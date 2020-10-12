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裙帶主義的好處與壞處

聯合新聞網 / 看雜誌
▲圖一：英國皇家海軍「有關係」與「沒關係」軍官的戰功比較。樊家忠提供
▲圖一：英國皇家海軍「有關係」與「沒關係」軍官的戰功比較。樊家忠提供

【撰文／樊家忠】

台灣國民似乎非常痛恨裙帶關係，尤其是官員晉用私人。但另一方面台灣人自己又熱愛關說、走後門，彷彿台灣全民運動。姑且不論台灣人是不是內建了「雙標」的基因，我們今天來談一談裙帶主義的好處與壞處。

你可能會想說：「什麼？裙帶主義還有好處嗎？你們經濟學家腦洞果然比平常人大，而且常常美其名曰批判性思考，或者研究想像力。」

理論上，人事晉用最好的結果當然就是「人盡其才」，也就是找到對的人去坐對的位置。但這種成功的配對在經濟學理論上不是一件容易的事情，主要的原因是訊息不對稱──老闆難以全面得知應徵者的能力與條件，所以很難選出人才。

換句話說，在勞動市場上獲得訊息的成本往往很昂貴。因此，如果有什麼方法可以降低訊息成本，讓真實的訊息更容易流通，就能使配對的結果更好。私人的關係或情誼在這裡也就有可能發揮正面的作用，因為選才的人可以透過私人關係更加了解不同的候選人。

英國皇家海軍的裙帶

蘇黎世大學的經濟史學家Joachim Voth在最近的一篇論文裡仔細研究了英國皇家海軍在1690年至1849年歷史，他的研究重點放在海軍軍官的晉用管道上。

他蒐集了在這段時間內服役的 5,800名海軍軍官的晉升紀錄，他們曾在不同的時間分別被分配到3,904艘戰艦上服役。重點是，Voth教授可以觀察到每個軍官的家庭背景，並且區分出那些跟兩位最高的海軍長官（海軍第一上將和艦隊上將）有親戚關係的軍官。這兩位上將主宰著艦長的任命權。

海軍軍官的一個重要職位是小軍艦的艦長（post-captain），艦長的指揮與作戰能力關係著整艘戰艦的作戰表現。有能力的艦長往往戰功彪炳，跟無能力艦長的表現會有明顯差距。比艦長層級低的軍官所服役的軍艦影響力就沒有那麼大了，因此能力上的差距也不會導致該軍艦在戰功上太大的差異。

Voth教授就是利用這樣的特點來衡量一個軍官的能力，他的假設是：一個能力強的軍官在晉升艦長之後，其所服役的軍艦表現會進步，而能力差的軍官所服役的軍艦則無此進步。

Voth教授用一個戰艦俘虜敵人的數量、執行任務的成功次數以及摧毀敵艦的數目來衡量該戰艦的表現。他的主要發現可以用圖一來表示：

圖一中的黑線是「有裙帶關係」的軍官在晉升艦長之前（0之前的X軸）與之後（0之後的X軸）其所服役軍艦的戰功表現，而灰線則是「沒有裙帶關係」的軍官在晉升前後的表現。

在晉升之前因為都是小咖，兩種軍官都不會對軍艦表現有太大影響，因此兩者的表現差異不大。但在晉升之後，「有關係」的艦長顯然比「沒關係」的艦長表現優異。

如何解釋這個差異？

有人會認為，「有關係」的艦長表現較優異未必是因為能力，有可能是因為受到上面的照應，得到了更好的資源等等原因。

針對這種質疑，Voth教授用實證數據做了更多的檢測。他發現兩種艦長不論在任務指派、團隊素質，還有裝備上都很類似。

另外，有些海軍上將特別喜歡晉用自己家族的人，提拔的自己人特別多。Voth教授針對這些上將提拔的艦長重新進行比較，發現受晉升的「有關係」艦長與「沒關係」艦長的差異更大。

因此，「有關係」艦長表現好，不太可能是因為得到禮遇，比較有可能是因為能力更強所致。

好的裙帶關係

Voth教授認為當年皇家海軍的上將們發展出了一種好的裙帶主義：他們利用私人關係增加對軍官們的了解，幫助他們在晉升艦長時做出更好的選擇。

在不同的環境裡，裙帶關係可以產生好的作用或者壞的作用。何者會出現，取決於該環境中決策者的動機。他認為皇家海軍上將善用私人關係，是因為他們有強烈的動機要選出能幹的艦長，因為卓越的艦長可以為整個艦隊帶來顯著的貢獻，並且能彰顯自己的戰功。

本文摘自《看》雜誌第216期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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