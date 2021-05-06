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扛著「技術萬花筒」 光禾感知科技成虛實融合大玩家

聯合新聞網 / 看雜誌
▲2019年，世界12強棒球錦標賽台日大賽開幕AR秀，現場觀眾透過現場的大螢幕或手機均可觀看。影片擷圖
▲2019年，世界12強棒球錦標賽台日大賽開幕AR秀，現場觀眾透過現場的大螢幕或手機均可觀看。影片擷圖

【撰文／楊戎真】

想像一下自己置身機場或複合型車站、體育館或是大型展館中，偌大的空間裡，往來人潮、各種訊息川流不息，一下子就將自己淹沒了。這時候打開手機APP，一隻虛擬的吉祥物躍上屏幕，蹦蹦跳跳地引導著你輕鬆前往目標，原本的焦慮一掃而空──這樣的AR導航，已經在桃園機場建置，正待上線。

▲光禾感知科技公司創辦人暨執行長王友光。吳長益攝影
▲光禾感知科技公司創辦人暨執行長王友光。吳長益攝影

當AR（Augmented Reality，擴增實境）與VR（Virtual Reality，虛擬實境）技術不斷融入人類生活的不同領域時，人們彷彿逐漸習慣身處虛實世界的交錯中。隨著5G開台，XR（Extended Reality，延展實境）產業的發展，也超乎一般人的想像。

2019年第二屆世界12強棒球賽的台日賽事中，AR的開場秀令人眼睛一亮；2020年花蓮全民運動會的開場也推出了AR表演。這二次大型活動的AR技術，均來自台灣新創科技公司──OSENSE光禾感知科技。

三個階段：將核心技術轉換為市場商品

光禾感知科技創辦人暨執行長王友光，2016年結束在中國的事業返台。當時的他重新思考創業方向，決定投入AR、VR與大數據領域，並求教於時任台北大學資訊工程系的黃俊堯教授。2017年，兩人與擁有大量日本商界人脈的柯俊傑，共同創立了光禾感知科技，核心技術為VBIP（Vision Based Indoor Positioning，室內導航定位系統），運用定位、辨識、特徵擷取、追蹤等方法，透過影像的方式分析空間結構，成為發展「智慧場域」（Smart Space）的基礎。

作為科技新創公司，如何將核心技術轉換為解決問題的市場商品，王友光將公司的發展分成0至2三個階段（Stages）：

Stage 0：技術練功期

王友光稱Stage 0為技術「堆磚塊」時期，發展了諸多的底層技術，包括花色辨識、雷達3D掃描重建、手勢與骨架辨識、食物辨識系統等。

僅有技術不一定能轉換成商品。雖然光禾感知科技的技術具有相當大的發展空間，但技術與產業如何結合，以及如何發展出「商品」，卻是在摸索中前進的。王友光認為，關鍵在於如何將這些技術融入不同產業。因此，他形容Stage 0的過程是「蹲馬步練功」的階段，賺到的錢就是持續投入研發。但知識與專利的累積，就是研發型公司的必經之路。儘管研發人員練出的技術多到猶如「技術萬花筒」，但公司卻依舊面臨技術如何「進入市場」的挑戰。

從技術練功到發展出商品，王友光坦言，包括公司的研發人員都有過疑慮，往往練著不為人知的武功，卻不知道能夠施展在何處，也不知道功力如何。「沒有人知道終點在哪裡？但是不從基礎領域一步步走，根本連前一百公尺的路都看不清楚。」

他形容團隊就像是背著一支越來越大的「技術萬花筒」，當有一天發現有一個機會，好像是一個活路，但它需要綜合很多技術，這時這個夠大的「技術萬花筒」才能把阻擋的小石頭踢開，而且也能踢得比人家快。

Stage 1：運用技術發展專案

所幸，摸索期並不長，「這些技術就像變形蟲。」王友光說，直到各行各業主動上門提出需求，尋求技術支援時，這些疑慮逐漸煙消雲散。包括消防局、長照中心、護理之家找上門，甚至醫療器材公司要求他們開發體內導航的內視鏡，這些Stage 0所堆疊的技術磚塊，都會在未來發揮作用。

王友光做過手機批發、直銷與電視購物，這些跨領域的創業經驗，讓他具備更敏銳地整合不同產業的能力。光禾感知科技開始發展大型專案，與標桿行業進行合作，主要專注在智慧展覽、運動賽事、警政安防、城市導覽等四個領域，合作項目包括：世界12強棒球賽的智慧球場、泰國空鐵BTS（Bangkok Mass Transit System）站內導航與導購服務、桃園機場AR導航等，這些項目的底層技術均由光禾感知科技提供。

