牛津辯論：是否要向共產中國開啟新冷戰？

【撰文／金雨森】

今年2月初，正當全世界還對中共下令武漢封城感到錯愕，歐洲疫情尚未全面擴散之際，遠在英國的牛津大學黑夜裡上演了一場精采的辯論──「我們（西方）要向中國開啟新冷戰」，再度掀起西方對共產中國外交政策的爭論。

全球知名的牛津大學辯論社（Oxford Union Society），創立於1823年，是英國最古老的大學辯論社之一。該辯論社經常邀請世界政商名流蒞臨演講，包括英國現任首相強森（Boris Johnson）、前首相邱吉爾以及美國前總統雷根等國際政要，都曾受邀在此暢談理念。我國前總統馬英九、歌手王力宏也曾在牛津辯論社發表演說。

在這個知識殿堂上，除了邀請國際名人重磅演講外，學期中的每週四晚上還會舉辦辯論賽，邀請知名人士做深度演辯。辯論題目十分廣泛，包括政治、外交、經濟、科技、社會等，現場並開放觀眾問答，辯論全程公開在YouTube平台上，體現出牛津大學言論與學術自由的風氣。

今年2月6日晚上8點鐘，牛津大學辯論社的辯題是「我們（西方）要向中國開啟新冷戰」（We Would Start a New Cold War with China），正反雙方人馬皆具代表性，且戰力十足。在主席右手邊，邀請到重量級人物美國國防政策顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）領銜，與拿下2015年加拿大世界小姐的林耶凡（Anastasia Lin）、牛津大學碩士生Arshan Barzani一同擔任正方。其中，白邦瑞是現任美國總統川普的重要智囊之一，他所著《2049百年馬拉松：中國稱霸全球的祕密戰略》（英文原名：The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower）更可說是美國國防政策的指標思想。另外，林耶凡也是本次亮點之一，她來自中國湖南，後來移民加拿大，是一名法輪功修煉者，這也是她第二度受邀到牛津辯論社演講。

反方則邀請到英國國王學院中國研究所主任Kerry Brown擔任結辯，與華府智庫「美國進步中心」資深研究員Michael Fuchs及美國麻州威爾斯利學院學生Anna Wan同隊。其中，Kerry Brown也是英國皇家國際事務研究所亞太計畫成員，曾在英國駐北京大使館擔任首席祕書；Michael Fuchs則曾在2009至2011年擔任時任美國國務卿希拉蕊的外交政策助理，兩位皆具學術及實務經驗。

兩方辯論熱烈精采，在一個小時多的時間內，雙方就中共本質、人權、民主及外交政策等議題上交換意見。本文就兩方攻訐論點做梳理，歸納三大重點如下：

重點一：一致同意共產中國已對西方國家構成威脅

在辯論場上，正反雙方彼此都承認一件事，那就是共產中國已經威脅到西方社會的民主自由。這對長期被對岸文攻武嚇、軍機繞台的台灣人來說，聽起來可能好像沒甚麼，但對遠在歐洲的西方國家而言，以前根本不會覺得遠東的中共會是個威脅。但近年來，中共銳實力所構成的威脅，已經累積壯大到西方無法再忽視，甚至開始影響西方生活的地步。

林耶凡指出，當前的武漢肺炎病毒是最明顯的例證。武漢肺炎全球四竄，就是中共掩蓋真相、控制訊息所導致的後果。林耶凡還列舉了許多中共給世界帶來的威脅：在經濟層面，中國由國家層級推動的知識產權盜竊行為，造成西方國家每年數兆美元的損失，甚至收買世界貿易組織；在科技方面，中國華為5G網路建設就像特洛伊木馬一樣入侵英國；在軍事方面，中國將手伸向南海，破壞區域和平並違反國際法規；此外，中共還輸血給伊朗和北韓等專制國家，提供監控技術，幫助其他國家鎮壓異議人士，並脅持聯合國人權理事會。

正如Arshan Barzani所強調，中共的本質是暴力和邪惡，甚至比蘇聯還惡劣。中共清洗數百萬新疆維吾爾族人、對香港恐怖鎮壓，甚至活生生地摘取人民的器官牟利。Arshan Barzani向在場觀眾表示，其實新冷戰早就由中共單方面開打了，只是西方還沒還手罷了。中國領導人口口聲聲說和平崛起，但卻對周邊國家發動多次戰事。英國前首相邱吉爾曾說：「姑息主義者有如餵食一隻鱷魚，一心希望鱷魚最後才吃他。」（An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last.）Arshan Barzani引用邱吉爾的話強調姑息主義只會再次失敗，西方必須立即採取行動。

重點二：西方必須回應共產中國的挑戰，但方法與程度有所不同

由於正反兩方對共產中國的威脅認知不同，回應挑戰的方法與程度也有所不同。反方認為威脅確實存在，但沒有很嚴重且尚可控制；正方則感到情勢急迫，必須採取立即回應。

反方Michael Fuchs表示，中國現在是競爭者，在經濟、科技、安全、意識形態上與西方競爭，但這並不意味須開啟新冷戰。過去舊冷戰40年的損傷無法計算，沒人想要冷戰再次真實上演。而且新冷戰代表每個國家都會受到波及，新冷戰若正式開打，各國勢必就得選邊站。在策略上，Anna Wan表示，由於美中關係將決定21世紀的格局，兩方必須管理好美中關係，應努力尋求合作解決共同問題。

