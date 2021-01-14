「買進持有」股票的隱形富翁

【撰文／林茂昌】

最近股市屢創新高，大街小巷話題離不開股票，許多人問：是不是該賣了？歐美疫情還在升溫，怎麼股票一直漲呢？到底該買還是該賣？股市是不是過熱了？接下來會不會崩盤？居高思危，有風險意識固然沒錯，但看著賣掉的持股繼續往上漲實在令人難受；而死抱不放又怕碰到暴跌，功虧一簣。

這些問題，坊間的股市評論和研究報告都有所討論，也給了我們各種不同意見。但大家心知肚明，股市實際上會怎麼走，事前沒人知道。總是要事後才能分曉。預測沒有百分百這回事，進出時機的拿捏，必然有所誤差，有時候甚至失之毫釐，差之千里。

沒有十全十美的投資策略

投資人所面臨的這些困境，其實是一個投資策略的問題，而不是股市明天會怎麼走的問題。因為投資人明明知道沒有能力預測股市，卻還要去研判未來漲跌，並據以操作買賣。天下沒有十全十美的投資策略，各種投資策略都有其優缺點，適合不同特性的人。「抓市場時機」（Timing the Market）的策略，對於分析敏銳、思慮周延而且能承受壓力和風險的人來說，或許比較合適。因為儘管預測困難、決策壓力大，一旦成功，獲利豐富超乎想像。但如果你和我一樣，不善於研判未來走勢，掌握不到股市動向，這種投資策略恐怕就不合宜了。畢竟，每天看漲看跌抓不到要領還要勉強進出，實在很痛苦。而看錯行情導致虧損更是難以忍受。

所以，什麼策略對我們比較合適呢？就是古老的「買進持有」（Buy and Hold），買進股票之後長期持有。這是一種被動型投資，因為買進之後，不再需要任何操作。買進持有法常常被其他投資策略當作「對照組」來比較。如果有人發明了一種新的股票操作方法，最後一定要拿來和買進持有法比一比，當然，績效一定要勝過買進持有法才可以。因為，如果進進出出，忙了半天還不如放著不管，這種操作策略顯然不及格。所以，世上任何一種操作策略的說明書上，績效一定勝過買進持有法。許多投資人因而以為買進持有法是最差的投資法。

「買進持有」打敗「進進出出」

但股市就是這麼奇怪，實際上績效能夠長期穩定勝過買進持有法的並不多。就以今年來說，1月2日加權指數是12,100點，截至12月18日收盤為14,249點，報酬率為17.76%。2015年12月18日的收盤為8,257點，持有五年，年化報酬率為11.53%。請注意，我們只是買進持有而已，其餘完全不花心思。試問，哪家銀行的定存或理財商品比這個好？再問問那些整天忙著進出的股友們，覺得五年來平均每年11.53%的績效如何？我想，我們比上不足，但是比下絕對綽綽有餘。

買進持有法之所以有如此威力，是有原因的。首先，就市場交易來看，股市大多數時候是有效率的，價格反映了一切。因此，除非有內線消息，否則，單靠買進賣出要打敗市場非常困難，不如老老實實買進持有，省事又有效。

其次，這種策略具有複利效果而且沒有交易成本。這二個優勢常常被短線進出的人所忽略，卻極其重要。經常買進賣出，除了不容易享受複利效果之外，經年累月所累積的交易費用和稅負相當可觀，長期下來，更不容易打敗買進持有策略。

那麼，多久才算長期呢？通常5到10年是基本款，持有20年以上的也是大有人在。為什麼要放這麼長呢？除了複利效果需要時間之外，主要是讓企業長期經營的利潤，掩蓋市場波動的風險。萬一我們在股市高檔的時候買進，接著遇到暴跌，這就需要好幾年的長期持有才能讓投資轉虧為盈。

美國堪薩斯聯邦準備銀行經濟學家沈樸（Pu Shen，音譯）有一篇論文《多久才是長期投資？》（How Long Is a Long-Term Investment?）研究美國1926到2002年的資料。這段期間美股的年化報酬率為9.7%，但波動性也不小，可能連續幾年報酬都是負的。文中指中，最多連續持有18年，實質報酬率一定轉正。也就是說，假如你很倒楣，買了股票之後碰到了美國大蕭條，持有18年之後還是可以回本並轉為正報酬，而且還是扣除通貨膨脹後的實質正報酬。

長期持有是王道

因此，買進持有策略並不是閉著眼睛隨便買就好了，最好還能注意幾個要點。首先要選擇大型龍頭股或指數股票型基金（ETF），比較不容易沒幾年就下市消失。其次是適度分散投資，雞蛋不要全放在同一個籃子，萬一有一檔持股下市，影響有限。第三就是分散買進時點，或是採定期定額投資，以避免集中在股市最高點大量買進。

說起來，買進持有還是相當簡單且容易執行的策略，加上長期績效非常好，可以說是投資界的一個聖杯，具有崇高地位。美國許多基層民眾在無人教導之下，終生採行買進持有投資法。筆者曾經介紹過亞培祕書格羅納（Grace Groner）和清潔工李德（Ronald Reed）的故事，其實還有很多，例如收垃圾的Curt Degerman、收帳員Jack Gsantner、稅務局職員Anne Scheiber、律師事務所祕書Sylvia Bloom等等，他們的待遇都不高，卻累積了相當於台幣數億的財富。

這些人的長期投資故事之所以被報導，是因為過世後無人繼承而把財富捐給圖書館、醫院、學校、社福團體等，為世人所景仰。實際採用買進持有，低調享受投資成果卻沒被報導的人，想必更多。筆者本身就知道幾位長者奉行這樣的長期投資，成果令人驚豔。

長期投資就好像個人馬拉松，不用急著衝刺，也不必管別人是否超越自己。只需放輕鬆，一步一步向前踏去，自然、愉悅而忘了路途遙遠。但到達終點前請別忘了豐碩的果實。

本文摘自《看》雜誌第219期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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