快訊

住月子中心該不該AA制？新手媽媽血淚大公開

「一帶一路」要將人們帶去哪裡？

聯合新聞網 / 看雜誌

【撰文／樊家忠】

寫這篇稿件的時候，剛好是中共人民代表大會準備審議香港《國安法》的前夕。就在不久前審議的消息剛一傳出，立刻引起國際社會譁然。除了驚訝中共橫柴入灶的粗暴手段之外，最近由於疫情的關係導致國際社會反中情緒高漲，中共在這個時機火上加油，實屬瘋狂之舉。

最近中共還有另一個瘋狂的動作。不久前世界衛生組織舉辦世界衛生大會，除了照往例封殺台灣的參與之外，這次還特別請習近平在開幕式上致詞，這完全是「你在哈囉」！因為最近國際社會正要追查中共操縱世界衛生組織的內幕，結果兩者不但不避嫌，這次演講形同習近平與祕書長譚德塞兩個人手牽手出來玩。

中共對世界輸出各式各樣的傷害當然不是從今天開始的，過去很多舉措看似正面，卻是糖衣毒藥，其中一個就是著名的一帶一路。

斯斯有兩種，資本主義也有兩種

要了解什麼是一帶一路，首先應該了解資本主義，以及他的孿生兄弟：裙帶資本主義。

資本主義的特色在於法律上保障私人財產權（所以法治很重要），實施自由市場制度（讓價格機能發揮），與保障公平競爭。最後一個條件聽起來很簡單，但卻是資本主義最脆弱的一環，也是資本主義最容易變異的基因。

歐美國家普遍實施的《公平交易法》或者《反托拉斯法》，就是為了消除妨礙競爭的各種手段，其目的就是要保障公平競爭。

在文化與制度上，歐美政府與民間普遍對大公司有戒心，認為他們市場力量大，會出各種奧步阻止競爭者出現。在這一點上，亞洲的文化非常不同。以台灣為例，台灣人普遍崇尚大企業，例如台積電普遍被視為「台灣之光」，人們恨不得它愈大愈好，替台灣人爭一口氣。從這一點上看，亞洲人還沒有吸收到資本主義的文化精髓。

裙帶資本主義

裙帶資本主義也有市場經濟的外衣，也一定程度保障私人產權，但企業的成功與否主要取決於企業和政府官員之間的關係，而非企業創新與效率。

中共過去40年來發展的制度，雖然讓市場經濟發展，卻長歪得很厲害，裙帶資本主義盛行。這當然不是歷史的偶然，而是中共一黨專政的結果。中共讓政治的依附帶來經濟上的好處，能幫助它收買忠誠以鞏固政權。

裙帶資本主義主要的問題是會滋養貪汙腐化、鼓勵尋租行為，排除競爭會降低經濟效率、遏制創新、也會擴大貧富差距。這些都是中共目前所面臨的主要經濟問題。

一帶一路的本質

「一帶一路」是中共透過國與國的協議方式，主要到中亞、南亞、非洲等國進行基礎建設的投資。投資項目多是港口、公路、鐵路、水利、發電廠等設施。

很多人認為一帶一路是中共為了消化國內過剩的產能，或者是在一帶一路內推行人民幣結算，將人民幣國際化，以打破美元的壟斷地位。雖然這些目的可能都存在，但一帶一路最重要的精神是中共將國內裙帶資本主義的制度延伸到國際社會。

目前歐美盛行的資本主義環境，適合的是法治國家互相之間發展民間為主的自由貿易。但這樣以法治、透明、民間主導的國際環境並不適合中共。因此，中共想要透過一帶一路來營造一個適合自己特性的國際環境，以人治、黑箱作業、政府（黨）來主導的國際秩序。這就是為什麼發達資本主義國家都沒有參與一帶一路計畫的原因。

跟中共的慣性一致，一帶一路這個計畫深具欺騙性。表面上看投資基礎建設沒什麼壞處，中共甚至賺到援助落後國家的美名。但裙帶資本主義一旦發展起來就很難收拾，對國家社會產生的損害非常深遠。

本文摘自《看》雜誌第212期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第212期）謝謝！

延伸閱讀

習近平訪日時機 日外相：可能在11月G20峰會後

中國公務船頻入釣島海域 日本自民黨譴責

是否針對港國安法制裁習近平 川普：沒考慮

美媒揭世衛抱怨中國 WHO官員拒答

相關新聞

「一帶一路」要將人們帶去哪裡？

中共對世界輸出各式各樣的傷害當然不是從今天開始的，過去很多舉措看似正面，卻是糖衣毒藥，其中一個就是著名的一帶一路。

制衡五毛粉紅！「奶茶聯盟」崛起 超過10國加入

中國和泰國的一場網路輿論戰，引發台港網友號召成立「奶茶聯盟」，聯手反擊中共五毛網軍，亞洲多國跟著響應。「奶茶聯盟」的崛起，正象徵著「反中共網軍」已超越國界與文化，成為全球新的共識。

