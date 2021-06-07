一天四台心臟移植 武漢協和醫院締造奇蹟？

【撰文／哨子先生】

一天可以完成四台心臟移植手術，這是醫學奇蹟，還是有駭人內幕？

中國大陸《楚天都市報》去年8月發布一篇報導，8月6日當天，武漢協和醫院同時完成了四台腦死亡心臟移植手術。協和醫院新聞稿自豪寫道：「目前在國內尚屬首例，在全世界範圍內也極為罕見，展現出協和醫院心外科頂尖的學科實力。」

另外《長江日報》今年3月18日報導，武漢協和醫院完成了100例兒童心臟移植，持續居於全國首位。其中有位7歲男孩僅花了不到一週的時間，就成功配對到可供移植的心臟。令人咋舌的記錄，遠不止於此。去年6月，該院在10天之內，就為一名女患者匹配了4顆心臟。

奇蹟的背後掩藏什麼？

點開協和醫院的微信公眾號，標榜的是一篇又一篇感人肺腑的「絕處逢生」故事，一個又一個醫術如何精湛、手術如何完美的宣傳案例。我看完，卻只有「頭皮發麻」四個字可形容。

根據統計，英國人平均等待器官移植的時間為30個月，美國人平均等待60個月，加拿大人則必須等待超過85個月。但在中國，根據器官移植中心公告，病人平均只需要2週等待期。

中國2015年宣布，全面停用死囚器官作為移植來源，表示器官自願捐獻將成為器官移植使用的唯一合法來源。但是，只透過捐獻器官的管道，就可以在短短6天內就找到匹配的器官？

然而2015和2016年，武漢協和醫院心臟移植手術連續兩年突破百例，蟬聯全國冠軍。平均每三天就有一例。但據《湖北日報》今年4月報導，武漢市器官供應缺口很大，每年需要1,600具遺體，而該市每年遺體捐獻才約200具。

專門報導中國受迫害者故事的獨立媒體《寒冬》去年也發表一篇報導，講述有名男子為尋找適合親人的腎臟，前往山東省煙台市毓璜頂醫院，男子說：「從配血型、體檢到安排手術，僅僅約十幾天的時間。」男子回憶，醫生還說如果想要「年輕點」的腎臟，就多花點錢，保證健康。

器官移植如果都依賴志願者的捐獻，如何能做到可以像點菜一樣，不僅能找到匹配，還能加價購年輕的器官？

我害怕的是，7歲男孩的故事並非奇蹟，而是血淋淋的證據，證明中國正在發展龐大且獲利源源不絕的「人體經濟」。

強摘人體器官國際不容

4月15日，美國德州參議院正式通過決議案，譴責中共強摘人體器官。在決議案前，參議院曾舉行聽證會，聽證會上有幾位來自中國的證人出席作證。其中有一位曾擔任遼寧大連某派出所的輔導員，說他在2006年時曾聽過遼寧省有一個集中營，裡面許多法輪功修煉者在還活著的情況下被摘除了器官和角膜，屍體隨後被燒掉。「我意識到他們中的許多人應該就是那些拒絕報身分而消失的修煉人。」

不只法輪功修煉者，在中國境內少數民族也正面臨器官強摘的威脅。2017年，美國人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）發現，北京在新疆地區以免費全民體檢的名義，強行針對維吾爾族居民進行採集指紋、聲音、血液、虹膜資料等行為，「人權觀察」當時就懷疑其背後動機並不單純。

早在2016年，中共當局宣布在全國開通運輸人體器官的「綠色通道」，喀什、烏魯木齊、阿克蘇、西寧機場等維族居民居住的地區，陸續出現器官快速通道。是有多龐大的器官移植輸送需求，需要特地成立專門通道？難道是這區的居民特別有大愛，特別願意捐獻器官？

回頭看看協和醫院的大量宣傳文章，自詡為中國器官移植首要重點醫院，號稱「心臟移植連續5年領跑全國」。的確，文內一張張溫馨和樂的康復照片，裡面接受移植的病人笑得好開心，但很抱歉，真的令人開心不起來。

本文摘自《看》雜誌第223期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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