威脅全球資產泡沫和中美財政的巨手

【撰文／如松】

美國經歷了2007～2008年期間的次貸危機後，聯準會的資產負債表從危機前的不足8,000億美元擴張到目前4.5兆美元，增加了4.5倍。次貸危機後的十多年，美國經濟一直維持低速成長，如此大規模印鈔卻未導致嚴重通膨，主因以出口為導向的商品出口國以財政補貼、損害企業資產負債表的方式吸收了美元增發帶來的通膨，商品出口國積累了外匯儲備，穩定貨幣體系和財政體系，各取所需。

低通膨帶來低利率，這一時期美國和商品出口國都維持相對低利率環境，貨幣不斷增發而利率極低，就讓資產價格形成泡沫，又支撐了中美兩國的財政。美國股市很大程度上支撐著消費，消費成長是美國經濟的主要驅動力，就支撐了美國財政；中國房地產也在支撐著中國財政。

但中國等商品出口國吸收通膨的能力，受制於人口、資源、環境等一系列因素。新冠病毒（武漢肺炎）全球大流行後，美元印鈔機再次高速開動，但中國以對部分鋼鐵產品加徵出口關稅和本幣升值等方式，拒絕繼續吸收美元超發帶來的通膨壓力，讓美國本土的通膨局勢面臨惡化。

美國3、4月的失業率為6.0%、6.1%，通膨率為2.6%、4.2%。因財政救助的作用，3月個人消費支出月增4.2%，4月僅小增0.5%，經濟復甦並不理想，顯現典型的停滯膨脹現象。

美國聯準會根本不會考慮透過收緊貨幣政策來打壓通膨，因為會劇烈衝擊股市，導致財政破產。當商品出口國沒能力（或不願意）為美國吸納通膨，美國通膨繼續發展，民眾會快速增加儲蓄、壓縮支出，經濟會陷入衰退，帶來財政危機。

拜登政府知道，這是根本無法面對的局面，而戰爭是解決問題的最後手段。

盧布危機削弱俄羅斯對美威脅

當以疫情起源為導火線，推動亞太地區軍事局勢進一步緊張，亞太地區（尤其中國）的美國資本只能回流，美國就能用投資增長來彌補消費的不足，推動經濟成長並保護股市、房市等資產價格泡沫，最終挽救財政；資本快速流出中國，人民幣匯率會受到劇烈衝擊。這就是2014年俄羅斯盧布發生的故事。

俄羅斯央行的基準利率，2013年底尚在8.25%，到2014年12月上漲到17%，對資產價格形成猛烈衝擊。2013年俄羅斯的GDP是2.29兆美元，2015年萎縮至1.36兆，僅為2013年的59%，兩年內萎縮了四成多。2014年的盧布危機讓俄羅斯的綜合國力劇烈衰退，至今也沒緩過氣來。

現今中國的房地產很可能是空前絕後的泡沫狀態，與美國股市泡沫原理一樣。一旦資本快速外流導致人民幣利率暴漲，就會刺破泡沫。中國房地產和上下游行業占財政總收入50%以上，一旦泡沫破裂，就會步上2014年盧布危機時俄羅斯的腳步，失去與美國分庭抗禮的本錢。

這就是美國國內在疫情問題上一夜間轉變態度的根本原因，為解決自身經濟和財政困境，美國準備以軍事手段（也是最後手段）解決問題，其中包含利用特種部隊強化台灣的防禦能力。

影響資產價格泡沫的巨手

不過，還有一隻巨手在揮舞，對準的也是兩國的資產價格泡沫。

由於大西洋深海環流降低到千年來最低水準，導致從大西洋、太平洋吹向歐亞和北美大陸的暖濕氣流急劇變弱，而自北極南下的冷氣流更盛，影響全球形成極端氣候。春季中國北方異常嚴重的沙塵暴是表現之一。

5月已是春末夏初，但全球各地的降雪異常頻繁，幾十年未見。5月上旬英國局部地區普降大雪；5月18日北美加拿大草原省份普降五、六個小時的大雪；5月24日中國內蒙興安嶺一帶普降大雪；5月28日美國局部降下大雪；5月中國華北地區繼續颳著強勁西北風，長江中下游以南地區，夏季可能再次爆發洪水。

異常極端的氣候必然嚴重影響農業產量。中國去年就到國際市場快速採購農產品，說明了背後的原因。疫情已經破壞了全球食品產業鏈，去年有許多食品加工廠停工、停產，造成養殖企業的嚴重損失。影響最嚴重的將是南美，因疫情一直未能有效控制，破壞了農牧業活動和食品加工，導致食品價格大漲，阿根廷因而停止出口牛肉30天。

異常極端氣候和瘟疫大流行都在威脅全球食品供給，一場食品危機看來很難避免。食品因素不斷深入推動全球通膨，這就是威脅全球資產價格泡沫和中美兩國財政的那隻「巨手」。

中國使用關稅和人民幣升值推動美國的通膨，美國欲使用軍事手段推動中國的通膨，一隻巨手又同時推動中美的通膨。當哪國的通膨惡化，導致利率暴漲時，資產價格泡沫就岌岌可危，深陷財政危機當中，也就註定了對抗的結局。

這是攤牌的時刻。不僅中美雙方在攤牌，上天也在與人類道德加速墜落之後肆意印鈔的行為攤牌。

本文摘自《看》雜誌第224期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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