快訊

陳其邁登廣告撐香港 柯文哲批：全是選舉操作

這個金融商品 彭淮南擋了一輩子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女人香臭豆腐 古早味藝文風與您臭味相投

聯合新聞網 / 看雜誌
▲農村武裝青年熱情站台演出，帶動鄉民參與。女人香提供
▲農村武裝青年熱情站台演出，帶動鄉民參與。女人香提供

歐美人最愛的起司，好幾種經典口味與臭豆腐相比可謂不遑多讓，同樣也是「臭不可聞」。彰化田中老街「女人香臭豆腐」店老闆黃小莉說：「歐美的起司能夠做得那麼有名，為什麼台灣的臭豆腐不行？」

【撰文／岳翔雲】

「臭豆腐」既是台灣的國民美食，也是外國人來台最想嘗試的夜市小吃首選之一。這種「有人避之唯恐不及，有人趨之若鶩」的台灣名產，真是讓人又愛又怕。

台灣早年的午後時光，都會聽到小發財車沿街叫賣「香擱好吃ㄟ臭豆腐」（台語）。臭豆腐雖然在台灣盛行已久，但多半出現在夜市小吃或者是流動攤販上，少有人把它端到街頭店家的檯面上供人享用。金門雨川食堂有句文青名言：「我們所認為的小吃，其實，是一件很街頭的事。」意思是台灣小吃不只是「夜市、路邊攤」那麼簡單，而是可以在街頭店面大展身手，登上大雅之堂的料理。

▲女人香老闆娘黃小莉要把天然健康又營養的臭豆腐獻給大家。
▲女人香老闆娘黃小莉要把天然健康又營養的臭豆腐獻給大家。

臭豆腐妝點藝文風，榮登《老屋點燈》專刊

2018年初於彰化縣田中鎮老街上開張的「女人香臭豆腐」，店名看起來有點矛盾與衝突，但又好像是絕配。

笑臉迎人的老闆娘黃小莉首先說明店名的由來：「天然發酵的臭豆腐，發酵的時候很臭，炸過後吃起來很香，還會回甘。我想用文學的角度來詮釋它。」對音樂頗感興趣黃小莉，很喜歡1992年金球獎最佳劇情片《女人香》（Scent of a Woman）中小提琴探戈演奏的橋段，因此選定「女人香」為店名。

至於為什麼選擇在田中老街開店而非在夜市擺攤，黃小莉靦腆一笑說：「很簡單啊，就因為沒有錢買發財車和餐車，剛好有店面出租，再加上跟房東聊過，既然在老街上，她同意我用最原始的氣氛呈現。」

租下原本是布行的老店後，黃小莉把原先的裝潢設計通通打掉，「老房子是日本大正時期的產物，古早就是有味，自然就是美。」環顧內部裝潢布置，原汁原味的紅磚、客家花布溫馨呈現，黃小莉再把平常收集的一些老古董、藝品、資源回收寶貝拿來當擺飾，另外考量在老街上不容易突出店面風格，再以繽紛多彩的串串燈籠高高掛作為主意象，信手拈來的布置、無違和的大雜燴呈現出來的古早味，「女人香」的室內設計除了獲得時下青年喜愛，更榮登彰化縣政府2019年《老屋點燈》專刊報導。

▲女人香綜合口味臭豆腐，紮實有嚼勁。
▲女人香綜合口味臭豆腐，紮實有嚼勁。

無懼開店被唱衰，用天然健康撐場

不過，這樣另類的開店方式，一開始並不被看好：「怎麼有人這樣賣臭豆腐？」也有人笑說：「可能撐不過三個月。」沒基本客源，價格也比較高，看似有難度，但黃小莉不以為意，她想做自己想做的。

「女人香」採用的是天然發酵的臭豆腐，質地綿密紮實，撒上椒鹽後非常入味，咬起來彈牙又有嚼勁，不像一般化學處理的臭豆腐，中間有很多空洞，油炸之前、之後都很臭，必須用很多的泡菜或是醬汁去掩蓋，黃小莉笑說：「所以有很多人吃臭豆腐，其實是去吃泡菜。」

黃小莉表示，天然發酵的臭豆腐對外國人來說，是可接受甚至非常有吸引力的，「天然發酵的臭豆腐，植物性蛋白質、維生素B12豐富，而且有高含量的乳酸菌，營養又可促進腸道消化，讓消費者可以吃到真正的健康。」餐飲管理科系畢業的黃小莉，介紹起自家產品充滿著信心。

然而，要在既有的臭豆腐市場中勝出，天然健康固然重要，在口味與花樣上還需變化創新，才能吸引更多族群。

女人香的招牌「古早味臭豆腐」、「麻辣綜合臭豆腐煲」（含豬血、大腸），都頗受消費者青睞。另外，搭配這幾年竄起的蝶豆花，女人香也開發出「蝶豆花臭豆腐」，豔紫色的外觀別具特色，也更有營養價值。

