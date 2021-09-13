16年時尚穿搭選物店 plain-me為你搭配美好一天

聯合新聞網 / 看雜誌
plain-me創辦人劉威志Akko熱愛創意穿搭。
plain-me創辦人劉威志Akko熱愛創意穿搭。

【撰文／曾允盈 圖／plain-me提供】

知名「選物店」（Select Shop）plain-me，以販售男士服飾為主，同時有選品和自有品牌商品，是台灣為數不多的時尚選物店，有注意穿搭資訊的族群相信對plain-me並不陌生。

兩位創辦人劉威志（Akko）和粘丁文（Tim）多年來在網路上分享時尚資訊，是業界指標。對劉威志來說，plain-me不只是一個服飾品牌，強調自己賣的是創意，代表一種風格和生活態度，幫助消費者「搭配美好的一天」，享受穿搭的樂趣。

早在2005年創業初期，plain-me就成立官網，並在台北敦南商圈開設實體店，成為台灣第一家擁有自有品牌且結合O2O（Online To Offline，指整合線上行銷與線下實體銷售）的選物店。往後也開始受到知名造型師青睞，陸續與藝人、媒體合作，知名度漸開。2009年後持續擴大經營，在民生社區、台中、台南等地展店，目前有8家實體店面。

選物精神》為消費者提案，節省時間成本

一家選物店能夠留住消費者，在於品牌有沒有獨特的定位，建立出彼此溝通的頻率。透過主理人挑品的眼光為消費者提案，減少時間的成本，就是一個選物品牌值得溢價的原因。

劉威志和粘丁文成為消費者的眼睛，兩人從大學時期就是學長與學弟，劉威志熱愛搭配，在PTT創建「搭配版」，和同好粘丁文一拍即合。他們共同創業，共同經營穿搭部落格「Akko & Tim的型男養成日記」，不間斷記錄並分享自己的風格，帶領大眾學習相關知識。

plain-me在2005年創業初期，秉持把自己喜歡的商品帶進台灣經銷的初衷，確實在當時闖出名聲。但是劉威志坦言，就企業逐步規模化的過程來說，這樣的標準顯得不夠成熟，「開一家店要獲利不難，開第二家、第三家就是不同的邏輯。如果不看市場，只看自己喜不喜歡，沒辦法長久。」雖然業績持續攀升，成本卻居高不下，2015年以前幾乎是負債狀態。

劉威志決定重新打造品牌精神，不僅停止展店，也訂出「搭配美好的一天」的理念，並在會議上跟同仁持續溝通。摸索的過程繳了不少學費，他明白每一季要賣褲子還是襯衫、要賣哪個國家的品牌，除了每年的數據會說話，直接成為進貨的依據之外，他強調，「挑品取決於你要給消費者什麼價值？他需要的是什麼？」

「一直叫消費者結帳，他不會買單。可是我開始想如何讓你的生活更美好，來這家店要得到開心溫暖，得到穿搭的創意，才可以跳脫商品本身的價值，進貨準則也不一樣了。」

主理人的品味，加上市場的需求，才能連結商品，提升給予消費者的價值。

盧廣仲是2021plain-me形象大使。
盧廣仲是2021plain-me形象大使。

經營定位》自製與選物並進，提升大眾美感

經過一段時間的調整體質，plain-me逐漸找到更清晰的定位與管理方式。如今，plain-me經銷的設計師品牌有40%來自日本、20%來自韓國，美國、歐洲各10%，台灣20%。每季約有60個品牌，總共合作超過200個品牌，複雜度很高。而選物商品和自有品牌同時並進，營業額則約各占一半。

plain-me創立初期，很快成立自有品牌「COP」（含義為Confident Personality，意指充滿自信的人格特質）。COP扮演的角色，是增進與國外品牌的互動，成為跨界合作的橋梁，把台灣設計品牌帶上國際。在品項開發上，也能彌補消費者的需求，靈活度大。

劉威志解釋，時裝產業不是去市場批貨，兩、三週後就有貨進來，而是18個月前決定當年流行色，半年前的時裝週，已經宣告當下的流行，「我現在正在下明年春夏季的訂單，所以很早就知道明年的商品布局，對應到市場上缺少哪一類的單品。」COP就能進一步設計製作，及時提供市場需求。

