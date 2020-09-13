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美國的「斷頭台」陰影

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明尼蘇達州非裔佛洛伊德5月間被白人警察跪頸致死後，全美示威暴亂。 美聯社
明尼蘇達州非裔佛洛伊德5月間被白人警察跪頸致死後，全美示威暴亂。 美聯社

【撰文／曹長青】

多次犯罪入獄的黑人慣犯佛洛伊德（George Floyd）被白人警察執法不當致死，導致美國爆發「黑命貴」（Black Lives Matter）抗議運動至今已三個月，多個城市發生打砸搶燒，甚至生命損失。美國是人類第一個民主國家，至今已有二百多年的憲政制度，而且有全世界最強大的軍隊，曾打敗精銳的納粹軍團和日本皇軍，贏得二戰和冷戰等，怎麼可能對付不了街頭暴徒？發生了什麼「故障」？稍作深究，就可看出左派的根源性，是它美麗口號的欺騙性帶來的嚴重危害。

西方的左右派概念是較晚的事。保守主義的確立和興起，發生在二百多年前的法國大革命時代，當時英國思想家柏克（Edmund Burke）寫了長篇檄文《法國革命論》，痛批以革命名義無法無天、濫殺無辜，推崇和強調傳統、秩序。柏克後被視為保守主義鼻祖。法國大革命的領導者羅伯斯比（Maximilien de Robespierre）、馬拉（Jean-Paul Marat）、丹東（Georges Jacques Danton）們成為左派的濫觴。

Conservatism被譯成「保守主義」易引起誤解，因中文的「保守」一般指守舊、落後。其實應譯為「傳統主義」。因它的核心價值是尊重傳統、法治、秩序、程序、道德、常識等等。而相對的左派liberal被譯為「自由派」更不準確，其實應是「激進派」，因為他們要一攬子全盤改造社會，也就是要「砸爛國家機器」，天翻地覆，而且為目的不擇手段。

左派口號迷惑知識分子

法國大革命就是典型，要摧毀社會原有架構，不僅把國王皇后都送上斷頭台，還搗毀教堂，殺教士，要把整個體制「推倒重來」。手段則是暴力，隨意逮捕、斬頭。最後連大革命的主要領袖們也被送上斷頭台。這樣一場血腥，在被視為有悠久人文精神和文化的法蘭西怎麼能發生？怎麼能行得通？問題就在於，它不是高舉暴力、屠殺、斬頭的旗幟，而是高喊「自由、平等、博愛」這些美麗動聽、感人的口號，高舉左派鼻祖盧梭的「公意」（General will）的宗旨。什麼是「公意（民意）」？這種抽象概念，沒有法治、憲政的保障，最後就是誰拿到最高權力，誰就代表「公意」，誰就有權把別人送上斷頭台。

今天美國的黑命貴運動，左派民主黨及支持者，繼承了法國大革命政治正確的漂亮口號和所謂代表公意（民意），也是用這種政治騙術煽動民眾。在今年美國民主黨全國黨代會上，拜登等人的演講，幾乎都是羅伯斯比式的漂亮動聽的政治口號：什麼美國處於黑暗時期，我們要帶領人民走向光明；美國處於六十年代以來最嚴重種族不平等，我們會帶來平等博愛；愛能戰勝恨，光明能戰勝黑暗，我們反映人民心聲（公意）等等美麗的大空話。

激進主義的特點：為目的不擇手段

但僅僅有美麗口號，沒有掌握權力，法國大革命也無法繼續。當時國王同意召開170多年都未有過的「三級會議」（教士、貴族、平民等三個等級的一千多名代表每人有一票），結果本應是保守派的天主教神職人員，多數卻倒向了羅伯斯比們的所謂平民（610名平民代表絕大多數是律師），因天主教作為原教旨基督教，更熱衷平等、均貧富、甚至反商反富，所以他們更容易跟左派合拍，結果他們形成了多數，由此法國大革命等於拿到「授權書」。等到斷頭台設在教會門口時，教士們驚醒驚恐了，但為時已晚，刀斧手們已拿到權力，天主教們也成了革命犧牲品。

