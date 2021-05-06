出品《聽見歌 再唱》 銀行家羅綸有的電影夢

【採訪／蕭硯駿、曾允盈 整理／曾允盈】

由楊智麟執導，馬志翔、陳嘉樺（Ella）主演，甫於4月16上映的電影《聽見歌 再唱》，是一部以「台灣原聲童聲合唱團」真人實事為背景的勵志喜劇片。片中許多爆笑又感人肺腑的劇情，主要來自原聲合唱團指揮馬彼得校長的真實故事。而當年催生「台灣原聲教育協會」的幕後低調出資者羅綸有，則是一位資深的銀行家，如今也是《聽見歌 再唱》的出品人之一。羅綸有為什麼會成立「有得電影公司」插足台灣電影界？他是如何開啟這樣與眾不同的斜槓人生？以下便是羅綸有的Podcast專訪紀錄。

和銀行家聊電影

Q：請教您在銀行業的經歷？

A：我現在是星展銀行企業金融處負責人，大學畢業從美國回來之後就進入銀行業，做企業金融，後來有一段時間奉派到中國大陸，前後待了將近八年。曾經擔任花旗銀行中國南區總經理、花旗銀行中國商業銀行部總經理，後來也加入摩根史坦利國際銀行，成為中國分行董事長，在銀行界服務超過二十年的時間。過程中在2008年因為遇到全球金融危機，當時離開摩根史坦利國際銀行，回到台灣。

Q：您熟悉大中華金融市場，是知名的銀行家，但您也是電影公司老闆，對電影非常熱愛？

A：我中學在桃園中壢讀書，從來沒去過電影院，到台北讀高中以後就解放了，開始看很多電影，覺得世界真美好。像羅傑‧摩爾（Roger Moore）主演的007系列電影，比如《太空城》（Moonraker），我印象深刻，還有很多商業電影，都讓我大開眼界。

高中讀建中時，每個禮拜三下午都會看一部電影，當時對我衝擊非常大。同時也開始感受所謂藝術電影的魅力。藝術電影跟現實生活有很多重疊的地方，你會覺得電影可以把人心挖得很深，可以開拓視野。大學之後就更自由了，我大概每年最少會看一百部電影，一直到去馬祖當兵還在看，因為選擇不多，在外島也沒有太多事情可做，圖書館的書也差不多被我讀完了，所以又看了幾百部電影，培養我對電影非常高的容忍度。

一開始喜歡看商業電影，後來越看越多，也發展出自己的品味。其實我那個年代很幸運，因為高中開始，台灣步入新浪潮電影時期，當時有楊德昌、侯孝賢等導演，他們帶來的電影氛圍，是跟台灣土地結合的；帶來的感情，是去探索台灣社會的，對我來說非常具有吸引力。同時，大概1986年左右，香港出現另外一個不同的潮流，警匪片、搞笑片、驚悚片大量被投資。也就是說，台灣和香港華人世界那時候產生了兩個很棒的主流，台灣新浪潮和香港新藝城電影。另外，那個年代算是慢慢解嚴，我們都從一個比較禁錮的時代走過去，開始接觸大量外面的訊息，非常興奮。

為電影產業寫下紀錄

Q：2008年短暫離開銀行界，為什麼想進入電影產業？

A：我從中國回台灣，想替自己找第二份事業時，設定了三個條件，包括要有未來性、要感興趣以及有自信能做出好作品，照這三個方向去揣摩之後，發現答案是「電影」。

當時我在中國大陸銀行業大概八年時間，發現中國盜版氾濫，民眾透過盜版DVD接觸到世界各地不同的電影訊息，當然也培養對電影的熱愛。中國電影市場剛開始起步，有機會把台灣拍電影的資源和平台介紹到中國。不過可惜的是，後來中國的大片廠主要都是跟香港合作，香港的電影工業當然也還是比較進步的，商業氣勢更強，所以就用香港大片廠的方式做起來了。但當初我確實沒看走眼。

創業的時候，我兒子比我還要實際。他聽到我要投資電影，可能嚇壞了，他那時候高二，跟我講：「爸爸你要做電影，我很祝福你，但是可以把我要讀大學的錢，先放到另外一個帳戶嗎？」

