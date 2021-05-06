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股票如果死抱不賣會怎樣？

聯合新聞網 / 看雜誌

【撰文／林茂昌】

大多數人的觀念，股票無論如何就是要賣的，尤其是賺錢的時候。股票抱著不放想必有問題。於是，死抱不放常常被聯想成高檔套牢；而長期投資則被聯想成績效平平。因此，每當股市上漲，股票稍有賺錢的時候，投資人的自然反應就是要找個高點獲利了結。只有股票賣掉了，現金落袋，一顆心才真正安定下來。但是股票賣掉之後，我們又必須再找標的買進，等價格上漲再獲利了結，如此周而復始。這樣忙來忙去，並不輕鬆，而頻頻進出的績效往往未盡理想。

要打破這個買進賣出的循環，最根本，就是要好好思考一個問題：如果股票死抱不賣會怎樣？

一檔85年不變的神奇基金

筆者在〈「買進持有」股票的隱形富翁〉（《看》雜誌第219期）一文提到幾位美國基層小人物，長期買進持有自己心目中的好股票，永不賣出，最後累積可觀的財富的故事。今天我們還要介紹一檔很奇特的基金，啟航企業領導人信託基金（Voya Corporate Leaders Trust，暫譯，代號LEXCX）。這檔基金成立於大蕭條之後沒多久的1935年，一開始就買進當時30檔龍頭績優股，並持有至今，幾乎沒有任何操作。只有當持股標的發生購併、分拆，或是破產危機，持股才有變化。

以評估基金見長的晨星公司（Morningstar）自2011年起，就有研究員多次報導這檔怪咖基金，引起各界關注。資料顯示，當年的30檔持股，目前只剩22檔，有的已經下市或是被購併。目前持股主要是一些老牌的傳產股如奇異、杜邦、寶鹼，以及石油、運輸類股。它沒有谷歌、蘋果、亞馬遜、微軟，也沒有目前最熱門的生技股，卻創下了曾經好幾十年打敗S&P 500的輝煌紀錄。有人估計，如果從1935年持有至今，報酬竟高達5,000倍！筆者自行查閱電子券商截至2021年3月31日的資料，最近一年績效為56.81%和S&P 500在伯仲之間；但最近五年的年化報酬率為11.89%，輸給S&P 500的16.29%，而與同業平均11.43%相當。

請注意，這檔基金只是成立之初一次性買進30檔龍頭股，然後基本上就沒有事了！而且放了85年以上。

投資組合會自我演化

根據報導，那些黯然下市的股票，並沒有造成想像中的重大虧損，因為分散持股達30檔，一檔股票所占的成本比重不到4%；另外，在長期持股期間，這些企業在下市前，歷年所配發的股息也可以彌補部分損失。

但長期不賣股票有一個很明顯的特色，那就是表現突出的個股，其市值占整個投資組合的比重逐漸升高，最後形成集中持有優秀股的局面，這使得投資組合越來越強。目前，LEXCX最大持股部位是聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific Corp.），占42.57%，有點類似台積電占台股比重日益增加。依據筆者的電子券商資料，聯合太平洋最近二十年股價上漲了將近15倍，每年配息，而同期間S&P 500只上漲1.5倍。

也就是說，隨著時間增加，除了吾人所熟知的複利效果之外，投資組合會自我演化，汰弱留強。只要投資人有耐心，不隨便去動它，投資組合自己會變得越來越強，比我們時時去關心並努力操作的績效還要好，而且好很多。這實在是一件很神奇的事。美國知名投資顧問柯比（Robert G. Kirby）可能是最早發現這個原理的人，他把自己親眼見到的案例發表在1984年秋季的《投資組合管理期刊》（Journal of Portfolio Management），並且將這種投資稱為「咖啡罐投資組合」（Coffee Can Portfolio）。

投資組合的80/20法則

柯比曾經為一對夫妻擔任投資顧問，主要是先生在投資。這位先生對於柯比所推薦的股票，每一檔都分別以太太和自己的名義買進5,000美元。太太的帳戶，完全按照柯比的建議買進賣出；而自己的部分，買進之後就鎖入一個保險箱，完全不動。這樣約莫過了十年，先生去世了，太太請柯比檢視先生保險箱裡的持股狀況。柯比發現，這些十年不動的股票很多市值都已跌價到不足2,000美元，但有好幾檔市值超過100,000美元，還有一檔超過800,000美元，單單這一檔股票的市值就遠超過太太的投資組合。而這檔股票就是後來的全錄公司。

讓柯比大為吃驚的地方有二：首先，完全不動的結果，竟然比他專業的操作建議好很多；其次是投資組合所呈現的怪異結構，持股市值非常集中，完全超乎想像。柯比讚嘆之餘，想到舊時代的美國西部有一個習慣，人們把有價值的東西藏在咖啡罐裡然後不去動它，甚至完全忘了它。因此，用咖啡罐投資組合來為這種投資方式命名。

其實，投資組合的長期報酬率，並不是我們所孰悉的常態分配，而是80/20法則。百分之八十的獲利來自百分之二十的股票。換個方式說，百分之八十的股票表現平平，百分之二十的股票極為亮麗。當我們的持股足夠分散，幸運地包含少數幾檔表現亮麗的股票，最好的方式，就是別去動它，讓它盡情發揮。但我們事先並不知道哪些是好股票，哪些只是泛泛之輩。最保險的方式就是統統不管它，任其自由發展。只要有一檔好股票就足以扛起其他平庸股票的拖累，而且還綽綽有餘。如果你經常操作，一不小心把好股票給賣了，可想而知，績效一定大打折扣。

最後，這種無為而治，完全被動的投資法，為我們帶來完全的自由。如果你已經財務自由，不必為生活而工作，卻要時時注意股市，研究股票資訊，其實也不輕鬆。這並不是真正的自由，因為你的心被綁在股市裡了。筆者由價值型投資漸漸轉為買進持有不輕易賣出的投資方式，不知不覺已經快十年，今天野人獻曝，小小心得和大家分享，限於篇幅，就先寫到這裡。

本文摘自《看》雜誌第222期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第222期）謝謝！

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