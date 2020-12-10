聽見幸福的聲音 陳億青以音樂盒傳遞美好祝願

【撰文／楊櫻淑】

「聽見幸福音樂盒」座落於台北市忠孝敦化商圈裡一處閑靜的住商混合區，遠遠地，一整面溫暖光亮的櫥窗，吸引了人們的目光。推開店門，立刻被各式精巧美麗的音樂盒與做工細膩的木製商品圍繞，讓人彷彿走進童話世界。店主陳億青一身沉穩優雅的寶藍色洋裝，落落大方地端出香氣撲鼻的德國水果茶款待來訪者。

▲「聽見幸福音樂盒」由陳億青一手打造。吳長益攝影

從小展天分》具生意頭腦，逢貴人成功開店

陳億青是台中人，從小就喜歡買賣，高中時開始打工擺地攤賣衣服。畢業後雖然持續擺攤，但是沒有店面生意不穩定，於是渴望擁有自己的店。有個中醫師朋友推薦給她一則關於德國木製商品的報導，她很感興趣便前往洽談獲得代理權。然而想要開店資金卻不夠，於是詢問這位朋友要不要合夥。沒想到對方真誠地告訴她，純粹是因為欣賞她，覺得她適合當老闆，沒有想在其中得到利益，並問道：「妳需要多少錢？我匯給妳。」就這樣，陳億青借到一筆資金，2003年如願在台中開店。

開店首日現場人聲鼎沸，而音樂盒是德國木製商品裡的一個品項，陳億青便拿出一個來播放。當晶瑩剔透的樂音響起，所有人都安靜下來。「什麼聲音？」眾人轉過身，緩緩地走過來看著音樂盒，讓她非常驚訝音樂盒竟有這麼大的影響力，「那一幕在我心中種下了一顆種子。」

販售德國木製商品到了第三年，陳億青剛好去了一趟德國，發現自己賣得愈好的商品，代理價格漲愈多，她覺得不甚合理。由於當時也在考慮轉型，危機也是轉機，於是從此正式跨入音樂盒的領域。在台中開設兩家店後，陳億青決定轉戰台北，於2007年創辦「聽見幸福音樂盒」。

▲店裡珍藏的高價滾筒音樂盒，為非賣品。上方金黃色部分為滾筒，下方灰色部分為音梳。吳長益攝影

神奇音樂盒》療癒人心，認識聲音的影響力

十七、十八世紀的歐洲上層社會，盛行請樂師在家裡演奏作為娛樂，每一個階層的人使用的方式不同，但都會追求音樂。1796年，瑞士鐘錶匠在此風潮下製作了圓筒型音樂盒，之後開始流行。

音樂盒依構造分為滾筒型與圓盤型兩類，目前市面上以滾筒型音樂盒為主，其機芯主要由音梳片（comb）和滾筒（cylinder或drum）組成。其中音梳齒的長短就是不同音階，從18、36、72到144齒都有，音梳齒愈多，曲子的和弦愈豐富。當音梳被滾筒上的撞針凸點勾動後，就能奏出悅耳的曲子。最早的音樂盒機芯是由德國發明，現在全世界做音樂盒機芯的國家主要為瑞士、日本和中國，其中又以瑞士品牌「Reuge」最為知名。

那麼，為什麼音樂盒的聲音特別有療癒感？陳億青說，一般人生病的原因在於身心不平和，而古人認為五音對應五行，五行對應五臟，不同材質的樂音對應的臟器也不同。由於音樂盒的振動頻率和人體的振動頻率很接近，所以聽其樂音特別可以讓人達到平和的狀態。

陳億青進一步表示，聲音對人的影響非常大，因為聲音給人的感受非常直覺、強烈，但因為看不到，所以難以察覺。她舉例有次現場銷售時，一位女性客人表示自己每次聽到媽媽的聲音，整個肩膀都會聳起來、很緊張。問及媽媽到底講了什麼？她想了想，發現其實內容都是為她好，但因為從小被音頻制約，所以只要一聽到媽媽的聲音就覺得又要被罵。「這就是聲音的影響力。」陳億青提醒這位已經步入中年女性客人，應該要開始尋找一個能讓自己穩定的力量或方法。

陳億青認為，這也在提醒我們平時應該盡量用好聽的音調、文字去表達，讓別人更能接受你想要告訴他的內容。

量身訂做》客製音樂盒受歡迎，傳遞情感是重點

很多人喜歡音樂盒，但德國進口的音樂盒，上面的配件與選用的音樂大都以外國文化為主，例如耶穌誕生的故事、宗教音樂等，對台灣人來說並不熟悉，於是陳億青開始思考能否讓消費者做一個屬於自己的音樂盒。這份體貼，從此開啟了「客製音樂盒」的市場。

