差異化切入市場 廖瑀瑄賣出obis家具新天地

【撰文／楊戎真】

2015年3月，台灣三大家具電商：戀家小舖（寢具）、H&D東稻家居（家具）與設計師的燈（燈具）共同成立台灣毆必斯股份有限公司，打造「台灣的居家平價時尚品牌」obis，意圖成為「台灣的IKEA」。

公司成立後很快便以差異化的商品在台灣家具市場上闖出一片天。旗下的黑色床墊與麻將床墊經年暢銷，2016年營業額破5,000萬，入選網路人氣賣家100強，迄今年營業額近億，且連年成長。2018年底，國際電商龍頭亞馬遜看重obis圖文行銷的競爭力，主動找上門洽談商品上架。

這樣亮眼的成績，是由營運長廖瑀瑄所領導的團隊創下的。令人訝異的是，廖瑀瑄原本卻是家具與電商產業的「雙外行」。

遇見伯樂》雙重外行，卻異軍突起

談到加入obis的過程，廖瑀瑄開玩笑說，戀家小舖創辦人李忠儒與東稻家居創辦人張修元，就是看中她的「外行」。而原本就是廖瑀瑄先生至交好友的李忠儒，更看到廖瑀瑄愛工作、能吃苦、會帶團隊的特質。

廖瑀瑄形容自己從小就是個「嗨咖」，與李忠儒等人第一次見面就相談甚歡，一見如故。此外，很早就想要獨立的她，十多歲就開始在外面打工，她笑言自己：「真的非常愛工作！」

世新大學廣播電視電影學系畢業後，廖瑀瑄進入傳媒產業，曾任職於電視台、報社。2009年廖瑀瑄離開媒體後，轉戰進入電商市場擔任家電公司業務經理，負責洽談平台上架、活動規劃等業務。廖瑀瑄認為，四年的經驗比較像做行銷活動，雖然交出不錯的成績，對電商卻仍是外行，「知道跟平台之間的合作是怎麼一回事，可是那不叫電商。」

然而，廖瑀瑄自認的「外行」，在兩位obis的創辦人眼中卻可創造出不同的可能，因為他們認為，「不管再厲害的人，一定會有自己的盲點。」在不希望做出另一個「小戀家」或「小東稻」的想法下，李忠儒、張修元決定讓廖瑀瑄放手一搏，邀請她加入obis團隊，「走自己的路、形塑自己的樣子」。

▲麻將床墊也是obis的熱銷產品。吳長益攝影

打造爆品》異想天開，業界首創「黑色床墊」

千里馬終究沒有讓伯樂失望。廖瑀瑄以自己在行銷領域的專長，加入產值高達250億的台灣家具市場。剛開始，由於是家具的外行，廖瑀瑄提出很多異想天開、不切實際的想法，諸如：床墊為甚麼一定要有彈簧？床墊為甚麼不能是黑色的？

廖瑀瑄專注於要讓產品「賣相好且特別」，全然不知製程的繁瑣與限制。對於她的想法，兩位創辦人雖然言語中不斷地透露出「阻擋」的意思，但張修元最終選擇幫她介紹工廠，讓她自己去「碰壁」。

過程中，廖瑀瑄終於知道要做一張黑色床墊，並非想像中「用黑布車一車」那麼簡單。由於台灣過去沒有黑色床墊，工廠的車縫線均為白色，一但要車縫黑布，幾十卷的車縫織線必須整批換掉。而光是這一道工序，就要耗費3小時以上的時間。

然而，廖瑀瑄依舊不肯放棄。熬不過她鍥而不捨地「聊天」，終於有工廠願意配合她做做看，但條件是必須「預購」且有足夠的量。果然「黑色床墊」不負所望，吸引了一批消費者，首波預購單就有七十幾張，不僅讓生產線順利啟動，也讓obis因此闖出一條不同於以往的道路。

截至目前，obis每年銷售的三、四千張床墊中，有三分之一是黑色床墊，一舉成為obis的招牌長銷品。其後，廖瑀瑄還開發出獨具一幟的麻將床墊，同樣成為obis的熱銷產品。

▲實景拍攝的圖文優勢，讓亞馬遜主動找上obis洽談。obis提供

差異化路線》媒體人＋行銷人的獨特敏銳度

在電視台工作時，廖瑀瑄擔任節目的執行製作；在報社工作時則負責行銷，熟稔活動、專案發想、執行、企劃等業務。因此在行銷上，廖瑀瑄具有傳媒人特有的敏銳度，並了解如何與消費者溝通。

接任obis營運長後，廖瑀瑄以差異化的商品切入市場，在行銷上做了許多足堪借鑑的策略性布局：

• 多管道打開知名度

為了讓消費者看見obis，廖瑀瑄在前期花了非常多的行銷與廣告預算，包括網路廣告、電商通路大量曝光，參加活動、與民宿及建商合作等。

例如：obis曾贊助台北琴酒節，提供家具供民眾休息；走入民宿布置obis房型，讓房客體驗其商品；與建商合作，提供家具布置樣品屋等。廖瑀瑄表示，這些都是拉近obis與消費者距離的方法，前後花了約三年時間，才逐漸奠定一些基礎。