正方表示，共產中國才是拒絕合作的一方，只有開啟新冷戰施壓中共，才能迫使其重回談判桌。白邦瑞表示，冷戰不是世界末日，過去美蘇冷戰，美國向蘇聯施壓，迫使蘇聯對話協商，達成武器控制協議。當今川普總統也是這個策略，中共老是拒絕合作，但當美國向中共施加第一階段的關稅懲罰後，中共就願意談判了，但一開始進展不多，而且中方還刪除協議將近一半的項目。接著，川普再度增加關稅，白邦瑞問：「猜猜發生甚麼事？一個令人滿意的協議突然誕生了。」中國承諾不再竊盜智產、不再施行科技壓迫，協議清單長達96頁，而且中方版本也寫得很精準。這合作是怎麼得來的？白邦瑞表示，就是「壓力」。

白邦瑞接著解釋，「美蘇冷戰的結果是，俄國的改革派控制了戈巴契夫，葉爾欽甚至成功掌權，改變了整個體制，他們甚至在莫斯科將蘇聯共產黨送上法庭審判。」因此，當今的共產中國在西方從外部幫助下，西方不必明講新冷戰，這樣「能幫助中國國內的改革派掌權，這才是我們要的中國」。他說，其實川普總統早在幾年前，就在他的書中寫過這些建議。

重點三：將「中共」與「中國人民」區分開來

值得注意的是，雙方在討論中國時，已經不再單純使用「中國」（China），而是會使用「共產中國」（Communist China），並區分「中國政府」與「中國人民」。Michael Fuchs點出，如果要開啟新冷戰，無辜的中國人民將會受害並被歧視。他說：「新冷戰會讓中國人民無處可逃，（他們）不僅面臨中國獨裁政權統治，還得面對美國和其他國家的政策，使他們生活惡化。」

但正方認為，向中共施壓，才有機會幫助中國人民免於受到中國共產黨政權的迫害。林耶凡更拿自己的成長故事作證，她的家人長期被中共打壓、監視、限制出境，千千萬萬的中國人跟她一樣受到迫害。她痛批中共唯一的目的，就是繼續掌權而不顧老百姓生死，「在中共專制統治下生命是可悲的，你的價值取決於中共對你的利用程度。」面對如此邪惡的專制政權，林耶凡在結語時反問觀眾：「如果中共政府不善待和尊重自己的公民，為甚麼在西方的我們預想自己能得到不一樣的對待？」如此強力的反詰，獲得現場如雷的掌聲。

西方對中共立場逐漸強硬

大家一定很好奇，最後哪一方贏得這場辯論。牛津大學辯論社的比賽很有趣，比賽輸贏並非由評審裁定，而是由現場觀眾的雙腳決定。當觀眾聽完演辯要離場時，出口有兩扇門，右邊的寫著「贊成」（Ayes），左邊寫著「反對」（Noes）。觀眾就用走哪一扇門來投票，現場會有工作人員計票，之後再公布結果。而本次演辯，多數的聽眾走左邊，由反方獲勝，也就是「西方不要向中國開啟新冷戰」。

之所以反方獲勝，並非正方表現差，而是英國和歐洲社會普遍存在反戰主義。但是，誠如本文前述，正反雙方都不否認共產中國的威脅，只是對威脅程度的認知不同，回應的政策強度也有所不同。也就是說，從結果看西方好像不想跟中國打冷戰，但並不代表西方不會採取其他方式，例如以簽證、關稅、武器限制等向中共施壓，遏止中共銳實力的入侵，並促使中共遵守國際規範，停止政府犯罪。

而中共企圖掩蓋武漢肺炎疫情，導致歐美對防疫掉以輕心，似乎進一步推使西方對共產中國的態度更加強硬。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3月25日表示，七大工業國集團（G7）成員國一致反對中國藉武漢肺炎疫情從事「假消息」活動。《金融時報》4月16日也專文報導法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對中共防疫持保留態度，馬克宏說：「我們不會天真地相信中國抗疫比較成功。我們不知道。顯然有些我們不知道的事情發生。」

未來可見的是，由美國領導的世界反中共大聯盟會慢慢浮現，歐洲雖然不願意聽令於美國，也不願意冷戰再次上演，但是共產中國對歐洲所造成的威脅，將會迫使歐洲向美國靠攏，西方將一步步對中共採取更強硬的態度。屆時，中共很有可能在外交壓力下妥協，同意停止國家盜竊行為，與美國、歐盟、澳洲、日本等簽訂貿易協議，甚至改變國內政權體制並改善人權狀態。

【本文摘自《看》雜誌第211期，更多內容請見http://www.watchinese.com】

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