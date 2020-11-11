快訊

美國海軍陸戰隊來台授課？五角大廈：「不準確」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

突破IG迷思 電商也該用的圈粉術

聯合新聞網 / 看雜誌
《電商人妻社群圈粉思維》作者孔翊緹。孔翊緹提供
《電商人妻社群圈粉思維》作者孔翊緹。孔翊緹提供

對品牌經營者而言，透過社群吸引粉絲、培養鐵粉，幾乎就是品牌成功的關鍵。IG具有高封閉性，很容易提高使用者之間的親密度，進一步打造一個同心圓式的粉絲圈。IG商業潛力如何？品牌業者需否先卡位？

【撰文／曾允盈】

社群化的時代，每個人幾乎都穿梭在臉書、Instagram（IG）、LINE等社群當中。生活中遇到有趣或特別的事情，第一個念頭就是拿起手機拍下來傳給親友，或是發限時動態和打卡，社群根深蒂固地成為現代人生活中的一環。

對於品牌經營者而言，透過社群吸引粉絲、培養鐵粉，幾乎就是品牌成功的關鍵。美國暢銷書「Fanocracy: Turning Fans into Customers and Customers into Fans」（中文翻譯文為：《讓訂閱飆升、引爆商機的圈粉法則：流量世代，競爭力來自圈粉力》）就認為，各行各業都要靠打造社群圈才能成功生存，「每個人都要齊心協力塑造一種『圈粉』（fanocracy）文化，需要培養的共識是，持續在顧客心目中留下深刻印象。」

「圈粉」一詞的英文，由「fans」和「anocracy」組合成「fanocracy」而來。fans就是粉絲，anocracy原本是政治學術語，意指不由政治體制控制的「無支配體制」。因此，集結成粉絲體系，稱之為「圈粉」。

在諸多社群平台中，誰最具有「圈粉」的潛力與實力？又該如何善用不同平台鞏固粉絲圈？

觀察1》圈粉=培養粉絲忠誠度

「很多人其實都誤會圈粉的真正意義，」創立IG「電商人妻」的孔翊緹說道：「留住人心才是圈粉。」按了一次讚，甚至短時間累積多少粉絲不是重點，對你不夠認識，並不能算是粉絲。

《讓訂閱飆升、引爆商機的圈粉法則》一書中，把鐵粉稱為「粉絲圈」（fandom）的一分子。粉絲圈了解你，即使你轉往新的方向發展，他們也會跟隨著你的腳步，因為你能夠帶給他們無可取代的價值。

今年8月甫出版新書《電商人妻社群圈粉思維》的孔翊緹認為，其實每個帳號都是一個獨立的粉絲圈，「要養得很肥厚，才有機會在社群上有話語權。粉絲圈代表的是『忠誠度』以及對這個人的認識多深，所以我會從行為學、心理學去談社群的互動。」

粉絲成為「鐵粉」，甚至成為「信徒」，是成功打造獲利模式的首要課題。

觀察2》IG具有高封閉的圈粉特性

孔翊緹提及，IG是唯一可以用「追蹤人數」定義身價的社群，也因此成為網紅的產地，培養出非常多KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖），「IG具有很獨特的經濟效應，因為IG是視覺優先，一開始也是以分享潮流、時尚、商品為導向的社群平台，本身就帶有購物和經濟的價值，不像Twitter是發布消息、臉書是朋友互相串連為主，IG對社會經濟價值有一定的影響力。」

2010年正式開放下載後，IG在短短一個月中，就累積超過百萬使用者。2012年臉書花了不到十億美金收購IG，目前IG預估的市值就超過一千億美金。2019年據稱IG一個月的活躍使用者則高達十億人。

與其他平台不同，IG具有高封閉性、互動親密、介面變化多樣的特性，IG是以行動裝置為先的APP，極少數人會用電腦版觀看。貼文在沒有下廣告的情況下，無法加上連結開啟外部網站；限時動態想要有對外連結功能，也要追蹤數破萬才能具備。

孔翊緹提到，這樣的封閉特性，造成一種社群現象，就是很容易提高使用者之間的親密度，進一步打造一個同心圓式的粉絲圈。「如果這個圓的外圈越厚，代表向心力越足，粉絲對帳號的忠誠度越夠、轉換力越強。」

IG「商品目錄」功能，提供電商品牌推廣商品。網路擷圖
IG「商品目錄」功能，提供電商品牌推廣商品。網路擷圖

觀察3》不同平台內容產出策略不同

同時經營各種平台，對內容有不同規劃，則能進一步鞏固粉絲圈。

孔翊緹認為，臉書粉絲專頁是「轉推分享」功能較吃重的平台，主要分享職涯或個人經驗的評論，如果能讓受眾分享在自己的動態牆，對自然觸及的效果會大幅增加，她會以思考如何創造「他人想分享的內容」為主要規劃。

