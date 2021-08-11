砸10兆謀半導體自主 中國5年內當領頭羊？

【撰文／金雨森】

中共投注人民幣10兆元發展第三代半導體產業，計畫在2025年，也就是「十四五」規劃期間（即中國從2021年至2025年之國民經濟和社會發展的第十四個五年規劃），達到70%自給自足的能力，並任命國務院副總理劉鶴負責領導第三代半導體研發製造，推動一系列金融等政策扶植。中共這樣大刀闊斧，真能在5年內實現達成目標，還是這只是又一次的「大煉鋼」？

研究報告：2025年中國自給率只能達到19.4%

美國半導體市場研究公司「IC Insights」近期兩度發表報告指出，中共想要在5年內達到半導體70%自主根本紙上談兵。據IC Insights今年1月的調查報告指出，中國自產半導體數量占中國半導體市場的比重，從2010年的10.2%，增加至2020年的15.9%，並預測2025年將增加至19.4%，遠不及中共設定的70%目標。而且2020年15.9%的自給率中，總公司設在中國生產的半導體數量其實只有5.9%，剩餘10%是由在中國設廠的國際大廠，包括台積電、SK海力士（SK Hynix）、三星、英特爾等生產。

中國雖然是全球最大晶片消費國，但不代表中國有能力自行生產IC晶片。縱使中共大力扶植半導體產業，但中國廠產能規模小、技術不足，且缺乏相關設備，難以在短期有所突破。因此，IC Insights預測，即使放長至10年內，中共也難發展出自給率高的半導體產業。

欠缺技術：中芯國際還不是台積電對手

中國半導體技術到底如何？拿中國半導體產業龍頭「中芯國際」與台灣龍頭「台積電」比較，台積電是全球晶圓代工第一大廠，占全球過半營收，且掌握最先進晶圓製程技術，目前已可量產5奈米及7奈米晶片，明年下半年更將量產3奈米。中芯國際則是中國最大晶圓代工廠，最先進製程為14奈米，可小規模生產N+1奈米（有說相當於介於10奈米至7奈米之間，但中芯發表聲明澄清只相當於11奈米）的晶片，目前正在研發N+2奈米（相當於10奈米）製程技術。相較之下，中芯國際實在無法與台積電、三星等大廠相比。因此，張忠謀才說，中國大陸現在還不是對手，半導體製造仍落後台積電5年以上。

另一個瓶頸是，中芯國際因與中共解放軍掛勾，去年12月遭美國政府列入中共解放軍擁有或控制的名單，禁止美國公司向中芯國際提供10奈米以下的技術和設備，直接影響中芯國際的先進製程研發。中芯國際今年3月僅從荷蘭公司ASML買到製造傳統晶圓的DUV（深紫外光）光刻機，並非製造7奈米晶圓的高端EUV（極紫外光）光刻機。因此中國不僅缺乏技術，國際制裁下也導致中國廠商無法取得高端製程設備。

人才短缺：晶片專業人才缺口20萬

中國人才多，但有經驗的工程師卻不多，人才匱乏就成了產業擴張的一大挑戰。當中共極力布局半導體產業，建立產業園區，越來越多企業開出優渥條件吸引人才、增加相關就業機會時，卻面臨人才短缺問題。

根據中國電子信息產業發展研究院等編製的《中國積體電路產業人才白皮書（2019～2020年版）》顯示，到2022年，晶片專業人才缺口預計超過20萬人。其中，中國最缺乏有經驗的工程師。中國過去一直到台灣、韓國等地挖角工程師和高管跳槽，而非自己投入資金及教育培養相關人才，現在想要急起直追，但培養專業的工程師需要耗費長年時間，而中國大學電機系教科書的電晶體內容，卻還停在1微米（1,000奈米），與最新製程技術嚴重脫節。

即使中國有相關人才，薪資低及工作環境差等因素，導致人才也不見得都會往半導體產業發展。《中芯國際2019年企業社會責任報告》指出，中芯國際人才流失率高達17.5%，凸顯在中芯國際上班沒有想像中那麼吸引人。中國半導體產業薪資也不優渥，2019年積體電路從業人員平均薪資每月人民幣12,326元，研發人員每月人民幣20,601元，跟其他IT產業薪資相比沒有很高。

「芯病」蔓延：弘芯、泉芯大騙局 紫光爆財務危機

技術落後又缺乏人才的情況下，中國又面臨一場巨大的「芯病」。針對這場「芯病」，中國發改委新聞發言人孟瑋在去年10月表示，中國國內投資積體電路產業的企業，很多是沒經驗、沒技術、沒人才的「三無企業」，多半對半導體認識不清，盲目投資，造成投資風險上升。再加上地方政府過度補貼、企業投資過熱，「芯」廠林立的情況下，整個產業過度膨脹，並在今年相繼爆出武漢弘芯、濟南泉芯騙局，以及清華紫光財務危機等問題。

2017年起家、號稱投資千億人民幣的武漢弘芯，曾找來台積電前營運長蔣尚義擔任執行長，還幫忙帶了一台光刻機，造成一時轟動。但蔣尚義上任後卻慢慢發現被武漢弘芯「詐騙」，該公司連基本的廠房都沒有蓋好，根本無法生產高端晶片，蔣尚義隨後辭退。武漢弘芯最終紙包不住火，在今年2月宣布停產停工並遣散員工。

接著在今年4月，投資超過5百億人民幣的濟南泉芯也宣布停發員工薪資，包含從台灣挖角的180名工程師也遭欠薪，工程陸續停擺。濟南泉芯與武漢弘芯被傳出同是幕後人「曹山」布局，手法皆是獲取政府投資與補貼，吸引知名工程師進駐，並大肆預購高端晶圓設備，以吸引政府及投資人更多資金挹注。當餅無法再畫大、謊言圓不下去，濟南泉芯就突然停發薪資、拖欠工程款，丟下一屁股爛帳。

中共為阻止這場芯病蔓延，三令五申限制半導體產業過度投資。但今年7月9日，「清華紫光」遭債權人徽商銀行向法院申請破產重整，震驚各界，再度重挫中國半導體士氣。紫光曾一度誇下海口說要買下台積電、合併聯發科，也是習近平推動半導體供應鏈的國家隊。這麼優秀的領頭羊，居然爆發嚴重債務危機，去年11月債券違約人民幣13億，也沒有償還12月到期的4.5億美元債券本金，且有走向破產的風險。

半導體產業已成各國必爭之地，中國若想躋身於前列，就必須反思此種「大灑幣」、「大煉鋼」模式是否真的能給中國社會帶來效益。在技術落後、人才匱乏及國際不信任的困境下，或許務實地投注研發、培育人才並回歸國際貿易，才是長遠之計。

本文摘自《看》雜誌第225期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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