黃小莉表示，傳統臭豆腐不太可能用蝶豆花來入味，她用天然滷水染色的概念，把臭豆腐變得有天然的顏色，讓臭豆腐不再只是金黃與焦黑，而是有美麗的色彩。這款女人香獨有的蝶豆花臭豆腐，吃起來有蛋捲般的酥脆，「色」、香、味俱全的臭豆腐，於焉產生。

由於臭豆腐既不是主食也不是下午茶甜點，單賣臭豆腐來客數不多、客單價不高，營業額難以衝高，因此黃小莉也研發養生涼麵、義式羅勒豆渣餅、天然地瓜圓等視季節推出的料理，迎接喜歡嘗鮮的饕客。店內還有特調的煙燻烏梅汁、南非紅茶等飲品，讓客人吃完重口味後，可以清涼止渴解油膩。

物超所值，享美味還有藝術饗宴

曾是專業策展人的黃小莉，為了推廣音樂理念，經常在店內舉辦藝文展出與演唱。她靠著過去的關係再三請託，除了當地創作者外，還邀到國寶級老伯伯表演二胡，以及熱愛台灣的農村武裝青年、圓仔花樂團前來站台駐唱。朋友的熱情相挺營造出田中特有的藝術風格，也帶來一些粉絲與部落客的關注與共鳴。

最近開始有徒步環島自助客與鐵馬環島旅者，因為尋找台灣味特意繞道而來，交換彼此的理念以及對台灣的認同與夢想，女人香也始料未及地成了過客的驛站。每一次邂逅，就是一個分享與迴響，形成的口碑流傳，讓「女人香」也在臉書、IG等社群打開知名度。

黃小莉除了把「女人香臭豆腐」當作品牌來經營外，創業之初還有一個願望，就是希望能夠協助更生人，讓他們有工作機會，經濟自足後真正留在社會上成為有用之人。這一路雖然走得艱辛，但她不後悔，就是想拋磚引玉，堅持當先鋒：「有夢想，就是跪著走也要把它走完。」

經常來店裡吃臭豆腐的田中國小楊秋華老師，非常感謝黃小莉願意站出來為老街做一些事情。楊秋華有一堂認識鄉土的課，特別帶著學生來認識老街和彩繪家鄉。黃小莉也將女人香的藝廊空間提供出來，讓小朋友有一個發揮的舞台。當小朋友看到自己的作品掛上牆面時，歡喜雀躍之情溢於言表。

海外有逐臭之夫，臭豆腐也要行銷國際

不僅靠臭豆腐邁開腳步成就事業，黃小莉希望有朝一日能讓國際級的媒體CNN前來報導，將台灣臭豆腐揚名世界。「臭豆腐為什麼不能登堂入室，甚至行銷國際？」黃小莉笑說歐美人最愛的起司（Cheese）也是發酵食品，好幾種經典口味也是「臭不可聞」，與臭豆腐相比可謂不遑多讓，「歐美的起司能夠做得那麼有名，為什麼台灣的臭豆腐不行？」

已近知天命之年的黃小莉藉由臭豆腐的古早味藝文風，打造出自己的風格與市場，既是異類也是女中豪傑。「我們這裡的建築與大稻埕是同時期的，有些拱形的建築很像迪化街，保存算完整，也很漂亮。」黃小莉不只賣臭豆腐，也推銷田中老街。

女人香雖然開在田中街上，由於網路無國界，口耳相傳前來的消費者很多都是外地人，甚至有人遠從台北、台南帶著外國朋友前來。黃小莉有些無奈：「戲是演給外人看的，還是說當地人不屑一顧？」她很希望能夠產生更多的在地共鳴，讓「女人香臭豆腐」不僅成為外地人造訪田中的首選，也能串連老街周邊、在地有特色的製油廠、肥皂製造廠等，讓遊客不只是前來吃一碗臭豆腐，也能看看田中的老建築，知性、感性地串起一條豐富的旅遊線。

現在已經有消費者流傳說：「如果來田中，沒有去女人香吃臭豆腐，就不算到田中。」這樣的傳說也許還有待時間考驗，但無論如何，您總要親自來體驗，才知道您與女人香是否「臭味相投」。

本文摘自《看》雜誌第214期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第214期）謝謝！

相關新聞

從經濟學看：該不該區分中國與中共？

即使才過了半年，2020年已經是多事之秋。最近幾個月來美中關係急遽惡化，自從中共7月1日開始實施《港版國安法》之後，美國政府就開始準備實施一連串的制裁方案，準備從多個面向打擊中共。

女人香臭豆腐 古早味藝文風與您臭味相投

歐美人最愛的起司，好幾種經典口味與臭豆腐相比可謂不遑多讓，同樣也是「臭不可聞」。彰化田中老街「女人香臭豆腐」店老闆黃小莉說：「歐美的起司能夠做得那麼有名，為什麼台灣的臭豆腐不行？」

