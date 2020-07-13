務實的逐夢者 開辦「編劇教室」 東默農補足台灣戲劇市場斷層

不若美國、韓國，在台灣戲劇市場中，「編劇」相對並非顯要工作。看準戲劇產業的斷層，東默農開創「戲劇教學」的人生，做較少人做的那一塊，期盼能為加速台灣影視產業的正向變化盡一份心力。

【撰文／楊戎真】

隨著故事行銷的廣泛運用與影片製作的普及，越來越多人的人生軌跡與編劇產生交集。然而，編劇畢竟是一個相對小眾的創意工作，在這樣的小眾市場上，如何還能以「教編劇」為業，甚至在培養更多競爭對手的情況下存活，並非易事。「東默農編劇實戰教室」在創辦人東默農的耕耘下，儼然已是台灣最大的編劇教學公司。對於從小熱愛戲劇的東默農來說，這無異是個出彩的演出。

深愛戲劇》年少輕狂的劇團演出歲月

本名張家豪的東默農青少年時期便開始小說創作，大一時，懷抱著對音樂劇的熱情與雄心壯志，在系上組了一個音樂劇的表演。當時礙於能力不足，無法自己作詞、作曲，他笑說：「會演的不會唱，會唱的不會演，最終結果是慘不忍睹！」

失敗的經驗讓東默農領會到：「戲劇並不像寫小說般，一切都在駕馭之中。」意識到這樣的落差，大二時，東默農參加了話劇社，他形容自己猶如「被開眼」：如何運用身體、聲音、視線傳達意境？什麼是真實的演出？有設計的表演與純粹只有情緒的表演有什麼差別？……此後，他大量修習戲劇系的課程、大量排練與看戲，逐步累積經驗。大四、大五則是他在戲劇上最活躍的兩年，參與了不少牯嶺街小劇團的售票演出。

那段時間，只要有東默農參演的戲，幾乎都很賣座。他戲謔地說：「我喜歡喜劇，我的人生是一場笑話。」他推斷自己的演出賣得好，是因為「放鬆效果不錯」。東默農有種天生的能力，很自然地就能帶給身邊的人歡樂。整個訪談中，東默農滿是自我調侃與幽默的言語，加上豐富的表情與肢體動作，充滿著令人愉悅的詼諧氣氛。

務實的逐夢者》先創業累積金錢再創作

大學畢業後，東默農很快入伍，開始面對現實生活的試煉。過去曾參與耕莘青年寫作會，當時他就意識到：創作者都活不下去！他發現周遭的作家除了創作之外，都有兼職。退伍前父親的過世，更令他深刻體悟到生活的真實面，母親與他之間的話題也有所改變，開始會談論未來、談論屬於人生的事。東默農猶如被從雲端拉到地面：「當兵之後要做什麼事？繼續創作嗎？那生活呢？未來呢？」

創作與生活的抉擇終於出現在面前，「追逐夢想的時候，多數人會遇到夢想與責任的拉扯，我不想放下任何一方，我會去思考怎麼樣同時能夠做到。」東默農是個務實的創作者，他選擇先創業累積金錢，再創作。

當時，直銷「在家工作」的系統很吸引他，「可以持續有收入，不需要兼職，可以專心創作，另一半也不會跟著自己餓肚子。」這樣的模式似乎完美地解決了所有問題。當時東默農從早忙到晚，他形容那是一個「很瘋狂的階段」，「當時有很長的時間，都是兩、三點才睡，甚至是六點多才回到家。」

▲東默農的課吸引不少各年齡層與不同族群的人士。東默農提供

體認人生無常》回歸劇本、小說創作之路

而這一脫離專業的戲劇領域就是六年。這段時間，他創造了百萬年薪，然而，岳父的離世讓他有了人生無常的感悟：「我原來的目標是要創業，爸爸（岳父）生病了，一轉眼又走了，那我還要為了那個百萬之夢努力多久？當初的目標我其實已經實現了？我是不是應該來做創作了？」

東默農過去做劇場時結識的好友，不少人在戲劇領域裡已有所造就。2015年當他告訴朋友要回歸創作時，了解他創作品質的朋友紛紛施以援手，讓他接了不少電視劇、電影、廣告案。就這樣，東默農回歸創作之路，在劇本、小說等領域獲得一些獎項。

然而，編劇卻是一個有付出不一定有成果的工作。「有些案子可能開頭讓你很興奮，可是結尾卻讓你很挫折。無論是成品很挫折，或者是根本就沒有成品。」他頗無奈地說：「你付出了時間與青春，但是沒有達到你期待的成果。」

當時接案收入並不豐厚，而過去經營部落格時累積的粉絲總有人詢問：「可不可以開課？」也許是務實的性格，讓他面臨選擇時總是格外理性，「這件事情來找我了，我在這件事情上面能夠創造的價值是什麼？」東默農開始思索，是否值得一試。

▲東默農希望盡己所能為台灣編劇產業帶來正向影響，同時教學的收入也可以平衡接案收入的不足。東默農提供

接軌斷層》投入較少人做的「編劇教學」

台灣的編劇產業有嚴重的斷層，東默農說明道：「作為一個編劇，一開始沒什麼名聲，接不到案子，活得很辛苦。突然間有一部戲紅了，成為大家認可的編劇了，終於證明自己有能力了，這個時候，你會選擇跳下來培養新人，還是做更多的案子？多數人選擇後者。因此，這個產業有一個斷層，絕大多數都是在『新手村打怪』，中間沒有接軌。」

