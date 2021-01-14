美中「華語戰」：孔子學院退場 寶島學院進場

【撰文／金雨森】

繼美中貿易戰、科技戰、價值戰之後，華語也成了美中角力戰場。華語文教育市場這塊大餅，原由中共孔子學院獨霸，如今，美國為了反制中共威權擴張，勒令在美的孔子學院通通退場，並轉向與民主台灣強化合作，藉助台灣中文教學資源及機構來填補「權力真空」，台灣有望提高華語市場的市占率。

台美簽署教育合作 安排台師赴美教中文

經過中華民國（台灣）外交部和教育部與美國政府一連串的磋商與協調，台灣與美國終於在2020年12月2日簽署為期5年的《台美國際教育合作瞭解備忘錄》（MOU），並啟動「台美教育倡議」，台美將全面強化語言教學合作，建立制度化架構整合雙方語文教育資源；擴大現有官方語言交流計畫，以增加選送華語教師赴美教學；在美國推廣台灣「華語文測驗」（TOCFL），同時鼓勵美國學生「學華語，到台灣」。此可謂台美教育合作一大里程碑。

美國人近年來台學中文人數持續成長，據我國「全球華語文教育專案辦公室」統計，2017年美國來台學中文的人數為2,618人，2018年小幅成長至2,719人。美國來台學習中文的人數，在世界各國中排名第5名，緊接在越南、印尼、日本、南韓之後，且更重要的是，美國學生大多選擇修習每週上課時數達15小時以上的「正規課程」或政策支持發展華語課程，足見美國人來台不僅人數多，且大多都是認真來學中文的。我國外交部也樂觀表示，「台灣有信心、也有能力在美國華語文教育中扮演重要角色，為美國學生提供自由、民主、多元的中文學習環境。」

美國大戰略：保衛民主、反制中共

外交部「提供自由、民主、多元的中文學習環境」的政策方式，點出台美合作要點。從國際關係大架構檢視，台美華語教育合作是美國川普政府「民主保衛戰」及「反制中共紅色滲透」等大戰略中的重要一步棋。早在去年8月13日，美國國務卿龐培歐就要求中共海外統戰工具「孔子學院美國中心」（CIUS）註冊為外國使團；接著在10月15日接受佛羅里達州廣播節目《早安奧蘭多》（Good Morning Orlando）專訪時，宣布要求美國各校於2020年底前關閉孔子學院的消息，因為孔子學院是中共用來洗腦美國人的宣傳組織，還涉及授課老師會被言論審查等干預美國學術自由問題。

孔子學院名義上是民間非營利組織，實為中共教育部漢辦轄下機構，於2004年在韓國開設第一間學院至今，已逾500多所學院，遍布全球150多個國家。其成立目的，號稱是增進世界人民對中國語言和文化的了解，以及發展中國與外國的友好關係，但歐美國家質疑其為中共控制言論及統戰的工具，嚴重侵犯學術自由，近年美國、加拿大、澳洲、法國及瑞典等國開始相繼關閉境內孔子學院。

然而，美國並沒因勒令孔子學院通通退場後放棄學中文，國務卿龐培歐反而呼籲美國人加強學中文，在2020年10月20日要求國務院擴大對漢語的培訓計畫。顯然，龐培歐知曉孫子兵法「知己知彼，百戰不殆」的道理。川普政府承接美國前人的智慧，美國之前在與蘇聯冷戰期間就培養了大批俄語專家，在應對中東恐怖攻擊時也積極培養阿拉伯語人才。面對當前中共的極權擴張，只要越多美國人懂中文，美國人中文程度越好，就越能了解中共真正的意圖及預測其行為，進而避免衝突並創造合作機會。巧的是，剛好有個國家得天獨厚，同時具備「中文為國語」、「擁護民主自由」及「保存中華文化」三大要件，提供美國重要戰略資源，這個國家是寶島台灣。

台灣發揚中華正統文化等軟實力

2020年10月17日傳來一則令台灣人欣喜的消息，「台灣的101大樓」成為了美國政府語言學習網站封面圖。該網站是美國國務院設置的學習計畫資源網站「languages.state.gov」，目的是鼓勵美國民眾學習中文等多國語言。在眾多語言及邦交國中，美國別出心裁，選了非邦交國的台灣意象作為代表，彰顯台美夥伴關係十分緊密。

根據美國國務院政策規劃辦公室於2020年11月18日發表的《中國挑戰的方方面面》（The Elements of the China Challenge）報告，美國將打造新一代「中國通」公務員，並向美國民眾宣導中共挑戰的意涵，教育美國學生民主與自由的社會責任。台灣應藉此機會，積極說服美國未來應安排公務員來台受訓，學習不受共產黨思維汙染的中文，並受台灣正統中華文化薰陶，從中了解極權中共與民主台灣之不同，以及中共對台鋪天蓋地滲透的邪惡。

立法委員王定宇表示，台灣能提供美國「中國以外的學習管道和機會」，以應對中共擴張野心，為台美創造合作空間。立委趙天麟認為，當中共孔子學院在退場，正是台灣進場時機，並呼籲台灣政府與民間應把握良機、通力合作，藉台灣保存的中華文化優勢，推出「寶島學院、福爾摩沙中心」等創新機構，發揚台灣軟實力。

然而，今年受武漢肺炎（COVID-19）疫情影響，海外華文教師來台研習班紛紛取消，外籍生來台學中文人數也驟減，台灣許多華語中心招生不足，已出現減班、停班及華語教師遭解聘等現象。為對抗疫情且持續擴大美國人民對台灣的認識，僑委會強調要結合數位資訊，除分享「全球華文網」網路資源外，也開辦線上直播課程、華文教師線上遠距研習班，並輔導在美僑校轉型，與美國主流社會銜接，提供美國人更多學習管道。

台灣政府與民間若能把握這天賜良機，積極與美國合作，強化台灣在全球華語市場的定位，不僅可以解決我國師資過剩的失業問題，更能把台灣師資推向國際市場，讓世界看見台灣。

本文摘自《看》雜誌第219期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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