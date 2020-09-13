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陳博崑引進外國奢石 打造台灣「石材界愛馬仕」

聯合新聞網 / 看雜誌
▲承豪石材執行長陳博崑。吳長益攝影
▲承豪石材執行長陳博崑。吳長益攝影

【撰文／楊戎真】

天然石材獨有的紋路自帶藝術感與奢豪感，成為不少豪宅室內裝修、展現品味的不二選材。從國外引進精品石材，改變業界模式的承豪石材執行長陳博崑，希望將石材藝術品化，讓消費者看見石材之美。

石材是建築設計不可或缺的元素。在外觀上，石材為豪宅增添雄偉與壯麗；在室內裝潢上，不管是地面、玄關、電視牆、中島餐桌或浴室，石材的奢華與質感也襯托著主人的品味。

走進專營奢石的承豪石材公司位於新北市八里區的二館選品店，映入眼簾的是瑰麗、壯闊的石材。數米高的石板上，天然紋路隱約可見，或如開枝散葉的樹木、或如青山綠水、或如潑墨煙雨，而其中鑲嵌的寶石在燈光照射下，更是晶瑩璀璨。一片片的藏石，在此等待著有緣人。

目前承豪是全台灣匯集石材種類最多的石材業者，是諸多消費者眼中「石材的狩獵者」，更有「石材界的愛馬仕」之稱。承豪石材有限公司執行長陳博崑表示，石材帶有生命力，很多業主在室內裝修上，會把最重要的位置留給石材。

緣結石材》挺過金融海嘯，三年連開兩家店

早年陳博崑做過房屋仲介、做過防水工程工務、開過建設公司，還投資過酒吧。1997年在大姨子的引薦下進入石材業，並在中南部拓展市場。2005年，陳博崑與大姨子合夥在八里成立了承達石材公司，兩人分別負責北部與中南部的業務。

事業順利起步，透過大盤提供貨源，業績穩定成長。然而，2007年大姨子因病去世，原公司由姊夫接手，陳博崑則另行成立了承豪石材公司，轉至台中做門市。不料第二年遇到金融海嘯，陳博崑開始面臨周轉不靈的危機，「我突然發現自己竟然要跑三點半！我們資本還不夠雄厚，一旦應收帳款收不回來，就會有一個資金黑洞。」當時以低價出清庫存，陳博崑才得以度過二千萬資金周轉的難關。

2011年，陳博崑再度回到八里開業，租下六百多坪的店面，與太太何美玲北上打頭陣。談到這個機緣，陳博崑語氣頓時柔軟起來，隱含著對孩子的不捨：「我們在新竹長大，後來在台中創業，我的大兒子從國中畢業以後就在台北唸書，所以他高中以後就住在台北，雖然很早就獨立了，可是獨立的過程也是滿孤單的。」夫妻倆因此一直就想回到北部。

何美玲則表示，她感覺台中的地域性較強，雖然已經立足一段時間，但在經營公司、推建案等的B to B（Business to Business，企業對企業）市場上，一直有做不進去的感覺，只能做價格競爭。陳博崑補充道，曾經有一年營業額上億，結算後淨利竟然不到兩百萬，讓他們開始謀求變革。

回到八里後，客源再度從零開始，但倆人認為，只要把商品經營好，顧客應該就會上門。所幸，在八里集市的效應下，加上北部市場相對開放，陳博崑開始轉攻消費端市場，果然產生轉機，「來逛的消費者，不管是工程行或設計師，只要進來看到我們的產品，他就會買，給我們一個很大的希望。」

就這樣沉穩經營，業績逐漸穩定，陳博崑回到八里後的第三年開了第二家店，將原本六百多坪的一館，擴充至近一千坪，也順勢將年營業額推升至超過六千萬，何美玲笑著說：「不曉得是不是新進來的比較充滿活力，我們好像是這附近第一家開二店的。」

▲這片命名「天使之心」的石材，寶石在燈光照射下，發出璀璨的光芒。吳長益攝影
▲這片命名「天使之心」的石材，寶石在燈光照射下，發出璀璨的光芒。吳長益攝影

奢石寄賣》成就「石材界的愛馬仕」

談到「石材的狩獵者」、「石材界的愛馬仕」等的稱譽，陳博崑認為這是因為承豪石材追求的是高質感，而非高價格，「我們開發了另一種眼界，透過世界各地的供應商找到獨特的石材，把它們帶回台灣，讓客人看見石材的另一種美、另一種面貌。」

過去，利潤低、風險高的情況，讓陳博崑心有餘悸，一直有改做高端市場的想法。2015年時，一個同業寄賣的奢石，開啟了承豪「精品石材」的路線。當時，一位從義大利進口半寶石至中國大陸銷售的同業，給了他們一塊石英石寄賣，那顆綠帶紅，有點像峽谷的石材很稀有，以一才兩千多元的價格出售，而多數的大理石一才約兩、三百元，「那一顆石頭開啟了我們往奢石、精品石材方向走。這些含有寶石的天然石材，有如精品，也像一件藝術品，每一片都獨一無二。」

而為了更貼近客戶的需求，陳博崑開始做出策略調整，主要客群以企業家為主，包括進出口貿易商、上市公司、建設公司等。這一番轉變，也把承豪的年營業額從七千多萬提升至一億二千萬。

