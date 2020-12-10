彰顯台灣設計元素 「印花樂」聯名開展多元行銷

【撰文／楊戎真】

「印花樂」成立於2008，以印花布料為主要商品，是台灣在地的生活用品設計品牌。這個由三個高中美術班好友共同創辦的品牌，其核心理念為「以印花布料創造美感與共好生活」，並希望透過設計，傳播社會共好與環境保護的理念。印花樂的首家直營店2011年落腳於台北市大稻埕，主要客群的年齡介於25到55歲，約有五成來自海外，其中七成為日本人。

從所推出的第一款「台灣八哥」印花圖案開始，印花樂便是一個關注台灣在地議題的品牌，而隨著市場吹起文創風，以及各大通路、品牌在地化策略的興起，印花樂也成為諸多台灣或海外品牌聯名的選擇。

在印花樂網頁「客戶案例」區塊，可以看到數十個企業、學校公務單位、公益團體等的合作案，包含全家、資生堂、麥當勞、星巴克、陶板屋、時代百貨、花旗銀行、台灣大學、日本潮牌「NYA-」（にゃー，台灣俗稱「貓臉」）、日本大型通路Loft等，均與印花樂進行不同型態的合作或聯名。

▲印花樂共同創辦人暨創意總監沈奕妤。吳長益攝影

品牌聯名》壯大「印花樂」品牌知名度與價值

印花樂共同創辦人暨創意總監沈奕妤表示，一些品牌商或通路商與印花樂聯名有兩個主要原因：一是支持年輕文創，這類活動對很多品牌而言有加分的作用，尤其當品牌具有社會關懷形象時；二是想支持台灣設計師與台灣製造，而這正是印花樂的優勢之一。

1.首個企業客製案「小英商號」

談到「聯名策略」，沈奕妤指出，由於印花樂不做純代工，很多與印花樂的合作屬於「企業客製案」。首個企業客戶為「小英商號」，2012年蔡英文競選總統時需要募款小物，當時受委託製作了一款印滿稻草人的餐墊，之後印花樂便順勢發展出為企業客製商品的商業模式。

▲首個品牌客戶「資生堂」聯名款。印花樂提供

2.首個品牌客戶「資生堂」

印花樂的第一個「品牌客戶」則是資生堂。2012年，資生堂委託印花樂製作禮品「印花手提包」，沈奕妤認為，該合作案具有指標性意義，因為當時印花樂的規模不大，資生堂卻敢於跟這個台灣新創設計品牌做聯名。

和資生堂的聯名經驗，對印花樂而言是一場重要的學習。沈奕妤指出，知名品牌對品管有層層標準，對市場或顧客的洞察，以及整體行銷策略或企劃，有很嚴謹的步驟。雖然該合作給印花樂帶來很多挑戰，卻也同樣帶來收穫與成長，對品牌經營提供了流程化的經驗與知識累積，有助於後續爭取到更優質或更大的客戶。經過該次合作後，印花樂也成為資生堂長期合作的對象。

3.首個聯名超商「全家便利商店」

2000年後，文化商品的生產逐漸在世界形成一股潮流；2002年，台灣更將文創產業視為重要政策。在「企業在地化、支持文創」風的吹襲下，2016、2017年時，很多企業開始與台灣設計師合作，推出聯名商品。

在這股風潮下，全家便利商店在2016年主動找印花樂推出系列加價購聯名商品，包括隨行杯、咖啡紙杯套等。沈奕妤表示，這項行銷活動與全家當時整體品牌策略有關，希望可以更加在地化，並與其他便利商店做出差異。當時全家嘗試各式各樣的新型態行銷，與印花樂推出聯名的加價購產品，被定位為「與台灣本地設計師的合作」，希望透過設計師品牌的商品，讓全家的客群享受更有設計感的生活。

這是全家第一次與台灣新創品牌聯名，在市場上是一個挑戰。對於印花樂來說，與通路商聯名則是一個「接觸不同市場」的契機。當時，印花樂已經發展至四家直營店，正面臨核心客群飽和的問題，在整體行銷上開始考慮「跨到更大眾的客群與市場」。因此，與全家的合作案可謂「一拍即合」。

「活動的反響出乎我們意料！」除了與全家聯名的上萬件加購、換購商品銷售熱烈，印花樂同時推出的「體驗活動」，在全家北、中、南的門市展開，參與換購「手作體驗」的顧客約有一兩百組，活動期間，印花樂門市的來客數也明顯成長至少1.5至2倍。

4.「與麥當勞聯名」後效持久

2017年，麥當勞同樣出於在地化、本土化，以及支持台灣文創的思維，找上印花樂推出加購價商品「聯名花漾包」，在市場上深獲好評。2018年麥當勞再度與印花樂合作，在銷售檔期完售五萬個提袋。

這樣的聯名行銷合作延續至今。沈奕妤透露，與全家或麥當勞聯名期間，印花樂本身除了來客數增加外，透過官網後台的GA（Google Analytics）數據分析，明顯看出聯名對網路搜尋聲量、品牌聲量的拉抬，例如2018年與麥當勞合作後，「麥當勞×印花樂」這個關鍵字至今都還是搜尋熱點，顯示聯名合作的後效相當持久。

