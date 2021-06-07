從個人品牌到商業品牌 「CiPU喜舖」陪媽媽走人生旅程

2010年成立的「CiPU 喜舖」，是媽媽包銷售的第一品牌，曾創下6分鐘完銷300個包包的紀錄。身為部落客的創辦人周品妤，透過分享生活，塑造喜舖正向、樂觀的品牌印象，並經營「CPU 的好好生活」社團，為受眾選物；2019年更成立「喜室好好」1號店，進一步演繹喜舖的品牌精神。

【撰文／楊戎真 圖／喜舖提供】

電商的發展催生了大大小小的賣家，一些賣家從「個人品牌」逐漸茁壯成為「商業品牌」。在一片網路紅海中，品牌如何脫穎而出？除了夠硬的商品力，品牌形象的形塑與貫徹也是重要的一環。一個能「滿足消費者真實需求」的產品，必定令消費者愛不釋手。

在網路上可以看到不少部落客推薦文的「CiPU喜舖」媽媽包，就是一個廣受消費者青睞的品牌。創辦人周品妤（暱稱CPU）表示，多年來喜舖並沒有做業配，從起家開始都是透過消費者自己的真實使用情形，自然產生口碑行銷。而這些令消費者自發開箱的媽媽包，其實也來自周品妤自身的需求。

▲「CiPU喜舖」創辦人周品妤，同時也是知名部落客「粉紅人妻CPU」，是個樂觀、愛分享的人。

「媽媽包」起家》 從「粉紅人妻CPU」粉專拓展品牌

喜舖創立於2010年，目前為台灣本土市占率第一的媽媽包品牌，曾創下6分鐘完銷300個包包、單年度熱銷4萬個的紀錄。2012年，喜舖就已經成為全台媽媽包銷售第一的品牌，當時大約每五個家庭就會有一個家庭有喜鋪包。2013年，喜舖更行銷至日本、新加坡、馬來西亞，之後陸續拓展至香港、韓國、泰國、印尼、美國、德國、法國等海外市場。

早在創立喜舖前，周品妤便是一個喜歡記錄且分享生活的部落客，她的「粉紅人妻CPU」粉專至今已累積超過10萬粉絲。早期，周品妤從國外帶貨回來銷售，懷孕生小孩後，由於遍尋不到好用的包包，便自行研發一款輕量的媽媽包，沒想到一開賣就完售。

這樣的好成績源於周品妤擁有大量粉絲的基礎。喜舖公關黃偉東表示，在創立商業品牌前，周品妤已經有一群追蹤她的粉絲，他們認同周品妤的生活態度與價值。開發的媽媽包，雖然出發點是為了滿足自身的需求，恰好也填補了市面上缺乏媽媽包的需求空白與痛點。

周品妤一路陪伴著喜舖成長，在不同階段的育兒過程中，將喜舖打造得熱鬧、繽紛且多元，品牌標語（Slogan）也從Happy mom（快樂媽媽）、Happy life（快樂生活），演變到Hi, lovely journey（嗨，美好的旅程）。周品妤注解道：「既然是一趟旅程，很多美好的事情都會發生。」

品牌DNA》真實、快樂、正向、樂觀

談到「喜舖」給人的品牌印象，周品妤認為，首先是「真實」，「真實是一個貫穿我們品牌滿重要的特質，就是一以貫之的。」喜舖媽媽包「輕量、防髒、耐汙、夾層多」的特點，都是媽媽們的真實需求。

而周品妤本人一直以來，都是很真實地分享自己的價值觀與生活態度，「我手寫我口。你是什麼樣的人，你想的事情，會很真實的呈現在你的文字上面。」

喜舖產品的品質也是如實展現。周品妤強調：「喜舖不拍那種很漂亮的照片，實際拿到包包後發現，品質不如照片。」設立專櫃也是基於「真實」的想法，「想要讓大家可以直接摸到、觸碰到這個產品的品質。」

周品妤認為，「真實」不論對建立個人品牌或商業品牌都很重要。她舉例：「你一邊分享要簡約生活，可是家裡門一打開，卻有一整列名牌包，那就不是簡約生活嘛！」她認為個人風格、價值觀以及想要跟大家溝通的事情具有一致性，才會彼此產生信任感。

如同周品妤本人給人的印象，快樂、正向、樂觀也是喜舖的品牌DNA，「雖然它是一個很抽象、很虛無飄渺的詞，卻一直貫穿我們整個品牌。」

因此，當面對28至45歲的主要消費族群時，如同Slogan「Hi, lovely journey」，喜舖不斷溝通與傳達：「女人的旅程，不管是自己一人也好或是帶著孩子也好，就是在生活裡旅行、在旅行裡生活，在每個不同的階段，享受當下那個片刻。」

成功在台灣媽媽包市場站穩腳跟後，周品妤認為應該趁著市占率高的時候「站出去」，她希望讓國外知道來自台灣的媽媽包、想到台灣媽媽包就會想到CiPU。2013年，她帶著CiPU前往日本參展，之後一路拓展新加坡、馬來西亞市場，並走向歐美。目前海外市場約占喜舖營業額的三成，尤其在泰國有相當不錯的發展，在當地，喜舖媽媽包是數一數二的品牌。

▲喜舖與NBA聯名推出商品，也是一種多元的嘗試。

多元化發展》悉心打造「泛喜舖生態圈」

隨著品牌的創立以及人生階段的轉變，周品妤除了持續經營「粉紅人妻CPU」粉專，也逐步為喜舖注入不同的能量。

1. 發展選物社團：「CPU 的好好生活」社團

經營「CPU 的好好生活」社團，可說是周品妤帶貨能力的再次展現，也是強化品牌與格友（部落格粉絲）黏著度的方式之一。

開闢好好生活社團的機緣，源於兩、三年前周品妤帶產品到國外參展，趁便把法國的東西帶回來。好好生活社團因此有著更多元化的商品，「因為要好好生活，不是只有包包，你可能需要吃得好、穿得好，以及生活或旅行相關的美好生活。」

