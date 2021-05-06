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被壟斷的自由：美國民主崩壞之警訊

聯合新聞網 / 看雜誌

【撰文／金雨森】

對於習慣藍、綠政治鬥爭的台灣人而言，以為兩黨惡鬥就是打打鬧鬧、搶票競爭，但在美國紅（共和黨，以大象作為標誌）、藍（民主黨，以驢子作為標誌）的鬥爭超乎台灣人想像。當今一方（民主黨）已掌控了主流媒體與大財團，而另一方（共和黨）幾乎沒有還手的餘地，就像被窒息了一樣，似乎已發出美國民主崩壞之警訊。

媒體壟斷：造謠抹黑建立輿論正當性

以今年3月16日發生的亞特蘭大槍擊案為例，當時凶手殺害了八名按摩店附近的人，其中有四名是韓裔，兩名是中國裔，在警方還沒確定凶手犯案動機前，美國主流媒體CNN、《紐約時報》、《華盛頓郵報》及亞特蘭大當地親民主黨的《亞特蘭大新聞憲政報》（The Atlanta Journal-Constitution），就急著朝「仇視亞裔」的方向瘋狂報導，指稱喬治亞州的凶嫌因為歧視亞裔殺人，並針對每個受害者的身分描繪亞裔悲慘的故事，或是影射前朝川普政府不當稱呼「中國病毒」，使得全美亞裔倍感歧視。接著，再配合3月19日拜登總統與賀錦麗副總統到亞特蘭大訪問，向全國譴責反亞裔暴力事件，全美接著各地發起反「反亞裔」集會遊行，將輿論熱潮推至最高點。

但是，事實上，喬州警方一再向外界表示，凶手是因為「性成癮」而起殺機，而非「仇恨犯罪」，且現場還有兩名白人死者，凶手生前更無仇視亞裔的言論，主流媒體何來證據斷定凶手就是仇視亞裔？整件事情，好像主流媒體一開始就判定了方向，藉這機會一石二鳥，攻擊共和黨執政的喬治亞州治安不佳、歧視亞裔，也藉這機會協助拜登政府推動美國國會通過《仇恨犯罪法案》。

一波未平一波又起，喬治亞州為了修補選舉作弊的漏洞，州長布萊恩‧肯普（Brian Kemp）3月25日簽署通過選舉投票修改法案，隔日即遭拜登政府批評為21世紀「吉姆克勞法」（Jim Crow laws）（即《種族隔離法》），引發主流媒體群起攻訐。喬州民主黨的州議員先是演一場企圖攻進州長辦公室的行動劇，接著媒體就開始朝喬州惡意限縮投票權的方向大篇幅報導，批評喬州要求投票提供證件的規定，說是歧視非洲裔選民等弱勢族群投票權，因為他們很弱勢，連證件都難獲取；還批評喬州禁止供應水與食物給排隊投票的民眾，認為排隊排很長會口渴、會肚子餓，不讓給水與食物是一種人權漠視。

但根據BBC報導的喬治亞州選舉文章（Georgia voting: Fact-checking claims about the new election law）及英文《大紀元》的深入報導，或是讀者可跟筆者一樣看法案《SB202》原文，喬州修法並沒有限縮投票權利。反觀媒體緊咬的地方都有問題，難道郵寄投票不該提供證件影本嗎？如果不是合法公民，怎麼會連社會安全號碼（Social Security Number）都沒有？難道要讓非法移民都來投票嗎？這樣豈不會造成社會動亂。而不讓給水給食物，是指第三方在距離投票站150英呎內不能給。而且就只是排隊投票，也不是跑馬拉松，也不至於口渴到需要人道援助。況且，投票當天若允許他人發送免費食物，這難道不會給有心人士趁機進行政治收買？

喬州修法禁止這些可能引發作弊的漏洞，筆者認為媒體反倒應該鼓勵其他州仿效，守護選票安全，而非瘋狂抹黑、打壓與譴責。更糟糕的是，有更大的操作在拉動大財團、民間團體、網路輿論一起共同抵制，掀起一場鋪天蓋地、文化大革命般的政治壓迫。