此外作為時尚產業的代表業者，劉威志一直有為台灣紡織業盡一分心力的想法。2018年台灣文博會納入「Body Defining時尚的日常」主題，策展人齊振涵邀集台灣十大新銳服裝設計師，一起參與探討身體、時尚和創造力的展覽設計，其中就包括plain-me。當時plain-me找來長期合作的紡織代工廠勁達共同完成，不料也得知勁達即將收掉廠房的消息。

台灣紡織業日漸萎縮，劉威志認為plain-me能做的是持續推出精良的自製品，並提高台灣設計師品牌的進貨比例。「我今年會把品牌名稱COP改成plain-me，持續走創意路線。」劉威志表示，在國外談合作的時候大家不認得COP，只認plain-me，讓他決定改名。此外，他還有一個品牌「紀念品」，設計有台灣味的街頭時尚，加上另外兩個名稱未定的品牌，一支走高端市場，一支偏向大眾休閒，未來將有四個自有品牌。

定位更明確，四個品牌將涵蓋不同目標客群（Target Audience，簡稱TA）的各種需求。劉威志不斷思考，到底能給消費者什麼好處？「比較大眾的牌子，消費者對服裝需求考量就是以價格為主，這些人我們也想服務。還有正式場合需要的高端品牌，也是我的目標，需要慢慢切分。」

劉威志表示，plain-me一開始的目標就是規模化。選物店就兩個方向，很小眾、吸引某群人，或是提供多數人都需要的服務，做大眾市場。頗具野心的他笑著說：「小眾市場能改變的力量太小，大眾市場才能對社會有所衝擊，才有機會提升民眾的美感。」

沒有設限》聯名展現創意，延伸品牌價值

創業後才深刻了解經營事業有多複雜，十多年的起伏，讓劉威志堅持下去的是對穿搭和時尚的熱情。他強調服飾就是一個載體，每件衣服背後都有它的精神，「設計師用心生活，每年展現出來的主題，呈現的方式不一樣，這些創意我每次看都很開心，這個熱情支持我。」

plain-me和中信兄弟聯名「Be with Brothers」系列，將中信兄弟經典的配色，和具代表性的香蕉圖騰，轉化成適合日常的風格單品，大獲棒球迷好評。
plain-me和中信兄弟聯名「Be with Brothers」系列，將中信兄弟經典的配色，和具代表性的香蕉圖騰，轉化成適合日常的風格單品，大獲棒球迷好評。

目前的COP，也就是未來的品牌plain-me，會以創意為主軸，開發各種跨界聯名商品。COP一年有超過十種聯名，相繼與國際品牌URBAN RESEARCH，台灣gogoro、可樂果、中信兄弟等合作。今年更和傳奇品牌pierre cardin聯名，重現出品牌的經典樣貌，並邀請新生代演員范少勳詮釋，引起話題。

翻玩創意，不能不提plain-me的經典聯名──去年在台灣爆紅的「順澤宮」。挪威三鐵好手古斯塔夫‧艾登（Gustav Iden）在2019年戴著台灣「埔鹽順澤宮」帽子，參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽，一舉奪下世界冠軍。這個意外來自於艾登在東京街頭撿到順澤宮的帽子，覺得很神祕，認為如果照顧好帽子，能夠帶來好運。未料此舉讓埔鹽順澤宮紅遍各地，宮廟帽供不應求。

劉威志一看到這則新聞，立刻找到順澤宮，推出聯名T恤，「消費者不一定會關注這種消息，這就是我們的工作，這些故事可以讓消費者更認識plain-me想講的東西。」

除了衣服，plain-me也有生活選物，水瓶、寵物用品、營養品，勾勒都會的生活新型態。劉威志強調自己「沒有設限」，只要保證選物的品味，都是plain-me的信念。

理性管理》服務差異化，留住鐵粉

為客人搭配美好的一天，走進實體店可以感受到「服務」的差異化，劉威志在意服務，包括網路客服不應推商品，無論退換貨、回應問題，都要細緻。他認為每個消費者都不相同，有人喜歡聊天、詢問趨勢，有人加入臉書社團不會發言，對plain-me而言就是客製化需求。

plain-me還舉辦實體店活動，邀請會員回來，並記住鐵粉的長相、姓名和喜好。生日也會手寫卡片，打入顧客的心底。劉威志率性表示，希望把客人當朋友，「我們經典的案例是巷口有家店，有賣我們的某樣商品，賣得比較便宜，客人要買我直接叫他去那邊買。我很誠實跟他說，讓他自己決定。」plain-me的TA平均25歲上下，其中一個月來兩次的鐵粉，大約有一千位。

