16年時尚穿搭選物店 plain-me為你搭配美好一天

【撰文／曾允盈 圖／plain-me提供】

知名「選物店」（Select Shop）plain-me，以販售男士服飾為主，同時有選品和自有品牌商品，是台灣為數不多的時尚選物店，有注意穿搭資訊的族群相信對plain-me並不陌生。

兩位創辦人劉威志（Akko）和粘丁文（Tim）多年來在網路上分享時尚資訊，是業界指標。對劉威志來說，plain-me不只是一個服飾品牌，強調自己賣的是創意，代表一種風格和生活態度，幫助消費者「搭配美好的一天」，享受穿搭的樂趣。

早在2005年創業初期，plain-me就成立官網，並在台北敦南商圈開設實體店，成為台灣第一家擁有自有品牌且結合O2O（Online To Offline，指整合線上行銷與線下實體銷售）的選物店。往後也開始受到知名造型師青睞，陸續與藝人、媒體合作，知名度漸開。2009年後持續擴大經營，在民生社區、台中、台南等地展店，目前有8家實體店面。

選物精神》為消費者提案，節省時間成本

一家選物店能夠留住消費者，在於品牌有沒有獨特的定位，建立出彼此溝通的頻率。透過主理人挑品的眼光為消費者提案，減少時間的成本，就是一個選物品牌值得溢價的原因。

劉威志和粘丁文成為消費者的眼睛，兩人從大學時期就是學長與學弟，劉威志熱愛搭配，在PTT創建「搭配版」，和同好粘丁文一拍即合。他們共同創業，共同經營穿搭部落格「Akko & Tim的型男養成日記」，不間斷記錄並分享自己的風格，帶領大眾學習相關知識。

plain-me在2005年創業初期，秉持把自己喜歡的商品帶進台灣經銷的初衷，確實在當時闖出名聲。但是劉威志坦言，就企業逐步規模化的過程來說，這樣的標準顯得不夠成熟，「開一家店要獲利不難，開第二家、第三家就是不同的邏輯。如果不看市場，只看自己喜不喜歡，沒辦法長久。」雖然業績持續攀升，成本卻居高不下，2015年以前幾乎是負債狀態。

劉威志決定重新打造品牌精神，不僅停止展店，也訂出「搭配美好的一天」的理念，並在會議上跟同仁持續溝通。摸索的過程繳了不少學費，他明白每一季要賣褲子還是襯衫、要賣哪個國家的品牌，除了每年的數據會說話，直接成為進貨的依據之外，他強調，「挑品取決於你要給消費者什麼價值？他需要的是什麼？」

「一直叫消費者結帳，他不會買單。可是我開始想如何讓你的生活更美好，來這家店要得到開心溫暖，得到穿搭的創意，才可以跳脫商品本身的價值，進貨準則也不一樣了。」

主理人的品味，加上市場的需求，才能連結商品，提升給予消費者的價值。

盧廣仲是2021plain-me形象大使。

經營定位》自製與選物並進，提升大眾美感

經過一段時間的調整體質，plain-me逐漸找到更清晰的定位與管理方式。如今，plain-me經銷的設計師品牌有40%來自日本、20%來自韓國，美國、歐洲各10%，台灣20%。每季約有60個品牌，總共合作超過200個品牌，複雜度很高。而選物商品和自有品牌同時並進，營業額則約各占一半。

plain-me創立初期，很快成立自有品牌「COP」（含義為Confident Personality，意指充滿自信的人格特質）。COP扮演的角色，是增進與國外品牌的互動，成為跨界合作的橋梁，把台灣設計品牌帶上國際。在品項開發上，也能彌補消費者的需求，靈活度大。

劉威志解釋，時裝產業不是去市場批貨，兩、三週後就有貨進來，而是18個月前決定當年流行色，半年前的時裝週，已經宣告當下的流行，「我現在正在下明年春夏季的訂單，所以很早就知道明年的商品布局，對應到市場上缺少哪一類的單品。」COP就能進一步設計製作，及時提供市場需求。

此外作為時尚產業的代表業者，劉威志一直有為台灣紡織業盡一分心力的想法。2018年台灣文博會納入「Body Defining時尚的日常」主題，策展人齊振涵邀集台灣十大新銳服裝設計師，一起參與探討身體、時尚和創造力的展覽設計，其中就包括plain-me。當時plain-me找來長期合作的紡織代工廠勁達共同完成，不料也得知勁達即將收掉廠房的消息。

台灣紡織業日漸萎縮，劉威志認為plain-me能做的是持續推出精良的自製品，並提高台灣設計師品牌的進貨比例。「我今年會把品牌名稱COP改成plain-me，持續走創意路線。」劉威志表示，在國外談合作的時候大家不認得COP，只認plain-me，讓他決定改名。此外，他還有一個品牌「紀念品」，設計有台灣味的街頭時尚，加上另外兩個名稱未定的品牌，一支走高端市場，一支偏向大眾休閒，未來將有四個自有品牌。