財團壟斷：以經濟及選票脅迫對手

繼民主黨執政當局吹響宣戰的號角，媒體群起打鼓後，接著輪到企業走馬上陣。美國職業棒球大聯盟MLB（Major League Baseball）率先開第一槍，在4月2日宣布取消亞特蘭大全明星賽，改在科羅拉多州丹佛舉辦，以行動抵制喬州新選舉法。總部設在喬州的達美航空（Delta Air Lines）和可口可樂公司也加入戰場，達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）批評喬州新法是種族主義，令人「無法接受」；可口可樂執行長昆西（James Quincey）則在接受CNBC（Consumer News and Business Channel）訪問時表示，喬州是在「開倒車」。其他如知名電信公司AT&T、Comcast，雖沒有明文譴責喬州，但也特意發聲明表示投票權的重要。

數百位企業、總裁、明星4月14日更發表一份抵制聯署書，其中名人包括股神巴菲特、男星李奧納多、歌手亞莉安娜（Ariana Grande），亞馬遜、惠普、微軟、摩根大通、思科、默克（Merck）、ViacomCBS、UPS、PayPal、Target、Twitter、Uber和Under Armour等近200家知名公司的主管也發表聯合聲明，譴責喬州新法增加投票難度。

這樣大動作地帶動各界發起抵制運動，逼喬州下架法律，很明顯是美國左派人士慣用的「取消文化」手法，很像文化大革命時期的批鬥或馬列主義式的鬥爭，只要被「認定」是錯的，受害者將沒有反駁的機會，只能被批鬥到徹底消失為止。美國某些媒體及政治人物，不是去探討如何建立一個完善的選舉投票機制，避免有心人士選舉舞弊，反而是不斷責罵、抹黑喬治亞州，也不仔細閱讀修法條文，可說完全失去了理性。

當政府壟斷媒體與財團，自由也隨之被壟斷

從上述兩起事件的發展，可看出美國執政當局在背後的操作。先是總統拜登出來公開定調該起事件的性質，接著輿論大篇幅宣揚，再動員群眾進行政治運動。這公式必須政府與主流媒體、財團緊密聯手，對手反抗能力低弱，才能成功動員群眾。顯然這兩起不約而同都在喬州發生的事件，印證了先前川普政府對美國主流媒體製造「假新聞」的批評，因為他們顯然為特定政黨牟利。

還記得年初《華盛頓郵報》曾引述匿名人士的話，說川普對喬治亞州選務調查人員施壓，要其尋找舞弊證據，頓時引起軒然大波。結果3月16日《華盛頓郵報》就公開道歉了。因為當時川普對話的錄音帶公開了，證明川普並不是那麼說的。這遲來的道歉還了川普清白，卻換不回共和黨丟失的兩席喬治亞州參議員席次。

更令人震驚的是，CNN的技術指導查理‧切斯特（Charlie Chester）在一段偷拍影片中，坦承CNN捏造新聞把拜登推上台、把川普拉下台。切斯特舉例說，CNN找了很多人來編故事，捏造川普手抖有健康問題。此外，CNN還有計畫地進行「恐懼行銷」，將在報導COVID-19疫情之後，聚焦報導氣候變遷問題。

我們必須警惕的是，當政府握有主流媒體與大財團，就等於壟斷了自由。政府若藉此打壓對手，不讓對手有為自己辯護以及阻絕雙方理性溝通的機會，這就是民主開始向威權沉淪的警示燈。台灣媒體雖多有政黨色彩，但也不至於有一方成為輿論霸主；台灣雖有藍綠惡鬥，也尚不至於有一方能恣意操弄媒體來進行社會動員。

美國的民主與自由岌岌可危。支持民主黨的人可能會覺得這樣很好，但如果只是因為支持某政黨而故意忽視其惡意操作，顯然將付出危害美國整體利益的嚴重代價。解鈴還需繫鈴人，唯有美國人自身覺醒，才能挽救美國的民主與國家危機。

本文摘自《看》雜誌第222期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第222期）謝謝！

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