圖像IP授權》聯名「日本Loft商場」成為指標案例

除了與台灣企業聯名，印花樂的文青風頗受日本消費者的青睞。日本潮流服飾品牌「NYA-」（にゃー）便與印花樂推出聯名商品，作為拓展台灣市場的行銷活動之一。

此外，四、五年前，印花樂便前往日本，通過當地參展與通路合作等方式在日本市場試水溫。

2019年，日本銀座Loft商場重新開幕，印花樂透過圖像IP（Intellectual Property，智慧財產權）與品牌授權，與Loft聯名推出四項限定商品，在母親節檔期於旗下106家店鋪同步販售。品項與款式雖然日方有較大主導權，但設計與風格則以印花樂的意見為重。在這項合作中，印花樂讓具有台灣圖騰的印花，如台灣老房子的馬賽克拼貼磁磚與台灣八哥等圖案，成功走入日本市場。

沈奕妤強調，Loft是日本非常大的通路，對印花樂來講，有很好的品牌曝光與知名度拉抬效果。雖然過去來台灣旅遊的日本人搜尋台灣相關資訊時，會注意到印花樂這個品牌，且很多會按圖索驥來到門市，但要讓印花樂的商品進駐日本市場，卻不是一件容易的事。

「我們非常需要這種強勢通路的推廣。所以那一次是我們耕耘日本市場這麼久以後，一個具有指標性的事件。」沈奕妤表示，如果不是因為疫情，今年印花樂應該會更積極地去開拓日本市場。

除了進軍日本，印花樂也在台灣本地做圖案IP授權，例如與有製造能力的品牌「N次貼」，以及與日本知名文具品牌Pentel合作。其中N次貼是名列前茅的「可再貼」文具製造商，其知名度卻不及競品，因此希望透過與設計師的合作，帶動產品力與品牌力。2016年印花樂與N次貼首次合作後，已成為N次貼長期配合的IP授權合作伙伴。

此外，Pentel與印花樂聯名推出台灣限定商品，做為該公司的年度行銷活動之一，該活動亦是Pentel全球策略的一環。沈奕妤表示，各國的Pentel都希望可以發展出具有當地特色的產品，甚至希望這些商品可以回報日本總公司，成為全球採購的商品。

聯名好處》拉抬品牌聲量與擴大客群

累積了與諸多品牌或通路的合作後，沈奕妤認為聯名合作對品牌有不少顯性與隱性的益處。在顯性效果上，例如與全家合作後，隔年萊爾富也開始與印花樂合作。當合作方在通路、影響力都比自己大很多時，有助於印花樂拓展大眾市場，對品牌聲量也有很好的拉抬功效。

隱性的益處，則是透過一次又一次與不同品牌的聯名，同時擴散了印花樂的客群，「這就是一個最重要的效益！」沈奕妤強調，品牌行銷沒有辦法寄望做一次就很成功，而是不斷累積、不斷加乘，才會逐漸顯現出所期望的結果。

除了上述優點，沈奕妤也提醒要注意「品牌本身的定位」，面對各種不同的廠商上門尋求聯名或授權時，要謹慎挑選合作廠商與對象。首先要避免與同類型的品牌合作，以免打到自己商品；此外也要先做功課，例如目前IP授權已經是一個很成熟的產業模式，有非常多的課程可讓業者深入了解，如果有意要做授權，就一定要做完這些功課。

聯名的關鍵》回歸自身品牌的價值

有鑑於產品特性與企業核心理念，印花樂也是許多企業做公益時的熱門合作伙伴，例如與王品陶板屋的合作。過去，陶板屋便長期贊助公益團體TFT（Teach for Taiwan），2017年開始，印花樂加入其「知書答禮公益計畫」，透過設計專長將TFT推動偏鄉教育的過程轉化為手札圖像，藉以傳遞其理念。未來，印花樂會持續將聯名作為一種行銷策略，為不同議題發聲。

目前，印花樂也開始與一些新創品牌聯名開發商品，在募資平台上做為該新創品牌的「解鎖產品、亮點商品」的方式，如近期與「谷慕慕月亮褲」的合作即為一例。沈奕妤表示，一些新創品牌或製造商可能知名度不夠，消費者透過熟知的圖案或IP，會反過來認識這些企業。

而如何讓其他品牌願意與自己聯名合作？沈奕妤認為，品牌經營是最核心的：「你的品牌一定要產生價值，聯名絕對不是目的，只是一個過程。」

「企業最終還是要回歸到如何去經營自己的品牌，而這些考量是全面的。」沈奕妤建議企業需關注自家的產品是不是一直維持優良品質？整個品牌形象是不是具有一致性？客群、市場定位是不是很清晰？這些都是品牌的一環。聯名要創造的是「雙贏」，唯有自己的品牌紮實地紮根才有影響力，也才能裨益其他品牌，讓他們願意與你聯名。

本文摘自《看》雜誌第218期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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