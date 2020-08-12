台式生活風「手手企業社」 透過群募讓老工藝找到新價值

許多台灣傳統產業具有精湛的技藝，在逐漸凋零的情況下，如能結合創新、符合現代美感與生活實用性的設計，也有機會再度進入消費者的視線與生活。「手手企業社」透過募資平台，成功讓老工藝雞毛撢子再度翻紅。

【撰文／楊戎真】

企業在開發新商品時，也許具有相當好的立意與功能，但在沒有品牌知名度，以及缺乏曝光度的情況下，常因無法突破市場銷售機制而夭折，連帶造成製造商或品牌商的損失，甚至無法生存。然而，透過「群眾集資」的力量，可協助企業催生不少新穎或立意良善的商品，讓它們順利進入市場。

成功透過募資平台復甦台灣在地工藝，結合創新設計融入消費者生活，「手手企業社」（Hands Design Studio）創辦人兼設計總監姜文中表示，當初開發產品就是基於「要做出有台灣味的東西，要跟台灣在地的技術有所連結」。

松山文創園區的松菸小賣所展場裡，手手（Hands）的雞毛撢子在商品架上陳列，逗貓棒、小毛刷、毽子等款式新穎多變，羽毛形狀與顏色各異，商品既美觀實用又妙趣橫生，顛覆了消費者對雞毛撢子的認知。

▲首批雞毛撢子商品「旺仔雞」，將傳統雞毛撢子縮小後，主打放在辦公桌上清理灰塵，放在桌上又很療癒，不但賦予雞毛撢子新功能，也有了新樣貌。手手提供

關鍵1. 老技藝注入新設計 翻轉台灣傳產

具有大葉大學工業設計碩士學位的姜文中，在彰化就學時，對於在地工藝廠多所接觸，一直就有創立品牌的想法。2016年創立公司後，姜文中便不斷探索：「在台灣這樣的環境裡，設計可以發揮什麼樣的價值？」很快地，手手確立了自己的定位──台式生活風格的提倡者。

要做出具台灣味的商品，就必須跟台灣在地技術連結。姜文中發現台灣有很多傳統工藝缺乏新元素，他想投入做一個新的轉化後，讓這些老技藝能夠重新回到日常生活裡。也就是把工藝生活化，變成實用品後販售到市場上。

在看到雞毛撢子特有的美感後，姜文中找上彰化製造雞毛撢子的老師傅陳忠露。經過一番洽談，才知道雞毛撢子的品項繁多，例如公雞有尾巴毛、脖子毛、翅膀毛等，不同的毛種尺寸不同，顏色也不一樣。姜文中大開眼界，第一次便買了上千元的雞毛撢子。

姜文中不斷與老師傅接觸、聊天，就這樣「連聊帶買」，逐漸建立起彼此的信任，如何讓商品融入現代生活的想法日益清晰，用什麼角度切入行銷也逐漸成形。姜文中告訴陳忠露，想要藉由他的工藝做一點不一樣的產品。陳忠露也爽快答應。

首批雞毛撢子商品「旺仔雞」，將傳統雞毛撢子縮小後，主打放在辦公桌上清理灰塵，清潔時不會刮傷物品與電子產品，放在桌上又很療癒，不但賦予雞毛撢子新功能，也有了新樣貌。具現代美學造型的「旺仔雞」，首先在文博會上大放異彩，吸引了大眾的目光，詢問度很高。2017年7月27日，手手企業社在嘖嘖群眾募資平台，以「雞毛撢子工藝復興計畫─辦公室清潔小物旺仔雞登場」為題進行募資，募資目標5萬元。兩個月的募資結束時，共募得96,620元，募資率為193%。

▲手手與永茂合作後，開發出美觀又實用的「花窗收納盒」。手手提供

同樣的，鹿港老工廠永茂木藝（正利木器）的花窗系列商品，在手手開發新商品的契機下，原本沒落的產業，也開拓了生機。永茂過去主要經營日本建材市場，日本建材需求減少後，轉向韓國、中東尋求生路。但傳統建材產業逐漸凋零，如果缺乏新思維，只能隨著時代變遷而消逝。

手手與永茂合作後，開發出「花窗收納盒」，於2019年7月11日至9月10日募資期間，締造1,823%的募資率，原本設定3萬元的目標，結果募得547,125元。而其他花窗系列工藝產品，包含衛生紙盒、七寶花窗桌燈等，在今年4月13日開始募資，兩個月後達到1,266,860元，遠遠高過設定的5萬元目標，募資率為2,533%。

永茂木藝與手手企業社配合，將技藝運用在生活用品後，也促進傳產的復甦。一些設計師、媒體行銷公關公司找他們開發商品或製作禮贈品，增加了老工廠新的合作對象與額外訂單。

姜文中很慶幸自己與傳產合作的堅持，才能讓這些技藝再現生活中。他認為，好的文創必須要跟在地傳產連結，「除了融入文化性，還要導入工業設計的思維，讓它可以量產、規模化，並且在價格上可以被大家接受。」

