美國總統大選被「偷竊」了嗎？

【撰文／曹長青】

全球唯一超強的美國是自由世界的旗手，是全球第一個、也是除印度之外按人口計最大的民主國家。這個國家的選舉居然出現問題，當然舉世矚目。執政的共和黨說，這次選舉被「偷竊」。有這種可能嗎？

在五十多年前，美國就有過總統選舉作弊，主角也是左翼民主黨。1960年總統大選，民主黨的甘迺迪對共和黨的尼克森。兩人旗鼓相當，最後要取決於伊利諾州的選舉人票。結果甘迺迪的父親通過芝加哥的民主黨市長、跟黑社會關係密切的戴利（Richard Daley），用大批死人票給甘迺迪灌票，最後使甘迺迪贏了伊利諾州而當選總統。這點不要說史家有記載，後來戴利本人死前也承認。

但那次民主黨作弊沒造成大風波，因當事人尼克森為顧全大局（保持美國政局穩定）忍了，沒到法院打官司。但這次不同了，川普總統「不忍」，認為自己贏了選舉，左媒宣稱的拜登勝選是「作弊」結果，民主黨盜竊了選舉。

這次和1960年代甘迺迪選舉作弊有異曲同工，也是發現很多死人票，人已死多年（有的甚至已死幾十年）但仍「投票」了。在內華達州，就發現有很多死人票。但更嚴重的作弊是「活人假票」，即所謂「灌票」。

武漢病毒給了左派作弊機會

這次大選正值全世界都被武漢病毒肆虐之際。病毒不僅造成全球一百三十多萬人喪生（截至11月中旬），更成為美國民主黨的黨爭工具。在整個大選過程中，民主黨始終抓住「病毒」大做文章，強調川普總統要為美國因病毒死亡的人負責，說是川普防疫不利。事實是，武漢病毒是全球性的，有188個國家遭到侵害。病毒來自中國武漢，當然不是川普造成。如按左派邏輯，全世界188國領袖都得辭職下台。但左派及其媒體卻不顧這個基本事實，大造輿論，就此攻擊川普總統，以期造成他「失策失誤」印象，降低他當選連任的可能。

左派抓住疫情大作文章的第二招，是強調疫情期間投票影響選民安全，所以很多民主黨掌權的州修改了州法，大規模的發放郵寄選票（即台灣說的通訊投票）。這個郵寄票，為大選作弊提供了巨大的機會。

以往絕大多數選民都是排隊現場投票，檢驗身分證、當場簽名等，這樣就很大程度地避免了冒充投票、死人投票、尤其是不合格選民投票等弊端。而現在全國各州都廣發郵寄票，只要求填社會安全號、駕照號碼、簽名就可以了。而在美國的非法移民，一般都有社安號、駕照等，連很多外國留學生也有這兩種文件，結果導致很多選票不是來自合法選民。民主黨強調「每一票都應計算」，而共和黨強調「每一張合法選票都應統計；不合法、不合格的要剔除」。這裡關鍵就在「合法」兩字，而不是在「選票」兩字。

像在民主黨掌權的內華達州，就查出有一萬多人重複投票，即他們在加州投了票，也在內華達「郵寄」了選票。郵寄票成為這次大選的最大病灶，衍生出無數的後遺症。

沒有監票員的計票就是「做票」

另外，這次大選在民主黨掌權的幾個搖擺州，很多共和黨的監票員被限制監票，甚至被趕出去。很多選票是在沒有監票員的情況下計算的。川普總統的律師團拿到的監票員證詞（有幾百人作證）展示，像在民主黨掌權的賓州和底特律等計票中心，很多投給拜登的票被重複刷機，三次、四次地計算，完全是做票。

川普總統的律師團隊主將朱利安尼說，重複刷票導致很多地區出現選票超過選民人數的現象，在密西根州的底特律市和郊區的威恩縣，有三分之二的選區收到的選票是登記選民的兩倍甚至三倍；一般來說，80%的投票率就都有點超常（overbite），現在是200%甚至300%的投票率，當然絕不正常。

在民主黨掌權的密西根州，選票數量竟達「全州居民」的80.91%，超過該州「成年人數」。密西根州的投票率高達89.27%，另一民主黨掌權的威斯康辛州投票率也高達89.27%，這麼高的投票率完全反常，因為美國近年的投票率一般都在60%左右。

另一個更反常現象是，在美國選舉歷史中，第一次在選舉之夜，幾個民主黨掌權的州，突然停止計票，但不給出任何理由。若干小時之後，突然湧入大量拜登的票，有些地方的選票甚至全都是給拜登的（過於不合常理。因為即使在民主黨人居多的地方，也不可能完全沒有川普的票）。在湧入這些拜登票時，共和黨的監票員不被允許在現場。如果沒有暗箱作業，應該請對方的監票員在場，顯示公平，也杜絕以後的質疑或指控。如此肆無忌憚地阻止共和黨人監票，明擺著是要直接黑箱作業。

多米尼軟體成了「多貓膩」

除了這些反常還有一個非常可疑點，就是美國有30個州這次使用了一種叫做「多米尼」（Dominion）的計票軟體。川普總統的律師團隊指出，這種軟體最早是委內瑞拉研製出來的，為的是選舉作弊。使用這種電腦軟體計票之後，委內瑞拉的前任總統查維茲（Hugo Chávez）、現任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）「贏」了每一次選舉。而且過程也相似：看到反對派候選人的得票領先，就停止計票，若干小時後，再計票，就是查維茲、馬杜洛「領先了」。

這個軟體計票中心在德國和西班牙。堂堂美國的民主選舉，選票要被送到國外，在外國統計選票，這本身就反常到荒唐的地步。

為創造首位黑人總統，左派瘋狂造勢，歐巴馬才獲6,950萬票（連任6,600萬）。為創首位女性總統，左派再次馬力全開，希拉蕊才獲6,590萬票。拜登別說毫無魅力，跟歐、希選舉時的聲勢完全沒法比，他甚至都躲在地下室幾乎沒有出來競選造勢，更有兒子超級腐敗的醜聞，怎麼可能獲8,000萬票？完全不符常識邏輯。只能說明，大規模郵寄投票作弊，更可能計票軟體做手腳。選舉被偷，就是偷走美國憲政和法治。了解更多內情和證詞的前紐約市長、總統律師朱利安尼說得更直接了當：這是地球上規模最大的一場選舉騙局，是最壞的犯罪。

這次美國大選無論結果如何，都是對美國民主制度的重挫，給所有獨裁國家一個堅持專制制度的理由，而民主黨是造成這個重挫的罪魁（因為沒有任何人指控共和黨做票）。但美國民主黨絕不會認錯、反省和糾正，他們的作為對美國憲政民主制度構成重大威脅。

本文摘自《看》雜誌第218期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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