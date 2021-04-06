由漁船到品牌 「新合發」劉芯怡把好魚留台灣

【撰文／楊戎真】

作為漁家第三代，「新合發」品牌負責人劉芯怡與魚有著千絲萬縷的連繫。從父輩開著新合發號漁船在海上捕撈，到將其作為品牌名稱，推出精緻化的魚類商品，劉芯怡一心把父親捕到的好魚留在台灣，也讓「吃魚」變得簡單。

「鯖魚是一種很有魚味的魚。很多人會把魚本身的味道當作腥味，其實是不一樣的，因為這個魚本來就比較有味道。」新合發品牌負責人劉芯怡，彷彿是鯖魚的最佳代言人，總是竭盡所能地幫鯖魚澄清一些事實。

新合發號原本是船長父親劉新川所駕駛的漁船，如今卻是劉芯怡以「猩弟」（留學時日本同學將其英文名Cindy漢字化）為名，在網路上大力行銷推廣的魚貨品牌名。

看著劉芯怡執著又認真的樣子，不難想像「新合發」為何能渡過品牌創立的艱辛期，成功變身為魚貨品質保證的招牌，並且透過臉書、官網，持續地將魚的產地、相關知識以及相應的烹調方式傳遞給消費者。對劉芯怡而言，這是她對「吃魚」的熱情、對品牌的堅持，也是對父輩辛苦捕魚並維持魚貨新鮮度的一種崇高敬意。

漁家第三代 送魚促成開專賣店

談起這段轉變歷程，看似偶然卻又彷彿命中注定。

大學畢業後，劉芯怡進入外商金融公司任職，工作六年後，28歲的她前往日本就讀語言學校，準備學好日文後攻讀日本商業設計研究所，以便對父親的事業有所幫助，將魚貨出口到日本以及採買日本漁具。

一年後，劉芯怡通過日語檢定，之後隨著當時的男友、現在的丈夫一起前往美國。作為漁家第三代，吃魚是劉芯怡生活中再自然不過的事。離開了家，吃魚不再輕而易舉，在外面吃到的魚也和記憶中父親捕的魚味道不一樣，劉芯怡這才體悟到自家漁產的珍貴。2012年回到台灣後，便有了做鯖魚專賣店的想法。

談到這個初心，劉芯怡笑了笑表示，回台後先是在父親的冷凍工廠管理帳務，後來因為朋友到訪，總是送他們魚吃。當時新合發的漁獲除了銷售給國內上游廠商，主要是外銷至東南亞、非洲、美國、日本等國，因此送給朋友的魚，都是新鮮未經加工處理的。

「送的魚很好吃，可是我不會殺魚。」這句話成為朋友最通常的反饋。劉芯怡於是興起「把魚處理好、真空包裝好，再送朋友」的想法。隨後又想，既然已經處理了，不如做一個鯖魚專賣店。劉芯怡天真地與父親劉新川商討，他二話不說就答應：「好！妳要弄，就去弄。」

獲得父親的支持，劉芯怡緊接著徵得管理廠務的弟弟同意，便展開規劃。她思索著：「鯖魚在市場上很普遍，要如何切入市場？」

由於先生是因為魚有刺，怕麻煩而不喜歡吃魚的人，劉芯怡認為應該不少人有這樣的問題，於是萌生出「把鯖魚去刺來賣」的點子。她決定將油脂度與鮮度最好的鯖魚做成去刺的魚片，留給台灣的消費者。

但是，當劉芯怡把這個想法告訴弟弟時，得到的回應卻是：「妳瘋了嗎？鯖魚那麼便宜的魚類，做這個加工，會有人買單嗎？」

▲從冷凍庫取出後，要在最短的時間內將魚去刺、包裝，讓魚保持在最佳的鮮度。 劉芯怡提供

去刺又新鮮 鯖魚片大進化

弟弟的說法並未讓劉芯怡打退堂鼓。她想到日本壽司上的鯖魚都是去刺的，於是上日文網站研究如何殺魚、如何做到鯖魚去刺。她驚喜地發現，日本是採用機器自動化生產，將魚片送入機器後，魚刺便被夾起，既方便又可大量生產。於是劉芯怡趁著過年安排一趟日本參觀機器廠之旅，在機器廠見識到機器的方便。然而父親卻有意見。

從小劉芯怡便看著祖父與父親在海上討生活，而父親為了讓魚能維持最佳的鮮度，研發出獨有的「吸魚機」，將漁網裡的魚迅速吸至船艙並泡在冰水裡，再快速分級包裝送入-50℃的急速冷凍庫裡。父親劉新川因此認為，如果為了去刺把鯖魚解凍，魚就會變得軟爛不新鮮。「不新鮮之後，組織胺變高，腥味會變得很重。」劉芯怡說。

「魚不能被退冰，鮮度是不能妥協的！」父親明確地設下門檻，他耗費了很多心力將捕獲的魚迅速冷凍，以便保持最好的魚貨鮮度，如今怎能為了去刺卻要將魚解凍？

親自操刀殺魚 設計流程

父親不想因為去刺而破壞魚的鮮度，劉芯怡只能另謀他法。由於在冷凍狀態下殺魚才不會有血水，但這時候無法把魚刺夾出。因此，必須找到最適合的軟硬度下去刺。她開始自己試驗，研究如何能夠在不完全解凍的情況下，把魚刺去掉。

