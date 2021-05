被壟斷的自由：美國民主崩壞之警訊

【撰文/金雨森】

對於習慣藍、綠政治鬥爭的台灣人而言,以為兩黨惡鬥就是打打鬧鬧、搶票競爭,但在美國紅(共和黨,以大象作為標誌)、藍(民主黨,以驢子作為標誌)的鬥爭超乎台灣人想像。當今一方(民主黨)已掌控了主流媒體與大財團,而另一方(共和黨)幾乎沒有還手的餘地,就像被窒息了一樣,似乎已發出美國民主崩壞之警訊。

媒體壟斷:造謠抹黑建立輿論正當性

以今年3月16日發生的亞特蘭大槍擊案為例,當時凶手殺害了八名按摩店附近的人,其中有四名是韓裔,兩名是中國裔,在警方還沒確定凶手犯案動機前,美國主流媒體CNN、《紐約時報》、《華盛頓郵報》及亞特蘭大當地親民主黨的《亞特蘭大新聞憲政報》(The Atlanta Journal-Constitution),就急著朝「仇視亞裔」的方向瘋狂報導,指稱喬治亞州的凶嫌因為歧視亞裔殺人,並針對每個受害者的身分描繪亞裔悲慘的故事,或是影射前朝川普政府不當稱呼「中國病毒」,使得全美亞裔倍感歧視。接著,再配合3月19日拜登總統與賀錦麗副總統到亞特蘭大訪問,向全國譴責反亞裔暴力事件,全美接著各地發起反「反亞裔」集會遊行,將輿論熱潮推至最高點。

但是,事實上,喬州警方一再向外界表示,凶手是因為「性成癮」而起殺機,而非「仇恨犯罪」,且現場還有兩名白人死者,凶手生前更無仇視亞裔的言論,主流媒體何來證據斷定凶手就是仇視亞裔?整件事情,好像主流媒體一開始就判定了方向,藉這機會一石二鳥,攻擊共和黨執政的喬治亞州治安不佳、歧視亞裔,也藉這機會協助拜登政府推動美國國會通過《仇恨犯罪法案》。

一波未平一波又起,喬治亞州為了修補選舉作弊的漏洞,州長布萊恩‧肯普(Brian Kemp)3月25日簽署通過選舉投票修改法案,隔日即遭拜登政府批評為21世紀「吉姆克勞法」(Jim Crow laws)(即《種族隔離法》),引發主流媒體群起攻訐。喬州民主黨的州議員先是演一場企圖攻進州長辦公室的行動劇,接著媒體就開始朝喬州惡意限縮投票權的方向大篇幅報導,批評喬州要求投票提供證件的規定,說是歧視非洲裔選民等弱勢族群投票權,因為他們很弱勢,連證件都難獲取;還批評喬州禁止供應水與食物給排隊投票的民眾,認為排隊排很長會口渴、會肚子餓,不讓給水與食物是一種人權漠視。

但根據BBC報導的喬治亞州選舉文章(Georgia voting: Fact-checking claims about the new election law)及英文《大紀元》的深入報導,或是讀者可跟筆者一樣看法案《SB202》原文,喬州修法並沒有限縮投票權利。反觀媒體緊咬的地方都有問題,難道郵寄投票不該提供證件影本嗎?如果不是合法公民,怎麼會連社會安全號碼(Social Security Number)都沒有?難道要讓非法移民都來投票嗎?這樣豈不會造成社會動亂。而不讓給水給食物,是指第三方在距離投票站150英呎內不能給。而且就只是排隊投票,也不是跑馬拉松,也不至於口渴到需要人道援助。況且,投票當天若允許他人發送免費食物,這難道不會給有心人士趁機進行政治收買?