Q：成立有得電影公司的目標？

A：起初想發展事業，當然希望能做賣座片，沒想到第一部電影是紀錄片。當時有機會接觸到導演姜秀瓊、攝影師關本良，聽到他們要賣股票、賣房子籌資，幾乎傾家蕩產，就為了拍台灣資深電影攝影師李屏賓的故事《乘著光影旅行》。李屏賓曾經拿下七座金馬獎和坎城影展最佳攝影，我深深覺得這部電影會在電影史上留下紀錄。他們邀請我加入，也是因為認為我對電影非常熱愛，還可以用商業或較全盤的角度看待電影，提供一些缺乏的視角。

我心裡想，如果真的要進入一個行業，還是必須盡一分心力，把這個行業裡好的東西保存下來，於是決定出品《乘著光影旅行》，甚至自己跳下來做發行。

Q：跟最初投資電影想要賺錢的目標不同了？

A：經過時間的沉澱，真的不太一樣。台灣的市場相對比較小，從一個純粹商業的眼光來看，必須認清現實。在電影產業我能做的有限，市場環境並沒有太多的空間讓我發揮。

金融海嘯過後，有人找我回銀行業，我也認為換個角度做電影，反而更愉快。回到銀行業後，投資電影可以比較輕鬆，也更宏觀。如果我必須靠它維生，得失心容易變得很重，也有太多執著，換個方式經營，可以用更開闊的心胸去審視。

前面幾部投資，大概都是賠錢，但我能和有才華的電影工作者合作，為電影界留下點東西，也值得。後來投資，我就直接把資金打入壞帳，意思是如果回收都是賺到。這樣想很務實，也就完全沒有心理負擔。

▲《聽見歌 再唱》男、女主角馬志翔、陳嘉樺（Ella）在劇中表現精采。華納兄弟提供

《聽見歌 再唱》的非凡意義

Q：最近您共同出品的電影《聽見歌 再唱》，是不是因為看到台灣的價值？另外，從選擇商業電影到願意接受紀錄片，再到《聽見歌 再唱》，支撐您的立基點在哪裡？

A：這部電影對我來說意義非凡。《聽見歌 再唱》是一個沒有自信的老師，帶著一群沒有自信的小孩，一起尋找自信的一部電影。裡面的教練原型是原聲童聲合唱團的馬彼得校長，帶領原聲童聲合唱團的故事，有些劇情看起來荒誕離譜，但都是真實發生的事。

電影裡的音樂也非常動人，小孩組成合唱團之後，從不算會唱歌到會唱歌。當初開始做電影，因緣際會跟我建中的阿貫老師、藍蔚老師，和馬校長一起結緣，然後成立原聲音樂學校，有很多機會上山和馬校長聊天，所以我一有想拍商業電影的念頭，就想把馬校長的故事搬上大螢幕。2009年我們其實就把原聲的故事拍成一部紀錄片，叫《唱歌吧》，也是楊智麟導演拍的。雖然當時大家都有不同的意見，認為紀錄片有可以改進的地方，但《唱歌吧》也得到金穗獎最佳短片。

▲《聽見歌 再唱》，是一部以「台灣原聲童聲合唱團」真人實事為背景的勵志喜劇片，素人小演員的表現清新感人。華納兄弟提供

這一段時間相處觀察，我想支持楊智麟導演拍片，因為他是真正投注心力在這些小朋友身上。每年辦原聲星空音樂會，他都是舞台總監。我那時感覺，如果一個人這麼真誠，他說的故事一定有動人之處，哪怕故事說得不很完美。

《聽見歌 再唱》除了講原住民的故事、原住民的幽默感，還有布農族的八部合音。我常有機會去布農族朋友家裡吃飯，沒有例外的是，他們吃飽以後就要開始唱歌。八部合音特別適合合唱，即使是很通俗的歌，也能在一個又一個音調裡面，找到和諧的合聲。把唱歌當作生活的一部分，這部電影把布農族的精神帶出來了。