CPU好好生活社團的選物，除了具有周品妤本人的風格，也有喜舖的質感，並依據「好好生活」的核心理念挑選物品，例如食物、親膚類的產品，會嚴格篩選「無毒、沒有添加物、不含色素」的商品。周品妤強調，健康、合理，能夠負社會責任的商品，才會推薦給大家。

疫情爆發後，包款類商品需求降低，周品妤也迅速應變開發防疫相關商品，例如口罩、抗菌清潔用品等。與此同時，CPU好好生活社團也創造了不容小覷的營收。2020年，喜舖營業額破億，整體業績不減反增。

2. 品牌新嘗試：開設「喜室好好」1號店

當孩子逐漸成長，周品妤的人生階段有了不同的課題，喜舖也跨入了新階段：「2019年我們剛好成立10週年，以往在台灣都選擇百貨通路，在全台北、中、南各有一個指標性百貨設有我們的專櫃，但我們從來沒有做過街邊店。」

周品妤開始設想是不是應該有一個地方，讓大家可以看到不一樣的品牌感覺，她希望可以把好好生活社團細部的風格融在一起，做一個新的嘗試。這樣的想法，催生了「喜室好好」1號店，周品妤預計將品牌更多想要做的事情，透過這家店來達成，「它是我們一個概念店的呈現。」

喜室好好1號店位於並非一級戰區的民生社區，在周品妤眼中是個有點悠閒又帶點文創氛圍的商圈，疫情爆發前有很多來自香港、日本、泰國的觀光客，這三個國家也正好貼合喜舖的海外市場。

作為一家「複合式、主題式」的選品店，喜室好好除了陳設喜舖的商品，也有不同主題或是季節性的選品，比如有機環保或是復古風主題，讓客人每次來店時都有一些不一樣的感受。

除了銷售商品，喜室好好1號店另一個核心是「給媽媽紓壓」。來到店裡，媽媽們除了在粉色悠緩的氛圍中閒逛，還可以喝到「很解壓的珍奶」。這裡也提供瑜珈、精油或是與自我療癒相關、讓生活有個美好感受的活動與課程，讓媽媽們放鬆又成長。

有別於以親子為主軸的媽媽教室，周品妤希望喜室好好以媽媽為主體，針對媽媽個體的需求去發展，「雖然小孩子很重要，但這就是人生的一個過程，最終還是剩下妳自己。所以，不管妳有小孩也好、沒小孩也好，也不管小孩幾歲，妳還是要記得自己，要保留一點點自己。」

3. 就是愛分享：開直播、Podcast「好的頻道」

做為一個部落客，周品妤一路上盡情分享、散播自己的熱情與樂觀，奔放且毫無保留。從去年開始，周品妤與溝通教練陳煥庭一起做直播，其後開始經營自己的Podcast節目「好的頻道」。

這些操作主要不是在導流，而是分享各種主題，例如「好好說話」。周品妤表示：「我們覺得好好說話太重要了，不管跟伴侶、同事、小孩也好，都應該要一起練習好好說話，因此我們的頻道就叫做『好的頻道』。」

喜舖公關黃偉東強調，雖然影音內容沒有帶回直接的業績，但是後續相對的粉絲黏著度是正向的。因此，今年會再加強影音或是YouTube的布局，讓「粉紅人妻CPU」、「好好生活」社團以及「喜室好好」1號店，三者能夠線上線下整合，成為一個「泛喜舖生態圈」。

始終如一》熱情是堅持的根本

從個人品牌到商業品牌，一路上雖然艱辛，但周品妤認為：「因為有熱情存在，就不會覺得累，就不會覺得苦。」她熱情地說：「就像喜舖的Slogan──Hi, lovely journey，人生既然就像一場旅行，沒有人知道到底會遇到什麼事情，只能告訴自己，這些都是一個磨練的過程，都會過去，只要過去了，就會讓你變得更強壯。」

「人生就是一場旅行，就是一場修行。這是我現在應該要面對的事情。當我沒有克服這件事情，之後它就會重複出現來考驗我，那我要去克服它，跨過去再往前走。」周品妤總是如此鼓舞自己與粉絲。

那麼，熱情的原點是什麼？周品妤思索片刻說道：「我的熱情在於能夠『解決問題』。我覺得設計或者做商品，就是在解決生活裡的痛點，就是引用一些方法，讓你的生活可以更便利或更美好。」她享受於這種「可以把事情變得更好」的感受，在她眼中，開發商品是很酷的，行銷也是有趣的，甚至客服都是很有趣的部分，因為它們都在「解決問題」。

周品妤一路走來始終如一：「如果我的存在，或者我們品牌的存在，可以讓喜歡我們的人得到一些正向、開心的感覺，或者是一點點療癒，我會覺得今天的努力都還滿值得的。」

CiPU喜舖大事記

2010年：創立品牌。

2012年：喜舖媽媽包締造全台銷售第一成績。

2013年：拓展海外市場，銷往新加坡、馬來西亞、日本。

2015年：推出亞洲第一個100%寶特瓶回收紗製作的媽媽包。

2017年：達成海內外30個銷售據點。

2019年：成立「喜室好好」1號店及「CPU 的好好生活」社團。

2020年：開展Podcast「好的頻道」。

本文摘自《看》雜誌第223期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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