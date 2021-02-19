美國川普總統 vs. 羅馬凱撒大帝

【撰文／曹長青】

人類民主迄今為止經過四站：第一站，古希臘雅典民主萌芽，流放極受大眾歡迎的政治人物，防範專權；第二站，羅馬元老院議會雛形，以元老多數制約權力者；第三站，英國《大憲章》君主立憲，洛克三大個人權利學說奠定民主理論根基；第四站，美國《獨立宣言》和《憲法》確立保護個人權利、限制政府權力的現代憲政。

在這民主四站過程中，公元前44年凱撒在羅馬元老院被刺身亡，是人類民主進程的一個重大挫折；它導致統治者再也無法相信議會政治，因為凱撒居然是在議會廳被60名元老（議員）聯手刺殺，被捅了23刀，極為殘忍血腥。

那些議員們為目的不擇手段，導致統治者和元老院之間的原有議事規則和通道全部被毀掉了。隨後人類經過了長達1,259年之久，英國才有《大憲章》，限制君王權力，等於立法權再次回到元老院式的議會，統治者和議會開始良性互動制約。

羅馬元老院刺殺事件在美國重演

在人類民主的第四站，也是標誌美式民主最高境地的美國，今天卻出現了像當年羅馬元老院那樣的「刺殺」事件——左派用選票作弊的政變，中斷了川普連任機會，等於政治謀殺。這同樣是人類民主進程（尤其美國民選制度）的一次重大挫折。

所以說它是「政變」，因為這是精心策劃的一場變局：左派民主黨利用中國新冠病毒全球蔓延為藉口，臨時修改法律（違背《憲法》），廣發郵寄選票，為大選作弊、政變奪權創造了條件和機會，左媒則為此推波助瀾、大造輿論。

以往美國大選投票，絕大多數選民都得到投票站現場投票，當場檢驗身分證、投票資格、核對註冊投票簽名、家庭住址等資料。極少數的郵寄票，都要事先申請，提供現有住址、投票資格等資訊。而這次左派力主全面發放郵寄票，選民不需到投票所，等於無法有效監督檢驗，所以大量重複投票，僅內華達州就查出4.2萬人兩次投票；還有僅持綠卡（不是公民者）也因收到郵寄票而投了票。在賓州，選票數量竟比合法選民多出17萬零830張，更有外州居民在本州投票（早已搬遷，在外州已投票）等等問題。

這種廣發郵寄選票就是為作弊大開方便之門、提供制度性條件。就像在考場，如果沒有任何監考員在場，就等於為作弊提供制度性機會；或者不檢驗考生的身分證明就放入考場，更是為舞弊創造天然條件。美國這場大選舞弊，就是在這種情況下發生的，所以被川普支持者憤怒地稱為「大選被偷竊」。

大選舞弊嚴重損害了美國的民主形象。美國是全世界第一個民主國家，1776年建國後就實行民選制度，更是自由世界的領袖，發生這樣大規模選舉舞弊，自然被中共等專制國家做文章，重創美國的民主聲望。毫無疑問，這次劣跡斑斑的大選，並不是美式民主制度的失敗，而是不擇手段的政客和極左媒體連手製造的一起對民主制度的「刺殺」，制度受到傷害，哪怕嚴重傷害，都絕不等於制度本身錯了。人類進程中，從來都不缺破壞制度的人。正如正常的身體會得病，會遭受武漢病毒的攻擊，但不能因此就否定身體。

92%挺川者支持川普2024再選總統

凱撒在羅馬元老院被刺殺後，人類經過一千多年才邁進英國《大憲章》時代。但這次美國民主被刺，很可能四年之後就被糾正補救，因為川普「沒有死」，他所強調的重建偉大美國的夢想更沒有熄滅，反而因左派偷竊大選而在保守派心中更強壯地燃燒。這也可從民調數字看出，拜登就職前的The Axios-Ipsos民調數字：92%挺川普者以壓倒性多數支持川普2024再選總統，96%認為川普會讓共和黨變得更好。這麼高票的黨內支持，連左媒都不得不承認，川普下台了，甚至兩次遭彈劾，但共和黨還是川普的黨。

這說明，即使左派民主黨極力汙名化川普，即使新科技巨頭公司（推特、臉書、YouTube等）封鎖川普帳號和聲音，即使左媒鋪天蓋地攻擊圍剿，但絕大多數保守派仍力挺川普，根本沒有大的變化。這個趨勢將隨著左派對川普的更多政治追殺而更加明顯，打壓越凶，川普在保守派中越得人心！

這主要由於：一、，絕大多數（占90%以上）川普支持者認為大選被偷竊；二、川普執政四年政績輝煌，一個政治素人進入白宮，誓言抽乾政治沼澤，強力改革，內政外交都創下前所未有成就；三、川普在共和黨內支持率超過90%，這個紀錄也是空前的！雖然左派用衝國會事件抹黑整個支持川普的陣營，但根本無法改變挺川者的態度和決心。所以，川普卸任總統後，仍會是共和黨的精神領袖和共主。

以目前川普在保守派中的巨大聲望（獲有史以來當任總統的最多選票：7,500萬），被民主黨和左媒抹黑圍剿贏得的同情，四年輝煌政績的政治遺產效應，都使他在共和黨中的地位無人可比。如果他決定2024年披掛上陣、再選總統，應會是共和黨的不二人選，並進而贏得大選勝利（拜登、賀錦麗是最無能的左派，上台連左派都興奮不起來，更何況四年執政會惹來怨聲載道，千夫所指）。

左派搞彈劾因恐懼川普再選和成功

正因為看到川普可能再參選的前景和可能性，左派民主黨才竭盡全力在川普卸任總統後還要搞彈劾。左派議長裴洛西明確說過，彈劾川普是阻止他再選總統。民主黨要角議員卡斯楚（Julian Castro，與古巴獨裁者同名）也揚言，彈劾就是防止川普再參選。從左派的恐懼也可看出川普的實力和影響力。

美國《憲法》寫得很清楚，彈劾是指把現任總統「免去職務」（to removal from office）。已不是總統，你還免什麼？所以左派民主黨如在參院繼續搞彈劾，不僅明顯違憲，更是清楚向世人證明他們為阻止川普再參選不擇手段！

即使左派卑劣地堅持彈劾，在技術層面也會失敗，因眾議院提彈劾議案只需簡單多數過半（只是作為起訴人，參院才是唯一有彈劾權的機構），但《憲法》規定在參院需三分之二議員出席並同意，需67票。目前參院美國兩黨席位50：50，民主黨要再拉到17席，幾乎沒有可能。美國M & A全國民調公司的最新民調顯示：80%川普支持者、76%共和黨人不會再投票給支持彈劾的共和黨議員。如果共和黨議員助紂為虐，也會投鼠忌器，畢竟他們要靠本黨選民的票。

凱撒在元老院被刺，兩天後舉行了國葬，他身中23刀的慘狀，激怒了整個羅馬，市民們紛紛站出來，追查追殺那60個殺害凱撒的元老院議員，最後把他們全部都緝拿、處決了。

今天，雖然川普不是凱撒，但他是民選領袖，他被「政治謀殺」已經激怒千百萬有良知的美國人民，他們必定會追究選舉真相，追求公平公義，還川普總統一個歷史公道。古往今來，人類歷史一而再地證明：公道自在人心！

本文摘自《看》雜誌第220期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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