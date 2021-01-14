食安促發創業夢 25歲鄭伊伶友善環境不改初心

90後的年輕女性鄭伊伶，為了改善清潔劑的安全問題，25歲時創辦了天然清潔劑品牌「淨毒五郎」，從創立之初商品賣不出去，到成功將商品鋪到家樂福、屈臣氏等通路，讓品牌朝友善環境之路不斷邁進。這一路她是如何做到的？

【撰文／楊戎真】

「淨毒五郎Chef Clean」，一個強調對人體與環境都無害的天然清潔劑品牌。儘管市面上清潔劑產品令人眼花撩亂，但五年來，該品牌依舊以其「不危害自然」、「不傷害皮膚」、「好的清潔力」等訴求，在市場上存活下來。而賦予「淨毒五郎」品牌生命的鄭伊伶，竟然是一個90後的年輕女性。

2015年，僅憑一、兩年的工作資歷，25歲的鄭伊伶創立了「淨毒五郎」。從一開始產品都賣不出去，到2019年達到三千萬的年營業額，淨毒五郎的成長可說是成績斐然。目前淨毒五郎的銷售渠道包含官網與其他知名電商平台；實體通路則拓展至全台各大賣場，包含家樂福、屈臣氏、樂菲超市、新光三越百貨、以旺傢飾、敦煌書局、無毒的家、米樂藥局，以及嬰兒用品店、自助洗衣店等。

首度創業即成功，鄭伊伶算是初步達成了人生的品牌夢。談到這個機緣，她卻笑著說：「當時就是沒想清楚！」

▲鄭伊伶希望用做料理的心，提供給消費者真正的乾淨。鄭伊伶提供

食安促發創業夢》以做料理的心開發清潔劑

品牌成立之初，鄭伊伶還在保養化妝品公司任職。當時的社會正處於食安風暴的氛圍中，鄭伊伶有機會接觸到各類保養品、化妝品、清潔用品的原料，對於石化原料對人體的傷害，比一般人更為敏銳。有感於社會雖然對食品安全日益重視，但對「清潔劑」的安全問題卻還不甚了解，她心想：「如果可以改變一般人使用石化清潔劑的習慣，或許可以解決很大的問題。」

懷抱著熱情與理想，鄭伊伶開始思考要給消費者什麼樣的產品。幾經思索，鄭伊伶認為，多數人很介意食品的安全性，例如是否添加防腐劑、是否含有不安全成分。那麼，製作清潔劑是否也應像做料理般？

「以做料理的心，帶來真正的乾淨」的想法，出現在鄭伊伶的腦海中。她希望開發出對人體無害且友善環境的商品，當清潔劑排到河川後，不但對環境無害，且不會再循環至人體。有了這個想法後，鄭伊伶開始著手前置作業，包括市調、研發、網站建置、行政流程、商標設計、產品設計與規劃等。2015年2月，「淨毒五郎」正式問世。

產品研發不易》天然原料需經不斷測試與評估

雖然當時有機會接觸到清潔劑的原料與成分，知道工廠的製作流程，但先期的研發並不容易。基於「友善環境」的前提，鄭伊伶首先要避免石化提煉的成分，「比如防蟑的產品，我們會先找出天然的成分，而不是環境用藥、殺蟲劑等。」

天然的原料雖然對人體無害，但為了面面俱到，限制相對較高，鄭伊伶提到：「像某些天然的精油，雖然可以防蟲，但貓咪可能就無法代謝。」因此，每換一種原物料，從研究資料、測試到觀察，整個流程就必須重複進行一次，直到各方面都符合要求。

此外，適合的原料並不是隨手可得，因此產品開發的速度很慢，往往一個產品就要一到兩年。鄭伊伶表示，每個產品的開發，都有一種「因緣際會」的感覺，往往費盡心思找尋不到，但機緣到了，卻是「驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」，她舉例：「我們有一個驅塵螨的商品，就是找了很多原料後，最終在寢具類的商品中找到了關鍵成分。」

除了對原料的堅持，鄭伊伶還強調商品必須符合市面上慣用的使用習慣，如果很難用、使用不方便，消費者不會想要繼續使用，就很難存在於市場上。

走向實體通路》從擺攤到洽談家樂福

「淨毒五郎」最先開發出的兩項商品：「蔬果清潔劑」與「碗盤清潔劑」，於2015年6月正式上市，銷售卻不如預期。鄭伊伶原以為產品在網路上推出後應該就能銷售出去，不料：「現實跟想像差很多，一開始都賣不掉。」

鄭伊伶坦言，當初以做保養品的經驗行銷清潔劑，以為只要有網站，在網路上行銷，找一些口碑推廣，就會有人願意嘗試。但大眾購買清潔劑的習慣跟保養品完全不同，多半是在賣場選購開架商品，「一般人會在網路上搜尋保濕乳液的推薦，但好像比較不會搜尋洗碗精的推薦。」即便在社群上推廣試用品，效果都不理想。

