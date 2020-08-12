女人香臭豆腐 古早味藝文風與您臭味相投

歐美人最愛的起司，好幾種經典口味與臭豆腐相比可謂不遑多讓，同樣也是「臭不可聞」。彰化田中老街「女人香臭豆腐」店老闆黃小莉說：「歐美的起司能夠做得那麼有名，為什麼台灣的臭豆腐不行？」

【撰文／岳翔雲】

「臭豆腐」既是台灣的國民美食，也是外國人來台最想嘗試的夜市小吃首選之一。這種「有人避之唯恐不及，有人趨之若鶩」的台灣名產，真是讓人又愛又怕。

台灣早年的午後時光，都會聽到小發財車沿街叫賣「香擱好吃ㄟ臭豆腐」（台語）。臭豆腐雖然在台灣盛行已久，但多半出現在夜市小吃或者是流動攤販上，少有人把它端到街頭店家的檯面上供人享用。金門雨川食堂有句文青名言：「我們所認為的小吃，其實，是一件很街頭的事。」意思是台灣小吃不只是「夜市、路邊攤」那麼簡單，而是可以在街頭店面大展身手，登上大雅之堂的料理。

▲女人香老闆娘黃小莉要把天然健康又營養的臭豆腐獻給大家。

臭豆腐妝點藝文風，榮登《老屋點燈》專刊

2018年初於彰化縣田中鎮老街上開張的「女人香臭豆腐」，店名看起來有點矛盾與衝突，但又好像是絕配。

笑臉迎人的老闆娘黃小莉首先說明店名的由來：「天然發酵的臭豆腐，發酵的時候很臭，炸過後吃起來很香，還會回甘。我想用文學的角度來詮釋它。」對音樂頗感興趣黃小莉，很喜歡1992年金球獎最佳劇情片《女人香》（Scent of a Woman）中小提琴探戈演奏的橋段，因此選定「女人香」為店名。

至於為什麼選擇在田中老街開店而非在夜市擺攤，黃小莉靦腆一笑說：「很簡單啊，就因為沒有錢買發財車和餐車，剛好有店面出租，再加上跟房東聊過，既然在老街上，她同意我用最原始的氣氛呈現。」

租下原本是布行的老店後，黃小莉把原先的裝潢設計通通打掉，「老房子是日本大正時期的產物，古早就是有味，自然就是美。」環顧內部裝潢布置，原汁原味的紅磚、客家花布溫馨呈現，黃小莉再把平常收集的一些老古董、藝品、資源回收寶貝拿來當擺飾，另外考量在老街上不容易突出店面風格，再以繽紛多彩的串串燈籠高高掛作為主意象，信手拈來的布置、無違和的大雜燴呈現出來的古早味，「女人香」的室內設計除了獲得時下青年喜愛，更榮登彰化縣政府2019年《老屋點燈》專刊報導。

▲女人香綜合口味臭豆腐，紮實有嚼勁。

無懼開店被唱衰，用天然健康撐場

不過，這樣另類的開店方式，一開始並不被看好：「怎麼有人這樣賣臭豆腐？」也有人笑說：「可能撐不過三個月。」沒基本客源，價格也比較高，看似有難度，但黃小莉不以為意，她想做自己想做的。

「女人香」採用的是天然發酵的臭豆腐，質地綿密紮實，撒上椒鹽後非常入味，咬起來彈牙又有嚼勁，不像一般化學處理的臭豆腐，中間有很多空洞，油炸之前、之後都很臭，必須用很多的泡菜或是醬汁去掩蓋，黃小莉笑說：「所以有很多人吃臭豆腐，其實是去吃泡菜。」

黃小莉表示，天然發酵的臭豆腐對外國人來說，是可接受甚至非常有吸引力的，「天然發酵的臭豆腐，植物性蛋白質、維生素B12豐富，而且有高含量的乳酸菌，營養又可促進腸道消化，讓消費者可以吃到真正的健康。」餐飲管理科系畢業的黃小莉，介紹起自家產品充滿著信心。

然而，要在既有的臭豆腐市場中勝出，天然健康固然重要，在口味與花樣上還需變化創新，才能吸引更多族群。

女人香的招牌「古早味臭豆腐」、「麻辣綜合臭豆腐煲」（含豬血、大腸），都頗受消費者青睞。另外，搭配這幾年竄起的蝶豆花，女人香也開發出「蝶豆花臭豆腐」，豔紫色的外觀別具特色，也更有營養價值。

