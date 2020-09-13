美國總統選舉倒數：川普vs.拜登

【撰文／金雨森】

美國總統大選倒數計時，現任總統川普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的競選活動如火如荼進行，全球都在關注兩人的政見與民調走勢，因為2021年誰能入主白宮，將攸關整個國際局勢的發展，更牽動著台灣的未來。

川普狂打中共及經濟兩張牌

1. 中共牌：

得民心者得天下，川普極力向中共究責新冠肺炎、批評中共摧毀香港自由及法治以及壓迫人權，並籌組「全球反中共大同盟」，這正是美國民心所向。尤其是中共曾試圖將肆虐全球的新冠肺炎甩鍋美國，令美國人認清中共，認定中共就是美國頭號國家安全威脅。

根據美國民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）7月30日的民調，高達78%的美國受訪者認為，中國初期處理新冠肺炎的不當，導致疫情散播全球，應負起很大一部分或較多的責任；更有64%的美國受訪者表示，中國在處理疫情上做得很糟糕（bad job）。民調還顯示，美國人對中國的厭惡感逐漸加深，升高到73%，創歷史新高。這種厭惡感不分共和黨或民主黨，儼然成為新的跨黨派「美國共識」。

換言之，美國人民需要一位能帶領美國戰勝中共威脅的總統，不管是川普還是拜登，都須在競選期間提出對中共的政策，誰最能維護美國國家安全，誰就能獲得較高選票。因此，川普當前絕不會輕易跟中共妥協，會不斷地對中共猛擊砲火。我們已經看到川普一連串大動作制裁香港官員、關閉中國駐休士頓領事館、禁止使用抖音及微信等措施，一直到大選前川普還會從口袋拿出更多招數。

2. 經濟牌：

經濟、民生與就業，對選民來說才是最實惠的。在疫情爆發之前，川普的支持率與施政滿意度相當高，因為川普成功與中國簽訂美中第一階段貿易協定，美國股市持續大漲，失業率也創歷史新低。但新冠肺炎這隻「黑天鵝」迫使美國經濟停擺，帶給美國巨大的經濟損失。

為了挽救經濟，美國政府3月底通過美國歷史上規模最大的經濟刺激方案，投入2兆美元，提供國民失業、貸款、醫療等資金補助。而當兩黨對新二輪紓困案的金額僵持不下時，川普決定打破常規，繞過國會，於8月8日簽署四道行政命令，延續對新冠肺炎疫情的救濟措施，包括延長現行的失業勞工救濟金、暫停課徵年薪低於10萬美元者的薪資稅、限制房東驅逐無法支付房租的房客，以及繼續凍結學生貸款利率至年底。經川普一連串大膽行動，美國股市強勢反彈，並再創歷史新高。

川普8月15日在新聞說明會上，自豪地表示美國經濟正在復甦，不僅股市持續走高，銷售額也創歷史最高，生產上升28%，二手車銷售也創記錄等。美國失業率也從4月的14.7%大幅下降至7月的10.2%。如果川普在這接下來的兩個月時間能繼續維持經濟成長，股市也繼續上漲，那麼美國民眾很可能將再一次把票投給川普。

拜登失智症惹議，對中政策不明朗

1. 失智症：

拜登當前民調領先川普，看似勝券在握，卻潛藏兩大致命弱點。第一是失智症問題。拜登今年77歲，川普74歲，雖然兩位候選人年事皆高，但比起川普，拜登屢次在媒體前失言、失智的表現，已引起美國人關注拜登的健康狀況，懷疑拜登是否已有老人痴呆症狀。

拜登語出驚人，6月4日接受線上訪談時，表示「美國約有10%至15%不是很好的人」；6月25日在賓州造勢活動上，說有「1.2億」美國人死於新冠肺炎（當時正確數字是12萬）；8月5日接受CBS News訪問時，一名非裔記者問是否接受了認知測驗，拜登竟反問對方：「你是毒蟲嗎？」（junkie）；拜登甚至在去年的「超級星期二」造勢活動上牽錯手，分不清站在兩邊的是自己的妻子還是妹妹。