Stage 2：模組化、商品化

透過一次次的專案合作，光禾感知科技逐漸發展出「智慧場域」（Smart Space）模組，透過不同整合，為球場、展館、交通樞紐等提供解決方案，發展出「智慧球場」、「智慧展覽」、「室內導航」等模式，而不是停留在解決單一個案問題。

2019年底疫情爆發後，全球各地的大型展覽幾乎銷聲匿跡，光禾感知科技適時地提供了「O'EXPO智慧展覽解決方案」，公司也因此更增進了擴張國際市場的能力。O'EXPO具備了虛實整合攤位設計、展場導覽等諸多功能，令大眾耳目一新。

例如2020年舉辦的台灣微軟新創加速器Demo Day，以及亞洲最大的創新創業嘉年華Meet Taipei，均採用了光禾感知科技的O'EXPO線上展覽方案。

▲透過AR與VR技術，提供廠商與參展者虛實整合的體驗。光禾感知提供
▲透過AR與VR技術，提供廠商與參展者虛實整合的體驗。光禾感知提供

透過O'EXPO，參展者可以創建一個3D攤位，將資料、關鍵字、照片、環景圖等上傳後台，造訪者看到的就是一個3D的世界，等於就是一個造物的系統，展覽後還可以憑這些資料做SEO搜尋引擎優化（Search Engine Optimization）。王友光說明，透過這樣的3D攤位，參訪者可以更聚焦、更迅速了解該廠商與商品，展覽過程中也可以即時互動、交換名片，相當於實體展商務媒合的功能。

O'EXPO扭轉了大眾對線上展覽的認知，展覽結束後，不少廠商希望能夠繼續保留展覽期間的線上攤位，變成自家官網的一部分。基於廠商的需求，光禾感知科技發展出O'EXPO線上攤位的租用服務，一些中小企業也可以將該攤位作為官網的首頁，從中實現數位轉型。

「知識、信用、想像力」打造虛實一片天

得以提供這樣的服務，王友光認為，除了是技術累積所發展出來的商業模式，也有時勢機遇的因素，如果不是疫情的衝擊，也許線上展覽的發展不會這麼迅速。他笑說：「在2018年的時候，誰知道會有這樣的需求？」

光禾感知科技成立第二年（2018年），便獲台灣資訊月百大創新產品獎——實境體感應用服務類「創新金質獎」；2019年入選《日經Business》「尋找十年後的Google、改變世界的100家公司」；2020年則獲得經濟部新創事業獎最高獎項「金質獎」。公司從成立初期的3人團隊，到目前擴展至台灣與日本總共約有50位員工，預計今年營業額可達到一千萬美金。

對於這些成果，王友光說：「人在江湖要有信用、要有知識，然後要有想像力。」有人問他：「你為什麼在什麼都沒有的時候去募資，竟然可以募到錢？」第七度創業的他認為，這是他累積的「信用」所致。當王友光以簡報向人說明AR技術時，對方也許看不懂，卻會說：「老王，你說你要做，我覺得你應該會負責到底，所以我就投資你！」

此外，王友光強調新創走的就是一條沒人走過的路，未來公司依舊會不斷投入技術的提升。他以特斯拉汽車創辦人馬斯克為典範，經常提醒自己要保有想像力。

王友光誠懇分享自己的創業與經營心得：「你講出來的話，人家會相信，這需要一點時間來驗證。」以目前所掌握的技術與經驗，光禾感知科技已經是台灣唯一入選「改變世界的100家公司」的企業，未來，似乎仍有無限的可能。

AR、VR、MR與XR

所謂AR，意指「擴增實境」（Augmented Reality），也就是透過實際的影像畫面結合辨識技術，讓螢幕中的現實場景擴增出虛擬的物件並與之互動的技術。使用者可以同時看到真實世界與虛擬同時並存的內容。

VR，即「虛擬實境」（Virtual Reality），是指電腦創造出3D的虛擬空間，一般會搭配頭戴顯示器，使用者不會看到現實環境，完全置身在虛擬世界中。

MR是指「混合實境」（Mixed Reality），相較於只能辨識環境中特定資訊的AR，MR可以認識完整三度空間。舉例而言，MR可以辨識現實環境中的立體桌面、放上虛擬茶杯，沒放好還會掉落。

XR則是「延展實境」（X-Reality或Extended Reality），只要是AR、VR、MR等任何包含現實與虛擬融合的技術，都可視為XR的一部分。

 

本文摘自《看》雜誌第222期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第222期）謝謝！

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