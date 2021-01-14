「選物店」電商案例之二 - GOODS好東西 挑出新鮮口感與產地之最

《看》雜誌於2017年成立「GOODS好東西」商城。選物團隊之一的沈怡文，開發產地直送的生鮮產品，親自控管品質，只選友善耕作也有檢驗報告的農場配合，透過各個環節的堅持，呈現給消費者最好的品質與滋味。

【撰文／曾允盈】

只要沈怡文走進辦公室，同事們就會開始期待，今天又能吃到什麼特別的美食。酸甜多汁的老欉椪柑、皮又薄又軟的玉女小番茄，「都是從來沒有吃過的口感！」

「我就是很挑。」說話爽朗，總是帶著笑容的數位發展部協理沈怡文，來自「GOODS好東西」──《看》雜誌於2017年成立的選物團隊。她自己是家裡的採買者，每次購物的目標，就是挑到最好吃的那一家，這是她生活中的樂趣。「我喜歡PK，想知道A和B之間些微的差距，甚至會列出評分標準。我還會跟同事說，你買這家、我買那家，我們來比較。有時候身邊的人還會開玩笑說我好麻煩，一定要比出最好的。」她笑著說道。

挑選標準：水果只在對的時間點採收

延續沈怡文的選物DNA，GOODS好東西賣場中，同樣的品類，不重複開發。目前產地直送食材、養生油品與酵素系列商品、居家生活用品約各占品牌的三分之一，目標族群是一群喜歡天然健康、高營養價值、獨特風格的家庭採買者。

想開發產地直送的生鮮品，是因為沈怡文因緣際會定居雲林斗六之後，發現在產地附近的食物，和在台北吃到的有很大落差。「新鮮度影響太大了，所以我堅持做產地直送，保持食物的新鮮。早上還在果樹上，中午剪下來裝箱，明天就到你家，立刻可以上桌。」她盡可能地消弭傳統市場南貨北運再管銷的時間落差。

如今仍定居斗六，沈怡文親自控管品質，只選友善耕作、也有檢驗報告的農場配合。「我去果園現採現吃，會覺得身體特別愉悅。」她分享：「尤其啊，我會去找願意讓水果真的在樹上熟成之後再採收的農友，這是產地直送最大的優勢。」沈怡文娓娓道來選賣不提早剪果、不干預果樹生長的的農作物的原因。

或許大自然就是最好的儲藏室，果實會隨著時間熟成出本該有的風味，因為「順時」、「自然」，就能自然而然收成最恰到好處的滋味。「那就是原味，也是我們想要呈現給消費者的。」

沈怡文以合作的柳丁農友為例，表示很少有農友願意讓柳丁吊在樹上這麼久，通常農民會趁價錢好的時候，趕快大量採收。然而因為長時間的合作，農友甚至會主動告訴她：「我知道要讓你們賣的話，一定要吊到成熟，風味才會跟市場的不同。」

沈怡文曾花了一段時間，爭取與台南一家酪梨果園合作，他們的水果吃起來有淡淡鹹味，因為土質被刻意保護。「我們現在踩進果園，就大概知道主人對這片土地的態度。以自然農法耕種的土質會有一點QQ的，踩起來好像有彈性。」或許在珍惜產地作物的人眼中，會明白作物不只是溫飽的糧食，更是人與土地如何互待之後的彼此反饋。

▲沈怡文（右）親自收集大內酪梨產地資料，左為果園主人發哥。陳英豪攝影

親至產地：與供應商、消費者建立信任

打造一個選物品牌，要建立消費者的信任感並不容易。GOODS商城也曾遇到被詐騙過的消費者，對網路購物無法相信，不敢下單選購。除了維持良好的產品品質，還必須從各種能與消費者接觸的管道，包括銷售頁面、客服專線與長時間在線的客服人員，以及完善的售後服務等，在最短時間內解決顧客的疑難，才能降低消費者的信任門檻。

