣？那很可能是因為它們認為支持台灣要付出很大的代價。這情況用一般公共財的例子來說明很容易了解。

例如某地區很需要一條道路這項公共財，但多數人都認為別人出錢或去爭取經費來蓋，他也可免費使用，於是願出錢出力的人就太少而使那條道路蓋不成。這是公共財常見的「搭便車」問題。但有時我們也可看到另一種情形，就是大家雖願出錢出力，但因該道路據說會破壞某土豪家的風水，所以土豪揚言要對支持蓋道路的人不利，於是大部分人都怕被土豪傷害而不敢支持那條道路。也就是當公共財被某人認為是對他不利而讓支持者須付更高成本時，這公共財就更難做起來。台灣的自由民主和安全問題就是這種情況。

立陶宛因為被蘇聯占領統治過，對自由民主人權這些價值或世界公共財有更高的認識和支持。立陶宛也是離中國較遠的小國，像是土豪較對付不到的人，所以比較願意為這世界的價值和公共財講話或做一些事。但在興建道路的情況，土豪很可能還是會施加更大的壓力甚至暴力來強迫某個住較遠而敢講話的小民閉嘴，甚至找小民隔壁的另一些土豪幫忙施壓。中國也有人主張聯合俄羅斯和白俄羅斯來對立陶宛施壓。

面對這種情況，其他愛好公共財的人應該更積極同時站出來支持公共財和敢講話的小民。因為土豪脅迫別人的能力是有限的，愈多人同時主張蓋道路，土豪能對每個人施加的壓力就會減少而使大家較不必怕他。如果大家誤以為不要一次給土豪太大壓力，而想要分批出來主張興建道路以逐漸改變土豪的想法，那就反而會讓土豪可以每次集中力量各個擊破主張蓋道路的人。所以敢講話的小民在公共財被土豪壓抑的情況下，是打破僵局的重要力量，其他支持公共財的人要把握時機支持他，不要讓他落單被土豪欺壓。更多人的支持說不定也可使土豪自己檢討，而發現道路這公共財的好處及他原來反對理由的虛幻。

立陶宛的行動已引發中國對它的制裁威脅，而美國也已發言批評這些制裁，但最好有更多國家出來支持立陶宛及各國與台灣往來的自由。台灣應該懇請更多人士和國家趕快出來為台海的安全及各國和台灣往來的自由講話。中國若想當世界的領袖或促進世界的和平發展，它也應因而了解中國傳統文化所主張的王道精神才是大國成功的條件，用力量威脅別人的霸道乃是中國先賢早已唾棄的做法（請參閱216期本專欄，〈不做公害多做公益才能領導世界〉）。

新加坡對台立場分析

相對於立陶宛的明確支持自由民主，新加坡的主張有點不同。台海安全對新加坡比對立陶宛更重要，新加坡也常關心台灣而提出善意的建議。不過新加坡有時像是用私有財的商業精算而不是用世界公共財的角度來分析問題。而用私人利益的角度來看，只要土豪的壓力夠大，人們就該反對蓋道路以免破壞土豪虛幻的風水，並避免自己受到傷害。

例如李顯龍總理最近表示，對大陸民眾而言，台灣問題是「一切核心利益的母題，是最重要的國家課題，而台獨是絕對醒目的紅燈」。他也勸告美國不要把中國當成敵人或企圖拉幫結派對付中國（2021年8月5日《聯合新聞網》）。這樣的主張是把中國的主張當成不可挑戰的底線，而不去管事情的是非對錯和全球利益，大家都要避免得罪中國，大家也不可以像公共財問題要把大家的力量結合起來那樣，多國一起「拉幫結派」批評中國。這和前述由世界公共財的角度來看問題的結論是很不相同的，比較像是個人或廠商接受現實而求短期安全的做法。

但李光耀先生的想法似乎是比較長遠且注意到公共財。他曾說世界若要有個霸權，他希望那是美國而非中國，因為美國是個柔和的霸權而中國不是。他說只要我們做不合中國心意的事，他們就會說「你們讓13億人不高興」而發動抵制。李光耀這主張的道理，主要就是美國的領導比較偏向建立美國自己也要付出和遵守的世界公共財，而中國的做法卻是偏重它自認為擁有的私有財、私利益以及高不高興（詳見前引216期本專欄）。李光耀的想法應值得新加坡人回想及深入了解。

就算新加坡現在無暇顧及世界公共財及長遠的問題，新加坡在提醒台美依短期利益不要觸怒中國時，新加坡人也許也值得提醒自己，面對中國非柔性的霸權思想，新加坡的短期危險可能比台灣還大。誠如李顯龍總理所說，台灣因為三分之二以上的人民認同台灣而非中國，中國要用武力脅迫台灣改變現狀的風險太大（2021年8月5日，《中時新聞網》），因為台灣人民會抵抗，國際支持台灣的力道也可能大到中國無法承受，所以中國若未誤判情勢，應該不會單方面對台灣採取行動。

新加坡應未雨綢繆

新加坡做為中國承認的獨立國家，中國當然更不可能隨便對新加坡採取軍事行動，所以從軍事上看新加坡比台灣安全多了。然而中國爭取霸權和支配能力的方法並非只有軍事，中國一直企圖藉影響台灣的選舉來支配台灣，只是未能成功，但它卻較可能透過選舉而用代理人控制新加坡。台灣的總統全民直接普選以及西方式的民主制度，使多數人民的重要意志難以被壓抑或扭曲。但新加坡或所謂亞洲式的民主和選舉卻沒有給全民這麼大而直接的力量。有些人甚至覺得中共以共產黨統治國家的制度，和星馬主張的亞洲價值有點類似，而不會強烈排斥。所以新加坡特別是李家，應該要小心防止被外國代理人透過好像是民主的程序和平演變。

小民如果只由土豪的壓力和私人利益，而用土豪的主張來勸大家別得罪土豪，久而久之他被土豪欺負時，連他兒子也可能覺得土豪有道理。新加坡是東南亞地區極重要的國家，一定有能力且值得由地區、乃至由世界公共財的角度來提出對大家有利的主張，不必只看短期的利益而屈從不合理的主張。新加坡也值得設計讓全民意願更能顯現的制度，以防止萬一人民的意願被壓抑。

香港人以前曾自豪說香港雖沒民主但有法治，但現在香港的法治已變調，人民卻沒有現成民主制度來對抗，而使統治者可「依法」壓制民意。這可說是當年英國的失算，因為1997之前英國只注意到為香港改善機場等物質的基礎建設，卻未建立可以代表民意的民主基礎建設。新加坡應未雨綢繆。

本文摘自《看》雜誌第226期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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