「乾貨（電商術語，指實用性較強的知識和方法）或我自己繪製的素材、我設計的IG版面色調，會放在Telegram讓大家去下載，因為Telegram可以發表沒有經過壓縮的檔案資料，直接下載到手機。臉書和IG沒辦法。」

孔翊緹觀察到一個有趣的現象，IG官方要公布任何最新的資訊，不用使用IG，反而會用Twitter。她也會利用Twitter公布簡短的制式訊息，或分享對於IG的觀察。

「由於IG是行動裝置使用優先，必須讓受眾在通勤、行動之間，最快接受到訊息。」孔翊緹強調，因此IG是她發布消息，和大家及時互動的平台。另外IG幾乎是以視覺為優先，不同於臉書、Twitter，要在帳號主頁多滑幾下，才能完整了解內容，IG只要一打開，所有圖片一目了然。

「但是IG只能放漂亮的商品照，這是很多人的迷思。去年底國外研究指出，用戶對漂亮的照片吸引力慢慢下降，各式各樣的商品，經過不同的操作手法都有機會，不管是有商品或純服務。」

「IG的視覺經營包括版面規劃、情感視覺，除了圖像安排、視覺風格必須一致，讓使用者第一眼就能辨別品牌的特性以外，情感視覺很重要，你可以把品牌故事、心路歷程、幕後花絮設計放上IG，也就是文案比想像中更重要。」

孔翊緹強調：「視覺是抓住目光的敲門磚，文字則是圈住受眾成為粉絲的最好機會。」

品牌可善用IG購物功能，標注商品並展示使用方法。網路擷圖
品牌可善用IG購物功能，標注商品並展示使用方法。網路擷圖

觀察4》看好IG商業潛力不妨先卡位

雖然IG特性適合圈粉，但不少電商品牌在有限的經營條件下，不一定會先選擇IG的其中一個原因，是直到2020年中，IG才正式發布推出IG shop。

IG shop是將「商店」按鈕直接顯示在商業檔案、動態消息或限時動態內，使用者可以直接前往「商店」，透過IG內建的瀏覽器進到官網，讓訪客在不離開IG這個APP的前提下逛完商品。只是要下單購買，仍然必須跳轉到官網。

IG shop先在歐美測試，台灣最初列為非全面開放地區，雖然大部分帳號只要申請幾乎都會通過，但許多商業功能確實尚在開發中。

還有一個限制是，不能是個人帳號，必須是商業帳號或創作者帳號。使用者要先在臉書粉絲專頁後台設定好「商品目錄」，接著將IG帳號連結至臉書粉絲專頁，才能向官方申請使用，建立購物功能。

雖然如此，孔翊緹一直以來都看好IG的商業潛力，「雖然目前要直接做出轉換確實比其他平台困難，但很適合跟消費者培養親密感、持續和鐵粉互動。也可以透過IG的洞察報告，檢視哪些貼文、哪些商品點擊次數比較高，或前往官網的次數較多，以了解使用者的愛好。」

功能逐漸增強，結合IG的「圈粉」特性，放眼未來的品牌經營者，不妨先來IG經營卡位。

本文摘自《看》雜誌第217期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第217期）謝謝！

相關新聞

突破IG迷思 電商也該用的圈粉術

對品牌經營者而言，透過社群吸引粉絲、培養鐵粉，幾乎就是品牌成功的關鍵。IG具有高封閉性，很容易提高使用者之間的親密度，進一步打造一個同心圓式的粉絲圈。IG商業潛力如何？品牌業者需否先卡位？

跟著興趣走 天生IG網紅「電商人妻」

2019年開始經營IG，孔翊緹看到IG有流量的機會，及時成為IG研究專家。個人IG帳號「ec.wife」目前有13萬人追蹤，社群上提到IG就會想到她。彷彿誤打誤撞，其實是順其自然，孔翊緹說，沒有什麼太遙遠的夢想，就是心之所向。

《馬力歐陪你喝一杯》 說一個台灣Podcast開拓者的故事

《關鍵評論網》共同創辦人楊士範長年關注全球媒體趨勢，2017年開始推出《馬力歐陪你喝一杯》，深度專訪各行各業的職人和創業家，分享人生故事，是台灣Podcast先鋒。Podcast市場有多大？有待更多好的內容、聽眾、廣告主共同成就。