拜登有無失智症，或許不用靠醫師檢定，未來與川普三場總統候選人辯論將成為關鍵。屆時如果拜登在電視機前，無法頭腦清晰地論述、辯護自己的政見，將會喪失美國人對拜登的信心。三場辯論分別將在9月29日俄亥俄州、10月15日佛羅里達州以及10月22日在田納西州舉行。

另外就形象而言，其實民主黨此次推前副總統拜登征戰總統寶座，可說繼2016年推派老將希拉蕊後，再次令部分民主黨支持者失望，不少支持者感慨民主黨似乎無法重回歐巴馬剛上任時那種給予美國年輕人希望的美好。也許選了賀錦麗（Kamala Harris），一個55歲的非裔女性當作副手，或許給拜登加不少分，但眾所皆知，副總統就是有名無實的虛位。

2. 對中政策

拜登的第二大弱點是對中政策不明朗。拜登過去被認為是擁抱熊貓的親中派，對習近平等中共高層領導人友善，且兒子去年剛辭去中國渤海華美股權投資基金管理有限公司董事會職務。

但這次競選期間，拜登對中態度明顯變得較嚴厲，似乎有轉向反中派，但尚未詳細說明他的對中政策。令人困惑的是，他在8月6日接受媒體採訪時表示，上任後將取消對中國的關稅措施，但他的幕僚事後又向媒體表示不是取消，而是重新評估關稅措施。

而當拜登被問到究竟要採何種與川普政府不同的政策來應對中國時，拜登也是比較泛泛的講說要利用國際組織的力量，聯合其他國家一起要求中國改變行為。此已顯示當前拜登對中政策尚未規劃詳細，而由於當前美國反中共情緒不斷高漲，媒體記者決不會放棄追問，如果拜登無法提出具體的對中政策，以及如何有效改變中共的行為，很容易被誤會成「假反中」，導致無法獲得較多中間選民的支持。

美國民調不見得真正反映選票

目前川拜之爭在民調上，普遍顯示拜登的支持率高於川普，不管從民調機構RealClearPolitics（RCP）、FiveThirtyEight（538），還是《經濟學人》雜誌的民調預測，都指向拜登會贏川普4%到10%的選票，入主白宮。

但這就代表拜登就可以放心贏得寶座了嗎？得小心的是，不無可能再次發生2016年的川普對希拉蕊時的誤判。當時民主黨總統候選人希拉蕊的支持度到大選前都一直領先川普，但結果卻是川普獲勝，跌破專家眼鏡。從那次開始，美國民調可能已經無法完全反映選民民意，只能當作一種參考，而非唯一的選情指標。

另一個可以參考的指標是「初選模型」（The Primary Model），由美國紐約州立大學石溪分校（Stony Brook University）政治學教授Helmut Norpoth所提出。初選模型指的是，哪位總統候選人能在該黨初選獲得較高選票比例者，就會贏得總統大選。

初選作為大選指標的道理也很簡單，假設共和黨與民主黨兩黨的支持者各半，能在初選時獲得黨內較高的選票，代表能獲得該黨大部分選票；反之，如果初選競爭激烈，該黨的選票就容易分散。此模型已成功預測5到6次總統大選，也預測成功2016年川普當選。而此次2020年川普在共和黨初選獲得94.01%的高度選票支持，拜登則在初選與桑德斯（Bernard Sanders）激烈廝殺，拜登最後獲得51.46%。依此「初選模式」結果預測，川普有91%機會連任，拜登只有9%可能勝選。而且從美國民主200年經驗下來，通常執政黨很有可能連任一次，所以川普贏面不小。

總的來說，民調落後的川普手中仍握有執政權，可以打中共牌、經濟牌等政策來積極拉抬選情；在野黨拜登目前則處於等川普犯錯來得分的被動姿態，在9月底開始的總統辯論前後，拜登勢必得提出具體的對中政策來說服美國選民。但整體而言，在股市大漲、川普沒有犯下致命錯誤等前提下，川普連任機率高。在川普下一任期內，將碰上中共2022年召開的二十大，屆時面對美國帶領的全球反共同盟施壓下，習皇還能否保住「帝位」，中國共產黨還能否保有權勢，將成為世人關注的焦點。

本文摘自《看》雜誌第215期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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