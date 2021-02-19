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遠離肥胖？當健康生活成為奢侈品

聯合新聞網 / 看雜誌
肥胖是一種疾病，國人十大死因中有七種疾病跟肥胖有關。 圖／123RF
肥胖是一種疾病，國人十大死因中有七種疾病跟肥胖有關。 圖／123RF

【撰文／林茂昌】

美國是全世界肥胖問題最嚴重的國家，成人的肥胖率這幾十年來一路攀升，從1960年代約15%左右，到2000年的30.5%，再到2018年的42.4%。在此，所謂的肥胖是指身體質量指數BMI（Body Mass Index，體重（公斤）除以身高（公尺）的平方）值高於30。這是什麼概念呢？以身高170公分的人來說，體重超過86.7公斤。

肥胖竟跟社經地位有關

42.4%是美國全國的平均值，很多地區實際上更嚴重。2019年疫情爆發前，我應朋友之邀到美國玩了一趟，發現西雅圖市中心、微軟社區、或是市郊較高級社區裡的人，身材看起來很正常甚至可以說是健美，完全不覺得這是一個肥胖率超過40%的國家。但是到了內陸州的城市與鄉村小鎮，就恍然大悟了。肥胖人口明顯增多，而且非常、非常明顯。難道，在美國，肥胖也有城鄉差距？

果不其然，很多研究指出，肥胖漸漸成為美國人社會經濟地位（Socioeconomic status）的一個指標，如同學歷、所得一般。而肥胖所連結的，除了醫學上的心血管疾病、糖尿病之外，經常是低所得、低學歷等弱勢族群。於是，肥胖被進一步連結到許多負面偏見，如：弱者、缺乏紀律、懶惰等。這類例子俯拾即是，就以美國大選來說，反川普陣營喜歡用統計資料宣稱川普支持者肥胖比率過高，暗示其國民素質較低。而川普也不甘示弱，曾經在一個造勢場合上把一位支持者誤認為反對陣營，公開羞辱此人身體過胖，要他回家多運動。

肥胖者除了生理上的不便之外，還要面對種種偏見，還有因歧視而被剝奪的公平待遇與機會。因此，脫離肥胖不只是單純的健康問題，更是在社經地位的問題。

健康生活成為一種奢侈品

現在資訊發達，大家都知道如何減重。任何人只要稍加搜尋就可以獲得充分知識，再者還可以請教醫師、營養師或健身教練。事實上，健康沒有祕技，也沒有捷徑，只要節制飲食、適當運動、作息正常大致上就可以維持良好體態了。為什麼美國還有那麼多人體重超標？

答案是，健康生活沒有想像中容易，尤其是對基層民眾來說。首先，你必須花很多的心思和很多的時間。而在經濟環境方面，你必須有能力離開便宜的垃圾食品，還要有適合運動的場所。這在美國許多低收入地區是很大的障礙，除了出門運動有安全顧慮之外，住家附近只有平價賣場販售標準美式垃圾食品，想要有機、新鮮的食材，還得煞費周章。

更困難的是心理障礙。要能夠不理會旁人異樣眼光和嘲諷，挺著笨拙的身軀去健身房舉重或是在住家附近跑步。最後還要有信心並持之以恆，許多人遇到挫折或是短期內看不到成效就半途而廢了。

由於減肥、維持標準體重實際上非常困難，所以標準體態和健康生活，成為人人努力追求的目標。而在肥胖率高達四成之下，擁有健全體魄本身就是一個了不起的成就，比起開名車、帶名牌包，更令人尊敬且更有個人特色。

於是，很矛盾地，美國也是全世界最熱衷於追求健康的國家：各種健康飲食法不斷推陳出新、健身房林立、騎自行車、慢跑者比比都是。健康相關產業極為火熱，超乎想像。人們為了健康，或是表現出健康的樣子，再多的錢都肯花。

也就是說，健康生活本身已經成為一種奢侈品、炫耀財，並改變了人們的消費觀，為傳統奢侈產業帶來深遠的影響，逼得這些業者把健康融入產品中。因為，人們對奢侈品的追求，已經從精雕細琢的實體物質，擴展到精益求精的生活體驗：與其買一套昂貴的影音系統，不如為自己的室內腳踏車下載道路擬真軟體App，在家享受騎乘的樂趣；與其擁有匠心獨具限量發行的手工錶，不如戴著GPS運動錶去參加路跑活動。

全球興起健康生活潮

讀者可能會問，美國人肥胖關我什麼事？的確，乍看之下是沒關係。但正如美式飲食造成全世界肥胖人口普遍增加，這股健康覺醒也透過社交網路和國際大廠蔓延全球。特別是千禧年世代。他們正值二、三十歲最亮麗的人生階段，非常清楚，健康才是王道。他們不想重蹈父母輩肥大叔、胖大媽的覆轍。而他們所要的健康，不只是沒有病痛而已，還要是一種充滿活力，整體性的健康快樂。

這股追求健康生活的熱潮，一方面透過臉書、Instagram、YouTube等新媒體直接傳播，帶領全球千禧世代；另一方面，全球的健康產業和精品大廠也察覺這一趨勢，調整策略，把健康概念推展到全世界。

以台灣來說，雖然我們的肥胖問題沒有美國嚴重，但國人還是深怕自己過胖。台灣成年人BMI超過30者，不論男女均不到10%。但或許國情不同，國民健康署把BMI超過24以上就稱為過重，超過27以上稱為肥胖，並宣稱台灣45歲以上有50%以上的人過重或肥胖，這多少促使國民提高警覺性。

現在我們各種運動精品幾乎和全球同步。許多健身老師甚至擁有國際證照，推出高水準課程。YouTube上還有熱心人士將美國健身專家的影片翻譯為繁體中文（非自動翻譯），供大家瀏覽。而愛好運動者、健康飲食實踐者自製教學影片更是不可勝數。總之，國人也受到這股熱潮的影響，越來越重視健康生活，超越物質享受。特別是在新冠肺炎肆虐的今天，人們越發明白，擁有健康，勝過豪宅、名車與寶石。

健康就是一種時尚，永不退流行！

本文摘自《看》雜誌第220期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第220期）謝謝！

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