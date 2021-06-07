「三不」恐導致中共疫苗外交後繼無力

【撰文／金雨森】

曾是新冠病毒發源地的中國，現是疫苗生產大國，大展疫苗外交，承諾捐贈及銷售疫苗至全球90幾個國家將近7億劑疫苗。但隨著中國疫苗效力不穩、產量不足，這疫苗霸主的寶座似乎已開始動搖。

中共以疫謀霸，從新冠病毒的散播者，搖身變成提供疫苗的拯救者，積極推廣疫苗外交。目前在疫苗戰場上積極拓展勢力的國家，就屬中國及俄國。許多拉丁美洲國家、非洲國家，包括智利、秘魯、巴西，另有土耳其、巴基斯坦、匈牙利等國，都進口中國疫苗並開始大量接種。

一、中國疫苗「效力不穩」：導致他國疫情惡化

依中國官方數據顯示，中國科興疫苗總體保護效力為50.65%，武漢國藥中生疫苗總體保護效力為72.5%，北京國藥79.3%，與美國Moderna和輝瑞疫苗的95%效力差距極大。中國疾病預防控制中心主任高福也承認中國疫苗保護力不高。更令人擔憂的是，中國官方與其他國家所公布的數據差異更大。秘魯公布的中國北京國藥疫苗效力僅11.5%，科興疫苗在巴西有50.3%，在土耳其則高達91%。

中國疫苗效力不穩定的結果，就是各國在接種疫苗後，疫情不減反增。巴西4月底死亡人數破40萬，成為世界第二高國家，巴西經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）批評中國疫苗效力沒有美國的好；巴基斯坦自2月進口中國疫苗後，全國感染率創新高，上升至11%，總統艾維（Arif Alvi）和總理伊姆蘭汗（Imran Khan）接種國藥疫苗後均驗出陽性反應；秘魯前總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）和妻子接種中國疫苗後，4月25日發推文說他們都檢測呈陽性；匈牙利是歐盟唯一沒有獲批准進口中國疫苗的成員國，但仍然決定進口並自2月中開始施打後，匈牙利已成為全球死亡率最高的國家。

更糟糕的是，自中國疫苗問世以來，已爆出好幾起疫苗猝死事件。據韓聯社報導，4月22日，一名旅居上海市的40多歲南韓僑民，無疾病史，在接種中國疫苗三天後，在家身亡；4月15日，名為「山下花野子」的網友稱，自己28歲的弟弟在深圳接種國藥疫苗後去世。另有網友爆料，3月北京一名施工者在打了科興疫苗後隔兩天去世。

二、中國疫苗「產量不足」：屢見交貨延遲

中國科興疫苗日產量約600萬劑，國藥疫苗宣布4月份產量達1億劑，兩種疫苗日產量共約1,000萬劑。以當前中國的疫苗產量，遠不足以應付國外訂單及國內需求。中共至今已向90幾個國家出售了將近7億劑疫苗，但國內僅27%人口接種。

中共疫苗策略排序，是「國外先於國內」。因中共認為國內疫情控制得當，僅撥少部分供國民接種使用，其餘用來推動疫苗外交，並且稱要讓疫苗成為「全球公共財」。但以中共目前產量，仍無法兌現承諾給他國的交貨量。美國丹佛大學中美合作中心（CCUSC）主任趙穗生，觀察到中國疫苗供需已發生問題，出現多次「交貨延遲」，包括土耳其訂購的2,000萬劑科興疫苗遲交，埃及購買的4,000萬劑國藥疫苗只收到少部分疫苗。趙穗生推測未來隨著中國國內疫苗需求提高，恐怕國際供應將更緊張。因此，如果未來有國家遲遲收不到中共疫苗的貨，該國可能會因為疫情急迫，轉而向歐美購買。

而被視為次要對象的中國人，按中共官方接種計畫，須在6月達到四成人口完全接種，那就是大概5.6億人。一人接種兩劑，共需要11.2億劑疫苗。依《紐約時報》新冠病毒全球追蹤網站數據顯示，截至5月中旬中國已施打3.8億劑，約27%人口接種，還差7.4億劑。自5月中至6月底還有45天，如要達標，必須接下來的每日平均要安排1,644萬劑疫苗才能達標。以中共優先出口疫苗的作法，想要如期完成國內接種計畫根本紙上談兵。

三、中國疫苗「先占優勢不再」：歐美轉向對外輸出

中共疫苗之所以能獲多國批准進口，是因為歐美疫苗供應策略是「國內先於國外」，中共因而占了先機，向國際社會廣推國產疫苗。俄羅斯也是如此，向70幾國出口俄羅斯Sputnik V疫苗。如今，歐盟及美國疫苗產能過剩，施打疫苗人口越來越多，美國產能已提高到預計年產量10億劑，足以供應國內需求，歐洲及美國政府開始轉向對外進攻，推展疫苗外交。

美國3月時就已先向加拿大及墨西哥提供400萬劑AZ疫苗，接著4月底，美國總統拜登宣布將推動美國成為世界的「疫苗兵器庫」，協助各國對抗新冠病毒，並且規劃7月4日之前至少要出口10%疫苗產量。歐盟執委會則是在5月初宣布已出口2億劑疫苗至44國，並呼籲美國也增加疫苗出口。就品質而言，歐美的疫苗Moderna、Pfizer/BioNTech品質較為優良，效力高達95及91%，且效力等同Pfizer的Novavax將於今年底問世，Novavax也承諾向印度提供11億劑疫苗。

中共雖然比歐美國家早了一步進攻疫苗市場，但以目前中國疫苗效力飽受質疑以及疫苗供貨延遲的情況來看，歐美國家疫苗品質較優良且供應量逐漸提高，中共恐難在國際疫苗市場上繼續獨占鰲頭。

本文摘自《看》雜誌第223期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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