沈怡文提及，有幾次因為水果產季時間的限制，到尾聲時品質下降，就立刻和客人說：「對不起，我們不能出貨。已經錯過最好的時間，現在不符合出貨標準。」因此長時間以來，GOODS好東西累積的幾千名會員中，不少消費者會主動推薦給親友，新商品推出也很願意再嘗試，逐漸建立品牌的信任度。

此外，因為親至現場，GOODS好東西也想發揮影響力，降低農業知識的落差。

沈怡文提及，有位客人因為賣的鳳梨太甜，反而質疑是不是有打針？「雖然只是一位顧客，我們也很認真解釋，告訴對方我自己就在現場，看農友採收、分級、包裝，並且請來農友，直接打電話解釋。農友的鳳梨田有八十幾甲地，總共上百萬顆鳳梨，怎麼可能一顆一顆去打針。」也因為不放過和每一位顧客接觸的機會，聆聽消費者的疑慮，才能讓他們對品牌留下深刻印象。

▲沈怡文（右）與北港老牌烏魚子揚信經營者合影。陳英豪攝影

互信的態度，同時展現在與供應商的互動中。「我把農友也當作團隊的一分子。」沈怡文強調，每個合作的供應商，一定都會前往拜訪，平均每一家至少會去三、四次。因直接讓產地出貨，第一次出貨時也都會在場。

2019年3月，因為鎖定開發屏東縣高樹鄉的鳳梨，沈怡文與先生陳英豪──GOODS好東西電商營運經理一家人，甚至在高樹租房子住了三個月。深入產地，不僅能更了解在地的生態，也和供應商建立緊密而獨特的交情。「不入虎穴焉得虎子，每一地的風土都很值得被挖掘，也希望消費者都能品嘗。」

還有一位賣米的百大青農，一般人較難與他達成合作。透過合作農友的引薦，也成為GOODS好東西的供應商。「我買他的米回家之後，外食的機率下降了，特別想回家煮飯來吃。」沈怡文笑著表示，堅持古法日晒的米，真能吃得到陽光的味道。同樣的品項經過重重挑選，留給消費者的是高品質，也是對品牌的信任。

▲開發自有商品木鱉果酵素。GOODS好東西商城提供

產品布局：從農產品到居家用品

對於GOODS好東西而言，農產品就是品牌的引流款。除了季節性有時間限定的因素，特別吸引消費者之外，和一般蔬果通路相較，開發不少高單價的水果，品項較為獨特，也能夠在消費者中引起話題。

只是農產品當然還有不少限制，如因為堅持單一果園採買，有時候產季很短或因為天氣因素造成貨源不穩定，也會有必須提高利潤的問題。因此搭配品牌長賣的苦茶油、橄欖油等各種油品與營養食品，還有利潤較豐厚的掃地機器人等居家用品，打造更完整的產品類別。

沈怡文在延伸品類的過程，不斷思考消費者還需要什麼？「我們想，大家採買的機制早就已經不一樣，我自己也不會去市場買魚或其他生鮮品，喜歡在網路上買單片已經處理好的冷凍的商品，要吃的時候拿出來稍微退冰就可以料理。」

因此在對消費者更精準了解後，也陸續開發冷凍海鮮，和更多自有商品如木鱉果酵素，漸漸地在平台上就能把好貨買齊。「但是還是一樣，一種品類只賣最好的。」沈怡文表示，透過各個環節的堅持，想要讓消費者體驗好品質。

「生鮮的優勢，就是我們就在產地。」陳英豪笑著提及，Google導航上個月寄信來通知，他才發現自己超過60個小時都在開車。深入鄉鎮、深入產地，GOODS好東西談出和供應商的好交情，也把風味、口感和土地緊密連結，透過最終的好商品，將台灣在地的幸福美好，傳遞到每一位消費者的心中。

本文摘自《看》雜誌第219期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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