商品賣不掉，一百萬的資本剩下不到一半，徹頭徹尾的失敗讓鄭伊伶很無奈，開始尋求不同的管道銷售。

「窮則變，變則通。」網路做不通，那就做其他的通路。擺攤吧！只要有市集，鄭伊伶都去嘗試。之後又想，也許還是需要走到實體通路，於是開始洽談各種大大小小的賣場。不出所料，又是到處碰壁。但幸運的是，淨毒五郎的整體形象跟包裝受到家樂福的青睞，答應上架。

然而，上架家樂福只是增加消費者信賴感，對實際銷售量並沒有太多助益，鄭伊伶解釋道：「消費者並不會到開架上去買一個他不熟悉的品牌。」

▲一支濃縮洗衣精的商品，在消費者分享其消臭效果很好後，將訴求調整為「消臭」洗衣精。吳長益攝影

打開僵局》改變與消費者溝通的方式

鄭伊伶持續聯絡並嘗試各種不同渠道，2015年11月左右，淨毒五郎的產品終於在電視節目曝光後打開僵局。這個經驗也讓鄭伊伶體認到，消費者對淨毒五郎的商品是感興趣的，只是需要改變與消費者溝通的方式。於是，鄭伊伶再回頭經營線上行銷，進行了以下改造工程：

1. 調整商品訴求

將消費者使用產品的反饋，作為行銷商品的主訴求。例如一支濃縮洗衣精的商品，在消費者分享其消臭效果很好後，將訴求調整為「消臭」洗衣精。此外也製作了視覺化的影片，透過影片呈現商品效果，由於具有說服力，有效吸引了消費者的注意。

2. 持續口碑行銷

持續做口碑行銷，透過部落客、網紅做推薦，並產出知識型文章，塑造清潔用品領域的專業度。鄭伊伶強調，所有這些努力，都不是一下子就看可到成果，而是積累將近一年，消費者的評價逐漸堆疊後，才慢慢建立起口碑。

3. 拓展產品線

當商品有了銷量後，鄭伊伶注意到回購率不如預期，「網路上評價滿好的，但回購率卻低，那就不合邏輯。」於是她繼續做市調、詢問客人，發現一些消費者購買商品後可以使用半年，「產品週期太長，還不會回購，就不會跟我們接觸。」鄭伊伶據而評估應該趕快開發新商品。

4. 循序漸進深化品牌形象

經過一系列的調整，2018年總算把虧損打平，才開始有餘力深化淨毒五郎「友善環境」的品牌形象。鄭伊伶不只滿足於銷售商品，她希望淨毒五郎是一個可以傾注更多社會關懷的品牌，「我可以為這個社會做到什麼？因為這等於這個品牌的價值。一個品牌如果只講銷售，就不算品牌，只是一個商標而已。」

而品牌效益與品牌形象是累積的，唯有透過不斷的深化，消費者才會形成印象。鄭伊伶希望在消費者眼中，淨毒五郎是一個在意環保的品牌，「雖然這只是一個印象，不會直接反映在銷售量。但是當我們要經營一個品牌的時候，就要思考這個品牌能為社會減少什麼或帶來什麼。」

「環保不是說說即可，而是需要身體力行。」鄭伊伶因此將淨毒五郎的瓶器逐步汰換成回收塑膠材質，目前已有七成的產品塑料包裝更換為環保回收塑膠。儘管成本較高，但鄭伊伶認為這是公司可以承擔的範圍。2019年，淨毒五郎推出補充液，目前全台北、中、南的「無包裝商店」已拓展至七家，讓消費者可以攜帶空瓶自行補充。

5. 做公益

除了產品本身的安全性，鄭伊伶也開始推廣她認為有益社會的事情。首先從公益出發，每一季與不同單位合作，除了在現場做志工、銷售與捐款，也協助公益團體發聲，幫助大家認識不同的需要幫助的單位。淨毒五郎迄今已與陽光基金會、創世基金會、伊甸基金會、惠光導盲犬學校、台灣展翅協會等團體合作過。

經過五年的努力，鄭伊伶成功讓淨毒五郎立足在天然清潔劑的品牌行列。抱著年輕人天真浪漫的品牌夢，雖然一路上跌跌撞撞，不但商品開發不易、行銷不易，還必須為了心中的堅持捨棄利潤，但幾年的磨練，鄭伊伶不但沒有被擊垮，成功後也未改變初心，更力所能及地堅持做有益社會的事，繼續為自己的品牌夢，畫一張友善環境的藍圖。

鄭伊伶小檔案

• 中正大學心理學系畢業

• 保養品公司擔任行銷企劃

• 2015年創辦淨毒五郎

本文摘自《看》雜誌第219期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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