由於傳產師傅相對保守，姜文中建議與他們接觸時，最好避免一開始就直接談自己的想法，而是先聽聽他們的故事，「跟他們聊天，讓他覺得你是要來了解我的，而不是想要在我身上拿走什麼東西。」同時，也要避免挑戰老師傅的技術，盡可能在其最熟練的技術之內合作或做出商品。與永茂接觸過程中，剛開始遭到拒絕，姜文中只好先訂材料，發展DIY課程，課程大受歡迎後合作才水到渠成。

關鍵2. 募資成功需四大要素 外加故事性

姜文中總結募資成功的要素，認為募資要成功，應具備「實用性」、「價格合理」、「新穎」、「品質符合期待」等四個要素。

首先，商品必須具有生活實用性，否則消費者只是覺得好看，不一定想購買。再來就是價格要合理，姜文中認為這點很重要，文創商品不應曲高和寡。此外，商品必須含有一些巧思，將原本消費者再熟悉不過的舊元素創新運用，讓消費者驚豔。例如雞毛撢子也可以小巧可愛，甚至變身逗貓棒；過去經常看到的花窗，還能夠成為杯墊、收納盒、面紙盒的元素。

另外，要避免讓商品與消費者的想像有太大的落差。募資的產品，同樣涵蓋在電商消保條款中，消費者有7天鑑賞期。如果不希望退貨量太大，影響品牌的聲譽，就應該要讓消費者的期待與商品品質一致。

此外，相較於一般通路的消費者，參與群募者通常具有一些理念，比較敢嘗試新商品，且族群相對年輕，約是30到35歲。在沒有觸碰到實體物品的情況下願意預購，通常是基於產品具有很好的理念、有很好的故事、有生活的實用性，或者是有新穎的技術等。

姜文中認為，傳產透過募資平台發展新商品，的確有其優勢。尤其透過故事、理念與傳承意義觸動消費者，只要操作得當，就會獲得很好的聲量。他建議，材料型傳產可以訴求素材天然、材料回收等；而技術型傳產除了功能性，也可強調新穎性，並把生活美學考慮進去。

綜上所述，具有理念、實用性高、有故事與新穎的商品，相對較容易成功。姜文中也強調，傳產忌諱以代工思維來進行轉型，要有經營品牌的理念，就像Logo的設計，要串連整個產業鏈，讓大家理解背後的故事與精神，並非名字、圖樣放上去就好。姜文中提醒，不懂卻硬做很容易失敗。目前台灣一些傳產由於二代接手，也逐漸懂得運用募資平台進行再拓展。

成功募資後，如期出貨很重要。大部分消費者會希望在既定時間內拿到商品，一旦延期就會開始浮躁。相反的，如果提早收到，就會有意外之喜。姜文中表示，為了能掌控出貨時間，募資目標如果超出預估很多，一定要跟廠商確認產能，才能準確評估出貨時間。一般產期會多加一個月，以確保商品能如期出貨。

關鍵3. 上募資平台後需配搭行銷策略

姜文中很看重與消費者實際接觸的經驗。他表示，在上群募平台前，手手通常會先請師傅做出數十個樣品參展。在展會上，可以觀察消費者的屬性，包括年齡、品味、職業、地區等。手手的消費族群大約是有一些經濟能力、注重穿著品味、對生活美學有一些想法、30到45歲的都會女性。手手在推出商品前，會花很多時間去定義跟設定目標客群看到商品後，願意購買的條件。

除了參展，募資前期也會先透過平台做問卷，包括了解消費者對商品的觀感、喜好、如何運用、如何延伸商品、價格、性別、年齡等。在了解族群特質後，募資期間即可透過行銷與廣告操作觸及他們，在臉書的廣告系統設定條件，讓廣告出現在可能贊助者的面前。

姜文中建議企業與募資合作前，也需了解平台屬性、平台抽成、退款機制等。台灣幾大募資平台各有其類型，如嘖嘖、flyingV為回饋型群眾募資平台，贊助人可透過金錢贊助獲得產品或服務。而品牌商與製造商之間的技術專利問題，也必須明確，避免雙方的糾紛導致商品無法出貨，結果必須退錢給募資者，造成對品牌商形象的不良影響。此外，國外一些募資平台沒有退款機制，如果產品不成功卻不退款，將大大影響消費者對企業品牌的信任。

關鍵4. 募資結束後應循一般通路銷售

姜文中認為，群眾募資是小企業起步的一個很好的平台，可以用較少的資源或成本發展一個品牌。但企業本身也要逐漸步上正軌，「雖是靠這個平台起來，但是不可能一直都是用這種方式跟消費者溝通。」姜文中建議勢必也要發展出線上或線下實體店面的通路，回歸到一般正常的商業模式。

目前，手手的商品除了在一些電商平台上銷售，也進駐松菸小賣所、誠品、永康街來好、紅樓、神農市場、地衣荒物、工藝分館等處。

姜文中表示，與傳產配合募資成功後，雖然不一定能讓老師傅賺大錢，但最令他開心的是，透過這樣的合作，能讓這些傳統工藝的傳承者接收到許多人的關注與回饋。

「姜先生謝謝你！沒想到我們這樣子的技藝也可以被很多人重視跟鼓勵。」能讓傳產老師傅看到自己做的事情很有價值、很棒、很有意義，對姜文中來說就是最大的成就與滿足。

本文摘自《看》雜誌第214期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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