台式生活風「手手企業社」 透過群募讓老工藝找到新價值

許多台灣傳統產業具有精湛的技藝，在逐漸凋零的情況下，如能結合創新、符合現代美感與生活實用性的設計，也有機會再度進入消費者的視線與生活。「手手企業社」透過募資平台，成功讓老工藝雞毛撢子再度翻紅。

台南老鞋廠啟動「原足力」 透過群募為鞋墊說個好故事

來自台南製鞋產業的涂旭東，本身熱愛踢足球，他自行改鞋釘、投入鑽研鞋墊，並獲得多國專利。2017年成立品牌「原足力INXTINCT」，透過群眾募資測試市場，收集到更多消費者的反饋，讓更多人認識這個傳產品牌。

發展新休閒旅遊生活方式

全球肺炎流行使生活方式改變很多，不少人認為即使將來武漢肺炎消失，未來的生活方式也將和以往很不相同。不過人們也很健忘，也許等疫苗和藥品發展成功，人們不只會回到以前習慣而較方便的生活，連防疫期間所採取之較健康合宜的生活方式也可能又被放棄。這當然是人民的自由選擇，但我們也值得藉防疫的機會讓某些生活方式長期往更健康合宜的方向調整。國人休閒旅遊的方式就是一個值得藉機調整的例子。

美中新冷戰序曲開場

現階段，關於美中關係討論得最多的是：美中關係加速全面脫鉤，這種脫鉤是否將進入「新冷戰」？美中關係中，中國處於得利一方，目前將希望全部放在民主黨拜登當選這一期盼之上，在美華人凡支持拜登當選者的理由也是認為這結果有利於中美關係。只是目前，川普政府一招接一招的重拳，讓北京頗有吃不消之感。

老艋舺的第一縷茶煙 蔡玄甫、蔡子晴父女攜手 福大同茶莊傳承175年（上）

創始於清道光25年的「福大同茶莊」，以中醫起家，秉持代代相傳的獨特烘茶工藝，走過175個年頭。目前由第五代蔡玄甫經營，第六代蔡子晴協助，父女同心齊力，再創萬華老店榮景。

務實的逐夢者 開辦「編劇教室」 東默農補足台灣戲劇市場斷層

不若美國、韓國，在台灣戲劇市場中，「編劇」相對並非顯要工作。看準戲劇產業的斷層，東默農開創「戲劇教學」的人生，做較少人做的那一塊，期盼能為加速台灣影視產業的正向變化盡一份心力。

美中兩國的人民抗爭有何不同？

美國最近有警員執法不當致使一名非裔人士死亡，引發廣泛抗議和暴動，甚至差一點動用軍隊來鎮壓。與此同時，香港去年以來為反送中、反《國歌法》及《香港國安法》，也有人民的大規模抗議活動及政府的強力鎮壓。這兩件事引發了很多評論，不同人士對美國的問題可能有不同意見，同一個人對美國和香港及中國的問題也可能有不同的評論，也有人指責別人是雙重標準。這種種不同評論當然各有評論人意識型態乃至國家認同不同的因素，而兩個抗議行動本質的不同，大家對本質之認識的不同，是更重要的因素。大家要認清事件的本質，才能有正確的評論，以及正確地評論別人的評論。

美國「文革」禍起身分政治

2020年適逢美國大選，發生的怪事接連不斷，背景撲朔迷離的武漢肺炎如何從中國實驗室出來還在爭議之中，「美國文革」又如疾風暴雨般來臨。在美國大肆打砸搶燒的Antifa，剛被美國司法部定為恐怖組織，從不對中國政府的暴行說半個不字的聯合國人權理事會，這次不僅大肆譴責美國警察的執法暴行，還宣布承認Antifa是合法組織。

如何消除「歧視」？

最近美國掀起了「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，簡稱BLM）運動，讓種族歧視的問題再度成為美國社會的焦點議題。本文就來趕個流行討論一下歧視這個題目。

從企業策略看中共五大政治錯誤

治理國家好比經營企業，在全球經濟緊密以及科技日新月異的時代，民間企業及公民社會力量抬頭，轉變了傳統政府體制及國際權力政治。國家不再能只靠槍砲來確保自身地位，還需仰賴更多軟實力及民間力量來鞏固。以下借鏡商場智慧來省思治國之道，從當代企業經營的竅門，來談談中共在國家治理上的五大政治錯誤。

熱門新聞

英特爾、超微和輝達爭奪市占 誰沒了台積電支援誰就痛失江山

「偽出國」如何從乏人問津到各家航空爭先推出？ 一文揭露背後始末

締十億元年營收！他專挑荒地開燒肉店 打造「燒肉南霸天」王國

商用車女王！獨家揭密台灣最神秘汽車家族如何雄霸市場28年？

美股還能買嗎？ 法人重押這15檔科技股 原因這兩個

台灣香腸6月打進日本超市上架2天搶光 60年老店怎做到的？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。