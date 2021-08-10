累積人脈存摺 中小企業突圍的資源在這裡

【撰文／曾允盈】

眾所周知這是碎片化的時代，不僅資訊碎片化，網路流量、消費者注意力碎片化，事業經營同樣碎片化。

在碎片化的時代，許多零售業者從追求規模化，轉而追求規模小而深度經營，走向掌握消費者資訊、建立符合體驗的服務，商品也趨向客製化。在製造、服務甚至物流能力上，業者都必須搶占核心能力，才能避免被市場淘汰。

電商經營者或者更有感，以往只需要上架大型電商平台，即能獲取收益。如今什麼都要做，社群經營、臉書和Google廣告投放、LINE行銷、線上結合線下、異業合作、內容行銷，營運和行銷都碎片化，不能遺漏任何一個管道，同時對外串接資源的速度越快，精準度越高，越有機會成功。

2008年後陸續創立法意PHIGROUP資產管理、iFit愛瘦身、moneybar財經社群網站、ECFIT雲端CRM的謝銘元，認為碎片化經營中，創業者已經進入「人際關係變現」的時代。2020年12月，謝銘元因此與戰友共同成立BNI商會（Business Network International）華榮分會，短短半年時間已經凝聚約140位會員，是全球前20大的BNI分會。

「關鍵在於將碎片化重新組合。」謝銘元認為商業合作因為組織化而更有凝聚力。疫情爆發後零售業者如何快速應變，在商業組織中更顯優勢。

▲BNI華榮分會創辦人謝銘元，積極擴大BNI影響力。謝銘元提供

面對疫情：商會的超前部署

「好習慣運動教室」可以說是轉型最快的健身房之一，新冠疫情升級三級警戒之後，創辦人胡孝新立刻透過BNI華榮商會成員的協助，開展視訊、直播，安排教練錄製線上教學課程，其他成員也主動提供平台宣傳、企業窗口引薦、直播抽獎商品，甚至促使他開發B2B（Business to Business）的企業方案，打破受眾的印象，包括研華科技、世界先進都成為好習慣的課程用戶。

胡孝新知道自己不是單打獨鬥，5月15日早上11點政府公布疫情升級，華榮分會其實已經超前部署，一早就在拋議題、找解方，包括如何分流？如何分倉？如何購買護目鏡與防護衣？哪些商品會成為爆品？「當其他健身房以為只會短暫停業，我已經因為華榮如火如荼的對策，感染嚴謹的氣氛。」

謝銘元觀察後坦言，自己原本偏好「進健身房」運動，沒想到視訊教學也可以快速吸引大量受眾參與。原因是好習慣運動教室精準開發一群喜歡「居家運動」的受眾，不用進健身房也能獲得專業教學，可謂正中下懷。

快速轉型：企業需要陪跑員

疫情後積極轉型的「HiSugar：嗨糖日式可麗餅」甜點店，創辦人胡瑩參與的是BNI華冠分會。華冠與華榮、華網分會的董事顧問皆為「成真文創有限公司」負責人王孝梅，分會之間常有合作。胡瑩坦言幾年前，不認為自己會和BNI有關聯，直到申請經濟部中小企業處SBIR（Small Business Innovation Research，小型企業創新研發）計畫的企業顧問是分會核心成員，因為信任該顧問而果斷加入BNI，廣結善緣讓胡瑩很快獲得可靠的資源。

「商會很有紀律，而且以商務為導向，透過一場早餐會，不只是取得一筆訂單，有機會解決自己卡住的問題，而且大家有共同的語言，都希望自己可以付出更多。」

每一位會員代表不同的專業別，高效協作和專業分工，讓她即使遇到困難，也能快速解決。疫情後開發新品、線上販售，胡瑩在組聚提出列印出貨單非常耗時，會員中專營POS系統（Point of Sale，銷售時點情報系統）設備的普微爾科技，立刻提供使用。

企業要轉型，能夠串聯資源，還要評估內部人力。靠著專業協助企業數位轉型的朋友建議，胡瑩一邊盤點店內的數位能力。店內工讀生仰賴她做決定，同時也要知道自己可以成長。她形容企業需要「陪跑員」，分會夥伴恰可扮演這個角色。

▲「Power Drink 請支援收飲」是台灣民間支持前線醫護的公益活動。網路擷圖

付出者收穫：發起「請支援收飲」公益活動

由好奇心創意、泛思醫學、Stephen Mei發起的「Power Drink 請支援收飲」，是關懷醫護的公益專案，透過集資的方式，每天捐贈100杯飲料給不同的醫護、警消或為疫情而付出的單位。

活動前訪問460位前線醫護，調查後獲知，醫療現場最需要巧克力牛奶、能量飲料、手搖飲，想捐贈飲品的民眾，到官網點選「我要認購」，以最少1杯、最多100杯為單位，不指定配送，所有金額都用於支援前線單位。

號召公益活動的「好奇心創意」負責人陳伯麒表示，七天內串聯貝殼放大、飛氏配速、圓矩法律事務所、不要對我尖叫、好習慣運動教室、尚諺群佳聯合會計師事務所，平均只要五句話就能談定合作意向，除了同是華榮分會的人脈，更重要的是彼此信任。

分會資源不會少，但是平時參加會議，也是累積信任度的過程，最終才有能力去整合。「因為我們的理念是『付出者收穫』，大家也都在觀察，只要願意付出，當你需要幫忙，資源很快就會到位。」謝銘元也提到，合作方式其實類似口碑，由身邊認識的親人向別人推薦，在信任的前提下，合作門檻自然降低。

電商慣稱「打群架」，就是在市場零碎的情況下，共享各類資源。中小企業如果有基礎能力，參加跨業態的商會，會是促進企業前進的方式之一。因為重要的時刻，就是檢視人脈存摺的時機。

本文摘自《看》雜誌第225期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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