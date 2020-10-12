不做公害多做公益才能領導世界

【撰文／陳博志】

很多人把目前美中的爭議看成是兩國在爭霸，兩國也有不少人民希望他的國家是世界的霸主。但在現代世界要當霸主並非易事，爭霸的方法若不正確，不只爭不到霸權，國家都可能做統治者的陪葬。歷史上有很多國家曾以武力或暴力得到霸權，但少有霸主能長期維持霸權，霸主和霸權國家甚至常未能善終。而在全球化且人們知識與思想發達的現代世界，若想用傳統的暴力和威嚇方法來得到霸權將更難成功。這情況有點像傳統王道和霸道的主張，不過若用經濟學對公共財和公害的分析來看，道理會更清楚。

小攤販如何對抗夜市流氓？

空氣污染和噪音之類的公害大家都很熟悉，如果沒有政府來管理，被這些公害傷害的人只要傷害不太大常會忍耐，因為個人去和公害來源對抗的成本常大於個人因公害消失所得到的利益。在夜市強收保護費的流氓也是一種公害，個別攤商打不過流氓，只好乖乖給錢，但攤商們實在受不了而結合起來時，就有可能打敗流氓而消滅公害。歷史上爭霸權的國家大部分也是採取這種夜市流氓的方法，鄰國不聽話朝貢就出兵去打，怕被打的小國和夜市攤商一樣被各個擊破，霸權國家就征服或控制了天下。

從古代的許多帝國，到蒙古，到大航海時代的殖民帝國，以至納粹德國和日本軍閥，稱霸的方法和理念都是這樣。就是想以武力征服其他國家，而帶給自己國家利益和榮耀。古代這種做法常有一段時間的成功，而讓某些現代人羨慕或想仿效其豐功偉業。但這些成功的霸主常難持久，大國崛起的利益不見得抵得過不久之後大國崩潰的損傷。而在二十世紀之後，圖謀這種霸權的國家更多半很快失敗。圖謀霸權的國家不能不注意其中的道理。

全球化時代 霸權難持久

這道理其實很簡單，用武力或暴力得到的霸權，是靠別人不敢或不值得對抗來維持，而別人不敢對抗的原因和不反抗公害一樣，在被壓迫或傷害的人不能結合起來對抗時，個別受害者起來對抗的成本大於可能得到的利益，甚至不可能對抗成功，因此很多人選擇受害而不對抗，等待其他人先出頭來對抗，再像搭便車一樣分到別人對抗所產生的利益。而古代的霸權國家其實都只是區域而非全球霸權，它們常是區域中本來就較大或技術文化較進步的國家，因此它們也較有能力各個擊破周邊的國家，並能因此變得更強大而可再壓迫其他國家。因此在那個時代用暴力取得霸權，是可能成功而有利的。

但在全球化時代，沒有一個國家大到可以用暴力控制並壓迫所有其他國家。現在和未來人口最多的國家，頂多只占全世界人口的五分之一；經濟總所得或總生產最高的國家，也很難占有超過五分之一的全球總生產。因此現在就算某個國家一時得到霸權，被迫害者很快就會發現它們整體而言比霸權者更大更有力，它們聯合起來甚至只是局部聯合起來，就可輕易推翻霸權。想當霸權的國家必須認識這個事實，現在已沒有任何國家大到可當全球暴力的霸主。古代中國可以長時間對周邊小國行使霸權的原因，是周邊民族和小國即使聯合起來，形成的規模與文化仍難以和中國對抗，甚至很多時候各國也沒有辦法聯合起來。但即使如此，中國還是多次被周邊的民族打敗甚至統治。

除了追求霸權者相對於整體被迫害者已不可能在規模和能力上具有優勢，現代世界大部分人也已有自由平等的思想，不會同意自己的國家或民族是低人一等而該被霸主統治和剝削，現代的資訊技術也使被迫害者更能串聯起來對抗霸主。所以現代想以暴力成為霸主的國家，即使一時有局部的成功，等到被迫害或可能被迫害的人或國家多到一定程度，他們就會集體抗暴，霸權就會被推翻。公害嚴重到某個程度就會引來集體抗爭，霸權的發展也必帶來讓霸權傾覆的力量。納粹德國、日本軍閥，乃至前蘇聯共產集團都是前車之鑑。

