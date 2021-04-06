美中阿拉斯加會議為何不歡而散？

【撰文／何清漣】

隨著中國在南海與亞太地區的步步進逼，世界真的很需要美國出面干預，壓制中國那咄咄逼人之勢。但是很不幸，如今的美國難擔此大任。近期內發生的事情很能說明這種狀態。

2020年大選欺詐，美國「軟實力」毀壞

3月18日，美中雙方在阿拉斯加舉行的最高層級的外交會談徹底失敗，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）要討論的問題過去一直都在雙方會談的菜單上：中國在新疆、香港和台灣的行動，對美國的網路攻擊，以及對美國盟友的經濟脅迫。定性也沒有什麼不同，「這些行動都威脅到維持全球穩定的基於規則的秩序」。

但中共中央外事辦公室主任楊潔篪的回應卻毫不客氣，除了指責「美國利用強大的軍事、經濟實力施壓其他國家，以及濫用國家安全名義威脅國際貿易的未來發展」之外，還哪壺不開提哪壺：「美國在推進本國民主方面所做的工作，不僅應由美國人民來評價，也應由全世界人民來評價。我們認為，重要的是美國要改變自己的形象，停止在世界其他地方推進自己的民主。美國國內很多人其實對美國的民主缺乏信心，對美國政府的看法也各不相同。」——簡直就是直指2020年美國大選拜登、賀錦麗與民主黨通過大規模舞弊竊選上台之事；「停止在世界其他地方推進自己的民主」之說，當然是指美國民主黨將顏色革命手法全套用在本國大選中之事，這點，中國學界已在國內媒體上幸災樂禍地討論過。

布林肯沒法直接回答，因為把柄在人家手裡：2018年1月與2019年1月美國全國選舉委員會聽證會上專家證詞稱，由中國公司提供的Dominion選舉機器有問題。2021年1月7日，美國參議院認證拜登當選之後，國家情報總監約翰．拉特克利夫（John Ratcliffe）公開稱中國確實干預了美國大選，但情報界不願意幫助川普，一定要等到認證之後才願意公布。於是布林肯只好說了如下一段話：「美國的追尋探索之路就是，知道我們不完美，我們會犯錯，我們遭遇挫折，我們倒退，但在我們的歷史上，我們所做的就是直面這些挑戰，坦誠公開地、透明的，而不是試圖忽略他們。也不是想假裝他們不存在，或者是想把他們藏起來，有時很痛苦，有時很不堪，但每一次我們這個國家都變得更強、更好、更團結。」

2020年拜登與民主黨竊選的嚴重後果終於顯現。經過2020年大選欺詐之後，只有美國自身還認為自家軟實力猶在，全世界心裡都門兒清，只是大多數沒說出來。中國也只差一層窗戶紙沒捅破：連場大選都要舞弊，還好意思到處當民主教師爺？

習近平關於東升西降的判斷並非虛言

美國民主黨成立超黨派「捍衛民主聯盟」，竊選獲勝之後，唯一漏算的是此舉將摧毀美國的軟實力，認為只要拜登一揮舞橄欖枝，表示願意出錢出力，就能重新成為國際社會欽服的領導者。但是，中共總書記習近平表示，有關當今世界大勢卻是「東升西降」，中國實力完全可以與美國匹敵。

「東升西降」典出習近平一次內部講話，中共青海省祁連縣委宣傳部官網2021年2月25日登載了該縣縣委書記何斌的一次學習講話，稱習近平「站在中華民族偉大復興的戰略全局」和「世界百年未有之大變局」這兩個大局觀察、分析、研判問題，作出了一系列重大政治判斷和戰略判斷。比如，在談到歷史方位時，作出中國進入一個新發展階段的戰略判斷；在談到國際形勢時，作出「西強東弱」是存量、是歷史，「東升西降」是增量、是未來的政治判斷；在談到中美戰略博弈時，作出「當今世界最大的亂源在美國」、「美國是我國發展和安全最大的威脅」。

美國政商軍界對華態度不同

對中國失去主導地位只是美國外交政策的一方面，由於中國已經是一個不可忽視的國際存在，其影響無處不在，這是美國最感頭痛之處。

美國對華政策大致來說有三種力量：拜登政府把中共定性為「主要競爭者」，而非戰略大敵，這在短期內不會改變。美國商界、金融界中的全球派，一直主張與中國友好，這點也不會改變。只有軍界中的部分頭面人物，出於職業要求，必須面對中國越來越明顯的軍事對抗姿態。3月16日，負責中美和南美美軍事務的美國南方司令部司令、海軍上將克雷格‧法勒（Craig Faller）在出席國會聽證會時表示，與中國競爭的前線已至西半球，他將北京的努力描述為「全場緊逼」，為了保持美國在該地區的頂尖力量，美方必須能夠為夥伴國家提供關鍵的軍事援助和其他援助，也需要更多的情報、監視和偵察資產和部隊人數。

這都是要花大量銀子維持的事情，而美國現在共負債28兆，民主黨領導的各州經濟破產、失業嚴重，需要救助；拜登推行的開放國境，接收無上限的非法移民需要大量銀子；拜登將推行的黑人奴隸制賠償方案與綠色能源都需要大量銀子——軟實力不行了，硬實力需要銀子，而美國缺銀子。

對中美阿拉斯加外交會談做一簡單總結：這場開局激烈、收尾低調的會談，反映了當前中美關係的實質，也反映了中美兩國國際地位的變化。美方想堅持的話事權、主導權不可再得；而中方想要的各種利益，拜登政府也不能像歐巴馬時期那樣大方奉送。中方發飈，乃因動員了各種潛伏在美國的力量，包括美國政界的統戰目標，為助拜登當選做了不少工作，包括為美國各州提供Dominion選舉機器。如今到了收穫季節，卻未能如期收穫。

本文摘自《看》雜誌第221期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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