Q：電影還談到「教育」的重要。

A：這部電影看起來好像編的，劇情離譜，但很多都是真的。包含他們雜牌軍，開始變成像樣的合唱團，經過一、兩年訓練，常拿到全國冠軍。我們成立原聲教育學校，就是想結合社會資源，把小朋友們的環境教育起來，除了教唱歌，也教英文、數學，還要培養良好的生活習慣。

行銷電影的挑戰

Q：在台灣發行這樣一部電影會遇到哪些困難？

A：國片的環境跟過去十年比起來，算是黃金時期。過去幾年好萊塢電影突然少很多，加上大家對國片的信心也在增加，最近包括《孤味》、《消失的情人節》、《陽光普照》還有《當男人戀愛時》，都賣得非常好。新一代的導演跟觀眾的距離更接近了，比較能找到商業的切入點。

另外是串流平台，提供台灣導演很多養分。像Netflix，需要很在地、很多元的電影，台灣本來就是創作自由的地方，可以講一個在地的文化再往下挖掘。台灣拍出很多在地的電影，真的是世界級的內容，也有機會被Netflix買過去播放。

Q：您是發行人也是出品人，對行銷電影的想法？

A：要邀請觀眾掏錢進戲院，是一個很冗長、困難的過程，必須在很短的時間內，累積好口碑，讓效益爆發出來。

發行商要去製造關注，找到電影的亮點或新聞的焦點。思考用什麼渠道去行銷，能不能賣國外版權？要不要做電影周邊商品，還有要不要靠群眾募資，還有很多事情可以做。

Q：聽說您有在《聽見歌 再唱》客串演出？

A：有露臉一下，本來我們投資人要演出劇中評審的角色，可是當天出國之故，他們幫我挑了個小角色，搬牛奶的工人。滿有趣的，雖然出現的時間加起來不到一分鐘，但是有一句台詞，算是不得了的跑龍套角色。

為了這一分鐘，我也到高雄去拍攝。側面拍、前面拍、後面拍，也拍了整個早上。為了符合劇情，過程中還花四十分鐘等太陽露臉，只要太陽被雲遮住就停機休息。我也體驗拍電影真不是件容易的事，要花很長很長時間，把每個環節做好。

▲《聽見歌 再唱》電影海報。華納兄弟提供

給創業者的建議

Q：如何看待退休再創業的人生？

A：不同的人生階段會有不同的資源，不同的想法。我現在還在銀行業，其實也很忙，但同時也會累積不同的條件還有一些知識，才有很多機會去多做一些事情。其實我自己主導的電影已經在籌拍，加上我同時是原聲音樂學校的創辦人之一，希望能夠為事情帶來一些改變。換句話說，我不建議要等到退休才去做什麼事情，活在當下，真的覺得什麼事該做，就看能不能在有工作的情況下，把它當作你的優先事項來做吧。

Q：應該不是稱作退休，而是如果細心品味生活，相對生活可以給你回饋，你再從中選擇想要投入付出的事情，會不會比較好？因為創業者有時百分之九十都在事業上，反而失去百分之十在生活上的體驗？

A：倒不是這個點，我覺得能夠全神灌注在工作上，把工作做到極致的人我也很敬佩，也非常有能力。凡事要專注去做，那當然有些人可能就做一件事，有些人比較愛玩，像我這樣，希望多做幾件事。

重要的是做什麼都要有興致！像原聲音樂學校，因為有阿貫老師、藍蔚老師、馬校長，才能走到今天這一步，這麼多人都沒有想到自己，就是認真無私的付出，付出的非常自得，就為了一群沒有血緣關係的人，想讓他們找到方向，自信地去成長，然後用他們的影響力影響更多人，非常令人欽佩，也是我想要拍這部電影的重要原因。

羅綸有小檔案：

現職：星展銀行（台灣）企業及機構銀行董事總經理、有得電影公司執行長、台灣原聲教育協會理事。

學歷：台大經濟學系學士、美國加州大學爾灣分校（University of California Irvine）MBA。

經歷：花旗銀行中國南區總經理、花旗銀行中國商業銀行部總經理、摩根史坦利國際銀行（中國）有限公司董事長、荒野保護協會創會會員。

本文摘自《看》雜誌第222期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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