制衡五毛粉紅！「奶茶聯盟」崛起 超過10國加入

【撰文／金雨森】

中國和泰國的一場網路輿論戰，引發台港網友號召成立「奶茶聯盟」，聯手反擊中共五毛網軍，亞洲多國跟著響應。「奶茶聯盟」的崛起，正象徵著「反中共網軍」已超越國界與文化，成為全球新的共識。

泰台港三結義，「奶茶聯盟」崛起

「奶茶聯盟」的成立，起因於今年4月初，泰國男星Bright的女友Weetaya在推特上轉貼了一則有關武漢肺炎的文章，Bright按了個讚，結果招致五毛粉紅大量留言攻擊。Bright迅速刪文加道歉，但中國網友又挖出兩年前Bright曾在推特上說女朋友穿搭像「中國女孩」，但女友不認同這個看法，回應自己的穿搭是「台灣女孩風格」的對話，小粉紅（網路上傾向民族主義的中國大陸青年）們怒斥「辱華」。中泰鍵盤戰驟然爆發，五毛怒飆「病毒來自泰國」、「清邁是個獨立國家」，泰國網友以幽默回嗆「台灣是個國家」、「聲援香港」，或貼「天安門事件」的坦克圖或維尼熊的圖回覆，令中共網軍及小粉紅們「玻璃心」碎滿地。輿論激戰還讓中共駐泰國大使館出面，聲明堅持「一個中國」，卻遭泰國網友反諷「堅持一個中國武漢肺炎」。

中共駐泰國大使館的聲明，引發泰、台、港網友加入抵禦中國五毛的行列，並以泰式奶茶、台灣珍珠奶茶、香港絲襪奶茶的共同點，號召成立的「奶茶聯盟」（Milk Tea Alliance）。後來陸續有其他東南亞國家響應，又有日本的透明奶茶、印度的印度香料奶茶和馬來西亞的拉茶等加入，「奶茶聯盟」至今已超過10國加盟，儼然在網路上形成了一條包圍中共網軍的亞洲圍堵線。

各國網友向中共聲討的議題也早已不局限於聲援泰國、罪責武漢肺炎、推文挺台灣，還擴大到中共各種在國際上的不當行徑，例如菲律賓網友抱怨中共在南海的行動，或有網友撻伐中共在湄公河上游築大壩，導致位在下游的泰國、越南、柬埔寨等國發生旱災。

制衡中共網軍勢力

在亞洲，中國的輿論力量如頭巨獸，龐大且難以制衡，但這場中泰網路戰，正好開啟了反制這不平衡輿論現象的前哨戰。美國佛羅里達大學電訊系講師Andrew Selepak向《美國之音》表示，整體來看，這些網路聲浪可能會對中共網軍起到重大的反制作用。Selepak說：「有趣的是，這些在全球政治和經濟上不是同一掛的國家，正在集體行動，反制中國在社群媒體的影響力。」香港眾志祕書長黃之鋒進一步指出，亞洲小國們對中國的所作所為積怨已久，奶茶聯盟的誕生，就是要制衡中共的力量，並且顯示出小國需要與其他國家聯手合作。換言之，奶茶聯盟其實就是中共長期推動大外宣以及戰狼外交所造成的反作用力，亞洲鄰國受不了，不約而同地開始反擊。

令人啼笑皆非的是，中國網友似乎無法承受各國網友的「回應」。不管是中國網軍還是一般中國網友的留言，常常到最後招架無力就丟下髒話離場，更加惡化中國的形象，加深與他國的對立。如果中國網友們真心想要跟世界交朋友，要當負責任的大國，其實很簡單，就是尊重他人的言論自由，並停止用中國共產黨那一套愛黨思維，反思一下自己究竟是在替中國共產黨講話，還是有查清來龍去脈，儘可能了解真相、了解事件全貌才發言。

回歸「理性溝通」

大家都有在網路上跟網友留言互動的經驗，都知道網路貼文互動的方式與面對面交談不同，很難有效溝通，尤其是五毛或是小粉紅的留言，往往都是暴走抨擊。但網路的「理性溝通」其實不是做不到。

自稱「全台灣最會敲碎玻璃」的網紅「波特王」，近來定期每個月上傳一支影片，專門回應中國小粉紅和酸民留言，並且大膽邀請中國網友在線上「踹共」，針對「台灣是否屬於中國」、「武漢肺炎」、「武統台灣」等敏感問題直接交流意見，獲得許多對岸網友正面評價與支持。

某網友在波特王4月粉紅月報的影片上留言：「其實如果中國人好聲好氣，就像這支影片一樣理性的討論，不要像小粉紅這樣無腦直接開罵，大家還是可以和平共處的。」

名為「十方」的網友表示：「第一次留言，我想說絕大多數民眾都是善良的，沒有惡意的，當然低端的大腦被洗白的戰狼除外，理性溝通挺好的，支持。」

「智慧咖啡館」留言感慨：「其實我們大陸人很多都是那麼的淳樸，很多人只是某些觀點有點不可理喻，但是總的來說還是好人。我是一個閩南人，我支持台灣，支持台灣人能夠讓全世界看到——其實華人也能配得上民主和自由！台灣加油！可愛美麗善良的華人，加油！」

本文摘自《看》雜誌第212期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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