一般來說，一個客製音樂盒從下單到完成大約需時三週到一個月，包括挑選底座、配件、音樂等。其中配件的種類繁多，可以選擇現成的，也可以提供照片由專業師傅捏製，例如Q版人物。音樂部分，需要提供原製作授權才能進行製作，因此不是想要用什麼歌曲都可以。

也因為要選擇的東西很多，所以客人最好要有自己的想法，才能針對需求精準製作。客人一開始不知道要做什麼也無妨，可以溝通，但陳億青是有原則的，有時也會婉拒。

客製一做十幾年，陳億青總是花很多時間來了解客人，結果許多客人都成了好朋友，會一直回來。每個客製音樂盒都有自己的故事，大部分都是開心的，但也有悲傷的。例如有個客人來做音樂盒送給前女友作為一個結束，但他形容在店裡訂製音樂盒的的過程「就像來教堂告解」，稱許這家店非常特別，讓人很容易把心裡所有的事、近況全都講出來。

在客群方面，陳億青表示，在反送中與武漢肺炎疫情之前香港客人很多。還有一群先生外派到台灣的日本媽媽也是她的常客，現場恰有一個訂製的音樂盒上面滿載了日本媽媽一家人的台灣回憶，上面的配件有台北101、日僑學校棒球裝、注音符號、手搖飲與水果等台灣特色元素，非常豐富可愛，對台灣的深厚情感表露無遺。

很多人詢問為什麼不出材料包，陳億青強調「聽見幸福」的品牌概念是要把幸福、情感傳遞出去，而不只是要完成一個作品。送音樂盒，最主要是要理解對方要什麼，才能送到他的心坎裡，如果只是要找一個商品，選現成的就可以了。

德國精神》找回傳統，「美」才能傳承

目前「聽見幸福音樂盒」店裡販售的品項，以德國木製商品與音樂盒為主，所有的供貨廠商都是陳億青自行接洽而來。陳億青為我們展示新到貨的小巧木製娃娃，精細的做工讓人見識到德國工藝之美。她表示，這是因為工匠們住在很美的地方，心很純淨，才能做出這樣的東西。

德國工藝同時也記錄了生活，例如已有二、三百年歷史的薰香木偶分為長臉與圓臉，反映出不同的時代背景。陳億青指出，現在流行「文創」，但什麼是文創？是指文化創意。那什麼是文化？她認為，人最珍貴的是因為人有道德、良知，這是最根源的東西，做藝術要具備這些條件，才能將美好的作品、美好的文化傳承下去。

陳億青分享了一段關於德國的插曲：有一次前往德國拜訪廠商，當地風景秀麗，空氣清新怡人。空檔時她們去後山上的草原散步，遠遠看到一匹黑馬，她們學馬叫，黑馬發現後，馬上開心地奔來。而當馬把頭伸過來，她們驚喜地準備要摸牠時，牠還貼心地先把頭上的蒼蠅全部抖掉。陳億青感嘆，在那個環境，心自然就變得純淨善良，無須語言，那是完全不一樣的美好，「人不就是應該這樣嗎？」

她又舉例一位已合作十幾年的德國設計師是個年近70歲的老先生，每次開會她一講完還沒翻譯，老先生就會進去工房車一個東西出來，「就是我要的那樣！」她深感了解他人的需求，其實不是透過語言、表情，而是用「心」。

聽見幸福》理念第一，幸福是「給予」

「一路走來，所有展店都是天時、地利、人和。」陳億青目前除了「聽見幸福音樂盒」本店，還有一家店在信義誠品。原本第三家是結合咖啡廳的松菸店，特別之處是餐盤上的音樂盒是一本書的造型，她說：「很多人進到咖啡廳就是一直滑手機，我希望能讓他安靜下來，聽音樂、感受文字的力量。」然而忙碌的她分身乏術，種種考量下決定將松菸店收掉。她灑脫地笑說每年都有很多廠商前來邀約展店，但她興趣缺缺。她認為彼此有共同的理念，展店才有意義。

陳億青生命中另一位貴人，是結識14年的設計師。她感激地表示，每次與他溝通時，當自己有「為私」的想法時，對方總是會用引導的方式讓她自己做選擇，「感謝他讓我能夠為別人著想，觀察對方到底需要什麼。」在為別人著想的同時，不是為了自己、為了成就一筆生意，而是為了幫助對方，那才是做生意最有價值之處。

店名是「聽見幸福」，陳億青認為，真正的幸福不是自己擁有幸福，而是「可以給別人幸福」。

本文摘自《看》雜誌第218期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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