不做公害多做公益才能領導世界

很多人把目前美中的爭議看成是兩國在爭霸，兩國也有不少人民希望他的國家是世界的霸主。但在現代世界要當霸主並非易事，爭霸的方法若不正確，不只爭不到霸權，國家都可能做統治者的陪葬。歷史上有很多國家曾以武力或暴力得到霸權，但少有霸主能長期維持霸權，霸主和霸權國家甚至常未能善終。而在全球化且人們知識與思想發達的現代世界，若想用傳統的暴力和威嚇方法來得到霸權將更難成功。這情況有點像傳統王道和霸道的主張，不過若用經濟學對公共財和公害的分析來看，道理會更清楚。

民主黨支持BLM 美國選民拒絕暴力

2020大選，儘管美國主流民調（出資者多是民主黨金主）還在堅持拜登會贏，但民主黨內部已經知道局勢不妙，原因是民主黨今年犯了一個致命的戰略錯誤：因為知道社會主義的綠色新政、福利政策無法吸引更多的選民，在今年5月黑人弗洛伊德（George Floyd）之死後，利用Black lives Matter（簡稱BLM，黑命貴），大打種族牌，支持「削減警費」（Defund the police），放縱BLM用暴力助選。BLM在全美國的打砸搶燒殺，最初讓美國人出於「政治正確」考慮不敢反對，但到了7月份之後，民調顯示，支持BLM的人數下降，要求保障公共安全的民意上升，民主黨內部也無法忽視，逼得民主黨核心、眾議院議長南希‧佩洛西（Nancy Pelosi）不得不於9月17日出來表態，稱要對打砸搶燒的暴徒提起訴訟。

反習聲浪頻傳 中共政治危機浮現

中共並不如外界想的像鐵板一塊，而是會分裂、會崩解的。鐵板就算再堅硬，只要被更大的力量打下去，也會斷裂。如今中共正面臨巨大的內、外部壓力，在國內，武漢肺炎未解，洪災、旱災、錢荒、糧荒頻傳；在國際上，貿易戰、武漢肺炎問責及人權關切不停歇。內、外交逼下，中共政治危機的跡象正一一浮現。

創播《Kevin英文不難》 Podcast節目產製心法大公開

近期開始在台灣興起的Podcast，是一種有如廣播的新媒體型態，贊助Podcast也成為企業行銷的另一種管道。一手打造《Kevin英文不難》成為Apple Podcast排名第四熱門節目的陳宥臻，大方分享個中訣竅。

裙帶主義的好處與壞處

台灣國民似乎非常痛恨裙帶關係，尤其是官員晉用私人。但另一方面台灣人自己又熱愛關說、走後門，彷彿台灣全民運動。姑且不論台灣人是不是內建了「雙標」的基因，我們今天來談一談裙帶主義的好處與壞處。

美國總統選舉倒數：川普vs.拜登

美國總統大選倒數計時，現任總統川普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的競選活動如火如荼進行，全球都在關注兩人的政見與民調走勢，因為2021年誰能入主白宮，將攸關整個國際局勢的發展，更牽動著台灣的未來。

美國的「斷頭台」陰影

多次犯罪入獄的黑人慣犯佛洛伊德（George Floyd）被白人警察執法不當致死，導致美國爆發「黑命貴」（Black Lives Matter）抗議運動至今已三個月，多個城市發生打砸搶燒，甚至生命損失。美國是人類第一個民主國家，至今已有二百多年的憲政制度，而且有全世界最強大的軍隊，曾打敗精銳的納粹軍團和日本皇軍，贏得二戰和冷戰等，怎麼可能對付不了街頭暴徒？發生了什麼「故障」？稍作深究，就可看出左派的根源性，是它美麗口號的欺騙性帶來的嚴重危害。

美中對抗為何比美蘇對抗更難？

8月中旬，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問捷克時表示：「現在不是冷戰2.0……抵禦中共威脅比對抗蘇聯更難。」一般人不太了解這些話的內涵，總認為只要美國有決心，戰勝中共就沒有什麼困難。

從預熱到交貨 時程規劃決定群眾募資成敗

群募是一個被社會看見的方式，也是建立品牌的管道。群募如何有效執行，時機點很重要，預熱期、專案推出前期、專案發表後的平坦期、出貨期，必須完成哪些事，是提案人的首要思考，也是案子成不成功的關鍵因素。

熱門新聞

疫苗明年問世露曙光 科技股在跌什麼？一表看懂問題出在哪

拜登接手後準備這樣幹！凡事求穩的他 將牽動何種台美關係？

電鑽、油漆賣到股價破百元！這家公司如何從中盤商躍升五金通路王

10天票房衝2.7億！《鬼滅之刃》為何能比《七龍珠》《海賊王》還紅？

聲稱有90％有效性 輝瑞疫苗成功了？股市還會續漲？先觀察這3個重點

5G熱潮、防疫題材加持 該如何參與IPO行情？市場聚焦16檔「新秀股」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。