開發貨源》親赴義大利礦區選購石材

承豪的石材原本由台灣的大盤商提供，後來轉由到國外開發。為此，夫妻倆人前往廈門參展，結識了義大利、巴西等國的礦主。

陳博崑原本排斥搭飛機，為了貨源不得不年年搭十幾個小時的飛機前往歐洲、南美洲礦區選石。在義大利的見聞，豐富了他們的視野，「義大利經營石材產業已經一千多年，他們的美學底子比較深厚。在那裡偉大的建築都是大理石，我們看到很多不曾看過的石頭。」何美玲說道：「我們很欽佩義大利人把石材注入靈魂的感覺，那些石材彷彿有生命，讓人很感動。」

過程中，陳博崑也培養出挑選石材的獨到眼光。陳博崑表示，剛開始礦主只讓不熟的買主在開採好的堆場裡挑選，根本不讓你到礦區，「看石材荒料，首先要洗石頭，然後看原石外觀的完整性，有沒有天然瑕疵，如有洞或是裂痕。」所謂荒料，是指為了方便運輸稍做加工的毛料，通常加工成具有一定規格可滿足板材加工或其他用途要求的塊石。「我們也繳過學費，比方說，礦主把有瑕疵的那一面壓在最下面，我們根本看不到，又或者有些石頭表面的洞很小，下面卻越來越大。」

而當時老三還小，夫妻倆經常帶著孩子一起前往義大利、巴西，「我們去看石頭，孩子就在礦主家與他們的小孩一起玩。」談到這段歷程，夫妻倆相視而笑，孩子無人帶，只好帶在身邊的「家庭外貿」，無形中卻拉近了與礦主的情誼。因為義大利人很重視家庭，「除了認為我們的觀念想法符合他們合作廠商的條件以外，我覺得他們很喜歡那種家庭的感覺。」陳博崑說道。

逐漸累積交情後，陳博崑從只能看石材荒料，進階到可以挑選礦層，取得更獨一無二的石材，陳博崑頗為自豪：「我可以指定要哪一個礦口、第幾層的產品，甚至我們常常會在山壁上簽名，比如說寬度十米、高度二十米，礦坑裡面四分之一處，這一區塊是我們要的。」

目前，承豪約與五十多家國外礦主合作，進口的石材超過三百種，為台灣石材種類最多的廠家。

修整展場》打造「第一家石材博物館」

為了更符合精品石材的定位，陳博崑不惜停業一個半月，進行門市大規模修整，包括將內部粉刷成藍黑色、鋪地毯、將石材直立擺放、動線直線化、設立博物館區、調整光線，甚至打造出七星級的化妝室。

其中直線型的動線雖然耗費更多空間，卻讓消費者欣賞石材時產生更好的感受。而過去石材業者通常將石材平放，但陳博崑將石頭立起來，因為直立起來才是石材被實際使用後的陳列方式，這樣顧客站在店內欣賞，就等於是在家看到的實際樣貌。此外，為了更完整呈現石材的紋路，陳博崑還設立了博物館區，把石材對花整面展開，看起來猶如藝術品，「我們是第一家設立石材博物館，讓客人可以看到石材之美的公司。」

這些改變引起同業的仿效，紛紛把石材也立起來，有一家甚至請了相同的工班，使用同色系的油漆粉刷，改用一模一樣的燈具。

以客為尊》客戶的反饋成為堅持的動力

轉做消費端市場後，由於無意間改變業界一些常態的做法，也曾一石激起千層浪，讓陳博崑夫妻倆遭受不少業界的抨擊，成為他們不可承受之重。但是，將「石材的美帶給消費者」的心念，以及來自客人的正向反饋，成為激勵他們堅持下去的動力。

▲取名「Tiffany」的石材，帶著藍綠色的紋路與光澤。承豪石材提供
▲取名「Tiffany」的石材，帶著藍綠色的紋路與光澤。承豪石材提供

何美玲提到，曾有一位客人買下取名「蒂芬妮」（Tiffany）的石材送給太太，因為該石材的色澤有如品牌商Tiffany使用的藍綠標準色。太太得知Tiffany的藍綠色是知更鳥蛋的顏色後，很高興地與陳博崑夫妻分享知更鳥是一夫一妻制，這顆石頭隱含兩人一輩子相知相守的寓意，如同她與先生忠貞的愛情。

也有一位老闆買了藍色水晶石，何美玲告訴這位老闆：「水晶代表能量場，藍色代表藍海，你經營事業的時候，不要在紅海競爭，要在藍海，而且水代表財。」後來這位老闆的公司果然兩年後順利上市，最近第四家公司即將成立，還帶著董事會成員一起再度前來挑選石材。

除了將石材精品化，目前承豪也逐步將石材藝術品化，「台灣石材市場一年150億，承豪微不足道，很多的感動都是客人對我們的認同。」陳博崑誠懇道：「讓更多人透過我們看見石材的另一種美、另一種面貌，是讓我們一直對工作有熱情的原因，也是承豪的價值所在。」

陳博崑小檔案：

學歷：

• 大華工專機械工程科畢業

• 政大EMBA創業主管理精修班

經歷：

• 房屋仲介、建設公司、防水工程

• 1997年進入石材業

• 2007年成立承豪石材有限公司

• 2011年承豪石材進駐八里

 

本文摘自《看》雜誌第215期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第215期）謝謝！

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