總是要有人來做接軌的事，可是誰能來做？東默農認為：「像我這種還沒有知名到大家都來找我做大案子，但其實已經累積了相對多的經驗，可以分享給新手村的人。」他希望盡己所能為台灣編劇產業帶來正向影響，同時教學的收入也可以平衡接案收入的不足。

2016年，東默農將首個編劇課程開在台中、高雄。這樣的選擇同樣出於一股不願隨勢的想法。出身屏東的他，總覺得好像離開台北就再也沒有與編劇相關的事，「我就有種不服氣的想法，就要把編劇課開在台中、高雄。」頗有行銷概念的他，知道自己名聲不夠響亮，找了在導演與後製領域履歷亮眼的朋友組了一個「編導製的一條龍課程」，成功招募到近百名的學員。

「東默農編劇實戰教室」隨後成立了。編劇公司應該要扮演的責任到底是什麼？應該長什麼樣子？東默農逐步畫出藍圖：劇本創作、編劇培訓、經濟媒合、劇本醫生，他說：「這是我所想像得到在編劇這個專業上面應該有的樣貌，想入門的人可以入門，已經入門的可以累積經驗，有經驗的人可以找得到工作，更有經驗的人可以協助沒有經驗的人做劇本的修整。」

從部落格時代，東默農即已透過大量文章累積可觀的粉絲量，「我每天都在產出文章，一年就會多出三百篇文章。」他認為累積的量已經「築起一道門檻」，得以站穩編劇教學公司最大的地位。在網路行銷時代，大量的內容使其在搜尋「編劇教學」等關鍵字時占盡優勢，使得後來者難以超越。

開創市場》期盼為改變台灣編劇產業盡一份力

逐漸累積聲量後，面對不少詢問他開辦其他課程的聲音，諸如文案、故事行銷等，東默農總是回答：「這件事情有別人更適合吧！」他自認不屬於那種機會來了，瘋狂把握、瘋狂拓展的人，反而調侃自己是一個「老派的人」，總是從本質上看問題：「所謂的創業、商業，就是在滿足別人的需求、解決別人的需要，而你在解決的過程當中，得到你應有的報酬。」

與其瓜分市場，東默農更願意開創市場，「這件事情有人在做嗎？我能夠做什麼？有什麼需求是還沒有被人滿足的？我能夠創造的價值是什麼？我不是去瓜分市場，而是做開創市場的那個。」

難道不怕教學會製造更多競爭者？對於這個問題，東默農幾乎不假思索地回答：「我從來沒有這種想法。這就像行銷跟業務的差異，行銷是讓東西好賣，業務是把東西賣出去。當你培養出越多的人，越多的人在這件事情上做得越好，得到越好的評價，這個東西就會因為口碑而形成一個效果，使你自己在賣你的東西時也更好賣。」

他進一步說明：「一個美國編劇、韓國編劇跟台灣編劇，誰比較會編劇？直覺上就認為美國或韓國編劇比較行。……編劇收入的管道增加，那大家就可以不用為了生活煩惱，創作品質就會上升。我們當初做公司不就是為了要解決這個問題？」

未來方向》行銷、協助學生產出作品、自製作品

近來東默農已經逐漸減少自己接案創作的比例，他坦言相較於擴大接案量，擴大教學更具意義，「自己創作只是一部好作品，如果能夠帶起十個學生懂得寫好作品，就會有十部好作品。」

目前東默農有99%的收入來自教學，已然是台灣最大的編劇教學公司。過去每年在台北、新竹、桃園、台中、台南、高雄等地區，大概會有三次的實體巡迴課程，上過課的學員約五千名，其中也有電視台御用導演的寫手前來取經。

針對公司未來的規劃，東默農舉出行銷、協助學生產出作品，以及自製作品等三方面：「行銷面著重在如何讓更多人知道，除了持續產出文字內容的免費教學，也會製作影片類的免費教學，以觸及更多有興趣的人。」

成功走出「編劇教學」這一步後，2018年東默農為了讓實體課程能夠更深入地協助學員完成作品，他開始將單純傳遞知識的課程內容線上化，課堂則著重在解決學生的創作問題，希望透過線上與線下課程的配搭，讓學生在課程中就能產生作品。

第三個目標是希望產出自己的製作，不管是微電影或自媒體形式。東默農認為：「國外很多知名編劇身兼製作人，這樣可以比較保障我們以故事為核心去發展一個案子，而不僅僅是以商業為核心來發展一個案子。」

透過自己的努力如果可以增加台灣編劇教學的數量，「整個台灣影視品質的變化速度將會加快。」東默農如此自我期許。

東默農小檔案：

學經歷

• 台灣大學心理系畢業

• 東默農編劇實戰教室創辦人

• 兩岸三地微電影、電視、電影編劇

• 編劇講師、作家

• 動畫工作室、漫畫出版社、影音製作公司特約編劇

• 傳直銷產業

• 台大戲劇社編劇、演員、導演

獲獎紀錄

• 2018野草計劃Line TV獎

• 2017文化部劇本開發補助

• 2013中國好劇本入圍百強

• 2012新北巿動漫原創劇本獎佳作

• 第四屆台灣大哥大簡訊文學獎二獎

• 第四屆溫世仁武俠小說獎佳作

• 第九屆青年才俊戲劇競演藝術節入圍最佳導演、最佳編劇，並獲評審特別獎

本文摘自《看》雜誌第213期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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