霸權崩潰的主因：獨裁、控制、脅迫

想用暴力成為霸權的政權，也許以為它可以用層層控制的方式以小欺大。例如執政黨控制本國人民，本國控制第一層附屬國，這集團再控制第二層附屬國，然後就可以控制其他世界，但這些不公平的方法一樣自然會在內部產生崩解的力量。被迫害的其他世界可能和也處於較低地位的第二層甚至第一層附屬國結合起來對抗霸權。第一和第二層附屬國也可能結合起來搶奪霸權。在人們追求私利及拒絕不公平的驅使下，以霸權統治的不公平現象，本身就是霸權會崩潰的保證。

霸權政權也可能想把自己變大以強化控制別人的力量。但它們變大的方法也常是霸道及不公平的方式，因此也和前述情況一樣內含了私利矛盾和自我崩潰的種子。歷史上很多霸權都以獨裁政黨、派閥、軍隊、警察、特務，甚至青年團之類的方法來層層控制人民，以形成很大的整體國家力量。但這些中層控制者或幹部因為具有較大的權力，上層統治者也常以縱容他們做壞事來攏絡和控制他們，因此他們也就常有貪污腐敗及相互鬥爭的現象。對較中下層的人民而言，中上層統治者也是他們被迫接受的公害，他們在可能時就會結合起來推翻上層。

所以獨裁者常常不是被受不了的人民推翻，就是被中層控制者政變。現代科技雖讓獨裁者有更多設備監控其下層和人民，但這些技術設備也是常握在幹部手中，而可能用來對付獨裁者。所以為了霸權而用暴力強迫別人成為其國民或臣子，也是在製造顛覆霸權的力量。把更多人和國家強納入霸權國家中，只是把國際矛盾變成其內部矛盾。但有些要爭霸權的國家，卻妄想用暴力強迫別人成為其一部分，以使其國家變大。

中國有不少人基於傳統上自認為是天朝上國或中間之國而有高人一等的思想，或者近年成功壓迫國內人民及部分外國的經驗，或者過去被其他霸權者欺壓而想報復或取而代之的心理，而很想成為世界的霸主，因而使他們的行為常帶有霸權的態度。

中國很多企業不計代價擴大規模和市占率以圖取得獨占支配市場的地位；中國常以其市場限制和不公平的政策強迫外國企業去投資或交出技術；中國也常以斷絕生意機會來強迫外國及企業奉行中國的政治主張。這些做法過去數十年為中國取得不少利益，但近來很多國家已認識到這種霸權做法是一種公害，而聯合起來要中國改善。受害者聯合對抗霸權公害的氛圍和潮流已經形成。

成為世界領袖之道

由此看來，現代世界已不能用暴力脅迫來取得霸權。任何國家若還想要做世界的領袖，已不能用壓迫別國和自己人民的方法，也就是不能用獨裁和霸道的方法。要做世界領袖的一種方法是一直犧牲自己而給別的國家利益，但大概也沒有哪個國家有能力和意願做這種凱子領袖。做世界領袖的另一種方法是創造世界的共同利益，特別是領導大家去除公害，以及建立有益的公共財，包括建立公平合理的世界秩序。

李光耀先生曾說：「與美國比較起來，中國崛起後，未必是一個柔和的霸權。」只要我們做不合他們心意的事，他們就會說：「你們讓13億人不高興。」「如果美國完全撤出東亞版圖，而中國成為唯一主導的強權，那我們的處境的確會變得更嚴峻，因為萬一稍有失誤惹惱了中國，他們根本無須發動侵略攻勢，就足以對付你了。」（韓福光等人著，《李光耀：新加坡賴以生存的硬道理》，2013年，台北，大地出版社）所以李光耀說，如果世界要有個霸權，他希望那是美國而非中國。

李光耀先生的評論引起中國人的不滿，但多年下來中國人仍不自我檢討，甚至不了解李光耀的道理。用本文的道理來看，中國是以取得本身利益和優越權為中心來看待霸權，因此不只不在乎傷害別人，更以傷害別人做威脅來命令別人臣服，所以李光耀和別人都會怕中國，把中國看成一種公害而非好的領導者。相反地，美國雖然也重視自己的利益，但對別國的要求卻多基於要讓全世界都更好的道理，包括民主人權等普世價值，以及自由和公平貿易等經濟學理，而且美國自己大致也比別國更遵行這些價值和學理。別國即使不贊同這些價值和學理，也可能覺得美國是在推動一些世界的公共財，而非只是為自己的利益而壓迫別人的公害。中國若想競爭世界的領導者，就要提出對所有國家人民更好的價值和學理來說服別人，而不是更凶悍地威脅別人和自己的人民。

本文摘自《看》雜誌第216期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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