今天美國發生的騷亂，所以能持續這麼久，也有這種原因，因發生打砸搶燒殺的城市，全部是左派民主黨掌權（市長甚至包括州長），他們不派警察去執法、制裁暴徒，反而支持「黑命貴」中的反美暴力團體「安提法」（Antifa）的口號「取消警察」。全世界無論民主還是專制國家，哪裡都得有警察。沒有警察就等於讓暴力決定一切。這麼淺顯的常識左派民主黨的市長州長，包括政治要角歐巴馬、拜登、希拉蕊、賀錦麗（拜登副手）難道不懂嗎？他們當然懂。但黑命貴運動導致社會騷亂、秩序混亂、治安惡化，他們就可把這些算到川普總統和共和黨身上，就可乘機在11月大選中幹掉川普，拿回白宮，重獲權力。

無論是法國的羅伯斯比們，還是美國的拜登、賀錦麗們，共同點都是為了權力而不擇手段。同時都用最動聽的美麗口號迷惑人心。尤其左翼知識分子在其中起到特殊的壞作用。「斷頭台」所以能豎起，被羅伯斯比們視為「導師」的盧梭起到重要作用，當然還有其他左派知識人推波助瀾。法國作家雨果在他的代表作《九三年》（Ninety-Three）中就用主人公老伯爵的口痛斥說，「沒有盧梭，沒有伏爾泰（也是大革命鼓吹者），法國大革命就不至於發生。……一切都是那些爛文人和壞詩人引起的。」而今天在美國的左派騷亂，也主要得到《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《CNN》等左派媒體和知識分子的煽動、蠱惑、鳴鑼開道。

從法國大革命至今二百多年來，全球的激進主義運動，其中最核心、起到最壞作用的就是左翼知識分子。法國大革命如此，美國的激進騷亂如此。連自稱俄國共產革命是法國大革命升級版的列寧，他的布爾什維克中央委員會，猶太知識分子占比例高達45%，而當時猶太人在俄國人口只占1.8%（加州大學柏克萊分校教授斯萊茲肯（Yuri Slezkine）專著《猶太人的世紀》（The Jewish Century）中的統計數字）。當年在俄國的猶太人幾乎都是知識人，即使今天在美國仍是如此；不僅絕大多數猶太人左傾、支持激進主義的民主黨，美國大媒體也多掌握在左翼猶太人手裡。

美國先賢不提民主，避免暴民政治

美麗、政治正確的革命口號（迷惑人），掌握了權力（控制人），左派就有了推動激進主義的機會。法國大革命、列寧的俄國革命如此，毛澤東的中國革命同樣。典型的是文化大革命，把政治高調唱到最極端，但手段是暴力，製造恐怖，奪取權力（毛要獲得繞開官僚體制的絕對權力）。那些中學生紅衛兵們所以敢抓人批鬥、血腥暴力，因背後有毛澤東撐腰（毛的背後是軍隊）。而億萬人狂熱參與，因被美麗動聽的革命口號洗腦，就像攻打巴士底監獄的狂熱民眾，今天美國的黑命貴打砸搶燒，都折射出那種革命暴戾。

美國建國先賢們在通過《獨立宣言》和《憲法》時，就警醒到這一點——如何避免法國大革命。所以無論《獨立宣言》還是美國《憲法》，全都沒有「民主」這兩個字，不是疏忽，而是刻意要避免法國大革命（和今天黑命貴）那種暴民政治。《獨立宣言》的核心是個人有三大權利（生命，自由，追求幸福），任何力量都不可剝奪。《憲法》則用法律形式保護這些個人權利，包括私有財產不可侵犯。就是要制止和避免商店、住房、私財等被像「黑命貴」這樣被砸、被搶、被燒、被毀。

雖然黑命貴騷亂在美國已三個月，雖然他們得到左派媒體和政黨的支持，但畢竟美國有二百多年的憲政制度，美國又是一個基督教傳統的國家，那些重視常識、常理的中產階級和普通民眾不會接受打砸搶，他們會珍惜和捍衛秩序、法治、傳統、道德等價值，11月大選，會用手裡的選票對左派、右派的價值，做最後的淘汰和裁決；驅逐「斷頭台的陰影」，美國會繼續成為保守派的雷根總統常強調的「山頂那閃亮的城市」，照亮人類的前程。

本文摘自《看》雜誌第215期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第215期）謝謝！

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