疫情經濟的機械觀與生物觀

【撰文／林茂昌】

近百年來的經濟學，在研究方法上似乎非常偏向物理學與機械論，所有的經濟事物都可以測量或量化、所有的經濟原理都可以用公式表達。於是乎，一個經濟體系就如同一部非常龐大的機器，按照物理學原理運作。而經濟政策的主導者則可以監控貨幣、就業、物價等各種指標，並透過許多的政策工具，如財政政策和貨幣政策等，協助經濟的順暢運作。就如同我們開車，一面看著路況，一面看著儀表板上的各種指標，手握方向盤，或踩油門或踩剎車。

疫情下的機械論經濟觀

當全球疫情發生時，就好像行車途中發生狀況，駕駛人馬上採取因應措施，以避免發生重大事故。因此，各國紛紛祭出紓困、補貼、消費券、以工代賑、緊急融通等措施。目的是為了降低衝擊，避免全面失控。但大家心知肚明，如果車子的變速箱或是輪軸壞了，不論你怎麼踩油門、打方向盤或踩剎車，車子終究還是故障的，不可能回到正常水準，更遑論高性能的表現。除非你把故障修好。

也就是說，從機械論的經濟觀來看，無論採行什麼挽救措施，只要疫情尚未獲得控制，經濟就不可能有優於水準的表現。即使景氣稍有過熱，那也是一時貨幣供給過多的短暫現象，終將消退冷卻。所以當去年第三、四季全球疫情最嚴重時，美股不斷創新高，台股更突破12,682的30年歷史高點，普遍被認為是「無基之彈」，缺乏基本面的行情。因為，歐美日等全球主要地區都還在封鎖當中，人們幾乎足不出戶，經濟怎麼可能持續熱絡？

然而我們事後諸葛，回頭看這一年來的經濟數字和企業獲利，的確有一股力量在穩健攀升。根據「美國全國企業經濟協會」（National Association for Business Economics，NABE）的預估，美國2021年的經濟成長率將可達6.5%，為自1984年以來將近40年的新高。台灣更是拜半導體產業之賜，全年經濟成長率根據國際信評機構標普的預測，可達5.6%，也是近十年來的新高。企業獲利更是創下前所未有的紀錄，連沉寂多年的傳統產業都現難得一見的暢旺。

把全球經濟視為一個生命體

怎麼會這樣呢？

關鍵或許在於，人並不是螺絲釘，經濟也不是一部機器。近年來有人主張把全球經濟視為一個生命體，用生物學的觀點去研究經濟。這當然不容易為大多數人所接受，因為許多論述流於主觀且無法驗證。但既然機械觀無法解釋疫情期間的火熱經濟，似乎，生物學中的演化、適應、淘汰、自我修復等概念，還是值得參考。

為了求生存，生物遇到逆境時，會用盡一切方法去適應；受到傷害時，有能力自我修復。這和汽車壞了永遠就是壞了（除非有人去修理）完全不同。更大的不同是，生物在適應新環境之後、在受傷復原之後，往往會變得更強壯！

就在100年前美國麻州春田市的春田學院（Springfield College）有一個蛙腿實驗，深深影響日後的肌肉訓練法。當時一次世界大戰才剛結束，醫院裡擠滿了肢體傷殘的返鄉軍人，因醫療不足，傷兵只能長期臥床而導致肌肉麻痺甚至萎縮。研究人員用一群青蛙做實驗，將每隻青蛙的一條腿綁住，使無法動彈，模擬傷兵的腳，另一條腿則完全正常，當作對照。把這些青蛙放進培養池裡二個星期再撈起來，研究被綁住那條腿的肌肉萎縮情形。

結果卻令人大感意外！綁住的那條腿明顯更為巨大有力。把繩子解開之後，這些青蛙因為一邊的腿過於有力，跳起來總是偏另一邊。研究人員以為實驗失敗，草草收場，把蛙腿沒有活動卻能增肌的現象稱為「等距訓練」（Isometric Training）。這個研究在當時沒人注意，直到三十多年後，被德國馬克斯．普朗克學會（Max-Planck-Gesellschaft）的二名研究員海廷格（Theodor Hettinger）和穆勒（Erich Albert Müller）重新發現，如獲至寶，並花十年的時間做一系列的研究和實驗，才使得等距訓練在1960至1970年代發揚光大（且方法大為改善，不再只是用綁的），後來連李小龍都用這個方法練肌肉。

原理很簡單，蛙腿雖然被綁住不能動彈，卻會死命掙扎。只要沒有喪失意志，青蛙每隔一陣子就會使盡全力掙扎一次，這等於在二星期中，隨時都在做高強度的重訓。蛙腿不時地操練，難怪會變得巨大無比。

疫情下的生物學經濟觀

回到疫情經濟上，如果我們用生物觀來思考，人們雖然受到封城管制不能自由移動，卻無時無刻不在掙扎。而且，每一次掙扎，雖然表面上看不到動靜，實際上卻是驚天動地。同時，每一次掙扎，也為下一次建立更大的想像空間。因為人流雖然受到限制，金流、物流、資訊流卻無遠弗屆。消費者關在房子裡，生活上還是需要交際、上網、購物、吃飯、聽音樂、看戲。而商家也在掙扎，每一項轉為線上外送的服務，都是絞盡腦汁，用盡全力的調整，一種求生存的掙扎。

這對實體經濟產生莫大的影響。表面上傳統的旅遊、住宿、餐飲服務業受到重創而式微，其實，網路交易卻極為火熱，形成一個前所未見的矛盾現象。就以今年6月台北市三級警戒期間來看，筆者住家附近的大街小巷幾乎空無一人，可是社區警衛室卻堆滿了快遞包裹和外送餐飲，數量之可觀，好像我們這裡是倉儲轉運中心似的。

那麼，這股力量會不會因為疫情結束而完全消退？就生物觀來看，人們的經濟行為似乎已經有了結構性的改變。而被高度強化的網購外送事業，就好像那條強化的蛙腿一樣，即使實驗告一段落，束縛解開了，仍將繼續影響我們的前進方向。

本文摘自《看》雜誌第225期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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