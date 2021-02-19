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企業走上雲端 數位轉型怎麼做？

聯合新聞網 / 看雜誌
▲數位行銷顧問王如沛（場地協力：一直咖啡）。吳長益攝影
▲數位行銷顧問王如沛（場地協力：一直咖啡）。吳長益攝影

【撰文／曾允盈】

疫情威脅全球產業供應鏈，台灣中小企業應該如何跟上全球數位化的腳步？企業想要推動數位轉型，先有明確目標、看數據找出可以達成的方法、深度了解痛點、老闆支持轉型並能貫徹執行、增加網路上的能見度，都是必須注意的關鍵。

武漢肺炎疫情不只重創觀光產業，也威脅全球產業供應鏈。占台灣企業比例高達98%以上的中小企業，應該如何重新調整腳步，跟上全球數位轉型的速度？

具有10年以上相關產業經驗、服務超過300家廠商的企業數位行銷顧問王如沛觀察，台灣不少中小企業都有數位轉型的想法，但相對速度仍顯緩慢。他以自身經驗為例指出，2020年疫情爆發初期，湧進大量企業諮詢數位轉型的來電，卻在5月開放國旅後驟減。對於不少實體店家而言，只要能夠持續進帳，數位轉型自然容易成為被擱置的非迫切事項。

觀察1.推動數位轉型前的困境

企業會意識到數位化的必要，多半是有亟待解決的困境。然而在推動轉型的前期，多數會遭遇以下難題：

1.新客沒進來，舊客又流失

傳產不是新創，多數會遇到的問題是，過往找客人的方式好像不再管用，業主常百思不得其解：「以往自然有單子上門，如今怎麼都不來了？」王如沛分析，供應商、上游廠商不斷有新人加入，成為採購助理或業務開發，這些窗口在新型態的作業模式下，不見得習慣找過去的廠商合作，反而會上網去找。因此在沒有數位化經營的情況下，很有可能面臨沒有新客戶進來，舊客卻持續流失的窘境。

2.觀念陳舊，酒香更怕巷子深

不少老闆白手起家，面對員工或兒女接班時想要推動數位的想法，不見得能夠認同，仍然堅持「酒香不怕巷子深」。王如沛笑著比喻：「殘酷的是，前面那幾家酒不一定香的，但可以透過行銷找到客戶。因此，你家的酒香，是不是更應該讓更多人知道？」無論是老闆觀念尚未能同步改變，抑或組織內部僵化，出現數位落差，都是數位化必然遇到的困難。

觀察2.數位轉型的關鍵點

擅於針對每家企業的資源給出建議，對王如沛而言，有以下幾個關鍵點必須注意。

1.深度了解痛點，對症下藥

企業主應該如何開展數位轉型，王如沛認為「沒有標準答案」，需找出公司最卡關的地方在哪裡。王如沛建議，不妨自問，現階段你的痛點是什麼？例如有些傳產接班的二代，痛點是上一輩還未能意識到數位轉型的重要。每家企業當下卡關的問題都不同。

王如沛舉台灣知名食品大廠數位轉型的歷程分析，根據《食力》報導，「聯華食品」執行了包括建立供應商管理平台，從董事長為首堅定落實轉型等步驟；還有建置對接上游原料供應商的數位平台，並串接下游各大零售通路，無須盤點庫存、對供應商叫貨，也能直接接收到銷售數據，並直接反饋給生產部門。

據悉早在2000年左右，面對外資食品企業在台灣積極投資，聯華面臨很大的競爭壓力。王如沛表示，如果「系統數位化」是卡關的原因，那就該去解決。因此2003年，聯華食品正式引進整合財務、銷售、人資、庫存等關鍵業務的ERP（Enterprise Resource Planning，企業資源計劃）系統。

雖然現在ERP系統很普遍，但當時一套系統幾千萬元，很少企業會選擇花這筆錢。不過王如沛強調：「不是每間企業都可以花大錢做系統，但若連思考邏輯都沒改變，那真的就很困難。」

面對營業額真的在下滑的產業，王如沛則建議不妨思考「第二成長曲線」。產業有投入期、成長期、成熟期和衰退期，當產業進入成熟期時，企業主就要準備尋找第二個賺錢的事業，發展第二成長曲線。王如沛提醒，企業必須思考：「跨出去的過程中，你的利基點是什麼？有的是本來的既有客群，有的是既有的專業能力。」例如專業能力如果是紡織品製造，女裝網站可以開始賣男裝，但是如果專業能力是採購而非製造，就可以從女裝延伸到非紡織品的女鞋、女包等。

2.老闆支持轉型，並能貫徹執行

老闆支持轉型很重要，以聯華食品為例，為了建立正確的觀念，積極迎接全公司數位化的應用和態度，董事長李開源在近十年裡寫了超過500封Email給公司員工。

王如沛提醒傳產接班的二代和長輩溝通的過程，也是一種發掘QBQ（The Question Behind The Question，問題背後的問題）的過程。唯有老闆全心全力投入，才有機會促使企業落實轉型，「從企業主的角度去思考，他當然想先快速看到成績。因此，達成短期的目標，提升營業額，或解決某個難題，展現成績，讓他『有感』，才能產生信任。」

此外，執行需要貫徹。王如沛認為，特別是初期，即使預算有限，必須同時做很多事情才可能看到效果，但如果不去貫徹執行，就容易失敗，一事無成。

台灣中小企業的製造實力和營運彈性，在全球競爭中一直處於領先的地位。但是在數位化的時代，卻通常缺乏在網路上的曝光。王如沛認為：「最起碼要做到一件事，有人搜尋你的主要產品、或是名字的時候，能見度不能太低。」

「用什麼媒介，才能最好地呈現你的商品很重要。」位於新北市八里區的「豐聖大理石」找上王如沛時，他認為加強「品牌能見度」是豐聖當前最重要的目標，因此協助其關鍵字廣告與SEO（搜尋引擎優化）的執行，因為大理石石材為非衝動型商品，也就不投放臉書廣告。

另外一家婚紗公司客戶，王如沛則建議以經營IG為主，因為婚紗的受眾為20至30歲女性，使用IG的人占多數，且圖像是婚紗照最好的呈現方式，效果比投放關鍵字廣告和臉書廣告都好。還有一家自助婚紗公司，王如沛則建議投放臉書加上關鍵字廣告，因為找自助婚紗的人看重的多半是價格便宜，以及彈性的拍攝行程，因此習慣搜尋使用者的推薦。

以「搜尋結果頁面最佳化」（Search Engine Result Page Optimization，簡稱SERPO）來說，王如沛認為考量每一種產業別，以及每家企業資源、人力的差異，著重優化的部分自然也不同。搜尋結果包括關鍵字廣告、Google商家、一般網頁、圖片或影片，呈現的面向很多元。

王如沛總結重點：「想要推動數位轉型，企業必須先有明確的目標，然後看數據去找出可以達成或改善的方法。」說起來簡單，考驗的是每一個經營者的智慧。

本文摘自《看》雜誌第220期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第220期）謝謝！

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