胡亂吹捧中國的「互零關稅」倡議

知名經濟學家張五常最近主張中國可和其他國家約定「互零關稅」，沒有那個國家會不接受，這樣不僅可提振貿易，且可避免由武漢擴散全球的肺炎造成經濟大蕭條。

戰狼式外交 讓中國愈戰愈困

自2019年12月開始，新冠肺炎疫情從中國向全球擴散，嚴重威脅了世界各國人民的生命安全，也給大部分國家造成了極其嚴重的經濟損害和個人財產損失。但是中國不僅毫無歉意，反而先因壟斷抗疫物質而以救世主自居；繼而聲稱疫情過後，中國或成最大贏家，全世界欠中國一聲感謝；最後還開啟疫禍源頭甩鍋大戰，將矛盾指向美國（一度還指向義大利），世界上多個國家終於認識到中國的無恥，就中國在隱瞞疫情方面的國際誠信、國際倫理等開始追責；而中共則採取「戰狼」外交做應對之策，四處亂咬，如今越戰越困，終成孤狼。

快閃旋風 新行銷方式突破重圍

快閃店是一種游擊式的行銷概念，用創意、設計規劃短期店鋪，為消費者帶來驚喜與趣味，以提升商品銷售能力，增加品牌知名度。在全球、在台灣，游擊式行銷正成為逐步成長的行銷模式，後勢看漲。

全台唯一高階品油師 Alex邁向頂級地中海料理大師

在專業之路上不斷奮進的桑卓主廚餐廳主廚Alex，不到30歲就升上了飯店經理，至今共取得三十幾張國際專業認證，在台灣可謂絕無僅有。固執加上恆心，Alex奮力勾勒屬於地中海料理的原汁原味。

承傳三代糕糰店 「合興壹玖肆柒」翻轉中式點心

位於迪化街的「合興壹玖肆柒」，源自南門市場的合興糕糰店，由第三代鄭匡佑、任佳倫夫妻共同經營，明星商品「鬆糕」改良自上海傳統點心，精緻的外觀與獨特的口感，成功吸引了年輕客群，成為老店轉型創新的經典案例。

差異化切入市場 廖瑀瑄賣出obis家具新天地

一張爆款黑色床墊，讓obis營運長廖瑀瑄成功締造家具業奇蹟，而這一步卻是因為她的「外行」與「異想天開」。如今obis由家具電商跨入實體店面，一步步朝向「台灣IKEA」的目標穩步前進。

零接觸上班：遠距工作、時間管理App、雲端視訊大熱門

武漢肺炎疫情掀起全球遠距工作熱潮，相關產業應運而起。包括幫助遠距辦公資訊安全的產業、遠端協作視訊軟體、提升專注力App等，其中「Forest專注森林」在台灣下載量較去年同期增加150%。

新冠肺炎的經濟學分析（三）

最近兩週來，國際社會充滿了要向中共索賠的聲音。除了美國不少民間團體已經向美國法院提交訴狀，狀告中共政府或者政府組織（例如人民解放軍、武漢病毒研究所等）之外，密蘇里州政府也提起民事法律訴訟，要求中共賠償因為其疏失所造成的該州經濟損失。美國國會也在推動法案要免除中國在法律上的豁免權，以及由聯邦政府逕行向中共索賠。

新冠肺炎禍及全球 「去中國化」大潮興起

隨著新冠肺炎疫情波及全球所有國家，沒有人能預測這場瘟疫甚麼時候、以何種方式結束。現在唯一可以肯定的是，這場瘟疫將成為全球化的轉折點，導致了一場全球政治、經濟格局大洗牌，國際產業鏈也將重組，去「中國化」的趨勢不可避免。

牛津辯論：是否要向共產中國開啟新冷戰？

今年2月初，正當全世界還對中共下令武漢封城感到錯愕，歐洲疫情尚未全面擴散之際，遠在英國的牛津大學黑夜裡上演了一場精采的辯論──「我們（西方）要向中國開啟新冷戰」，再度掀起西方對共產中國外交政策的爭論。

熱門新聞

網路戰爭悄悄來襲！資安商機潛力無限 謝金河：它是台灣下一個亮點產業

周永明攜手中華電、Line老將 要做社交VR生態圈

如何拒絕成長誘惑轉型？這家34歲滑軌工廠 金融海嘯沒虧、肺炎還有賺

跟著導覽員腳步走進最美生態教室 預約台灣限定秘境

如何讓團隊跟著你一起衝？金惟純：先把自己活好！

尷尬台灣 南海難容？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。