喬州修法禁止這些可能引發作弊的漏洞,筆者認為媒體反倒應該鼓勵其他州仿效,守護選票安全,而非瘋狂抹黑、打壓與譴責。更糟糕的是,有更大的操作在拉動大財團、民間團體、網路輿論一起共同抵制,掀起一場鋪天蓋地、文化大革命般的政治壓迫。

財團壟斷:以經濟及選票脅迫對手

繼民主黨執政當局吹響宣戰的號角,媒體群起打鼓後,接著輪到企業走馬上陣。美國職業棒球大聯盟MLB(Major League Baseball)率先開第一槍,在4月2日宣布取消亞特蘭大全明星賽,改在科羅拉多州丹佛舉辦,以行動抵制喬州新選舉法。總部設在喬州的達美航空(Delta Air Lines)和可口可樂公司也加入戰場,達美航空執行長巴斯蒂安(Ed Bastian)批評喬州新法是種族主義,令人「無法接受」;可口可樂執行長昆西(James Quincey)則在接受CNBC(Consumer News and Business Channel)訪問時表示,喬州是在「開倒車」。其他如知名電信公司AT&T、Comcast,雖沒有明文譴責喬州,但也特意發聲明表示投票權的重要。

數百位企業、總裁、明星4月14日更發表一份抵制聯署書,其中名人包括股神巴菲特、男星李奧納多、歌手亞莉安娜(Ariana Grande),亞馬遜、惠普、微軟、摩根大通、思科、默克(Merck)、ViacomCBS、UPS、PayPal、Target、Twitter、Uber和Under Armour等近200家知名公司的主管也發表聯合聲明,譴責喬州新法增加投票難度。

這樣大動作地帶動各界發起抵制運動,逼喬州下架法律,很明顯是美國左派人士慣用的「取消文化」手法,很像文化大革命時期的批鬥或馬列主義式的鬥爭,只要被「認定」是錯的,受害者將沒有反駁的機會,只能被批鬥到徹底消失為止。美國某些媒體及政治人物,不是去探討如何建立一個完善的選舉投票機制,避免有心人士選舉舞弊,反而是不斷責罵、抹黑喬治亞州,也不仔細閱讀修法條文,可說完全失去了理性。

當政府壟斷媒體與財團,自由也隨之被壟斷

從上述兩起事件的發展,可看出美國執政當局在背後的操作。先是總統拜登出來公開定調該起事件的性質,接著輿論大篇幅宣揚,再動員群眾進行政治運動。這公式必須政府與主流媒體、財團緊密聯手,對手反抗能力低弱,才能成功動員群眾。顯然這兩起不約而同都在喬州發生的事件,印證了先前川普政府對美國主流媒體製造「假新聞」的批評,因為他們顯然為特定政黨牟利。

還記得年初《華盛頓郵報》曾引述匿名人士的話,說川普對喬治亞州選務調查人員施壓,要其尋找舞弊證據,頓時引起軒然大波。結果3月16日《華盛頓郵報》就公開道歉了。因為當時川普對話的錄音帶公開了,證明川普並不是那麼說的。這遲來的道歉還了川普清白,卻換不回共和黨丟失的兩席喬治亞州參議員席次。

更令人震驚的是,CNN的技術指導查理‧切斯特(Charlie Chester)在一段偷拍影片中,坦承CNN捏造新聞把拜登推上台、把川普拉下台。切斯特舉例說,CNN找了很多人來編故事,捏造川普手抖有健康問題。此外,CNN還有計畫地進行「恐懼行銷」,將在報導COVID-19疫情之後,聚焦報導氣候變遷問題。

我們必須警惕的是,當政府握有主流媒體與大財團,就等於壟斷了自由。政府若藉此打壓對手,不讓對手有為自己辯護以及阻絕雙方理性溝通的機會,這就是民主開始向威權沉淪的警示燈。台灣媒體雖多有政黨色彩,但也不至於有一方成為輿論霸主;台灣雖有藍綠惡鬥,也尚不至於有一方能恣意操弄媒體來進行社會動員。

美國的民主與自由岌岌可危。支持民主黨的人可能會覺得這樣很好,但如果只是因為支持某政黨而故意忽視其惡意操作,顯然將付出危害美國整體利益的嚴重代價。解鈴還需繫鈴人,唯有美國人自身覺醒,才能挽救美國的民主與國家危機。