黃小莉表示，傳統臭豆腐不太可能用蝶豆花來入味，她用天然滷水染色的概念，把臭豆腐變得有天然的顏色，讓臭豆腐不再只是金黃與焦黑，而是有美麗的色彩。這款女人香獨有的蝶豆花臭豆腐，吃起來有蛋捲般的酥脆，「色」、香、味俱全的臭豆腐，於焉產生。

由於臭豆腐既不是主食也不是下午茶甜點，單賣臭豆腐來客數不多、客單價不高，營業額難以衝高，因此黃小莉也研發養生涼麵、義式羅勒豆渣餅、天然地瓜圓等視季節推出的料理，迎接喜歡嘗鮮的饕客。店內還有特調的煙燻烏梅汁、南非紅茶等飲品，讓客人吃完重口味後，可以清涼止渴解油膩。

物超所值，享美味還有藝術饗宴

曾是專業策展人的黃小莉，為了推廣音樂理念，經常在店內舉辦藝文展出與演唱。她靠著過去的關係再三請託，除了當地創作者外，還邀到國寶級老伯伯表演二胡，以及熱愛台灣的農村武裝青年、圓仔花樂團前來站台駐唱。朋友的熱情相挺營造出田中特有的藝術風格，也帶來一些粉絲與部落客的關注與共鳴。

最近開始有徒步環島自助客與鐵馬環島旅者，因為尋找台灣味特意繞道而來，交換彼此的理念以及對台灣的認同與夢想，女人香也始料未及地成了過客的驛站。每一次邂逅，就是一個分享與迴響，形成的口碑流傳，讓「女人香」也在臉書、IG等社群打開知名度。

黃小莉除了把「女人香臭豆腐」當作品牌來經營外，創業之初還有一個願望，就是希望能夠協助更生人，讓他們有工作機會，經濟自足後真正留在社會上成為有用之人。這一路雖然走得艱辛，但她不後悔，就是想拋磚引玉，堅持當先鋒：「有夢想，就是跪著走也要把它走完。」

經常來店裡吃臭豆腐的田中國小楊秋華老師，非常感謝黃小莉願意站出來為老街做一些事情。楊秋華有一堂認識鄉土的課，特別帶著學生來認識老街和彩繪家鄉。黃小莉也將女人香的藝廊空間提供出來，讓小朋友有一個發揮的舞台。當小朋友看到自己的作品掛上牆面時，歡喜雀躍之情溢於言表。

海外有逐臭之夫，臭豆腐也要行銷國際

不僅靠臭豆腐邁開腳步成就事業，黃小莉希望有朝一日能讓國際級的媒體CNN前來報導，將台灣臭豆腐揚名世界。「臭豆腐為什麼不能登堂入室，甚至行銷國際？」黃小莉笑說歐美人最愛的起司（Cheese）也是發酵食品，好幾種經典口味也是「臭不可聞」，與臭豆腐相比可謂不遑多讓，「歐美的起司能夠做得那麼有名，為什麼台灣的臭豆腐不行？」

已近知天命之年的黃小莉藉由臭豆腐的古早味藝文風，打造出自己的風格與市場，既是異類也是女中豪傑。「我們這裡的建築與大稻埕是同時期的，有些拱形的建築很像迪化街，保存算完整，也很漂亮。」黃小莉不只賣臭豆腐，也推銷田中老街。

女人香雖然開在田中街上，由於網路無國界，口耳相傳前來的消費者很多都是外地人，甚至有人遠從台北、台南帶著外國朋友前來。黃小莉有些無奈：「戲是演給外人看的，還是說當地人不屑一顧？」她很希望能夠產生更多的在地共鳴，讓「女人香臭豆腐」不僅成為外地人造訪田中的首選，也能串連老街周邊、在地有特色的製油廠、肥皂製造廠等，讓遊客不只是前來吃一碗臭豆腐，也能看看田中的老建築，知性、感性地串起一條豐富的旅遊線。

現在已經有消費者流傳說：「如果來田中，沒有去女人香吃臭豆腐，就不算到田中。」這樣的傳說也許還有待時間考驗，但無論如何，您總要親自來體驗，才知道您與女人香是否「臭味相投」。

本文摘自《看》雜誌第214期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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