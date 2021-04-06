遲滯現象、疤痕效應與後疫情經濟

【撰文／林茂昌】

隨著多款疫苗上市，新冠肺炎的疫情也漸漸擺脫失控危機，回到正常生活似乎指日可待。關於經濟，大家關心的是，如果回復正常生活，經濟是否會回到疫情以前的水準？而各國政府在2020年所祭出的各種紓困寬鬆措施，是否會戛然而止並對金融市場造成重大衝擊？

經濟創傷後會留下疤痕嗎？

這個問題的核心，筆者認為，在於經濟學上所謂的遲滯現象（hysteresis phenomenon）。「Hysteresis」一字源自希臘文，殘留或遲延的意思。遲滯現象是指當原因已經消失，效果仍然存在的現象，好像留下疤痕一般。我們的問題是，當疫情結束之後，全球經濟是否留會下難以復原的疤痕？

遲滯現象是1881年蘇格蘭物理學家尤因爵士（Sir J. A. Ewing）在研究磁力時所發現的，他猜測此一現象應該普遍存在於各種領域。大約在1960年代，經濟學家薩繆森（Paul A. Samuelson）和羅馬尼亞經濟學家喬治埃斯庫-羅根（Nicholas Georgescu-Roegen）等人陸續研究經濟上的遲滯現象，而且數學模型和物理學的幾乎一模一樣。

撇開數學，我們試著以失業問題來說明。經濟學家發現，某些不利事件，譬如原物料價格突然大漲，會造成失業上升。但是當事件結束之後，原物料又跌回原來價位，失業率卻無法退回原來水準。也就是說，即使事件結束，仍殘留影響力。如果我們希望事件結束之後，失業率回到原來水準，根據模型推論，就必須給予一個反方向的刺激，把原物料價格壓到更低的水準，或是採取其他激勵措施。

我們用一個簡化的假設案例來說明，或許更清楚。例如初始狀態的失業率為3%，油價每桶30美元。因為中東情勢緊張，油價飆升到每桶50元，造成經濟活動萎縮，失業率上升到12%。後來中東情勢好轉，油價又跌回30元，可是失業率卻只回到6%。如果政府希望失業率回到3%，就必須想辦法讓油價降到比30美元更低的價位，或是採行其他的激勵措施才有可能。否則，這起油價暴漲事件就對失業率造成永久性的影響，讓失業率從3%提高到6%。

於是，油價上漲又回跌的過程，就好像在經濟上留下了一道永久的疤痕，因此，也有人稱之為「疤痕效應」（Scarring Effect）。疤痕效應一詞簡單明瞭，比遲滯現象更容易理解，所以更多人採用。其實，勞動理論也有一個「疤痕效應」，指一個人在就業歷程中，特別是年輕時代，遭遇失業，則失業事件過後，會對其一生造成永久性的影響，包括所得、身體健康和就業狀態等。但這二個「疤痕效應」不盡相同。

為什麼經濟上會有疤痕效應，或是遲滯現象呢？如果按照一般均衡理論，所有的變數代進去，解答就算出來，完全和變動過程無關。原物料價格大幅變動怎會留下疤痕呢？

原來，經濟的運作還是靠人，而人並不是完全理性。大多數時候我們按照習慣做事，當外界只有些微變動時，我們就按照原本的習慣行事；而當變動過大，超過某個門檻，我們就會調整行為，養成新的習慣或建立新的秩序。一旦新的習慣養成，就很難再回到舊習慣。遲滯現象，不只存在於就業，還普遍見於投資、生產、景氣波動等，喬治埃斯庫-羅根曾說：「如果不用遲滯現象，幾乎所有的社會行為都無法得到滿意的解釋。」

從另一個角度看，遲滯現象或疤痕效應隱含了經濟系統對重大衝擊存有記憶。換言之，經濟表現不單只看現階段因素，還要看過去所發生的事件，這個特性，有一個專有名詞，叫路徑相依（Path Dependent）。在路徑相依之下，經濟一旦遭受重大衝擊，而政府沒有採行緩衝或挽救措施，就會留下疤痕，影響未來五到十年的表現。

先進國家的經濟疤痕不顯著

新冠肺炎肆虐全球，無疑對全世界造成重大破壞。世界各國都得面對可能的疤痕效應，無一倖免。各國政府無不盡其所能，採取行動救經濟。然而，有效的激勵措施或及時的寬鬆政策，需要有健全的財政為後盾。

這正是各國經濟韌性有所差異的關鍵。世界銀行的研究指出，新冠疫情對全球最貧窮的74個國家的經濟造成重創，這些全球最低度開發的國家，有二成的人均國民所得倒退十年以上，約6,000萬人落入極度貧窮。不幸的是，這些國家大多負債累累，無力採取任何紓困措施。經濟疤痕深深地刻下，讓這些國家未來五到十年一籌莫展。諷刺的是，這些國家新冠肺炎的感染率遠比一般新興國家為低。

反觀先進國家，特別是美國，即使疫情肆虐，成為全球感染最嚴重的地區之一，經濟卻非常強韌，幾乎看不到經濟疤痕。2020年3月美國疫情爆發前夕的失業率約為4.4%，4月迅速飆升到14.8%，然後一路下滑到2021年2月的6.2%。GDP成長率更是戲劇性地從2020年第2季的-31.4%，第3季的33.4%，到第4季的4.1%。我們似乎看不到明顯的經濟疤痕。這點，除了美國經濟體質優良之外，還要歸功寬鬆的貨幣政策以及史無前例的龐大紓困案。支點資產管理公司（Fulcrum Asset Management）有一篇研究認為，新冠肺炎在先進國家所留下的經濟疤痕，遠低於2008年的金融風暴，不顯著。

似乎，重大災變比較容易在經濟落後、財務不佳的國家留下疤痕；而先進國家體質健全，遲滯現象小到可以忽略。

前不久美國才通過1.9兆美元的紓困案，但無論從疫情發展、經濟狀況以及疤痕效應來看，急迫性已遠不如去年。至於是否有過度紓困造成景氣過熱的問題，我認為要看未來幾個月的失業率是否繼續降到4%左右，即疫情前的水準。但無論如何，紓困案將逐漸退場是可以預期的。

誠如里奇蒙聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Richmond）一篇報告所說的：「如果遲滯現象的數值很大，那麼聯準會的貨幣政策就應該做重大調整。……在景氣好時，讓經濟持續熱絡以永久保持低失業率也是合理的。但這只是假設而已，因為我們看不出美國有遲滯現象。」

本文摘自《看》雜誌第221期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第221期）謝謝！