為了精準算出時間，劉芯怡殺了三個月的魚把流程設計出來，去頭、取片、除內臟、去腹鰭、去魚刺，最後把魚片放到真空袋裡送回冷凍庫，整個過程大約五分鐘。

流程雖然設計出來了，卻遇到阻力，不但弟弟反對，連第一線的工作人員都反彈。劉芯怡坦言：「我要把傳統的東西精緻化，對他們來說是沒有任何利益可言的事情。他們沒有動力，就會抵抗。」

但在劉芯怡的堅持下，工作人員只能聽命行事。每天早上，工廠的阿姨們工作4小時，將100條鯖魚變成200片鯖魚魚片。這些鯖魚片不是給親友，就是全部放在冷凍庫。劉芯怡笑說：「有一個棧板上面寫著『猩弟』，那些魚就是我的。」

▲透過一道道的魚料理，煮出大家的好奇心。 劉芯怡提供

辛勤耕耘網路 變身料理達人

去刺鯖魚做出來了，然後呢？要如何出現在消費者的餐桌上？「不然我來個鯖魚一百吃好了！」思考一番後，劉芯怡成立了臉書粉絲專頁，把自己做的鯖魚料理放到上面：鯖魚漢堡、鯖魚可麗餅，煎、烤、煮、炸，樣樣都來。大量的鯖魚料理貼文，吸引了一些粉絲。只不過，半年後才賣出第一條魚。

劉芯怡並不氣餒，2013年她著手創建官網，一開始的商品只有鯖魚片，不少顧客覺得很好吃，就開始問劉芯怡：「妳住海邊，可不可以幫我們找其他的魚，妳覺得好吃的、新鮮的魚，可不可以讓我們也買得到？」

於是，劉芯怡順勢與鄰近船東合作，「我跟鄰居阿伯說，如果你有捕到什麼魚，可不可以通知我？」劉芯怡開始收購其他漁船捕獲的他種魚類，送到工廠進行處理、包裝、上網銷售，逐漸擴充商品線。

隨著魚片銷售量的提高，消費者的肯定成了對第一線工作人員的莫大鼓舞。「我把客人的反饋告訴阿姨們，讓她們知道全台灣只有她們有辦法做到去刺。在網路上被大家知道，她們也感受到一種榮幸跟驕傲。」工作人員開始認同劉芯怡的作法，也產生了凝聚力。

加強專業 參與日本魚檢定考

劉芯怡在臉書上的鯖魚料理分享，除了吸引粉絲，也引起了出版商的注意，邀請她出書。出了第一本書《漁家女兒的魚鱻食帖》之後，「應該傳遞更多正確知識的使命感」油然而生，她開始思索，是否該透過認證來印證自己所言的正確性。

這個想法主要因為劉芯怡發現日本有很多關於食材的檢定，比如味噌檢定、發酵食材檢定、甜點烘焙檢定等，其中她也發現有關魚的檢定。檢定時，諸如不同產地魚的特性、料理、文化，吃生魚片為什麼要搭配紫蘇葉等，各種各樣的知識都是考題範疇。在日本參加魚檢定的人，除了對魚類有興趣之外，還有一些是日本魚料理研究家。

「原來魚的世界這麼大，很多事情是我不知道的。」劉芯怡於是著手準備考試，半年後順利通過第3級檢定。

忍痛撤出大賣場 扛起自家品牌

雖然新合發的商品之前曾在家樂福與有機超市上架，但為了維持魚的新鮮度，劉芯怡最終決定撤回所有實體通路，目前只在自家官網上銷售。

談到這個決定，劉芯怡顯露出一種不得不然的堅持。雖然商品放在商場上，品牌能夠被看見是一件令她開心的事，但每當她去巡店時，看到魚被任意拋丟，內心非常不捨，一些被退回的魚真空狀態消失，面目全非的樣子也令她心疼不已，「我沒有辦法讓魚呈現那種狀態……」

就像農夫知道每一粒米背後的辛苦，劉芯怡也了解每一條魚背後的付出。從漁夫辛苦撈捕到最終上架銷售，過程中為了維持新鮮，必須付出很多心力，「我從頭看到尾，一心一意就是想把魚保護得很好，就像保護孩子一樣。」因此，儘管上架家樂福帶來不錯的業績，甚至有機會可以擴展到全省上架，但劉芯怡為了讓魚能維持最好的狀態出售，還是忍痛放棄。

新合發從傳統一級產業開始到逐步自創品牌，從一星期十張訂單到一百張訂單，再到每個月產出兩、三千片魚，目前每個月至少有五百張訂單。雖然相對於新合發的外銷規模而言，這只是一個微不足道的數字，但對劉芯怡來說，卻是一個將台灣漁產鮮度留給台灣人，讓吃魚變得容易，也讓更多人願意吃魚的品牌創建過程。

對於這個歷程，劉芯怡笑言，品牌創立以來，父親劉新川從未過問業績。如果沒有父親的全力支持，她這種有點任性的作法，勢必孤掌難鳴。

劉芯怡堅定地說：「新合發原來是父親的船的名字，如今變成一個品牌，我把招牌扛在自己身上。」直至今日，六十幾歲的劉新川依舊在海上拼搏。過去，劉芯怡總是習慣望著父親駕船出海的身影，在她眼中，父親有著日本職人般的精神，刻苦地將捕上來的魚以最快的速度冷凍，保存魚的鮮度。「他的魚好吃，這是他的驕傲，我想要延續他的精神。」

本文摘自《看》雜誌第221期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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