• 銷售圖文講究「實品拍攝」

Obis家具的線上銷售，強調圖文呈現的質感，「我們每一個商品都是搬到攝影棚實景拍攝，比如說我們有六張床墊要拍，就要布置六個不同的背景與陳設。」廖瑀瑄認為，透過實景拍攝而非合成照片，可以營造家具陳設的實在感，讓產品資訊表達得更完整、豐富，也更容易吸引消費者。

廖瑀瑄表示，「實品拍攝」是obis前幾年殺出重圍的重要優勢，甚至一些電商平台都將obis的照片提供給其他供應商參考，稱其為家具圖文的「聖經」（bible）。

• 成立實體門市

在線上累積一定的消費族群後，obis於2018年成立了位於台北市南港的旗艦館，以解決消費者距離購買「只差一步」的問題。「我們的消費者在線上已經了解過我們、認識我們，甚至已經挑選好所需要的商品，他只差最後一步──走進門市結帳。」廖瑀瑄說。

2019年，obis跨入虛實整合的階段。高雄統一夢時代購物中心看中obis活潑、年輕化、會做活動，以及導客力的優異表現，邀請其進駐。obis在夢時代的門市，約莫70坪的空間，從簽約到開幕只用了一個月完成裝修與布置，順利成為obis的第二家實體店面。

創業家風範》安然度過「大家一起趴下」的沉痛

雖然obis的創立與成長有如吹氣球般快速膨脹，但過程中也經歷過數次困境。

2016年3月25日，obis成立屆滿週年前夕，十多個線上平台原本規劃將同時舉辦線上開幕慶。萬萬沒想到，就在前一天，近千萬的家具竟付之一炬。那一天，廖瑀瑄從高速公路上看到倉庫火勢直衝天際，飛車趕到現場時，整條馬路已遭封鎖，出動52台消防車滅火。

當時，在確定沒有員工受困後，廖瑀瑄萬念俱灰：「這批貨燒光了，公司還要經營嗎？」當晚公司決定聯繫各電商平台抽掉開幕慶活動，然後聯絡所有的供應商，請他們以最快的方式供貨，並聯繫所有消費者，進行危機公關處理。

那一場火雖然燒到「大家都趴下了」，不過，當天大家開會時卻還能幽默以對：「沒關係，加油，我們再來。」「還好啦，又不是全部燒光，只燒掉一千萬。」「有些滯銷品也賣不掉，燒一燒也好啦。」張修元還安慰廖瑀瑄說：「妳看，放這麼大的煙火慶祝週年慶。這把煙火，全台灣只有妳有了。」

更令人感動的是，雖然隔天是禮拜六，但所有員工都回來上班。張修元跟李忠儒拿了一個小蛋糕，一路唱著歌，然後向大家說：「obis生日快樂！」廖瑀瑄淚水瞬間奪眶而出，心想：「未來的人生，只能追隨這兩位老闆了。」沒有責怪、沒有究責，正是這樣樂觀正面態度，讓公司度過難關。面對真誠的鼓舞，廖瑀瑄也逐漸放下自責的心。

度過這一關，廖瑀瑄坦言，創業家的精神在兩位創辦人身上展露無遺。面對問題的時候，他們只想著怎麼解決問題，並鼓勵團隊、給團隊信心：「不要怕，公司不會因為這樣就結束營業，我們還有更長的路要走。」她深切感受到，張修元與李忠儒就是引領obis壯大的兩顆頭腦。

擴大格局》走出業務經理侷限

走過最大的危機，廖瑀瑄依舊衝鋒陷陣，不斷挑戰業績新高。但不經一事不長一智，她也有幾次面臨「自己趴下」的危機。她指指身後幾個工業風的櫥櫃，「像這些就是。」由於一開始挑選商品的時候，廖瑀瑄會以個人的喜好為主導，卻沒有意識到，也許是不符合台灣人的喜好或是受眾太小，因此商品就滯銷了。

李忠儒告訴她：「在菜市場很多妳不喜歡的衣服都是熱銷品。」後來廖瑀瑄逐漸走出選品的盲點，不再憑藉個人喜好，而是以市場需求為考量。

2018年底，雖然營業額亮眼，廖瑀瑄卻由於只注重業績，忽略了現金流與庫存管理，導致公司一度出現財務危機。廖瑀瑄沒有意識到，自己已經不再只是一個業務經理，做為一個營運長，格局要更高，不論現金流或庫存管理，都是她要面對的。

而每一次的趴下，都是再次站起且往上突破的力量。「產品好賣就大量進貨，沒有注意到公司現金水位，應該要保守估計。」廖瑀瑄開始著手調整供應商的貨款週期，並進行存貨管理。當時雖然進貨量減少，但營業額卻還是增加。大約半年時間，公司安然度過資金周轉問題。

經過幾年的錘鍊，從雙外行到領導團隊，五年來創造50%的營業額成長，廖瑀瑄已經累積了豐富的經驗值。她表示，團隊速度夠快、敢於創新、天馬行空、執行力非常強，雖然過去整個團隊都是家具的外行，但能夠從消費者角度出發思考每一件事情，是讓企業有一番不同面貌的重要因素。

廖瑀瑄意圖讓obis成為台灣IKEA的願景，正一步步向前邁進中。

廖瑀瑄小檔案：

學歷：

世新大學廣播電視電影學系畢業

現職：台灣毆必斯obis營運長

經歷：

• 曾任職電視台、報社

• 家電公司業務經理

【本文摘自《看》雜誌第211期，更多內容請見http://www.watchinese.com】

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