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瘟疫德意志：「德式防疫」一言難盡的神話破除

新冠肺炎禍及全球 「去中國化」大潮興起

聯合新聞網 / 看雜誌
（新華社）
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【撰文／何清漣】

隨著新冠肺炎疫情波及全球所有國家，沒有人能預測這場瘟疫甚麼時候、以何種方式結束。現在唯一可以肯定的是，這場瘟疫將成為全球化的轉折點，導致了一場全球政治、經濟格局大洗牌，國際產業鏈也將重組，去「中國化」的趨勢不可避免。

這個後果，北京已經預料到了。目前，中共集中大外宣所有力量，就是應付來自全球各處的追責。追責的前提基於兩點：病毒起源於中國，極可能是實驗室洩漏的人工合成病毒；中國隱瞞疫情真相，導致全球染疫。

世界應該與中國「脫鉤」

早在中美貿易戰期間，美國就形成了一種「脫鉤」理論，主張與中國脫離接觸。現在的全球化主要是經濟方面的全球化，是根據成本比較優勢組合形成的一條全球產業／價值鏈條。儘管過去六、七年以來，某些產業鏈已經在重組，中美貿易戰也加快了重組進程，但中國一直還生活在世界對中國的經濟依賴幻想當中。這次武肺疫情終於打破了中國的幻想，讓全球化1.0版在黑色瘟疫中走向終結。

一直對中國態度友好的英國，保守派議員終於發聲要與中國脫鉤。英國議會下院外交事務委員會主席圖根哈特（Thomas Tugendhat）在《星期日郵報》（The Mail on Sunday）的評論中批評中國「像傳播病毒那樣迅速傳播不實信息」，還一針見血地指出，「中國決心要創建一個由其領導的『新世界秩序』（a new world order）」；他要求英國重新思考與中國的關係：「我們渴望商品和投資，但我們要導入中國的威權價值體系及其產品嗎？還是我們應該與其他自由國家合作並減少我們對這種獨裁統治的依賴？現在，我們有一個理想的機會來評估世界的未來，並開始將其塑造成我們自己的道德框架。」

英國政界醞釀改變對中政策，之前已有傳聞。3月底《星期日郵報》稱，保守黨成員及部分政府官員考慮要就瘟疫責任清算中國，包括再對華為的5G設備落閘。在美國總統川普表示將調查武肺病毒起源後，英國外交大臣、代理首相藍韜文（Dominic Raab）在4月16日下午5點的疫情例行記者會上，被《彭博新聞社》記者問及英中關係時，他回答說，將協同盟邦針對中共病毒疫情何以爆發的問題質問中國，「不可能當作甚麼事都沒發生過（business as usual），我們絕對不能退縮。」在這場危機過後，英國和中國的關係已經「回不去了」。

德國智庫國際及安全事務研究所（German Institute for International and Security Affairs）主管佩爾特斯（Volker Perthes）最近公開聲稱：「中共試圖將其治理模式輸出到全世界，包括歐洲。歐洲正在覺醒，與中國打交道時，不僅要把中國看作客戶、市場和大工廠，也要看作地緣政治和地緣經濟的行為體，即在很多方面無疑是我們的夥伴，但也是競爭者和挑戰者，包括對我們的價值觀而言。」

自2016年以後，美國川普政府用他的方式退出一些全球合作領域，比如巴黎氣候協議、聯合國幾個機構等，歐洲國家領袖普遍希望中國領導人習近平能夠成為在全球問題上的一個潛在合作者，扛起全球化「經濟領軍」的大旗。但隨著中國試圖引導建立新的國際秩序，他們開始猶豫懷疑。恰逢此時，武漢肺炎危害全球，中國在處理這個問題上顛倒黑白、推卸責任、咄咄逼人的態勢，迫使西方國家開始考慮抵抗北京方面的威權影響力。

多個國家開展 向中國索賠的法律行動

新冠肺炎造成全球盡皆染疫，中國對自身造成的世界災難，不僅毫無歉意，反而通過一系列甩鍋行為諉過於美國、義大利，嘲笑他國抄中國作業都沒抄好；聲稱中國為世界抗疫作出了重大犧牲，要求世界感謝中國。凡此種種，激起了全世界的強烈反感。

最近，中國網絡上熱議「新庚子賠款」，指全球200個染疫國家，將會有不少聯合起來向中國索賠，戲稱為「八十國聯軍」，將是「八國聯軍」的十倍。玩笑歸玩笑，但卻有事實依據。

3月份美國哥倫比亞廣播公司報導，美國的保守派律師及其遊說組織（Freedom Watch）和德克薩斯州的一家公司（Buzz Photos）對中國政府發起訴訟，要求中國為新冠病毒造成的損失支付20兆美元。他們指責新冠病毒是中國政府研發的「非法生化武器」。

美國《國家評論》發表文章說，國際社會想讓中國為疫情付出法律和政治的代價，但是在向中國索賠方面，包括聯合國安理會和國際法院等國際機構並沒有有效的強制手段，因此建議美國可以嘗試說服其他國家，在科研及經貿合作方面對中國施壓，還可以針對中國的一帶一路，游說有中國投資的國家沒收中國國營企業資產來補償新冠病毒造成的損失。只要世界上受害的國家可能參與，勢將掀起一場全球圍堵中國獨裁政體的持久戰。

印度的國際法學家委員會（International Commission of Jurists，ICJ）和印度律師協會近日已向聯合國人權理事會提出申訴，要求中國就新冠肺炎病毒在全球蔓延造成的巨大損失作出賠償。據印度《論壇報》（The Tribune）報導，這兩家機構控告北京「祕密地」研發了大規模殺傷的生化武器，其目的是為了買空經濟崩潰國家的股票，控制世界經濟；它們要求聯合國人權理事會對中國進行調查，並要求其對國際社會及其成員國，尤其是印度作出賠償。

巴基斯坦前內政部長、人民黨參議員馬利克（Rehman Malik）近日寫信給聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres），建議其組成新冠病毒專門委員會，調查這一病毒是否是人造的，及其來源地。

4月6日，英國保守派智庫亨利•傑克遜協會（Henry Jackson Society）發布關於全球健康危機的報告《新冠病毒賠償：評估中國潛在的罪責和法律應對途徑》（Coronavirus Compensation? Assessing China's Potential Culpability and Avenues of Legal Response），該報告提出的調查建議說，中國必須為新冠病毒損失向英國賠償3,510億英鎊。

4月18日，德國《圖片報》（Bild）發表文章，標題是〈中國欠我們甚麼〉（What China owes us）。文章指出，中國應該對全球新冠肺炎疫情負責，該文計算，如果德國國內生產總值（GDP）下降4.2%，這相當於每個德國人損失1,784歐元，各項相加，開出了1,490億歐元的索賠賬單。

以上只是索賠行動的一部分。國際社會深知索賠的道路很漫長，但索賠這種態度，足以表明世界要與中國保持距離的決心。

疫情流播全球的過程中，只見中國輿論幸災樂禍，高唱「疫情過後，中國或成最大贏家」；全球因染疫失去生命的人現在已經超過17萬，中國隱瞞死亡人數，自誇控制疫情做得最好，「全世界都欠中國一聲感謝」。這樣一個不僅僅是政治體制不同，甚至是價值觀都迥異於文明世界的黑暗之國，將其納入全球體系就是西方短視的結果。2020新冠肺炎這場由中國製造的黑色瘟疫為全球化1.0版劃上了中止符，如今全球「去中國化」正當其時。

【本文摘自《看》雜誌第211期，更多內容請見http://www.watchinese.com】

（請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第211期）謝謝！

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