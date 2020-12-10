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從悶經濟、大內卷 到台灣的新文藝復興

聯合新聞網 / 看雜誌
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【撰文／林茂昌】

大陸最近流行「內卷」（Involution）這個詞，台灣的讀者或許會感到陌生，但我們對內卷所描述的景象一定很孰悉。

何謂「大內卷」、「悶經濟」？

原來，內卷是一個罕用的社會科學詞彙，1963年美國人類學家格爾茨（Clifford Geertz）用以描述印尼永久輪迴幾乎沒有改變的農耕經濟，在這經濟模式下，人力投入土地的邊際報酬遞減，並趨近於零。再進一步探討，人一多，不免產生惡性競爭，於是「內卷化」現在普遍被用來指僧多粥少競爭激烈的現象，特別是，個人的努力增加，整體卻沒有進步。這和中國當前經濟現況相符，引起群眾的普遍共鳴。

例如升學考試，名額就那麼多，每個人都想上名校，最後就是大家拼命讀書解題，直到滾瓜爛熟仍不罷休。而且，升學競爭從大學一路延伸到中、小學甚至幼稚園托兒所。苦了孩子，苦了家長，也苦了老師。但這些努力，也就是為了擠進大學而已，和做學問其實還是有所區別的。由於競爭激烈，一分之差就能決定誰上第一志願，誰上第二志願，導致莘莘學子浪費多少青春歲月在些微分數上爭高下，所以說，教育被內卷化了。

進公家單位要高考，可想而知，也是內卷化。因為名額就那些，全中國有多少人想從事公職？競爭之激烈，超乎想像。為了高考，苦讀多年最後一事無成的例子不勝枚舉。而私人機構也是內卷化，當同事都在加班，朝九晚九，你敢正常上下班，時間一到立刻閃人？尤其是在不景氣時候，公司隨時會裁員減薪。但公司的業務就那麼多，大家卻無差別地把工時拉長，其實是沒有具體貢獻的。最終結果就是大家都耗在那裡。

似乎，現在的大陸不論什麼事都有人說是內卷化，進入一個所謂的「大內卷」時代。

其實，以上種種現象，台灣都曾發生，可以說是如出一轍。現在狀況或許好一些了，但我們都記憶猶新，就是所謂的「悶經濟」。大約十多年前，台灣經濟從亞洲四小龍執資訊工業之牛耳急轉直下，廠商爭先恐後地外移西進，衛星工廠體系全面凋零，許多工業區由盛轉衰。然後，年輕人就業困難，到處是低薪、無薪假、派遣工的報導。留在學校讀書深造也只是暫時的逃避，最後仍要面對長達十多年將近一個世代的悶經濟。清潔隊、郵局徵基層員工，只要高中學歷，卻來了許多大學生，甚至不乏碩士、博士。雞排博士更一度成為輿論焦點。更慘的是，在薪水不漲、就業困難的同時，物價和房價卻一路「驚驚漲」，導致年輕人生活更加艱難。

「新文藝復興革命」是解方

從經濟角度看，不論是中國或台灣，都不可能陷入1960年代印尼農業的永久輪迴。反而，悶經濟和大內卷正好是社會進行自我調整的一個重要環節。經由價格因素，如薪水、房租、物價等，非價格因素，如工時長、過勞、派遣、失業、職場惡性競爭、慣老闆等，讓人們感受到強烈壓力，必須反省調整。一方面原有的模式——讀書考試然後到大都市成家立業——越來越困難，甚至不可行；另一方面返鄉務農開店、接父母的小生意、出國闖天下變得越來越可行，甚至更為滋潤愜意。一個推力，一個拉力，讓人力資源進行有效的調整。

怎麼調整呢？從大都市大企業回歸鄉里要如何調適呢？

一般而言，現代大都市的高薪工作非常講究專業，從業人員比的是學經歷、證照資格和專業知識，簡單說，就是專業、專業、再專業，根本沒時間浪費在雜事上。那是一種窄而深入的知識，有效解決單一領域裡的各種問題。

但是回鄉務農，經營小事業卻完全相反，需要的是全面的知識，解決各種沒有標準答案的跨領域問題。例如：「今年種什麼作物比較好？」這個問題你要考慮氣候、土質、作物特性、病蟲害、市場行情、行銷通路、甚至其他農友動態等。這需要一種既人文又科學，既理性又感性，既細微又大而化之的素養，就是所謂的「文藝復興」式的全人學問。

因此，每個離開大都市的覺醒青年，除了要對抗傳統價值觀（認為在大都市奮鬥才有出息）之外，還要經歷一個自我學習上的文藝復興革命。從原本為考試而讀書、為專業而努力的明確目標，轉而抱持一顆好奇心，不斷探索。這絕對需要時間，但只要下足功夫，就可以打造一個具有個人特色的事業，哪怕是一畝田、一家餐館、或是一間文創工作室。

筆者一直很關注這方面的報導，認為台灣這些年來的確發生了一波寧靜的文藝復興革命。儘管規模不大，統計數字上也看不大出來，甚至找不出具體的領導人物，但現在你隨便走進一個偏鄉，都不再是窮鄉惡水的荒蕪景象，而是一個又一個隱於其間的達人或文青。他們默默努力了十多年，為我們這塊土地帶來難能可貴的經濟多樣性。

如今台灣大致上已經走出悶經濟的困局，大部分人把這歸功於成功的科技業，特別是半導體企業。固然，半導體業的貢獻大家有目共睹，但請不要忽略這群覺醒青年的新文藝復興革命，因為他們創造了一個豐富而有活力的經濟生態，有機地和土地結合在一起。

本文摘自《看》雜誌第218期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第218期）謝謝！

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