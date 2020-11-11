跟著興趣走 天生IG網紅「電商人妻」

2019年開始經營IG，孔翊緹看到IG有流量的機會，及時成為IG研究專家。個人IG帳號「ec.wife」目前有13萬人追蹤，社群上提到IG就會想到她。彷彿誤打誤撞，其實是順其自然，孔翊緹說，沒有什麼太遙遠的夢想，就是心之所向。

【撰文／曾允盈】

隨著第一本書《電商人妻社群圈粉思維》於今年8月出版，到10月中已經第七刷，「電商人妻」孔翊緹在社群上的聲量持續水漲船高。

去年8月孔翊緹把工作室改造成提供直播、拍照的「小白屋」，有毛茸茸的地毯、純白的牆面、每季換一次風格的空間，也提供租借。她是網紅、KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖），也是社群研究專家和創業家，但是每天行程滿檔的她，卻語出驚人：「其實我的目標是開一間米食店，跟長輩、家人住在一起。」

誤打誤撞》成為IG專家只是想經營看看？

2019年創立個人品牌之前，孔翊緹曾在媒體、公關業任行銷職，2014年決定離職之後，直到現在沒有再領過別人的薪水。離職後約半年的時間，她過著接案的生活，零售業的口碑行銷、廣告代操、經營臉書粉絲團等不斷找上門來，因為案源越來越多，面臨需要開發票的問題，於是決定成立公司。

2015年結婚，因為先生是ERP（Enterprise Resource Planning，企業資源規劃）、CRM（Customer Relationship Management，客戶關係管理）系統開發商，孔翊緹為了測試自家系統，開始批貨來賣，後來產品越賣越多，於是成立品牌，又解鎖了電商品牌負責人這個角色。過程中，因為自己的興趣，她開始在網誌發布平台Medium分享社群觀點，身邊的朋友於是建議她，為什麼不實際經營社群看看？

孔翊緹2019年才開始創立的IG個人帳號「ec.wife」，目前已有13萬人追蹤，社群上提到IG就會直接想到她，甚至IG當機的時候，她的帳號還會湧進想知道新資訊的IG使用者。孔翊緹分享這一段過程，「彷彿誤打誤撞，其實是順其自然。」她說沒有什麼太遙遠的夢想，就是心之所向。

分享科技新知與社群觀點，是孔翊緹一直以來的興趣。吳長益攝影

順其自然》國中展現對科技新知的興趣

國中時期當大家都在無名小站貼照片、寫網誌的時候，孔翊緹卻開始自學HTML、CSS程式語法，也會去各大網路論壇爬文，研究網友分享的語法，「當時這樣玩的人不多，但我當時就知道我對科技、新知很感興趣。」

大學念科技教育，研究所讀圖文傳播，孔翊緹很早就接觸「數位轉型」的各種內容和觀念，如影片製作、線上互動教材設計等。大學時期出現「社群」之後，孔翊緹就開始觀察社群的生態？怎麼去做行銷？

2019年開始經營IG，看到IG有流量的機會。因為大家都知道臉書流量紅利已過，有別於臉書，IG是一個多變的社群平台，「個人化更明顯」，每個使用者的介面，都可以自己設定，激發她的好奇心。

回憶起一開始，還沒決定做什麼內容，孔翊緹笑著說也是經歷了一次「轉型」，「第一個禮拜我跑去咖啡廳拍咖啡、蛋糕，寫自己的心情。一個禮拜後就發現不對，我本來是把IG、社群的觀察放在限時動態，決定濃縮知識，直接做成IG貼文，這些濃縮的內容就變成大補帖。」當時知識型的帳號非常少，經營一年多以來，知識型的帳號日益增加，但是留下來的卻很有限。

對人感興趣》和忠實粉絲成為朋友

「電商人妻」IG專頁88天破一萬追蹤數，在沒有任何廣告的情況下，是很驚人的成績。有些忠實粉絲也和她成為朋友，孔翊緹提到，最初追蹤人數幾百人時，她曾把大約十個很常私訊她、與她互動的人加到一個群組，和他們互動、了解他們的生活，至今依然是好朋友，粉絲之間也會相約出去玩。「這些人有些不是做行銷、也無關社群經營，可是已經衍生出另一種情感。」

看她現在每天都要回覆200至300則訊息，這樣的情誼的建立，或許能夠略知其一二。對於想要培養社群敏銳度的人來說，除了像她一樣，需養成長期大量閱讀的習慣之外，還要累積快速資料處理的能力，必須在很短的時間內，知道哪些是自己需要的資訊，「其實我對於『人』是很感興趣的，所以會想了解不同行業的人都在看什麼、想什麼？」

「電商人妻」貼文，有兩個主要的方向，一是讀者需求，二是最新科技。「每天回覆大量訊息，只要看到有重複的提問，就知道有流量機會。」她也越來越了解，哪些是讀者想要的內容。

「社群行銷對我來說是興趣，從來沒有當作職業，我在發展興趣的同時，得到越來越多滿足感，就更用心經營，所以看資料、跟話題速度也更快。」社群求新求變，卻沒有為她帶來資訊的焦慮，因為科技、新知就是她的興趣，「我只會做自己覺得好玩的事情。」

忠於自我》不勉強自己要做什麼事

個人品牌要有影響力，在現代社會中大家都知道要「做自己」，但是你的「自己」如何定義，很多時候來自粉絲的目光。粉絲眼中的「電商人妻」，除了總是提供一手資訊，也因為她十分「忠於自我」。

「大家都很喜歡談內容如何變現，我卻沒有一開始就想這些。」她表示早在半年前就有機會可以開千人的講座，或是出很多周邊商品，卻都不是自己的規劃，「真的對我有一定了解的合作才接。」

也曾有位媒體前輩認為孔翊緹的眼光很獨特，希望她能幫忙訓練新人，邀請她聯手，一起成就事業，「我那時候心裡想，我好像沒有想做這麼多的事情。」孔翊緹微笑地說，「我其實就是想要知足，沒有想過年營業額多高。」

理想生活》開一家傳統客家米食店

「如果說生活上的目標，我要開一家賣客家傳統米食的店。」孔翊緹語出驚人。

孔翊緹的成長過程和其他小孩不太一樣，「我很喜歡聽老人家聊天，對長輩的生活很感興趣。」她很早就領會到，沒有什麼事情是過不去的，「我們是大家庭，家裡無論發生什麼再悲傷的事，婦女還是要做工、還是要採茶，還是要負責一家子的生活。妳不能有太多情緒，所以我的長輩情緒是比較淡的，很樂觀，沒有時間讓妳憂鬱，沒有時間讓妳想很多。」

「我想做讓家族可以聚在一起的事。」她笑著說：「賣完就休息，像很多店，早上十點就賣光，你去他就坐在門口看著你。」而長輩即使年紀很大，行動力還是驚人，想到什麼就去做，這也成為孔翊緹的人生哲學。「我已經在找店面了！」

創立個人品牌是一連串的機緣，從不是規劃中的事。對孔翊緹而言，就是出於從小到大的興趣，接著看到了IG流量紅利之後，發展成為知識型網紅，實踐了「做自己」的網紅學。

本文摘自《看》雜誌第217期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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