近幾年營業額小幅成長，劉威志卻也坦言，離大規模選物店「完美平衡」的狀態還有一段距離。因為創業，電子工程背景的他持續進修會計、財務、統計等相關專業知識，未來還會親自處理請購。

劉威志提醒想開選物店的創業者，必須想清楚兩件事：第一是要為消費者提供什麼；第二是要有管理能力，例如各種品牌有不同進貨時間、不同窗口、不同對帳方法，國外有進口貿易問題，國內有稅務問題。以時尚產業來說，品項很多，還分尺寸，複雜度倍增。再加上自製商品有數量的壓力，每個聯名品牌又是一個獨立專案，供應鏈管理、面料管理、時程管理都必須仰賴人力，「除了銷售數據，又牽扯到品味、風格、價位，必須從中讓所有產品發揮出來，得到利潤。」

劉威志了解大眾對「選物店」的浪漫想像，直言經營者必須非常理性，確立消費者需求，建立管理模式，穩紮穩打是第一步。

【本文摘自《看》雜誌第226期，更多內容請見http://www.watchinese.com】

（請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第226期）謝謝！

相關新聞

開拓無糖優格藍海市場 「馬修嚴選」創造三贏共好社會

離開大公司的舒適圈，王世煌以專賣店的形式銷售無糖優格，一手打造「馬修嚴選」品牌在精品優格市場耕耘11年，締造出年營業額3億的佳績。歸納其成功原因包括：耕耘早、商品優勢、關乎健康，且不忘初心。

16年時尚穿搭選物店 plain-me為你搭配美好一天

2005年成立的選物店plain-me，創辦人劉威志與粘丁文自許成為消費者的眼睛，為大眾「搭配美好的一天」，享受穿搭的樂趣。除了經銷來自世界的時尚品牌，也成立自有品牌，並開發大量聯名款式，plain-me十餘年的經營能給創業者什麼啟發？

發行央行數位通貨的戰略性考量（上）

2019年6月臉書宣布將發行稱為Libra（已更名Diem，以下仍稱Libra）的穩定幣，由於其跨境支付的潛力以及龐大的市場力量，除了立即引來各國央行與金融主管當局的強烈反應，同時也促使越來越多的央行，包括美國聯準會（The Federal Reserve System，簡稱Fed）、歐洲中央銀行（European Central Bank，簡稱ECB）、日本銀行（Bank of Japan，即日本中央銀行，簡稱BOJ）等，對於發行央行數位通貨（Central Bank Digital Currency，簡稱CBDC）的態度從消極轉向積極，開始著手或加速研究開發，並把重心從只供金融機構使用的批發型CBDC轉向給一般大眾使用的零售型CBDC。

由公共財看立陶宛、新加坡的台灣主張

現代社會都有一些不屬於個人而由大家共同使用的「公共財」（Public Goods），如道路、治安、和法令制度等等，這些公共財若不足或不好，社會的運作和福利就會下降。但市場力量通常無法提供充分的公共財，因此各國內部的公共財都要由政府來提供。而國際間或世界的公共財卻因為沒有世界政府來負責，因此常處於不足或不夠好的情況。上期本專欄雖指出包括台灣安全在內的世界公共財近來已較受重視的現象，但需要各國共同努力的地方仍很多。最近立陶宛要在台灣設辦事處，以及李顯龍評論台海的危險，都可以看到世界公共財的一些問題及該努力的方向。

欣見全球公共財受到更多關注

社會上有一些財貨稱為「公共財」，它們通常可以讓很多人一起使用而不減少或不太減少它的功能，而且它們也通常不易禁止他人使用。這種性質使很多人有「搭便車」的心理，雖然常會使用到這些公共財，卻不願出錢出力來購買或發展公共財，因為只要別人發展了公共財，他們就可以像搭便車一樣免費使用。因此像道路、排水、治安和法律制度等這類公共財，通常成為政府的責任。

疫情經濟的機械觀與生物觀

近百年來的經濟學，在研究方法上似乎非常偏向物理學與機械論，所有的經濟事物都可以測量或量化、所有的經濟原理都可以用公式表達。於是乎，一個經濟體系就如同一部非常龐大的機器，按照物理學原理運作。而經濟政策的主導者則可以監控貨幣、就業、物價等各種指標，並透過許多的政策工具，如財政政策和貨幣政策等，協助經濟的順暢運作。就如同我們開車，一面看著路況，一面看著儀表板上的各種指標，手握方向盤，或踩油門或踩剎車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。