從宅男的無聲革命到美國軟體帝國

【撰文／林茂昌】

這幾年，美國的軟體工程、程式設計等工作熱到不行。薪資不斷上升，從業人員不斷增加，卻還是供不應求。特別是去年疫情肆虐期間，百業蕭條而軟體工程師一枝獨秀。一個大學電腦科系畢業生，只要在矽谷灣區找到工作，薪水高於父母（一倍以上）已經是稀鬆平常的事了。

美國軟體工程師一枝獨秀

雖然各家企業的待遇不同，大致上，只要進入所謂的FAANG企業（編註：美國五大科技巨頭：臉書Facebook、亞馬遜Amazon、蘋果Apple、網飛Netflix、谷歌Google），薪水加獎金、福利補貼、股票、分紅等，年收入約略在15萬到20萬美元。其他企業待遇雖不如FAANG，差距也不會太大。當然，離開加州的薪水就沒那麼誇張，但一般來說，初級軟體工程師的年薪，遠遠超過美國大學剛畢業的平均薪資。

有一點很特別，你不一定要電腦本科系出身。因為軟體業日新月異，不斷更新，講究的是實力和持續自我學習。只要具備強大的程式設計能力，業界通常不在意你是哪個學校、哪個科系畢業，也不管你是大學生還是博、碩士。反之，即使有漂亮的學歷，如果不努力精進，不用幾年就會被新人所鄙視了。而不斷精進，努力往上爬的人，三、五年之後往上升，或是跳槽，薪水更是倍數成長，三十出頭歲就年薪三、四十萬美元甚至更高的比比皆是。總之，只要程式功力強，有能力解決問題，沒人管你的國籍、膚色、性別、年齡，更不在乎高矮胖瘦或是身體殘缺，在軟體世界，這些都不重要。

一般人很難理解，寫寫程式而已，怎麼可以有如此高的薪水？有人說，因為他們特別努力、工作時間長、還要不斷學習、加上矽谷生活費高、房租昂貴等因素。這些都沒錯，但從最基本的因素看，原因很簡單，就是他們「值這個價碼」，可以為公司創造這個等級以上的價值！各位只要去看FAANG這幾家公司近十年來市值的驚人增長，就知道了。

創業新典範：很會寫程式的年輕人

當然，FAANG只是一個代表而已，以加州為首的美國科技公司，其產品或服務，幾乎是全球78億人口每人每天生活不可或缺的東西。電子商務、社交媒體、手機、網路搜尋、YouTube頻道、影集視頻、叫車服務、外送平台、旅遊訂房、購買機票、電子支付等，哪一樣不是以軟體工程為主的生活革命？請再看看FAANG的幾位創辦人，哪一位不是軟體工程師出身？

於是，科技創業的模範場景，逐漸從車庫移師到房間。看起來像書呆子似的毛頭小孩，宅在家裡寫程式，卻莫名其妙創造了巨大財富，改變了全世界。誇張一點的說，今天你我的生活，幾乎每個環節都受到年輕軟體工程師的影響，他們在鍵盤上敲敲打打，為我們的生活帶來無聲的革命。

由於手機和電腦的普及，深入每一個人的生活，軟體設計有一個重要特性：規模可變性。如果你寫了一個程式，成功解決自己生活上的某件小事，很容易就可以推廣到全世界，為全人類解決同樣的問題，因而創造巨大價值。

例如Airbnb就是幾個年輕人因為舊金山房租太貴，為了減輕負擔，在房子裡擺了幾張床墊，設了一個簡單網站以招攬短期租客而開始的。後來他們找來善於程式設計的朋友加入，最後掀起一場旅遊訂房網的革命。這是2008年左右的事了，已經成為創業新典範：很會寫程式的年輕人，只是幫朋友解決生活上的問題，最後就創了一番大事業。

未來的世界掌握在宅男手中

有人認為，現在軟體工程師的薪水遠超過其他行業，誘因已足，應該不需要再調漲了，反正他們也別無去處。從企業撙節開支、追求效率的角度去看，似乎言之有理。但筆者認為恰恰相反，美國軟體業的待遇可能還會續創新高，一枝獨秀很長一段時間。

首先，只要硬體和通訊頻寬遵循莫爾定律，不斷提高效能，軟體的重要性和所能創造的價值就持續升高。其次，軟體工作需要新鮮的頭腦，四十歲以後，大多退居管理職，而程式還是要有人去寫的。

此外，還有一個很關鍵的概念：最大功率原理（Maximum Power Principle）。這是美國系統生態學家歐登（H. T. Odum）於1955年所提出的，他認為在物競天擇的條件下，物種追求的不是最大效率，而是最大功率：在單位時間內動用所有可能的資源和能量，勝過競爭對手。這個原理適用於所有開放系統，包括機械、生態、和經濟。矽谷的這些高科技公司，隨時隨地都處於高度競爭狀態，每一家企業都雄心勃勃同時也虎視眈眈，想把敵人吞掉。因此，他們的經營，絕對不是以節約成本追求最大效率為第一要務，而是動用一切資源打敗對手攻城掠地。因此，他們不惜一切，就是要把頂尖人才招攬到旗下效命。就算要追求效率，也是把頂尖人才招到公司後，再狠狠地操。

既然是動用一切資源，美國的軟體業者同時也吸引了全球各地菁英。從近幾年美國所發出的H1B工作簽證資料來看，雇主主要是科技公司，職缺則是各種軟體人才。即使2020年疫情期間，加上川普政府的諸多限制，還是非常熱絡。雖然簽證資料有時會失真，但一定程度反映了美國招攬外國軟體人才的熱度。而各國的軟體人才，包括台灣，都羨慕美國的待遇。只要實力夠，很多人都躍躍欲試。這些人成功的也不少，並分享親身經歷給更多的年輕學子。我認為這個影響非常深遠，因為，人才集中美國！軟體工程最重要的就是人才，可想而知，未來的世界，依舊掌握在這群人手上。

誰會想到，當年幾個宅在房間裡寫程式的小伙子，竟然創造龐大的軟體帝國，無人能敵。

本文摘自《看》雜誌第223期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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