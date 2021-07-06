iCHEF餐飲POS系統 與中小餐廳並肩防疫自救

【撰文／曾允盈】

iCHEF（資廚管理顧問公司）6月8日發布的《疫情餐飲景氣報告》數據顯示，在政府5月15日宣布三級警戒後，雙北餐飲營業額衰退幅度超過六成，台北市、新北市分別為67%和62%。由於禁止內用政策持續延長，內用部分營收歸零，餐廳僅能推出外帶便當或外送服務，但是業者的平均單店營業額仍大約只有以往的四成，「現場外帶」的訂單也減少近七成，全台餐飲景氣持續低迷。「雖然第三週以來有緩和爬升走勢，但依然不到4月週平均的一半。」iCHEF共同創辦人程開佑表示。

然而從iCHEF提供的數據看來，iCHEF服務的客戶，在疫情中卻逆勢成長了8%。這樣的成績，靠的是策略。

▲iCHEF共同創辦人吳佳駿、何明政、程開佑（由左至右）。iCHEF提供

疫情升溫》iCHEF推出五項協助

iCHEF是從POS（Point of Sale，銷售時點情報）系統出發的餐廳管理服務平台，有別於一般點餐機或收銀機，iCHEF內建企業級餐廳管理訣竅，包括帶位、點餐、出菜、結帳、人事、報表等功能，透過iPad就能達成管理，不僅簡化系統操作，同時也強化了服務生的效率，從而提高餐廳獲利。

2012年創立至今邁入第9年，iCHEF是台灣少數南向成功的新創企業之一，服務範圍擴及香港、新加坡等地，是相當知名的新創品牌。

iCHEF共同創辦人程開佑多次表示，「與餐廳站在一起」的初衷多年來都沒有改變。iCHEF想要讓POS系統變得更好用，透過科技提升效率，讓普遍缺乏技術資源的小餐廳也可以經營自己的會員。

觀察餐飲業的困境，iCHEF表示，5月中至今，在營業額無法超過成本的情況下，他們所服務的餐廳有些也選擇自主歇業。iCHEF為了在艱困中和餐廳一起活下去，做了五件事，以幫助中小型餐廳利用網路轉型減少損失。

1. 提供資訊

iCHEF首先是推出《疫情餐飲景氣報告》和餐廳疫情應對指南，程開佑認為唯有清楚的資訊，餐廳老闆才能做出正確決定。

2. 串接Google與LINE

第二則是向客戶推廣「Google我的商家 + iCHEF點餐網站 + LINE點餐」配套措施，幫助客戶快速開啟外送、外帶服務。同時也提供成功案例線上分享，協助其他餐廳可以參照學習。

3. 讓利共體時艱

第三項是提供實質的費用補助。疫情期間若是營業額低於20萬以下，不論是業績下降、歇業或小本經營，iCHEF將免收月費，會在後續續約時結算。另外，推出「防疫零元方案」，疫情升級中新開的店家，或是需要導入「線上點餐」的餐廳，將免去開通設定費，業者只需要帶自己的iPad就能免費使用。5月份iCHEF因此新增500間餐廳加入服務。

4. 為餐飲業發聲

第四項是為餐飲業發聲。程開佑認為，中小型餐廳年產值龐大，卻缺乏代表性的組織為其發聲，iCHEF因此針對800位餐飲業老闆進行紓困調查，6月11日也公布統合後的意見，反饋給政府與大眾。

5. 推出「安心找外帶」免費使用

第五項是在6月11日迅速推出「安心找外帶」測試版。據程開佑分享的資料顯示，餐廳內用業績停擺，與疫情嚴重爆發前的4月份相比，現場外帶也只剩原本的35%。但是和現場外帶、網路外送相比，「線上外帶」──先在網路訂餐後自行取餐的消費者卻大幅成長，第三週甚至有526%的高成長。因此iCHEF鎖定線上外帶需求，推出「安心找外帶」測試版平台，消費者可以透過地圖搜尋周邊的外帶店家，同時支援線上支付與預估取餐時間。

「安心找外帶」平台目前同樣免費支援所有iCHEF店家使用，6月25日起，iCHEF進一步更新了「店家防疫聲明」、「距離排序」、「餐飲類型」等功能。消費者還可以進階篩選出提供「線上支付」或「店面無接觸支付」的餐廳。店家頁面也提供註明有無定期消毒、配戴口罩手套、包裝袋消毒、店員定期量體溫等選項，目的還是增加消費者的安心感，降低對餐點外帶的顧慮。

▲iCHEF團隊自許能夠透過數據資料，協助店家提升經營品質。iCHEF提供

創立目標》以科技提升餐廳效率

iCHEF服務的餐廳店數全球已經突破8,000家，然而iCHEF誕生至今，曾經歷一段轉折。共同創辦人之一是台灣「流通教父」、前全聯總裁徐重仁之子徐安昇，據《天下雜誌》報導，徐安昇在自己的連鎖餐廳「麻膳堂」經營期間，發覺小型餐廳有更輕巧、平價的POS需求，於是和現任執行長吳佳駿等人，一同開發出架構在iPad上的iCHEF，定位為「小餐廳用的科技」。

未料2017年徐重仁閃辭董事長，並直接對iCHEF提出多項批評。徐家父子退出後，iCHEF團隊痛定思痛，也因此出現蛻變的契機，除了重新調整核心陣容，在原來的另外三位共同創辦人吳佳駿、程開佑、何明政外，又找來兩位核心夥伴張峯碩與陳孝存，並且坦承當時iCHEF的服務無論產品設計或後台架構，都是針對小餐廳的情境打造，沒有考慮到日後的延伸空間，服務的確不敷使用。

iCHEF團隊正視到問題後，展現絕佳的凝聚力，著手創業以來首度針對系統的重新打造，可說是「打掉重練」，迎接一套更具開放性的架構，目標就是打開API（Application Programming Interface，應用程式介面），讓iCHEF可以串接各種餐飲店家或進行異業合作。

今年3月31日，iCHEF宣布串連Google「我的商家」。程開佑曾說，「我的商家」早就是餐廳的兵家必爭之地，因為不只是消費者的評價，商家電話、地址甚至服務時段，資訊的完整性會大幅影響店家在Google搜尋的排行。

「iCHEF的目標是擴建全通路，」程開佑表示：「老闆只需開通POS，就能開通我的商家；只需要管理POS上的菜單、訂單與客戶資料庫，就能輕鬆經營不同通路上的客戶。」同時iCHEF也是Facebook、LINE、Uber Eats等平台的合作夥伴，提供的服務能滿足客戶更多的需求。

台灣疫情升溫至今，iCHEF當即做出行動，除了提供店家更多資源，分析餐飲業具體受創的程度，引起外界更多重視外，程開佑也提出給餐飲業的建議：「有一些原歇業店家發現防疫期間比預期還要長，因為出於現金流的考量，決定重新開店，但是若以月營業額60萬的店家來說，獲利的最低門檻差不多約是原業績的70%，如果沒有到達門檻，每天開店可能是每天虧損。餐廳應該做好至少六個月的長期抗戰計畫，評估成本和營收後，再決定開店的形式。」

自許能夠透過數據資料，協助店家提升經營品質，「和餐廳一同成長」，是iCHEF始終不變的目標。

本文摘自《看》雜誌第224期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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