定位更明確，四個品牌將涵蓋不同目標客群（Target Audience，簡稱TA）的各種需求。劉威志不斷思考，到底能給消費者什麼好處？「比較大眾的牌子，消費者對服裝需求考量就是以價格為主，這些人我們也想服務。還有正式場合需要的高端品牌，也是我的目標，需要慢慢切分。」

劉威志表示，plain-me一開始的目標就是規模化。選物店就兩個方向，很小眾、吸引某群人，或是提供多數人都需要的服務，做大眾市場。頗具野心的他笑著說：「小眾市場能改變的力量太小，大眾市場才能對社會有所衝擊，才有機會提升民眾的美感。」

沒有設限》聯名展現創意，延伸品牌價值

創業後才深刻了解經營事業有多複雜，十多年的起伏，讓劉威志堅持下去的是對穿搭和時尚的熱情。他強調服飾就是一個載體，每件衣服背後都有它的精神，「設計師用心生活，每年展現出來的主題，呈現的方式不一樣，這些創意我每次看都很開心，這個熱情支持我。」

plain-me和中信兄弟聯名「Be with Brothers」系列，將中信兄弟經典的配色，和具代表性的香蕉圖騰，轉化成適合日常的風格單品，大獲棒球迷好評。

目前的COP，也就是未來的品牌plain-me，會以創意為主軸，開發各種跨界聯名商品。COP一年有超過十種聯名，相繼與國際品牌URBAN RESEARCH，台灣gogoro、可樂果、中信兄弟等合作。今年更和傳奇品牌pierre cardin聯名，重現出品牌的經典樣貌，並邀請新生代演員范少勳詮釋，引起話題。

翻玩創意，不能不提plain-me的經典聯名──去年在台灣爆紅的「順澤宮」。挪威三鐵好手古斯塔夫‧艾登（Gustav Iden）在2019年戴著台灣「埔鹽順澤宮」帽子，參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽，一舉奪下世界冠軍。這個意外來自於艾登在東京街頭撿到順澤宮的帽子，覺得很神祕，認為如果照顧好帽子，能夠帶來好運。未料此舉讓埔鹽順澤宮紅遍各地，宮廟帽供不應求。

劉威志一看到這則新聞，立刻找到順澤宮，推出聯名T恤，「消費者不一定會關注這種消息，這就是我們的工作，這些故事可以讓消費者更認識plain-me想講的東西。」

除了衣服，plain-me也有生活選物，水瓶、寵物用品、營養品，勾勒都會的生活新型態。劉威志強調自己「沒有設限」，只要保證選物的品味，都是plain-me的信念。

理性管理》服務差異化，留住鐵粉

為客人搭配美好的一天，走進實體店可以感受到「服務」的差異化，劉威志在意服務，包括網路客服不應推商品，無論退換貨、回應問題，都要細緻。他認為每個消費者都不相同，有人喜歡聊天、詢問趨勢，有人加入臉書社團不會發言，對plain-me而言就是客製化需求。

plain-me還舉辦實體店活動，邀請會員回來，並記住鐵粉的長相、姓名和喜好。生日也會手寫卡片，打入顧客的心底。劉威志率性表示，希望把客人當朋友，「我們經典的案例是巷口有家店，有賣我們的某樣商品，賣得比較便宜，客人要買我直接叫他去那邊買。我很誠實跟他說，讓他自己決定。」plain-me的TA平均25歲上下，其中一個月來兩次的鐵粉，大約有一千位。

近幾年營業額小幅成長，劉威志卻也坦言，離大規模選物店「完美平衡」的狀態還有一段距離。因為創業，電子工程背景的他持續進修會計、財務、統計等相關專業知識，未來還會親自處理請購。

劉威志提醒想開選物店的創業者，必須想清楚兩件事：第一是要為消費者提供什麼；第二是要有管理能力，例如各種品牌有不同進貨時間、不同窗口、不同對帳方法，國外有進口貿易問題，國內有稅務問題。以時尚產業來說，品項很多，還分尺寸，複雜度倍增。再加上自製商品有數量的壓力，每個聯名品牌又是一個獨立專案，供應鏈管理、面料管理、時程管理都必須仰賴人力，「除了銷售數據，又牽扯到品味、風格、價位，必須從中讓所有產品發揮出來，得到利潤。」

劉威志了解大眾對「選物店」的浪漫想像，直言經營者必須非常理性，確立消費者需求，建立管理模式，穩紮穩打是第一步。

【本文摘自《看》雜誌第226期，更多內容請見http://www.watchinese.com】

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