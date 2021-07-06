股票投資的「斯多葛哲學」

【撰文／林茂昌】

這陣子幾位多年老友分別找我提供意見。他們有一個共同的困惑，就是在股市這波的大多頭裡太早獲利出場，而預期的回檔修正卻一直沒有出現，不知道現在進場會不會風險太高，買在泡沫的最高點？如果堅持等大幅回檔再進場，會不會等到天荒地老，錯失良機？對於這些問題，筆者當然沒有答案，事實上，世上恐怕沒幾個人事先知道未來會怎麼走。

我只能委婉地告訴老朋友們，其實，這是投資策略或投資理念上的問題，如果不從這個方向去思考，永遠會有買了股票怕暴跌，賣了又怕一直漲的疑惑。反過來說，很多成功的投資人，根本就不在意股市怎麼走。這些投資人用事實證明，你不需要神奇的技巧和預測能力，也可以在股票投資上獲得滿意的報酬。

巴菲特為何青睞「斯多葛哲學」？

現在，請先把股市是否處於高點的問題放到一邊，看看巴菲特的長期夥伴，蒙格（Charlie Munger）在Daily Journal公司2019年股東會時，談到莫札特的故事。他說，有些人就是特別有才華，無論我們怎麼努力，還是差這些高人一大截。可是才華洋溢的莫札特也不是十全十美，他揮霍無度，缺乏財務紀律，而且憤世嫉俗，因而英年早逝。這和投資有什麼關係呢？原來，人們不必是頂尖高手也可以在投資上有所收穫。另外，蒙格還有一個祕訣，就是不亂花錢、生活簡單、以及活久一點。他說，他和巴菲特就是一個例子，和莫札特剛好形成強烈對比。

這段談話的重點在於，我們不必是頂尖高手！蒙格認為他和巴菲特投資如此成功的關鍵，並不是因為善於處理困難的事，而是善於避開困難的事，善於找出簡單的事去做。有些事情，即使花再多的功夫也沒有用，對此，他們絕不會不懂裝懂，而是乾脆承認「這太難了」，擺到一邊去，專心研究他們能夠理解並能掌握的案子。

這是一種「斯多葛哲學」（Stoicism）：人生是困難的，面對困難時，對於吾人無法改變或控制的因素，不要困在裡面生悶氣或沮喪抱怨，而是積極找出吾人可以有所作為的事，努力去做。斯多葛哲學源自希臘，以正面、理性、務實的方式面對人生，不斷精進。今天，許多偉大的企業家都深受其影響，包括蒙格。

投資當然是一件困難的事。如果你相信有一種投資法，或是有某個投資高手可以一路順遂，精準進出，買了就漲、賣了就跌，那就太天真了。投資之路充滿了荊棘和障礙，無人例外。沒有經驗的生手，經過幾次震撼教育，很容易就失去信心，更失去方向。他們會覺得投資需要高深的學問和技巧，自己實在技不如人。這時，斯多葛哲學正好能帶給投資人莫大的啟發。

不要花心思在我們難以理解也無法掌握的問題上了。股市什麼時候崩盤？多少華爾街高手拼命研究還是不得要領。這波通貨膨脹將會有多嚴重？即使全球經濟學家和中央銀行作深入研究，答案常常刻意保留一個模糊空間，不然就是逐期做滾動修正，因為問題太複雜了。這些問題，連頂尖高手都覺得困難，更不用說個別投資人。請別誤會，我不是說這些問題不重要，而是我們必須承認，這太難了！把心思放在上面，對我們的投資不會有任何助益的，只會帶來更多的迷惑和挫折。

多數投資人有能力做什麼？

那麼，哪些才是我們有能力，而且容易做的呢？

首先，研究重點要放在我們感興趣的個別公司或產業。多去研究公司的經營、獲利、財務等，並盡可能地蒐集關於這家公司的資訊反覆思考驗證，最後再斟酌什麼價位買進，設定價格的安全邊際等。現在有ETF（Exchange Traded Funds，指數股票型基金），覺得選股太難的投資人甚至可以省略個股研究，直接把重點放在ETF上。

其次，股票最實在的獲利基礎來自企業所產生的利潤，所以，投資的基本功，除了研究公司之外，還要實際買進並長期持有，分享企業每年的獲利。至於股市的多空漲跌，那是可遇不可求的事，我們既不能控制，也無法預測。簡單說，就是長期投資！

第三，如果擔心我們的股票在長期持有期間出現重大問題而導致巨額虧損，我們所能做的，不是事先預測哪一檔會出問題（這太難了），而是適度的分散投資，避免一檔股票出問題，導致全盤皆輸。這倒是簡單易行。

把簡單的事做好

所以，儘管股市詭譎多變，處處陷阱，斯多葛哲學不會有負面情緒，也不會怨天尤人，只管專心研究個股，或是乾脆買ETF，買進並長期持有。不要寄望買進之後便一路增值。道路依然崎嶇，但只要堅持下去，終究會有豐碩成果。

蒙格本人就公開表示受斯多葛哲學很大的影響。而拙著〈「買進持有」股票的隱形富翁〉（請參閱《看》雜誌第219期本專欄）一文中所提的幾位素人，也許從未接觸過斯多葛哲學，但他們的實際行動和斯多葛哲學如出一轍。他們很多持股達數十年之久，甚至半個世紀以上，經歷過大景氣，也經歷過大崩盤，依然堅守原則。

傲人成果，只因為他們把簡單的事做好而已。

所以朋友，與其到處打聽、捉摸股市什麼時候要崩盤、什麼時候美國要升息等，不如回歸基本功，一步一腳印地投資。

本文摘自《看》雜誌第224期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第224期）謝謝！