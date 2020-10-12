民主黨支持BLM 美國選民拒絕暴力

【撰文／何清漣】

2020大選，儘管美國主流民調（出資者多是民主黨金主）還在堅持拜登會贏，但民主黨內部已經知道局勢不妙，原因是民主黨今年犯了一個致命的戰略錯誤：因為知道社會主義的綠色新政、福利政策無法吸引更多的選民，在今年5月黑人弗洛伊德（George Floyd）之死後，利用Black lives Matter（簡稱BLM，黑命貴），大打種族牌，支持「削減警費」（Defund the police），放縱BLM用暴力助選。BLM在全美國的打砸搶燒殺，最初讓美國人出於「政治正確」考慮不敢反對，但到了7月份之後，民調顯示，支持BLM的人數下降，要求保障公共安全的民意上升，民主黨內部也無法忽視，逼得民主黨核心、眾議院議長南希‧佩洛西（Nancy Pelosi）不得不於9月17日出來表態，稱要對打砸搶燒的暴徒提起訴訟。

民調顯示：民眾對BLM的支持下降

普林斯頓大學的「消除分歧」（The Bridging Divides Initiative at Princeton）與「武裝衝突地點和事件數據項目」（The Armed Conflict Location and Event Data Project，簡寫ACLED）的專業研究者製作了一份報告，其結論是：在5月26日至8月22日期間，全美共發生超過10,600起示威活動，其中有7,750場與BLM運動有關。在這7,750場抗議活動中，在全國近220個地點中，發生了近570起暴力示威活動。

另有報告說，這些暴力活動造成美國20億美元的財物損失。美國公眾因失去公共安全，態度漸漸發生改變，由最開始大多數支持BLM與Defund the Police，逐漸開始支持警察，「Blue Lives Matter」在全美各地興起。因警察穿藍色制服，「Blue」意指警察。

美國的主流媒體及其合作的民調公司對民意視若無物，繼續宣稱民主黨總統候選人拜登的支持率高於川普總統。英國民主研究所（UK Democracy Institute）有點忍不住了，於8月份推出一項民調，說明川普支持率領先拜登，指出民主黨應該面對現實與其自身掌握的實際民調所顯示的困境。據該所所長稱，「民主黨的內部民意調查數據顯示的結果，與以往三個月民主研究所《星期日快報》（The Sunday Express newspaper）的民意調查所顯示的相同：包括非裔選民在內的絕大多數美國人，反對有組織的無政府狀態——掠奪、故意破壞、混亂和謀殺無辜人民——相當多的民主黨政客組織或明或暗地為他們加油助威，大批民主黨政客對此視而不見。」

民主研究所的調查顯示，法律和秩序成為美國人認為最重要的政治問題，有37%的人認為它是最重要的，其次是經濟方面，占27%；74%的人認為「所有生命都重要」，而26%的人認為「黑人的生命重要」，與上次民調相比，前者比例增加，表明更多的美國選民對抗議感到厭倦。

9月16日，美國皮尤研究中心（Pew Research Center）也發表了同樣的調查結果：在白人和西裔成年人中，對BLM的支持下降明顯。6月，60%白人成年人表示在某種程度上支持該運動，現在只有45%的人表示某種支持；西裔成年人支持率從6月的77%下降到今天的66%；黑人和亞裔成年人的支持幾乎保持不變，約87%的美國黑人支持這一運動，強烈支持的黑人成年人從71%下降到62%。

7月21日美國民調公司「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）的調查發現，越來越多的受訪者對暴力犯罪表示擔憂，66%的美國成年人反對減少他們所在社區的警察預算，只有23%的人贊成這點，未定比例為11%。按族群分，美國黑人中有57%的人反對Defund the Police，69%的白人和62%的其他少數族裔成年人持相同觀點。

