反習聲浪頻傳 中共政治危機浮現

【撰文／金雨森】

中共並不如外界想的像鐵板一塊，而是會分裂、會崩解的。鐵板就算再堅硬，只要被更大的力量打下去，也會斷裂。如今中共正面臨巨大的內、外部壓力，在國內，武漢肺炎未解，洪災、旱災、錢荒、糧荒頻傳；在國際上，貿易戰、武漢肺炎問責及人權關切不停歇。內、外交逼下，中共政治危機的跡象正一一浮現。

「紅二代」黨員 接連公開批評習近平

從武漢肺炎爆發以來，「紅二代」北京地產大亨任志強、陽光衛視集團主席陳平、中共黨校退休教授蔡霞、前中國政協副主席馬文瑞之女馬曉力，接連跳出來公開批評習近平，引發中共政壇震動。太子黨任志強2月批評習近平關於武漢肺炎的講話，表示武漢肺炎其實應證了「當黨媒都姓黨時，人民就被拋棄」的現實，並砲轟習是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，隨後隔月就被北京市委抓走關押，至今仍失聯。曾宣稱認識習超過40年的陳平，3月呼應任志強的立場，在微信轉發一封談到習的公開信，被網友瘋傳。該信討論習近平是否適任國家主席，要求檢討習近平的外交政策及經濟問題，並建議由李克強、汪洋、王岐山等三人取代。陳平接受《自由亞洲電台》專訪時表示，該信反映了體制內許多人的想法，以及中國社會「人心思穩變」。

出身中共老革命家庭、又獲中共中央黨校優秀教學獎的蔡霞，6月也嚴詞譴責中共，引發國內外關注。蔡霞強調中共是「政治殭屍」必須拋棄，並批習是「黑幫老大」，黨內所有人都是他的奴才，已沒有人權和法治可言，並建議習近平「退居二線養老」。接著蔡霞就遭中共中央黨校多次關切並開除黨籍，取消相關退休待遇。

和習近平從小一起長大的馬曉力，也站在習的對立面。當內蒙古民眾群起發動罷課和抗議活動，反對中共8月底強推內蒙古「重漢輕蒙」的漢語教學政策時，馬曉力於9月領銜連署一封公開信，認為中共當局強推《漢語》統編教材，引發蒙古族同胞的廣泛不滿，傷害了蒙古人的感情，直言「天下本無事，庸人自擾之」，並在最後寫道：「人心向背乃最大的政治，贏得蒙古民族內心真正的擁護，才有真正的安定團結。」

中共潛規則被打破 引發「示範效應」

馬曉力等人雖然不是當前中共中央政治局委員等的核心人物，也不是明日政壇之星，但他們以「紅二代」的身分，接連打破中共政治潛規則，已經起了「示範效應」，成為反習、反中共的領頭羊。

中共政治長久的潛規則是，黨員即使對政策再怎麼意見不同，也不會公開批評，更不會指名道姓。一旦有政治衝突都盡量在私底下解決，或是用很隱諱的方式，公開在新聞媒體上「暗示」。所以中共縱使台面下驚濤駭浪，在台面上始終努力維持共識一致，給外界一種很團結的假象。換言之，未來可能會有更多資深黨員仿效馬曉力等人，向習近平或黨中央拋出震撼彈。

但有人可能會問，習近平現在權力抓得這麼緊，怎麼可能下台，中共怎麼可能會倒。確實，習近平在上任後透過反貪腐運動、社會監控系統，不斷強化極權統治，將政治權力「定於一尊」。但權力越集中，風險越大。這也代表習近平一人得承擔所有政治風險與責任，有任何問題，矛頭都指向習。

其實除了上述4位紅二代跳出來反習，在今年5月全國人大與政協會議（即「兩會」）召開前，也先後傳出鄧小平之子鄧樸方及習近平胞弟習遠平署名的公開信。其中以鄧樸方的名義寫給兩會代表的公開信呼籲：「應該要對人民負責，對國家負責，對歷史負責，而不是對某個當權者負責。否則，我們都會成為千古罪人。」

以習遠平名義的公開信則為習辯解：「哥哥（習近平）曾經私下說過，當中共的最高領導人，必須先大左才能再大右，因為大左才能在黨內立足，立足了才能啟動徹底的政治改革，早期的胡與趙都是不懂這個道理才半途而廢的。」但兩封信的真實性未能證實，很可能是有心人士假冒鄧樸方和習遠平之名反習。可以確定的是，中共內部在兩會前鬥爭激烈，也代表有黨員對習近平的執政相當不滿。

李克強與習近平三次不同調

中國總理李克強與習近平的內鬥備受媒體關注，媒體多次報導李與習的政策不同調，甚至李的言論遭黨媒噤聲，凸顯習李矛盾惡化。「習李鬥」第一次浮上檯面，應該是兩會上對中國整體經濟政策的方針不同調。李克強在今年5月28日全國人大閉幕後的記者會上表示，中國「有6億人每個月的收入也就一千元（人民幣）」，與習近平推的2020年將「實現全民脫貧」以及「全面建成小康社會」唱反調，引起譁然。接著，李克強6月1日考察山東煙台時，稱讚「地攤經濟」緩解就業問題，是「人間的煙火」、「中國的生機」，與習近平剛在全國人大推的「內循環經濟」又不同調，此舉遭中共央視潑冷水，稱「地攤經濟不能一哄而起」。

第二次是習、李勘災遭黨媒不同程度的報導。習近平8月18日赴安徽勘災，穿著皮鞋走訪安徽民宅慰問村民，黨媒《新華社》、《人民日報》、央視皆大幅報導。但李克強20日去重慶水災區域，穿著雨鞋走在泥濘的受災村落，三大黨媒當時則未提，僅隸屬國務院的《中共政府網》予以報導。

第三次是習、李對民營企業政策應收緊還是放鬆。李克強支持放鬆管制，在9月11日針對中小微企業的「放管服」改革會議上，李強調「改革開放是大勢所趨」，要求「減少人為干預，壓縮自由裁量空間」。隨後9月15日，中共中央辦公廳罕見公布《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》，被認為是中共對民營企業出手，加緊對民企的控制與管理。接著，李克強在9月17日的國務院常務會議上，再度強調「民營經濟貢獻了90%以上的新增就業。從保市場主體角度講，保住民企，也就保住了基本就業」。

習近平儼然成了中共從上到下全黨員的敵人，將問題都歸咎於習個人。但其實從宏觀來看，習正是中共體制誕生出來的，中共黨員今天反習、怨習，就是對整個體制的反對。也就是說，今天就算推了別人當中共總書記，在馬列鬥爭哲學及中共黨性的影響下，上述這些政治鬥爭與批評都不會消失，內蒙古的漢語政策照樣推，中國媒體照樣姓黨，而實質的問題及百姓的痛苦則依然不會得到真正的解決。中國唯有整個制度上的變革，才能從根本上解決問題，從源頭解決這種惡性循環。這是這一代中國人急需思考的課題。未來的中國該描繪成什麼樣貌，掌握在中國人的手中。

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