民主黨能撇清自己與BLM暴力活動的關係嗎？

眾議院議長南希‧佩洛西表示應起訴掠奪者和暴徒之後，能挽回選民的心嗎？

很困難。不管拜登在電視上如何指責是川普要取消警察，但美國人並不傻，幾年前的事情人們也許會忘記，但今年以來發生過與正在發生的種種，美國人都知道，BLM與Antifa（「反法西斯主義」（anti-fascist）的英文縮寫）的破壞性活動一開始就得到民主黨態度鮮明的強烈支持。與川普相反，民主黨力挺示威抗議者，佩洛西身著紅衣，與一眾同僚佩戴非洲「肯特布」（Kente）跪地8分46秒。民主黨對各地的暴力活動一律稱之為和平抗議，後來改為Mostly Peaceful（大部分和平）。除了川普盛讚警察的工作很重要之外，美國前總統包括小布希、歐巴馬、柯林頓以及卡特紛紛發表聲明，譴責種族主義，批評警察，警察幾乎成了美國的過街老鼠。更何況，川普與民主黨、BLM相反，多次說過要Defend Police（捍衛警察），全美警察協會已經公開表態，全力支持川普連任。

更重要的是，這些抗議活動發生地點，都是民主黨州長、市長執政之地。是這些民主黨行政官員不讓警察介入，聲稱要Defund the police（削減警費）。就算《紐約時報》與CNN不報導，紐約、芝加哥、波特蘭、西雅圖、舊金山、洛杉磯的市民都知道自己的居住地發生了什麼。

讓美國非民主黨人無法相信南希‧佩洛西女士的還有一點：她發言表態之後，各地暴力事件仍然持續不斷。到9月18日，久病在身的高齡大法官金斯伯格女士（Ruth Bader Ginsburg）辭世，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）宣布，將為川普提名新的大法官並盡快表決，民主黨陣營的暴力派又多了一條抗議理由，有人發出要毀滅一切的死亡威脅。美國人也非常清楚，佩洛西表示要對暴徒與搶劫者起訴，其目的是將民主黨與暴力切割，她壓根就不承認民主黨當初支持BLM抗議活動的戰略選擇是錯誤，更不會承認民主黨支持BLM對美國造成了巨大的損失，讓美國人民過去幾個月生活在恐懼之中。

利用支持BLM消耗了民主黨最後一點品望

佩洛西女士希望喚回一點選票，但實在是太晚了。

民主黨利用BLM運動「消除歷史」，徹底否定美國價值觀，將這個曾照亮人類歷史百餘年的燈塔之國說成黑暗無比；將美國憲法保護的言論自由（不僅讓正確的觀點有發聲之地，也包容不正確甚至錯誤的觀點）棄如敝屣，用政治正確管控言論；口中強調平等，實際上卻將部分人的所謂「正義訴求」置於法律於秩序之上，將某個政治群體的利益置於其他所有社會群體之上，從各方面衝擊、破壞美國的憲政，凡此種種，敗壞的就是民主黨的品望。

從國際社會的眼光來看，民主黨的所作所為也讓人大掉眼鏡。自從前總統柯林頓力主全球化並在1999年西雅圖之戰後與美國左派合流，為全球化裝上普世價值這一翅膀，美國民主黨政府及其派出的NGO在第三世界國家倡導非暴力抗爭，力主顏色革命，從街頭政治走向圓桌政治。但民主黨自身從2016年以後，卻要摧毀美國成熟的圓桌政治，用謠言做為通俄門彈劾理由，耗費納稅人稅金3,000萬美元，無疾而終；卡瓦諾（Brett Kavanaugh）大法官提名之爭，讓人出場用一件36年前無法證實的性騷擾誣告，還花錢買一票人到參議院聽證、現場胡鬧，將圓桌政治變成街頭混混胡鬧了；今年更是放縱支持BLM上街在全美打砸搶燒殺，毀了紐約、舊金山、西雅圖這幾個名城，民主黨今後還有資格當世界非暴力抗爭的祖師爺嗎？

拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）9月上旬的民意調查顯示，「暴亂區」選民（居住在近期遭受掠奪和破壞影響的地區及其周圍的人）三分之二贊成川普總統處理街頭暴亂的方式。英國《每日電訊報》對此評價說，「因為該國認為抗議活動中的暴力行為已從大城市擴展到了較小的社區，該調查顯示川普贏得了『治安投票』」。

本文摘自《看》雜誌第216期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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